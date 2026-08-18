Die Sehnsucht, den amtierenden Meistern der Brasileiro Série A und der Copa Libertadores, Flamengo, in Aktion zu sehen, ist bei Fußballfans auf der ganzen Welt groß. Obwohl die Nachfrage, den Rubro-Negro im legendären Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro auflaufen zu sehen, extrem hoch ist, gibt es weiterhin Ticketmöglichkeiten.

Nachdem Flamengo in der vergangenen Saison den achten Meistertitel eingefahren und sich damit zum gemeinsam zweiterfolgreichsten Team in der Geschichte Brasiliens gemacht hat, will der Klub nun vor dem Ende der laufenden Saison weitere Trophäen in seine Vitrine stellen.



Mit brasilianischen Eigengewächsen wie Pedro, Lucas Paquetá und Samuel Lino sowie ausländischen Neuzugängen wie Giorgian de Arrascaeta und Jorginho, die Woche für Woche für die Flamengo-Anhänger auftrumpfen, gibt es keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, um sich Tickets zu sichern.

Wie kommt man an Tickets, um Flamengo in dieser Saison bei einer Fußball-Gala zu sehen? GOAL liefert euch den kompletten Überblick über die Preise und vieles mehr.

Kommende Flamengo-Spiele

Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Ort Tickets Sa., 22. Aug. (20.30 Uhr) Cruzeiro vs. Flamengo Mineirão, Belo Horizonte Tickets So., 30. Aug. (16 Uhr) Flamengo vs. Botafogo Maracanã, Rio de Janeiro Tickets So., 6. Sep. (16 Uhr) Clube do Remo vs. Flamengo Baenão, Belém Tickets So., 13. Sep. (15 Uhr) Flamengo vs. Corinthians Maracanã, Rio de Janeiro Tickets So., 20. Sep. (15 Uhr) Flamengo vs. Red Bull Bragantino Maracanã, Rio de Janeiro Tickets Mi., 7. Okt. (15 Uhr) Santos FC vs. Flamengo Urbano Caldeira, Santos Tickets So., 11. Okt. (15 Uhr) Flamengo vs. Fluminense Maracanã, Rio de Janeiro Tickets

So kauft ihr Flamengo-Tickets

Offizielle Flamengo-Tickets könnt ihr online über das offizielle Portal Flamengo Ingressos oder persönlich am Vereinssitz in Gávea und an den Kassen des Maracanã-Stadions kaufen. Tickets für die Allgemeinheit gehen in der Regel drei bis vier Tage vor dem Spiel in den Verkauf, direkt nachdem die priorisierten Verkaufsphasen für Klubmitglieder beendet sind.

Offizielle Flamengo-Mitglieder im Programm Nação Sócio-Torcedor erhalten deutlich Vorrang und bessere Chancen beim Kauf von Spieltickets.

Die Verkaufsphasen beginnen gestaffelt je nach Mitgliedsstufe. Höherwertige Pläne wie Diamond/Platinum oder Maraca-Stufen dürfen zuerst kaufen, danach folgen niedrigere Stufen und nationale Pläne wie Nação Sem Fronteiras. Mitglieder können bei einigen regionalen und nationalen Spielen zudem bis zu 50 % Rabatt auf reguläre Ticketpreise erhalten.

Außerdem können Fans Flamengo-Tickets auf dem Zweitmarkt kaufen. Ticombo ist einer der führenden Anbieter für alle, die sich über alternative Kanäle Plätze sichern möchten, und bietet eine verlässliche Option für Fans, die kurzfristig noch Tickets bekommen wollen.

Wie viel kosten Flamengo-Tickets?

Offizielle Tickets zum Nennwert für reguläre Flamengo-Heimspiele im Maracanã in Rio kosten für die Allgemeinheit je nach Sitzplatzkategorie in der Regel zwischen 80 R$ und 500 R$ (ungefähr 15 bis 90 $). Bei Spielen mit besonders hoher Bedeutung wie dem Fla-Flu-Derby, also Flamengo gegen Fluminense, das wie oben gezeigt als Nächstes am 11. Oktober stattfindet, oder bei K.-o.-Spielen der Copa Libertadores können sich die Preise jedoch verdoppeln oder sogar verdreifachen.

Der Klub setzt auf eine strikte Prioritätsstruktur und gewährt seinen Nação-Mitgliedern starke Preisnachlässe. Diese zahlen für einfache Plätze nur 20 R$.

Behaltet das offizielle Ticketportal des Klubs für weitere Informationen oder Zweitmarktseiten wie Ticombo im Blick, um die aktuelle Verfügbarkeit zu prüfen.

Alles, was ihr über das Maracana wissen müsst

Das Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro, Brasilien, offiziell Estádio Jornalista Mário Filho genannt, gilt weltweit als ultimativer Tempel des Fußballs. Eine Arena, die auf der Stadion-Wunschliste nahezu jedes Fußballfans steht.

Es wurde für die Austragung der FIFA-Weltmeisterschaft 1950 gebaut und galt einst mit einer atemberaubenden Kapazität von fast 200.000 Stehplätzen als größtes Stadion der Welt. Nach umfassenden Modernisierungen zur Erfüllung strenger Sicherheitsstandards ist es heute ein reines Sitzplatzstadion mit einer Kapazität von 78.838 Plätzen.

Das Maracanã ist weiterhin das größte Stadion Brasiliens und ein legendäres Monument südamerikanischer Sportkultur. Es dient nicht nur als gemeinsame Heimstätte der großen Rio-Klubs Flamengo und Fluminense, sondern ist auch regelmäßig Austragungsort wichtiger Spiele der brasilianischen Nationalmannschaft.

Brasiliens populärster Fußballsohn Pele erlebte im Maracana zahlreiche denkwürdige Momente. Dort gab er 1957 sein Debüt für die Nationalmannschaft, und zwölf Jahre später, 1969, erzielte er mit einem verwandelten Elfmeter für Santos gegen Vasco da Gama das 1.000. Tor seiner Profikarriere („O Milésimo“). Auch sein letztes Spiel für Brasilien bestritt Pele 1971 in diesem Stadion.

Liste der Flamengo-Rekorde und Statistiken

Flamengo (Clube de Regatas do Flamengo) ist einer der erfolgreichsten und am meisten unterstützten Fußballklubs der Welt. Der Verein aus Rio de Janeiro kann für sich in Anspruch nehmen, nie aus der höchsten Spielklasse des brasilianischen Fußballs abgestiegen zu sein.

Ehrungen und Trophäen-Highlights

Weltweite Trophäen: 1 Interkontinentalpokal (1981).

Kontinentale Trophäen: 4 Copa-Libertadores-Titel (1981, 2019, 2022, 2025).

Nationale Meisterschaften: 8 Titel in der Campeonato Brasileiro Série A (1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020, 2025).

Nationale Pokale: 5 Copa-do-Brasil-Trophäen (1990, 2006, 2013, 2022, 2024).

Individuelle Spielerrekorde

Meiste Einsätze: Junior (876), Zico (732)

Meiste Tore: Zico (508), Dida (264)

Serie ohne Niederlage

Flamengo blieb zwischen 1978 und 1979 wettbewerbsübergreifend in bemerkenswerten 52 aufeinanderfolgenden Spielen ungeschlagen, angeführt von der goldenen Generation um Zico und Junior.



