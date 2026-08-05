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Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Book Borussia Dortmund Tickets
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So kaufst du Tickets für Borussia Dortmund 2026/27: Bevorstehende Spiele, Bundesliga-Preise, Verlosungen und mehr

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Tickets
Bundesliga
Borussia Dortmund

So könnt ihr die deutschen Giganten in dieser Saison live erleben, Tickets sind ab sofort erhältlich

Die deutsche Bundesliga bleibt der Goldstandard der Fankultur, und nirgendwo ist diese elektrisierende, Gänsehaut erzeugende Atmosphäre intensiver als im Signal Iduna Park (Westfalenstadion), der ikonischen Heimat von Borussia Dortmund.

Mit der größten Kapazität in Deutschland ist das Stadion bei jedem einzelnen Heimspiel mit mehr als 81.000 spielbesuchenden Fans bis auf den letzten Platz gefüllt. Der Klub wurde achtmal zum Champion von Deutschland gekrönt und beendete die Bundesliga in den vergangenen zehn Jahren viermal als Vizemeister.

An der beeindruckenden „Yellow Wall“ (Die Gelbe Wand) gehören Tickets für ein Dortmund-Spiel zu den begehrtesten Gütern auf dem europäischen Ticketmarkt. GOAL hat alles, was ihr wissen müsst, um euch Tickets für die Stufen der Südtribüne zu sichern.

Borussia-Dortmund-TicketsJetzt buchen

Kommende Borussia-Dortmund-Tickets und Spiele 2026/27

Datum & AnstoßzeitSpielWettbewerbTickets
Sa., 29. Aug., 17:30 UhrBorussia Dortmund vs Hamburger SVBundesligaTickets
Di., 1. Sep., 19:45 UhrHamburg-Eimsbütteler Ballspiel-Club vs Borussia DortmundDFB-PokalTickets
Sa., 5. Sep., 14:30 UhrTSG 1899 Hoffenheim vs Borussia DortmundBundesligaTickets
Sa., 12. Sep., 14:30 UhrBorussia Dortmund vs SC Paderborn 07BundesligaTickets
Sa., 19. Sep., 17:30 UhrVfB Stuttgart vs Borussia DortmundBundesligaTickets
Sa., 10. Okt., 14:30 UhrBorussia Dortmund vs SV Werder BremenBundesligaTickets
Sa., 17. Okt., 14:30 Uhr1. FC Union Berlin vs Borussia DortmundBundesligaTickets
Sa., 24. Okt., 14:30 UhrBorussia Dortmund vs Eintracht FrankfurtBundesligaTickets
Sa., 31. Okt., 17:30 UhrFC Bayern Munich vs Borussia DortmundBundesligaTickets
Sa., 7. Nov., 14:30 UhrBorussia Dortmund vs SV ElversbergBundesligaTickets
Sa., 21. Nov., 14:30 UhrBorussia Mönchengladbach vs Borussia DortmundBundesligaTickets
Sa., 28. Nov., 14:30 UhrBorussia Dortmund vs Bayer 04 LeverkusenBundesligaTickets
Sa., 5. Dez., 14:30 UhrFC Schalke 04 vs Borussia DortmundBundesligaTickets
Sa., 12. Dez., 14:30 UhrBorussia Dortmund vs FC AugsburgBundesligaTickets
Sa., 19. Dez., 14:30 UhrRB Leipzig vs Borussia DortmundBundesligaTickets
Sa., 9. Jan., 14:30 UhrBorussia Dortmund vs 1. FSV Mainz 05BundesligaTickets
Mi., 13. Jan., 19:30 Uhr1. FC Köln vs Borussia DortmundBundesligaTickets
Sa., 16. Jan., 14:30 UhrBorussia Dortmund vs SC FreiburgBundesligaTickets
Sa., 23. Jan., 14:30 UhrHamburger SV vs Borussia DortmundBundesligaTickets
Sa., 30. Jan., 14:30 UhrBorussia Dortmund vs TSG 1899 HoffenheimBundesligaTickets
Sa., 6. Feb., 14:30 UhrSC Paderborn 07 vs Borussia DortmundBundesligaTickets
Sa., 13. Feb., 14:30 UhrBorussia Dortmund vs VfB StuttgartBundesligaTickets
Sa., 20. Feb., 14:30 UhrSV Werder Bremen vs Borussia DortmundBundesligaTickets
Sa., 27. Feb., 14:30 UhrBorussia Dortmund vs 1. FC Union BerlinBundesligaTickets
Mi., 3. März, 19:30 UhrEintracht Frankfurt vs Borussia DortmundBundesligaTickets
Sa., 6. März, 17:30 UhrBorussia Dortmund vs FC Bayern MunichBundesligaTickets
Sa., 13. März, 14:30 UhrSV Elversberg vs Borussia DortmundBundesligaTickets
Sa., 20. März, 14:30 UhrBorussia Dortmund vs Borussia MönchengladbachBundesligaTickets
Sa., 3. Apr., 14:30 UhrBayer 04 Leverkusen vs Borussia DortmundBundesligaTickets
Sa., 10. Apr., 14:30 UhrBorussia Dortmund vs FC Schalke 04BundesligaTickets
Sa., 17. Apr., 14:30 UhrFC Augsburg vs Borussia DortmundBundesligaTickets
Sa., 24. Apr., 14:30 UhrBorussia Dortmund vs RB LeipzigBundesligaTickets
Sa., 8. Mai, 14:30 Uhr1. FSV Mainz 05 vs Borussia DortmundBundesligaTickets
Sa., 15. Mai, 14:30 UhrBorussia Dortmund vs 1. FC KölnBundesligaTickets
Sa., 22. Mai, 14:30 UhrSC Freiburg vs Borussia DortmundBundesligaTickets

So kauft ihr Borussia-Dortmund-Tickets 2026/27

Der BVB begrenzt seine Dauerkarten auf 55.000, sodass pro Spiel rund 26.000 Plätze verfügbar bleiben. Bei offiziellen Klubmitgliedschaften im Hunderttausenderbereich sind Spiele über die offiziellen Kanäle nach Freischaltung regelmäßig innerhalb weniger Minuten ausverkauft.

Im Vergleich zu anderen Topligen wie der Premier League oder La Liga sind Tickets für Bundesliga-Spiele oft erschwinglicher, was es euch leichter macht, Spitzenfußball live zu erleben.

So sichert ihr euch Tickets für Borussia Dortmund:

  • Offizieller freier Verkauf: Über das offizielle Ticketportal von Borussia Dortmund. Ihr müsst dafür ein Klubkonto erstellen. Eine offizielle Klubmitgliedschaft verschafft ein entscheidendes Prioritätsfenster vor dem allgemeinen Verkauf.
  • Offizielle Hospitality: Hochwertige Pakete, die vom Klub angeboten werden und in der Regel etwas länger verfügbar bleiben als Standardplätze, aber mit einem Aufpreis verbunden sind.
  • Anbieter auf dem Sekundärmarkt: Für internationale Reisende oder Fans, die den offiziellen Verkaufsstart verpasst haben, ist dies oft der verlässlichste Weg, um einen Platz zu garantieren, wobei die Tickets in euer digitales Wallet übertragen werden. Achtet darauf, die AGB der Ticketplattform zu prüfen, bei der ihr bucht.

Ticketfreigaben auf der Website des Klubs erfolgen normalerweise 4 bis 6 Wochen vor dem Spieltag. Den Veröffentlichungsplan im Blick zu behalten, ist entscheidend, wenn ihr den Nennwert zahlen wollt.

Borussia-Dortmund-TicketsJetzt buchen

Wie viel kosten Borussia-Dortmund-Tickets 2025/26?

Für die Saison 2026/27 liegen die Nennwertpreise für Erwachsene bei 19 € bis 80 € , wenn ihr das seltene Kunststück schafft, direkt beim Klub spielweise zu kaufen.

Dortmund arbeitet mit einer gestaffelten Preisstruktur je nach Stadionbereich, wobei die günstigsten Tickets in den oberen Ecken und den Stehbereichen zu finden sind.

Auf Sekundärmarkt-Resale-Aggregatoren beginnen Standard-Eintrittskarten derzeit bei etwa 35 € aufwärts.

Die Marktwerte schwanken je nach Gegner stark, also bei dynamischer Preisgestaltung auf dem Sekundärmarkt. Hochkarätige Duelle, insbesondere Der Klassiker gegen Bayern Munich oder ein schwergewichtiges Champions-League-K.-o.-Duell, ziehen Premiumpreise der Spitzenklasse nach sich, wobei die Preise auf dem Sekundärmarkt deutlich steigen, um das schiere Volumen der internationalen Nachfrage widerzuspiegeln. 

Wie die meisten Bundesligisten bietet auch der BVB vergünstigte Kategorien für Junioren und Senioren an, diese sind auf dem Sekundärmarkt jedoch stark eingeschränkt.

Geschichte des Signal Iduna Park

Der Signal Iduna Park (Westfalenstadion) ist ein Fußballstadion in Dortmund, Deutschland. Es ist das größte Stadion Deutschlands und seit seiner Eröffnung im Jahr 1974 die Heimspielstätte von Borussia Dortmund. 

Bei BVB-Spielen beträgt die Kapazität 81.365 mit Sitz- und Stehplätzen, bei internationalen Spielen, die nur mit Sitzplätzen ausgetragen werden, liegt sie bei 65.829. Die Sudtribune (South Bank) mit einer Kapazität von 24.454 ist die größte Stehplatztribüne im europäischen Fußball. Berühmt für die intensive Atmosphäre, die dort entsteht, trägt die Südtribüne den Spitznamen Die Gelbe Wand, also „The Yellow Wall“.

Neben Dortmund-Spielen war der Signal Iduna Park bei zwei früheren FIFA-Weltmeisterschaften (1974 & 2006) und einer UEFA-Europameisterschaft (Euro 2024) Austragungsort von Spielen, war Bühne des UEFA-Cup-Finales 2001 sowie verschiedener nationaler Freundschafts- und Qualifikationsspiele für Welt- und Europaturniere.

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Sich einen Platz im ikonischen Stadion von Borussia Dortmund zu sichern, ist für Fußballpuristen, die leidenschaftliche Fankultur lieben, ein Erlebnis auf der Bucket List. Wenn ihr plant, vor den kommenden Europapokalspielen ein Wettprofil zu registrieren, solltet ihr darauf achten, dass euer Guthaben optimiert ist. Entdeckt unseren aktuellen Guide, um den neuesten aktiven bet365-Bonuscode einzulösen und euer Gaming-Erlebnis zu verbessern.

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