Die deutsche Bundesliga bleibt der Goldstandard der Fankultur, und nirgendwo ist diese elektrisierende, Gänsehaut erzeugende Atmosphäre intensiver als im Signal Iduna Park (Westfalenstadion), der ikonischen Heimat von Borussia Dortmund.

Mit der größten Kapazität in Deutschland ist das Stadion bei jedem einzelnen Heimspiel mit mehr als 81.000 spielbesuchenden Fans bis auf den letzten Platz gefüllt. Der Klub wurde achtmal zum Champion von Deutschland gekrönt und beendete die Bundesliga in den vergangenen zehn Jahren viermal als Vizemeister.

An der beeindruckenden „Yellow Wall“ (Die Gelbe Wand) gehören Tickets für ein Dortmund-Spiel zu den begehrtesten Gütern auf dem europäischen Ticketmarkt. GOAL hat alles, was ihr wissen müsst, um euch Tickets für die Stufen der Südtribüne zu sichern.

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Kommende Borussia-Dortmund-Tickets und Spiele 2026/27

Datum & Anstoßzeit Spiel Wettbewerb Tickets Sa., 29. Aug., 17:30 Uhr Borussia Dortmund vs Hamburger SV Bundesliga Tickets Di., 1. Sep., 19:45 Uhr Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel-Club vs Borussia Dortmund DFB-Pokal Tickets Sa., 5. Sep., 14:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim vs Borussia Dortmund Bundesliga Tickets Sa., 12. Sep., 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs SC Paderborn 07 Bundesliga Tickets Sa., 19. Sep., 17:30 Uhr VfB Stuttgart vs Borussia Dortmund Bundesliga Tickets Sa., 10. Okt., 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs SV Werder Bremen Bundesliga Tickets Sa., 17. Okt., 14:30 Uhr 1. FC Union Berlin vs Borussia Dortmund Bundesliga Tickets Sa., 24. Okt., 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt Bundesliga Tickets Sa., 31. Okt., 17:30 Uhr FC Bayern Munich vs Borussia Dortmund Bundesliga Tickets Sa., 7. Nov., 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs SV Elversberg Bundesliga Tickets Sa., 21. Nov., 14:30 Uhr Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund Bundesliga Tickets Sa., 28. Nov., 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs Bayer 04 Leverkusen Bundesliga Tickets Sa., 5. Dez., 14:30 Uhr FC Schalke 04 vs Borussia Dortmund Bundesliga Tickets Sa., 12. Dez., 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs FC Augsburg Bundesliga Tickets Sa., 19. Dez., 14:30 Uhr RB Leipzig vs Borussia Dortmund Bundesliga Tickets Sa., 9. Jan., 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs 1. FSV Mainz 05 Bundesliga Tickets Mi., 13. Jan., 19:30 Uhr 1. FC Köln vs Borussia Dortmund Bundesliga Tickets Sa., 16. Jan., 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs SC Freiburg Bundesliga Tickets Sa., 23. Jan., 14:30 Uhr Hamburger SV vs Borussia Dortmund Bundesliga Tickets Sa., 30. Jan., 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga Tickets Sa., 6. Feb., 14:30 Uhr SC Paderborn 07 vs Borussia Dortmund Bundesliga Tickets Sa., 13. Feb., 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs VfB Stuttgart Bundesliga Tickets Sa., 20. Feb., 14:30 Uhr SV Werder Bremen vs Borussia Dortmund Bundesliga Tickets Sa., 27. Feb., 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs 1. FC Union Berlin Bundesliga Tickets Mi., 3. März, 19:30 Uhr Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund Bundesliga Tickets Sa., 6. März, 17:30 Uhr Borussia Dortmund vs FC Bayern Munich Bundesliga Tickets Sa., 13. März, 14:30 Uhr SV Elversberg vs Borussia Dortmund Bundesliga Tickets Sa., 20. März, 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs Borussia Mönchengladbach Bundesliga Tickets Sa., 3. Apr., 14:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen vs Borussia Dortmund Bundesliga Tickets Sa., 10. Apr., 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs FC Schalke 04 Bundesliga Tickets Sa., 17. Apr., 14:30 Uhr FC Augsburg vs Borussia Dortmund Bundesliga Tickets Sa., 24. Apr., 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs RB Leipzig Bundesliga Tickets Sa., 8. Mai, 14:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 vs Borussia Dortmund Bundesliga Tickets Sa., 15. Mai, 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs 1. FC Köln Bundesliga Tickets Sa., 22. Mai, 14:30 Uhr SC Freiburg vs Borussia Dortmund Bundesliga Tickets

So kauft ihr Borussia-Dortmund-Tickets 2026/27

Der BVB begrenzt seine Dauerkarten auf 55.000, sodass pro Spiel rund 26.000 Plätze verfügbar bleiben. Bei offiziellen Klubmitgliedschaften im Hunderttausenderbereich sind Spiele über die offiziellen Kanäle nach Freischaltung regelmäßig innerhalb weniger Minuten ausverkauft.

Im Vergleich zu anderen Topligen wie der Premier League oder La Liga sind Tickets für Bundesliga-Spiele oft erschwinglicher, was es euch leichter macht, Spitzenfußball live zu erleben.

So sichert ihr euch Tickets für Borussia Dortmund:

Offizieller freier Verkauf: Über das offizielle Ticketportal von Borussia Dortmund. Ihr müsst dafür ein Klubkonto erstellen. Eine offizielle Klubmitgliedschaft verschafft ein entscheidendes Prioritätsfenster vor dem allgemeinen Verkauf.

Offizielle Hospitality: Hochwertige Pakete, die vom Klub angeboten werden und in der Regel etwas länger verfügbar bleiben als Standardplätze, aber mit einem Aufpreis verbunden sind.

Hochwertige Pakete, die vom Klub angeboten werden und in der Regel etwas länger verfügbar bleiben als Standardplätze, aber mit einem Aufpreis verbunden sind. Anbieter auf dem Sekundärmarkt: Für internationale Reisende oder Fans, die den offiziellen Verkaufsstart verpasst haben, ist dies oft der verlässlichste Weg, um einen Platz zu garantieren, wobei die Tickets in euer digitales Wallet übertragen werden. Achtet darauf, die AGB der Ticketplattform zu prüfen, bei der ihr bucht.

Ticketfreigaben auf der Website des Klubs erfolgen normalerweise 4 bis 6 Wochen vor dem Spieltag. Den Veröffentlichungsplan im Blick zu behalten, ist entscheidend, wenn ihr den Nennwert zahlen wollt.

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Wie viel kosten Borussia-Dortmund-Tickets 2025/26?

Für die Saison 2026/27 liegen die Nennwertpreise für Erwachsene bei 19 € bis 80 € , wenn ihr das seltene Kunststück schafft, direkt beim Klub spielweise zu kaufen.

Dortmund arbeitet mit einer gestaffelten Preisstruktur je nach Stadionbereich, wobei die günstigsten Tickets in den oberen Ecken und den Stehbereichen zu finden sind.

Auf Sekundärmarkt-Resale-Aggregatoren beginnen Standard-Eintrittskarten derzeit bei etwa 35 € aufwärts.

Die Marktwerte schwanken je nach Gegner stark, also bei dynamischer Preisgestaltung auf dem Sekundärmarkt. Hochkarätige Duelle, insbesondere Der Klassiker gegen Bayern Munich oder ein schwergewichtiges Champions-League-K.-o.-Duell, ziehen Premiumpreise der Spitzenklasse nach sich, wobei die Preise auf dem Sekundärmarkt deutlich steigen, um das schiere Volumen der internationalen Nachfrage widerzuspiegeln.

Wie die meisten Bundesligisten bietet auch der BVB vergünstigte Kategorien für Junioren und Senioren an, diese sind auf dem Sekundärmarkt jedoch stark eingeschränkt.

Geschichte des Signal Iduna Park

Der Signal Iduna Park (Westfalenstadion) ist ein Fußballstadion in Dortmund, Deutschland. Es ist das größte Stadion Deutschlands und seit seiner Eröffnung im Jahr 1974 die Heimspielstätte von Borussia Dortmund.

Bei BVB-Spielen beträgt die Kapazität 81.365 mit Sitz- und Stehplätzen, bei internationalen Spielen, die nur mit Sitzplätzen ausgetragen werden, liegt sie bei 65.829. Die Sudtribune (South Bank) mit einer Kapazität von 24.454 ist die größte Stehplatztribüne im europäischen Fußball. Berühmt für die intensive Atmosphäre, die dort entsteht, trägt die Südtribüne den Spitznamen Die Gelbe Wand, also „The Yellow Wall“.

Neben Dortmund-Spielen war der Signal Iduna Park bei zwei früheren FIFA-Weltmeisterschaften (1974 & 2006) und einer UEFA-Europameisterschaft (Euro 2024) Austragungsort von Spielen, war Bühne des UEFA-Cup-Finales 2001 sowie verschiedener nationaler Freundschafts- und Qualifikationsspiele für Welt- und Europaturniere.

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Sich einen Platz im ikonischen Stadion von Borussia Dortmund zu sichern, ist für Fußballpuristen, die leidenschaftliche Fankultur lieben, ein Erlebnis auf der Bucket List. Wenn ihr plant, vor den kommenden Europapokalspielen ein Wettprofil zu registrieren, solltet ihr darauf achten, dass euer Guthaben optimiert ist. Entdeckt unseren aktuellen Guide, um den neuesten aktiven bet365-Bonuscode einzulösen und euer Gaming-Erlebnis zu verbessern.