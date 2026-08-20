Nachdem Benfica in der vergangenen Saison erstmals seit vier Jahren nicht unter den Top 2 der portugiesischen Liga gelandet ist, wird der Fokus in dieser Spielzeit darauf liegen, positive Fortschritte zu machen. Ihr könnt euch den leidenschaftlichen Benfiquistas anschließen, die sich jede Woche im ikonischen Estádio da Luz versammeln, um ihre Mannschaft zu unterstützen, indem ihr euch noch heute Tickets sichert.

Die Nachfrage, Benfica zu sehen, dem erfolgreichsten Klub Portugals mit schätzungsweise 14 Millionen Fans weltweit und mehr als 400.000 Vereinsmitgliedern, mag hoch sein, aber gebt die Hoffnung noch nicht auf.

Spannung ist garantiert, wenn Benfica den Platz betritt. Marco Silvas Mannschaft erzielt Tore am Fließband, und schon im ersten Monat der Saison traf sie in einer Handvoll Partien fünfmal oder häufiger. Vangelis Pavlidis führt den Angriff weiterhin mit Stil an und will seine Hattrick-Bilanz weiter ausbauen.

Lest bei GOAL alle aktuellen Ticketinformationen dazu, wie ihr euch Plätze für Benfica-Spiele sichern könnt, einschließlich der Frage, wo ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.

Kommende Benfica-Spiele

Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Ort Tickets Mo., 31. Aug. (18.45 Uhr) Benfica vs. Estoril Estádio da Luz (Lissabon) Tickets Sa., 5. Sep. (TBA) Marítimo vs. Benfica Estádio do Marítimo (Funchal, Madeira) Tickets Mi., 9. Sep. (20.15 Uhr) Moreirense vs. Benfica Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas (Moreira de Cónegos) Tickets Sa., 12. Sep. (TBA) Benfica vs. Gil Vicente Estádio da Luz (Lissabon) Tickets Sa., 19. Sep. (TBA) Porto vs. Benfica Estádio do Dragão (Porto) Tickets Sa., 10. Okt. (TBA) Benfica vs. Vitoria Guimaraes Estádio da Luz (Lissabon) Tickets Sa., 24. Okt. (TBA) Santa Clara vs. Benfica Estadio de São Miguel (Ponta Delgada, Azoren) Tickets Di., 27. Okt. (19 Uhr) Taça da Liga: Benfica vs. Gil Vicente Estádio da Luz (Lissabon) Tickets So., 1. Nov. (TBA) Benfica vs. Alverca Estádio da Luz (Lissabon) Tickets

So kauft ihr Benfica-Tickets

Offizielle Spieltickets für Benfica können ausschließlich über die digitalen Kanäle des Klubs oder autorisierte stationäre Verkaufsstellen erworben werden. Die Hauptticketstelle (Bilheteira Centenário) befindet sich im Estádio da Luz. Tickets vor Ort gibt es außerdem im offiziellen Benfica-Store Jardim do Regedor im Zentrum von Lissabon.

Spieltickets werden in der Regel in gestaffelten Verkaufsphasen freigegeben:

Phase 1: Red-Pass-Inhaber, Dauerkartenbesitzer erhalten ein kurzes Zeitfenster, um ihre Plätze zu bestätigen oder zusätzliche Kontingente zu kaufen.

Phase 2: Sócios (Vereinsmitglieder), Mitglieder mit aktueller Beitragsregistrierung erhalten danach vorrangigen Zugang. Diese Phase beginnt normalerweise etwa sieben bis 14 Tage vor dem Spieltag.

Phase 3: Freier Verkauf. Falls noch Plätze verfügbar sind, gehen sie etwa eine Woche vor dem Spiel in den allgemeinen Verkauf.

Hinweis: Warnung zu den „Big Three“. Tickets für Topspiele wie das Derby de Lisboa (gegen Sporting CP), O Clássico (gegen den FC Porto) und Champions-League-Partien gelangen nur selten in den freien Verkauf, weil Mitglieder sie bereits in Phase 2 wegschnappen. Bei normalen Ligaspielen ist die Verfügbarkeit für die breite Öffentlichkeit sehr wahrscheinlich.

Darüber hinaus können Fans Benfica-Tickets auch auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub ist einer der führenden Anbieter für alle, die sich über alternative Kanäle Plätze sichern wollen, und bietet eine verlässliche Option für Fans, die kurzfristig noch Tickets ergattern möchten.

Wie viel kosten Benfica-Tickets?

Offizielle Spieltickets auf der Benfica-Website kosten für normale Primeira-Liga-Spiele in der Regel zwischen 15 € und 40 € für Vereinsmitglieder (Sócios) sowie zwischen 30 € und 90 € für die breite Öffentlichkeit.

Bei stark nachgefragten Spielen wie dem Derby O Clássico gegen den FC Porto oder Europapokalabenden können die offiziellen Einstiegspreise auf 100 € bis 180 € steigen, während Premium-Hospitality deutlich höher liegen kann.

Für weitere Informationen solltet ihr das offizielle Ticketportal des Klubs im Blick behalten oder Zweitmarktseiten wie StubHub für die aktuelle Verfügbarkeit prüfen.

Alles, was ihr über das Estádio da Luz wissen müsst

Das Estádio da Luz in Lissabon ist die ikonische Heimstätte von Benfica und eines der herausragenden Fußballstadien Europas. Offiziell heißt es Estádio do Sport Lisboa e Benfica und trägt unter Fußballfans weltweit liebevoll den Spitznamen „A Catedral“ (Die Kathedrale).

Das ursprüngliche Estádio da Luz wurde 1954 eröffnet und war eine monumentale Betonschüssel. Ende der 1980er Jahre wuchs seine Kapazität auf gewaltige 120.000 Zuschauer, womit es damals das größte Stadion Europas war.

Im Zuge des Ausrichterprozesses für die UEFA Euro 2004 wurde die historische ursprüngliche Struktur vollständig abgerissen. Die neue, aktuelle hochmoderne reine Sitzplatzarena wurde im Oktober 2003 mit einer anfänglichen Kapazität von 65.647 eröffnet.

Zu den denkwürdigen Spielen im Estádio da Luz gehören die folgenden:

Euro-2004-Finale : Griechenland schockte die Welt, indem es Gastgeber Portugal mit 1:0 besiegte und damit die Trophäe der Europameisterschaft gewann.

UEFA-Champions-League-Finale 2014 : Real Madrid sicherte sich seinen legendären zehnten Europapokaltitel durch einen 4:1-Sieg nach Verlängerung gegen den Stadtrivalen Atlético Madrid.

UEFA-Champions-League-Finale 2020 : Unter den einzigartigen Bedingungen der Pandemiezeit besiegte Bayern München Paris Saint-Germain unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit 1:0 und holte damit das Triple.

Die Eusébio-Hommage: Außerhalb des Stadions steht eine berühmte Bronzestatue von Eusébio, Benficas größtem Spieler aller Zeiten. Nach seinem Tod im Jahr 2014 wurde die Statue zu einer riesigen emotionalen Gedenkstätte, bedeckt mit Schals von Fans aus der ganzen Welt.

Benfica-Rekorde und -Statistiken

Benfica (Sport Lisboa e Benfica) ist der erfolgreichste Fußballklub Portugals, hält mit 88 großen Trophäen den Rekord und untermauert damit seinen Platz als eine der ikonischsten Sportinstitutionen Europas. Vertreten durch sein ikonisches Adler-Maskottchen Vitória ist Benfica ein absoluter Gigant des kontinentalen Fußballs.

Vereinsauszeichnungen und Trophäen-Highlights

Primeira Liga (portugiesische Meisterschaft) : 38 Titel

Taça de Portugal (portugiesischer Pokal) : 26 Titel

Europapokal : 2 Titel

Individuelle Spielerrekorde

Die meisten Einsätze: Nené (575), António Veloso (538)

Die meisten Tore: Eusébio (473), José Águas (379)

Erfolgreichster Spieler

Der brasilianische Innenverteidiger Luisão gewann während seiner langen Zeit als Klubkapitän rekordverdächtige 20 Trophäen.

Unbesiegbare Meister

In der Saison 1972–73 wurde Benfica zum ersten portugiesischen Klub, der die Liga völlig ungeschlagen gewann, mit 28 Siegen und 2 Unentschieden.

Der Flug des Maskottchens

Vor jedem Heimspiel im Estádio da Luz fliegt das lebende Weißkopfseeadler-Maskottchen des Klubs, Águia Vitória, um das gesamte Stadion, bevor es punktgenau oben auf einem Schild auf dem Rasen landet und damit das offizielle Vereinswappen in der Realität vervollständigt. Der Legende nach wird Benfica das Spiel gewinnen, wenn der Adler vor der Landung zweimal um das Stadion fliegt.















