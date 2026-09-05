Beşiktaş mag in den vergangenen Spielzeiten seit dem Gewinn des Süper-Lig-Titels 2020/21 im Titelrennen etwas zurückgelegen haben, doch der Clan der Kara Kartallar („Schwarze Adler“) hofft, dass dies die Saison ist, in der der Klub an die Spitze des türkischen Fußballs zurückkehrt. Ihr könnt euch noch heute Tickets sichern, um die Beşiktaş-Jungs in Aktion zu sehen.

Der ehemalige Bologna-Coach Vincenzo Italiano hat die Aufgabe bekommen, die leidenschaftliche Beşiktaş-Fanbasis zu entfachen, nachdem die Istanbuler in der vergangenen Saison unter der neunmonatigen Amtszeit von Sergen Yalcin mit deutlichem Rückstand auf die Spitzenteams der Süper Lig ins Ziel gekommen waren.

Beşiktaş will in dieser Saison ein starkes Zeichen setzen. Der Klub hofft, dass die Sommerneuzugänge, darunter die herausragenden Verpflichtungen von Leandro Trossard und Dušan Vlahović sowie das türkische Mittelfeldduo Orkun Kökçü und Salih Özcan, sofort einschlagen.

Lest bei GOAL alle aktuellen Ticket-Informationen dazu, wie ihr euch Plätze für Beşiktaş-Spiele sichern könnt, einschließlich der Frage, wo man sie kaufen kann, wie viel sie kosten und mehr.

Kommende Spiele von Beşiktaş

Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Ort Tickets Fr., 11. Sep. (20 Uhr) Süper Lig: Beşiktaş vs Erzurumspor Tüpraş-Stadion (Istanbul) Tickets Do., 17. Sep. (22 Uhr) UEL: Beşiktaş vs Marseille Tüpraş-Stadion (Istanbul) Tickets So., 20. Sep. (20 Uhr) Süper Lig: Amed vs Beşiktaş Diyarbakır-Stadion (Diyarbakır) Tickets So., 11. Okt. (18 Uhr) Süper Lig: Beşiktaş vs Kocaelispor Tüpraş-Stadion (Istanbul) Tickets Do., 15. Okt. (21 Uhr) UEL: Hoffenheim vs Beşiktaş SNP Arena (Sinsheim) Tickets So., 18. Okt. (18 Uhr) Süper Lig: Trabzonspor vs Beşiktaş Şenol-Güneş-Sportkomplex (Trabzon) Tickets Do., 22. Okt. (22 Uhr) UEL: Beşiktaş vs Crystal Palace Tüpraş-Stadion (Istanbul) TBA So., 25. Okt. (18 Uhr) Süper Lig: Beşiktaş vs İstanbul Başakşehir Tüpraş-Stadion (Istanbul) Tickets So., 1. Nov. (18 Uhr) Süper Lig: Kasımpaşa vs Beşiktaş Recep-Tayyip-Erdoğan-Stadion (Istanbul) Tickets

So kauft ihr Beşiktaş-Tickets

Offizielle Tickets für Spiele von Beşiktaş werden ausschließlich über die Plattform Passo, oder die mobile Passo-App, verkauft und gehen in der Regel erst drei bis fünf Tage vor dem jeweiligen Spieltag in den Verkauf.

Wegen strenger türkischer Sportgesetze, die Gewalt und Schwarzmarkthandel verhindern sollen, muss jedes Ticket elektronisch mit einer personalisierten Fan-Identifikationskarte verknüpft sein, der sogenannten Passo Taraftar Card, früher bekannt als Passolig. Ohne sie könnt ihr weder ein Ticket kaufen noch das Stadion betreten.

Darüber hinaus können Fans Beşiktaş-Tickets auch auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub ist einer der führenden Anbieter für alle, die sich über alternative Kanäle Plätze sichern wollen, und bietet eine verlässliche Option für Fans, die kurzfristig noch Tickets ergattern möchten.

Wie viel kosten Beşiktaş-Tickets?

Offizielle Beşiktaş-Tickets für gewöhnliche Ligaspiele im Tüpraş-Stadion in Istanbul kosten in der Regel zwischen 760 TRY und mehr als 5.000 TRY, können bei prestigeträchtigen Istanbul-Derbys oder großen Europapokalabenden aber auch auf mehr als 19.000 TRY steigen.

Die Preise variieren je nach Kategorie, abhängig von der Tribüne und dem Rang, den ihr im Tüpraş-Stadion auswählt:

Nordtribüne (Kuzey) : Hinter dem Tor. Der wildeste Bereich, in dem die leidenschaftlichsten und lautstärksten Fangruppen zu Hause sind. Tickets für reguläre Spiele kosten etwa 760 TRY bis 1.500 TRY.

Südtribüne (Güney) : Hinter dem Tor. Eine ruhigere Fanzone als das Gegenstück im Norden. Tickets für reguläre Spiele kosten etwa 760 TRY bis 1.500 TRY.

Osttribüne (Doğu) : Hauptseitenlinie. Hervorragende, breite Sicht auf das Spielfeld von der Seite, rauer und lauter als die Westtribüne. Tickets für reguläre Spiele kosten etwa 1.500 TRY bis mehr als 4.500 TRY.

Westtribüne (Batı) : Haupttribüne. Hier befinden sich die Presseloge, die Luxus-Suiten und der Blick auf die Ersatzbänke. Tickets für reguläre Spiele kosten etwa 1.500 TRY bis mehr als 5.000 TRY.

Behaltet das offizielle Ticketportal des Klubs für zusätzliche Informationen im Auge oder schaut auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub nach, um die aktuelle Verfügbarkeit zu prüfen.

Alles, was ihr über das Tüpraş-Stadion wissen müsst

Das Tüpraş-Stadion ist eine moderne Sportarena im Herzen Istanbuls, direkt am Rand der malerischen Bosporus-Meerenge. Es gilt weithin als einer der schönsten Stadionstandorte der Welt, mit Blick auf das Wasser an dem Punkt, an dem Europa auf Asien trifft. Das Stadion fasst rund 42.684 Fans und ist seit 2016 die leidenschaftliche Heimstätte von Beşiktaş.

1947 eröffnete Istanbul am heutigen Standort des Tüpraş-Stadions seine erste große moderne Sportarena, das İnönü-Stadion. Mehr als 60 Jahre lang war es ein legendärer Fußballtempel, den sich zeitweise die größten Klubs der Stadt teilten. 2013 riss Beşiktaş die alte Struktur ab, um das Tüpraş-Stadion von Grund auf neu zu bauen.

Neben dem Sport dient die Spielstätte auch als riesiger Konzertort und war Gastgeber legendärer Rock-Auftritte von Bands wie Guns N' Roses.

Denkwürdige Fußballspiele im Tüpraş-Stadion:

UEFA-Superpokal (2019) : Das erste große europäische Finale in diesem Stadion war ein rein englisches Duell unter Flutlicht. Nach einem packenden 2:2 nach Verlängerung gewann Liverpool die Trophäe im Elfmeterschießen gegen Chelsea. Das Spiel schrieb außerdem Geschichte, weil Stéphanie Frappart als erste Frau ein großes UEFA-Finale der Männer leitete.

UEFA-Europa-League-Finale (2026) : Unterstützt von Tausenden mitgereisten englischen Fans und beobachtet von Prinz William in den VIP-Logen fuhr Aston Villa einen souveränen 3:0-Sieg gegen den SC Freiburg ein und holte damit den ersten großen kontinentalen Titel seit mehr als vier Jahrzehnten.

„Wunder von Istanbul“ : Beşiktaş schien komplett geschlagen, nachdem der Klub gegen Benfica in der ersten Halbzeit mit 0:3 in Rückstand geraten war. Doch angetrieben von einer ohrenbetäubenden Kulisse gelang der Heimmannschaft eines der größten Comebacks in der Geschichte der Champions League. Tore in der zweiten Halbzeit von Cenk Tosun, Ricardo Quaresma und Vincent Aboubakar sorgten für den 3:3-Endstand und versetzten die Beşiktaş-Fans in Ekstase.

Geschichte bewahren: Weil das Stadion in einem äußerst sensiblen historischen Gebiet in der Nähe von Palästen aus der osmanischen Zeit liegt, verfügt sein Äußeres über klassische Säulen mit einer Beschichtung aus natürlichem Kalkstein, sodass es sich harmonisch in die Umgebung einfügt. Die historische südliche „Eski Açık“-Mauer des ursprünglichen Stadions von 1947 wurde ebenfalls erhalten und direkt in das Design integriert.

Beşiktaş-Rekorde und -Statistiken

Beşiktaş, gegründet 1903, hält als Beşiktaş J.K. einige der bemerkenswertesten Rekorde in der Geschichte des türkischen Fußballs.

Erfolge des Klubs und Trophäen-Highlights

Türkische Meisterschaften : 21 Titel

Türkischer Pokal : 11 Titel

Individuelle Spielerrekorde

Die meisten Einsätze: Mehmet Özdilek (491), Rıza Çalımbay (485)

Die meisten Tore: Hakkı Yeten (382), Şeref Görkey (320)

Der einzige ungeschlagene Meister

Beşiktaş war das erste Team, und bislang das einzige, das die moderne türkische Süper Lig gewann, ohne ein einziges Spiel zu verlieren, und blieb in der Saison 1991/92 ungeschlagen.

Längste Serie ohne Niederlage

Beşiktaş hält den Rekord für die längste Ungeschlagen-Serie in der Geschichte der türkischen Liga, mit 56 Spielen zwischen 1991 und 1992.

Ehre des nationalen Emblems

Beşiktaş ist der einzige türkische Klub, der die türkische Nationalflagge direkt in seinem Vereinslogo tragen darf. Dies wurde dem Klub gewährt, nachdem er 1952 in einem Spiel gegen Griechenland die gesamte türkische Nationalmannschaft repräsentiert hatte.















