So kaufst du Ajax-Tickets für 2026/27: Kommende Spiele, Ticketpreise, Eredivisie-News und mehr

Ajax ist fest entschlossen, an die Spitze der niederländischen Liga zurückzukehren und erneut Meister zu werden. Zwar hat der Klub in der Vergangenheit 36-mal den Eredivisie-Titel gewonnen, doch seit 2022 wurde er nicht mehr Meister und beendete zwei der vergangenen drei Spielzeiten auf Platz 5.

Der frühere Girona-Trainer Michel hat nach einer äußerst turbulenten zwölfmonatigen Phase beim Klub aus Amsterdam das Kommando bei Ajax übernommen. In diesem Zeitraum kamen und gingen drei Trainer, John Heitinga, Fred Grim und Oscar Garcia. Mit Starnamen wie Marcos Leonardo, Mika Godts, Julian Brandt und Marc-André ter Stegen im Kader wird der neue Coach in dieser Saison auf positive Leistungen hoffen.

Die Ergebnisse sind zuletzt vielleicht nicht immer zugunsten von Ajax ausgefallen, doch eine atemberaubende Atmosphäre, erzeugt von riesigen Menschenmengen mit mehr als 50.000 Zuschauern, ist in der Johan Cruyff Arena stets garantiert. Sie können noch heute Spieltickets buchen, um alles zu erleben, was Ajax zu bieten hat.

Lassen Sie sich von GOAL mit allen aktuellen Informationen versorgen, wie Sie sich Plätze für kommende Ajax-Spiele sichern können, darunter, wo Sie sie kaufen können, wie viel sie kosten und mehr.

Kommende Ajax-Spiele

Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Ort Tickets Do., 27. Aug. (20 Uhr) UECL-Playoff: Ajax vs. FC Sion Johan Cruijff Arena (Amsterdam) Tickets So., 30. Aug. (16.45 Uhr) Telstar vs. Ajax BUKO Stadium (Velsen-Zuid) Tickets Sa., 5. Sep. (20 Uhr) Ajax vs. PSV Eindhoven Johan Cruijff Arena (Amsterdam) Tickets Sa., 12. Sep. (20 Uhr) Fortuna Sittard vs. Ajax Fortuna Sittard Stadion (Sittard) Tickets Di., 15. Sep. (20 Uhr) Ajax vs. Willem II Johan Cruijff Arena (Amsterdam) Tickets Sa., 19. Sep. (20 Uhr) Ajax vs. Excelsior Johan Cruijff Arena (Amsterdam) Tickets Sa., 10. Okt. (21 Uhr) Ajax vs. NEC Johan Cruijff Arena (Amsterdam) Tickets So., 18. Okt. (16.45 Uhr) Groningen vs. Ajax Euroborg Stadium (Groningen) Tickets So., 25. Okt. (16.45 Uhr) Sparta Rotterdam vs. Ajax Sparta Stadion Het Kasteel (Rotterdam) Tickets

So kaufen Sie Ajax-Tickets

Offizielle Ajax-Spieltickets können online im offiziellen Ajax-Ticketshop oder über die integrierte offizielle Ajax-Resale-Plattform des Klubs gekauft werden.

Bevor Sie einen Kauf tätigen, müssen Sie die offizielle Ajax-App herunterladen oder die Website des Klubs besuchen, um ein „My Ajax“-Konto zu erstellen. Internationale Fans müssen ihre Identität über die App mit einem automatisierten System (Mitek) verifizieren, indem sie einen gültigen Reisepass oder Personalausweis scannen.

Spiele mit hoher Nachfrage gelangen nur selten in den freien Verkauf. Um sich Tickets frühzeitig zu sichern, können Fans direkt über ihr Konto eine Mitgliedschaft in der Ajax Supporters Association oder eine digitale Club Card erwerben.

Ajax gibt Tickets in der Regel in gestaffelten, chronologischen Verkaufsfenstern je nach Prioritätsstufe frei, meist beginnend um 10 Uhr (MEZ) an den jeweiligen Terminen:

Typischer Verkaufszeitplan Prioritätsstufe Tag 1 (früheste Priorität) Dauerkarteninhaber Tag 2 Mitglieder der Supporters Association Tag 3 Club-Card-Inhaber Tag 4 (falls noch Verfügbarkeit besteht) Allgemeine Öffentlichkeit (verifizierte Konten)

Darüber hinaus können Fans Ajax-Spieltickets auf dem Sekundärmarkt kaufen. StubHub ist einer der führenden Anbieter für alle, die sich Plätze über alternative Kanäle sichern möchten, und bietet eine verlässliche Option für Fans, die kurzfristig noch Tickets bekommen wollen.

Wie viel kosten Ajax-Tickets?

Offizielle Ajax-Spieltickets, die direkt über den Klub gekauft werden, beginnen in der Regel bei 25 bis 35 € für Plätze auf den kurzen Seiten und reichen je nach Gegnerprofil und Spielkategorie bis zu 50 bis 100 €+ für Premiumplätze auf den Längsseiten.

Die Ticketstruktur in der Johan Cruijff ArenA ist in drei primäre Preiskategorien unterteilt, die sich auf vier geografische Tribünen verteilen:

Ticketkategorie Stadionbereich Offizielle Preisspanne Kategorie 1 Unterrang Längsseite (Ost- & Westtribüne) 50–100 €+ Kategorie 2 Oberrang Längsseite (Ost- & Westtribüne) 40–75 € Kategorie 3 Kurze Seite Unter- & Oberrang (Nord- & Südtribüne) 25–35 €

Behalten Sie das offizielle Ticketportal des Klubs im Blick, um weitere Informationen zu erhalten, oder schauen Sie auf sekundären Wiederverkaufsseiten wie StubHub nach der aktuellen Verfügbarkeit.

Alles, was Sie über die Johan Cruijff Arena wissen müssen

Die Johan Cruijff ArenA im Amsterdamer Stadtteil Zuidoost ist eine Sport- und Unterhaltungsstätte von Weltklasse und das ikonische Heimstadion von Ajax sowie der niederländischen Fußballnationalmannschaft. Sie hat eine Kapazität von 55.865 Plätzen.

Mitte der 1980er Jahre entwarf Amsterdam ein neues Stadion, um seine Bewerbung für die Olympischen Sommerspiele 1992 voranzutreiben. Als Barcelona den Zuschlag erhielt, nutzte die Stadt die Pläne für eine hypermoderne Mehrzweckarena um.

Ajax brauchte ebenfalls dringend ein neues Zuhause. Das geliebte, aber kompakte Stadion De Meer bot maximal 19.000 Plätze, weshalb große Europapokalduelle im alten Olympiastadion ausgetragen werden mussten.

1996 eröffnete Königin Beatrix das neue Stadion offiziell als Amsterdam ArenA. Im Eröffnungsspiel traf Ajax auf den italienischen Giganten AC Mailand. 2018 wurde das Stadion offiziell in Johan Cruijff ArenA umbenannt, um den legendären Ajax- und niederländischen Fußballer zu ehren, der 2016 verstorben war.

Historische Veranstaltungen in der Johan Cruijff ArenA:

Fußball-Krimis: Die Amsterdamer Spielstätte war Austragungsort des UEFA-Champions-League-Finals 1998 (Real Madrid 1:0 Juventus) und des UEFA-Europa-League-Finals 2013 (Chelsea 2:1 Benfica) sowie mehrerer Spiele bei der UEFA Euro 2000 und der Euro 2020.

Tina Turners Taufe: Bevor Ajax überhaupt ein Ligaspiel im brandneuen Stadion bestritten hatte, gab Pop-Ikone Tina Turner dort drei aufeinanderfolgende ausverkaufte Konzerte und zog mehr als 150.000 Fans an.

Globale Megastars: Das Stadion ist eine erstklassige europäische Konzertstation und war Gastgeber legendärer Shows von Michael Jackson, The Rolling Stones, Beyoncé, Taylor Swift und Coldplay.

American Football & Kampfsport: Von 1997 bis 2007 war das Stadion die Heimspielstätte der Amsterdam Admirals aus NFL Europe, zudem wird es regelmäßig für riesige internationale Kickbox-Events umgebaut.

Steile Ränge: Die Tribünen gehören zu den steilsten im europäischen Fußball. Der zweite Rang hat einen schwindelerregenden Winkel von 37 Grad, um die Fans so nah wie möglich am Spielfeld zu halten.

Ajax-Rekorde und -Statistiken

Ajax (Amsterdamsche Football Club Ajax) ist historisch der erfolgreichste Fußballklub der Niederlande und zählt zu den kulturell einflussreichsten Teams in der Geschichte des Weltfußballs.

Der 1900 gegründete Klub war Vorreiter der revolutionären Philosophie des „Total Football“ und etablierte eine weltweit renommierte Jugendakademie.

Vereinsehrungen und Trophäen-Highlights

Eredivisie (niederländische Meisterschaft) : 36 Titel

KNVB Cup (niederländischer Pokal) : 20 Titel

UEFA Champions League / Europapokal der Landesmeister : 4 Titel (1971, 1972, 1973 & 1995)

UEFA Europa League / UEFA Cup : 1 Titel (1992)

Europapokal der Pokalsieger : 1 Titel (1987)

Individuelle Spielerrekorde

Meiste Einsätze: Sjaak Swart (603), Wim Suurbier (509)

Meiste Tore: Piet van Reenen (278), Johan Cruyff (270)

Der Grand Slam

Ajax ist einer von nur fünf Klubs, die alle drei großen historischen UEFA-Klubwettbewerbe gewonnen haben. Die anderen sind Juventus, Bayern München, Manchester United und Chelsea. Zu diesen Wettbewerben zählen die Champions League, der Europapokal der Pokalsieger und der UEFA Cup.

Defensivmauer

In der Saison 2009/10 unter Martin Jol stellte Ajax einen Eredivisie-Rekord auf, indem die Mannschaft die gesamte Saison über zu Hause nur 4 Gegentore kassierte und insgesamt 106 Ligatore erzielte.

Die Stilllegung der Nr. 14

Ajax zog das Trikot mit der Nummer 14 im Jahr 2007 dauerhaft zurück, um das unersetzliche Vermächtnis von Johan Cruyff zu ehren.



