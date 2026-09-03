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Wann spielt Atlético Madrid?

Datum & Uhrzeit Spiel Ort Tickets Mittwoch, 19. August 2026, 21:00 Uhr CET (bestätigt) Atletico Madrid vs Malaga CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets Sonntag, 23. August 2026, 17:00 Uhr CET (bestätigt) Atlético Madrid vs Villarreal CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets 15.-16. September 2026 (genauer Tag noch festzulegen) Atlético Madrid vs Osasuna Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets 19.-20. September 2026 (genauer Tag noch festzulegen) Atlético Madrid vs Real Madrid (Derbi Madrileno) Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets 24.-25. Oktober 2026 (genauer Tag noch festzulegen) Atlético Madrid vs RC Deportivo Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets 7.-8. November 2026 (genauer Tag noch festzulegen) Atletico Madrid vs FC Barcelona Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets 5.-6. Dezember 2026 (genauer Tag noch festzulegen) Atletico Madrid vs Real Betis Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets 12.-13. Dezember 2026 (genauer Tag noch festzulegen) Atlético Madrid vs Valencia CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets 9.-10. Januar 2027 (genauer Tag noch festzulegen) Atlético Madrid vs Real Racing Club (Letztes Spiel der ersten Saisonhälfte) Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets 16.-17. Januar 2027 (genauer Tag noch festzulegen) Atlético Madrid vs Real Sociedad Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets 30.-31. Januar 2027 (genauer Tag noch festzulegen) Atlético Madrid vs RCD Espanyol Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets 20.-21. Februar 2027 (genauer Tag noch festzulegen) Atlético Madrid vs Elche CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets 6.-7. März 2027 (genauer Tag noch festzulegen) Atlético Madrid vs Celta Vigo Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets 20.-21. März 2027 (genauer Tag noch festzulegen) Atlético Madrid vs Getafe CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets 10.-11. April 2027 (genauer Tag noch festzulegen) Atlético Madrid vs Levante UD Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets 17.-18. April 2027 (genauer Tag noch festzulegen) Atlético Madrid vs Sevilla FC Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets 1.-2. Mai 2027 (genauer Tag noch festzulegen) Atlético Madrid vs Deportivo Alavés Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets 15.-16. Mai 2027 (genauer Tag noch festzulegen) Atlético Madrid vs Rayo Vallecano Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets 22.-23. Mai 2027 (genauer Tag noch festzulegen) Atletico Madrid vs Athletic Club Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets

Wo kann man Atlético-Madrid-Tickets kaufen?

Der direkteste Weg zu Atlético-Madrid-Tickets führt über das offizielle Portal des Klubs, wo Mitglieder ein vorrangiges Vorverkaufsfenster erhalten, bevor der allgemeine Verkauf für die Öffentlichkeit beginnt. Atléticos Socios-Mitgliedschaftsmodell ist zugänglicher als das mancher LaLiga-Konkurrenten, und ein Beitritt kann Rabatte und früheren Zugang zu Plätzen für die größten Spiele ermöglichen.

Allerdings ist der offizielle freie Verkauf für stark nachgefragte Partien wie das Madrider Derby, den Besuch von Barcelona oder ein K.-o.-Spiel in der Champions League in der Regel extrem schnell vergriffen. Da deutlich mehr als 150.000 Klubmitglieder um ein Stadion mit etwas mehr als 70.000 Plätzen konkurrieren, gehen viele Fans über die offiziellen Kanäle leer aus.

Genau hier kommt der Wiederverkaufsmarkt ins Spiel. StubHub ist eine der einfachsten Möglichkeiten, sich einen Platz im Riyadh Air Metropolitano zu sichern, mit verfügbaren Tickets in jeder Preiskategorie und in jedem Bereich des Stadions.

Wie viel kosten Atlético-Madrid-Tickets?

Die Ticketpreise im Riyadh Air Metropolitano variieren je nach Gegner und Stadionbereich enorm, aber es gibt tatsächlich etwas für jedes Budget. Die günstigsten Tickets für normale LaLiga-Spiele gegen Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld gibt es bereits ab etwa 30 Euro, was einen Besuch bei Atlético Madrid deutlich erschwinglicher macht als bei einigen anderen europäischen Superklubs.

Bei den Topspielen steigen die Preise deutlich. Das Madrider Derby gegen Real Madrid und der Besuch von Barcelona sind durchgehend die beiden am schwersten zu findenden und teuersten Tickets der gesamten Saison. Plätze im Oberrang beginnen regelmäßig bei rund 60 bis 90 Euro und liegen für Seitentribünen und Unterrang-Sitze deutlich darüber. K.-o.-Spiele der Champions League im Metropolitano, einem Stadion, das bereits ein Europapokal-Finale ausgetragen hat, bewegen sich in ähnlichen Preisregionen.

Dauerkartenpreise für 2026/27 reichen von rund 290 Euro am günstigsten Ende (Oberrang) bis weit über 2.000 Euro für die exklusivsten Unterrang-Plätze entlang der Seitenlinie, auch wenn Einzeltickets für reisende Fans und alle, die sich nicht für die komplette Saison festlegen wollen, die flexibelste Option bleiben.

Die gute Nachricht für Schnäppchenjäger ist, dass der Wiederverkaufsmarkt auf StubHub regelmäßig die konkurrenzfähigsten Preise auf dem Markt bietet, besonders bei Spielen, die noch weiter vom Spieltag entfernt sind. Früh zu kaufen und die Angebote im Blick zu behalten, während sie aktualisiert werden, ist durchgehend der beste Weg, um die günstigsten möglichen Atlético-Madrid-Tickets für das gewünschte Spiel zu finden.

Alles, was du über Atlético Madrid wissen musst

Atlético Madrid, mit den Spitznamen Los Rojiblancos und Los Colchoneros, wurde 1903 gegründet und gehört seit weit mehr als einem Jahrhundert zusammen mit Real Madrid und Barcelona zu den drei großen Kräften des spanischen Fußballs. Obwohl Atlético über weite Teile seiner Geschichte nur über einen Bruchteil der finanziellen Mittel seiner beiden großen nationalen Rivalen verfügte, hat sich der Klub eine Identität aufgebaut, die auf Widerstandsfähigkeit, defensiver Disziplin und einer unvergleichlichen Spieltagsatmosphäre basiert.

Diego Simeone ist seit seiner Amtsübernahme im Dezember 2011 die prägende Figur der modernen Ära des Klubs. Unter seiner Führung gewann Atlético zweimal die LaLiga, holte mehrfach die Europa League und den UEFA Super Cup und erreichte zwei Champions-League-Endspiele. Simeone startet in die Saison 2026/27 als einer der dienstältesten Trainer im Weltfußball, und seine Methoden bleiben das Fundament für alles, was der Klub auf dem Platz tut.

Abseits des Platzes hat sich die Eigentümerstruktur deutlich verändert. Apollo Global Management hält nun gemeinsam mit Quantum Pacific Group eine Mehrheitsbeteiligung und bringt frische Investitionen und neue Ambitionen in den Klub für diese Saison. Auf dem Platz haben jüngste Transfergeschäfte den Kader weiter verstärkt, und Atlético geht mit dem Ziel in die neue Spielzeit, den Rückstand auf die Spitze der LaLiga zu verkleinern und national wie in Europa auf allen Ebenen konkurrenzfähig zu sein.

Für auswärtige Anhänger ist eine Reise nach Madrid, um Atlético zu sehen, weit mehr als nur 90 Minuten Fußball. Die Fankultur rund um den Klub, die Lautstärke im Stadion und die Leidenschaft einer Anhängerschaft, die selbst in schwierigeren Jahren nie nachgelassen hat, machen es zu einem der unverzichtbaren Spieltagserlebnisse im Weltfußball.

Alles, was du über das Riyadh Air Metropolitano wissen musst

Das Heimstadion von Atlético Madrid hat seit seiner Eröffnung in der heutigen Form im Jahr 2017 mehrere Namen getragen, vom Wanda Metropolitano über das Civitas Metropolitano bis hin zum heutigen Riyadh Air Metropolitano im Rahmen der aktuellen Naming-Rights-Partnerschaft. Das Stadion liegt im Stadtteil San Blas Canillejas im Osten der Stadt und ersetzte nach mehr als einem halben Jahrhundert die frühere ikonische Heimstätte des Klubs, das Vicente Calderón.

Mit einer Kapazität von rund 70.000 Zuschauern ist das Riyadh Air Metropolitano das drittgrößte Stadion Spaniens hinter Camp Nou und dem Santiago Bernabeu. Seine steilen, eng aneinander gebauten Tribünen sind darauf ausgelegt, den Lärm im Stadion zu halten und die Atmosphäre so intensiv wie möglich zu machen. Das Stadion war bereits Austragungsort einiger der größten Anlässe im europäischen Fußball, darunter ein Champions-League-Finale, und wird regelmäßig auch für Spiele der spanischen Nationalmannschaft genutzt.

Die Anreise zum Stadion ist dank der eigens dafür vorgesehenen Metrostation Estadio Metropolitano direkt vor dem Stadion unkompliziert, von dort besteht eine einfache Verbindung ins Zentrum von Madrid. Fans, die aus der Innenstadt anreisen, sollten vor dem Anpfiff genügend Zeit einplanen, um sowohl die Atmosphäre rund um das Stadion aufzusaugen als auch die Menschenmengen an den Drehkreuzen zu bewältigen.