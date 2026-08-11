Aston Villa wird in der Saison 2026/27 im Villa Park aller Voraussicht nach erneut für heiße Stimmung sorgen.

Wenn mehr als 42.000 Fans durch die Drehkreuze des Villa Park strömen, soll die legendäre Wand in Claret und Blau das Team in der UEFA Champions League und in der Premier League nach vorne treiben.

Doch wie kommt man an ein Ticket, um Aston Villa live zu sehen? GOAL führt euch durch die Optionen für 2026/27, darunter wo es Tickets gibt, wie die Verlängerung von Dauerkarten funktioniert, wie hoch die Mitgliedspreise sind und welche Premium-Pakete aktuell angeboten werden.

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Kommende Premier-League-Spiele von Aston Villa 2026/27 & Tickets

Wie kann man Aston-Villa-Tickets für die Premier League kaufen?

Um sich Aston-Villa-Tickets für den Villa Park zu sichern, müssen bestimmte offizielle Kanäle genutzt werden, denn wegen der hohen Nachfrage sind reguläre Tickets im freien Verkauf schnell ausverkauft und werden digital über die Aston Villa App bereitgestellt.

Hier ist der schnellste Weg, sie zu kaufen:

Offizielle Mitgliedschaft & Verlosungen : Der Beitritt zu einer Stufe der offiziellen Mitgliedschaft ist für den primären Zugang essenziell. Er ermöglicht die Teilnahme an Verlosungen für Mitglieder, etwa der Loyalty Ballot oder der First Timer Ballot, sowie Zugang zu vorrangigen Verkaufsfenstern drei bis vier Wochen vor dem Anstoß.

: Der Beitritt zu einer Stufe der offiziellen Mitgliedschaft ist für den primären Zugang essenziell. Er ermöglicht die Teilnahme an Verlosungen für Mitglieder, etwa der Loyalty Ballot oder der First Timer Ballot, sowie Zugang zu vorrangigen Verkaufsfenstern drei bis vier Wochen vor dem Anstoß. Offizielle Ticketbörse: Mitglieder können zum Nennwert angebotene Tickets kaufen, die von Dauerkarteninhabern, die nicht zu Spielen kommen können, direkt über das offizielle Wiederverkaufsportal des Klubs eingestellt werden.

Mitglieder können zum Nennwert angebotene Tickets kaufen, die von Dauerkarteninhabern, die nicht zu Spielen kommen können, direkt über das offizielle Wiederverkaufsportal des Klubs eingestellt werden. Offizielle Hospitality-Pakete: Die Buchung eines Hospitality-Erlebnisses am Spieltag, etwa The Lower Grounds, 150 Club oder 82 Champions Club, garantiert den Zutritt, ohne dass eine Mitgliedschaft oder die Teilnahme an einer Verlosung nötig ist.

Die Buchung eines Hospitality-Erlebnisses am Spieltag, etwa The Lower Grounds, 150 Club oder 82 Champions Club, garantiert den Zutritt, ohne dass eine Mitgliedschaft oder die Teilnahme an einer Verlosung nötig ist. Sekundärmarktplätze: Bei ausverkauften Premier-League- oder Europapokal-Spielen können Fans auf sekundäre Plattformen ausweichen, um alternative Fan-zu-Fan-Wiederverkaufsoptionen zu nutzen. Prüft die AGB der Website, auf der ihr kauft.

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Wie kann man Aston-Villa-Dauerkarten kaufen?

Die einzige Möglichkeit, einen Platz für jedes Premier-League-Heimspiel im Villa Park garantiert zu haben, ist der Besitz einer Aston-Villa-Dauerkarte.

Eine Dauerkarte gewährt Zugang zu allen 19 Ligaspielen, die der Klub zu Hause austrägt, und bietet vorrangige Buchungsfenster für Pokalspiele in der K.-o.-Phase.

Die Dauerkarten für die Saison 2026/27 sind ausverkauft, wobei die günstigsten Dauerkarten für Erwachsene bei 703 £ beginnen.

Bestehende Inhaber erhalten vor jeder neuen Spielzeit vorrangige Verlängerungsfenster, während sich Interessenten auf die offizielle Warteliste für Dauerkarten setzen lassen können.

Wie viel kosten Aston-Villa-Tickets?

Da Dauerkarten nicht verfügbar sind, wird die Mehrheit der Fans, die Aston Villa in dieser Saison im Villa Park besuchen, stattdessen ein einzelnes Spieltagsticket für die Partie ihrer Wahl kaufen.

Diese werden von Spiel zu Spiel verkauft und in verschiedenen Preiskategorien angeboten, abhängig von Faktoren wie Sitzplatzlage, Begegnung und Gegner im Verlauf einer Saison.

Nachfolgend findet ihr die Preise für Aston-Villa-Spiele in dieser Saison, basierend auf der Kostenübersicht der Kategorie A aus der vergangenen Saison:

Preiskategorie Erwachsene Über 66 / Unter 21 Streitkräfte Unter 18 Unter 14 Zone 1 82,00 £ 61,50 £ 65,50 £ 42,00 £ 25,00 £ Zone 2 76,00 £ 57,00 £ 61,00 £ 39,00 £ 23,00 £ Zone 3 71,00 £ 53,00 £ 56,50 £ 35,50 £ 21,00 £ Zone 4 58,00 £ 43,50 £ 45,50 £ 29,50 £ 17,50 £ Rollstuhlplätze 58,00 £ 43,50 £ 45,50 £ 29,50 £ 17,50 £

Wann gehen Aston-Villa-Tickets in den Verkauf?

Allgemeine Tickets und Premium-Hospitality-Pakete für die Saison 2026/27 sind über die offizielle Ticketing-Plattform des Klubs zur Anfrage und zum Kauf verfügbar.

Spieltagstickets werden in der Regel vier bis fünf Wochen vor dem Anstoß freigeschaltet, zunächst mit exklusiven Vorrangsfenstern für offizielle Mitglieder, bevor der allgemeine Verkauf beginnt.

Wie kann ich die Verfügbarkeit von Aston-Villa-Tickets prüfen?

Die Nachfrage nach Aston-Villa-Tickets bleibt auf einem Allzeithoch, da das Team von Unai Emery national und in Europa weiterhin auf höchstem Niveau konkurrenzfähig ist.

Der verlässlichste Ort, um die Echtzeit-Verfügbarkeit für kommende Spiele zu prüfen, ist das offizielle Klubportal unter avfc.co.uk.

Wie viel kostet eine Aston-Villa-Mitgliedschaft?

Eine offizielle Aston-Villa-Mitgliedschaft bietet vorrangigen Zugang zu Ticketfreigaben für Heimspiele, exklusive Rabatte im Einzelhandel und digitale Inhalte.

Verfügbare Mitgliedschaftsstufen für die Saison 2026/27:

Erwachsene : 50 £

: 50 £ Frauenmannschaft : 30 £

: 30 £ Video-Mitgliedschaft : 35 £

: 35 £ Video Lite : 15 £

: 15 £ Junioren (3 bis 11 Jahre & 12 bis 17 Jahre) : 30 £

: 30 £ Junioren (0 bis 2 Jahre): Kostenlos

Wo kann ich Aston-Villa-Premium-Erlebnisse kaufen?

Es gibt drei Premium-Erlebnisse von Aston Villa, die gekauft werden können:

Lower Grounds Premium: Zugang zur exklusiven Lounge, Sitzplätze auf der Trinity Stand, Einrichtungen vor und nach dem Spiel, Großbildschirme, Fragerunden mit Ex-Profis, kostenlose Speisen und eine Bar sowie ein offizielles Spieltagsprogramm.

Zugang zur exklusiven Lounge, Sitzplätze auf der Trinity Stand, Einrichtungen vor und nach dem Spiel, Großbildschirme, Fragerunden mit Ex-Profis, kostenlose Speisen und eine Bar sowie ein offizielles Spieltagsprogramm. 150 Club: Gepolsterte Sitzplätze an der Mittellinie auf der Doug Ellis Stand, Begrüßungsgetränke, am Tisch serviertes Essen, Spezialitäten des Chefkochs zur Halbzeit, Besuche von Villa-Legenden und Geschenke am Spieltag.

Gepolsterte Sitzplätze an der Mittellinie auf der Doug Ellis Stand, Begrüßungsgetränke, am Tisch serviertes Essen, Spezialitäten des Chefkochs zur Halbzeit, Besuche von Villa-Legenden und Geschenke am Spieltag. 82 Champions Club: Zentral gelegene gepolsterte Sitze auf der Trinity Road Stand, ein Zwei-Gänge-Menü, kostenlose Bar und Auftritte von Legenden.

Zu allen Premium-Paketen können Anfragen gestellt werden, oder sie können direkt auf der offiziellen Website von Aston Villa gebucht werden.

Die Planung von Ticketkäufen für richtungsweisende Premier-League-Spiele erfordert große Aufmerksamkeit bei Mitgliedschaftsstufen und offiziellen Veröffentlichungsterminen. Wenn ihr euch Echtzeit-Prognosen sichern wollt, während sich das Geschehen entfaltet, ist die Navigationsgeschwindigkeit mobiler Software entscheidend. Werft einen genaueren Blick in unseren kuratierten Guide, um eure Spieltagsroutine mit unserem melbet promo code aufzuwerten.