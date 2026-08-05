So kaufen Sie Trabzonspor-Tickets, um Mohamed Salah zu sehen: Preise und Spielplan der Süper Lig 2026/27

Trabzonspor hat in diesem Sommer einen der größten Transfercoups im Weltfußball gelandet und sich nach dessen ablösefreiem Wechsel in die Türkei mit Liverpool-Legende Mohamed Salah auf einen Zweijahresvertrag geeinigt. Die Ankunft des ägyptischen Superstars an der Schwarzmeerküste hat die Trendyol Süper Lig erschüttert und Trabzonspor für die Saison 2026/27 auf Anhieb zu einem der meistdiskutierten Zuschauermagnete im europäischen Fußball gemacht.

Die Nachfrage nach Heimtickets, um Salah im Trikot von Trabzonspor zu sehen, dürfte sofort sprunghaft ansteigen, doch GOAL hat alles für euch im Blick. Von aktualisierten Spielplänen und Ticketpreiskategorien bis hin zu Insider-Tipps für eine schnelle Sitzplatzsuche erklärt dieser Guide alles, was ihr wissen müsst, um euch euren Platz im Stadion zu sichern und Mohamed Salah in Aktion zu erleben.

Was wir über Mohamed Salahs Wechsel zu Trabzonspor wissen

Mohamed Salah vollzog seinen Wechsel zu Trabzonspor als vertragsloser Spieler nach neun Jahren bei Liverpool, wo er in 442 Einsätzen 257 Tore erzielte und zu einer Ikone der Premier League wurde. Der 34 Jahre alte Angreifer wurde verfügbar, nachdem sein Vertrag an der Anfield Road im gegenseitigen Einvernehmen vorzeitig beendet worden war. Zuvor war er stark mit einem Wechsel zu Beşiktaş in Verbindung gebracht worden, bevor dieser Deal wegen finanzieller Differenzen und Unstimmigkeiten bei den Bildrechten platzte, was Trabzonspor die Tür für diesen spektakulären Transfer öffnete.

Salah kam für den Medizincheck in Istanbul an, bevor er weiter nach Trabzon reiste, um die Formalitäten für einen Zweijahresvertrag abzuschließen. Er stößt zu einer Trabzonspor-Mannschaft, die in der vergangenen Saison den dritten Platz in der Süper Lig belegte und sich damit für die Europa League qualifizierte. Nun soll er den Klub auf dem Weg zum ersten Meistertitel seit 2021/22 anführen.

Salahs Saison 2024/25 bei Liverpool war eine der größten individuellen Spielzeiten in der Geschichte der Premier League. Er gewann in derselben Saison den Goldenen Schuh, den Playmaker Award und die Auszeichnung als Spieler der Saison in der Premier League, was zuvor noch keinem Spieler gelungen war. Seine Ankunft im Papara Park macht Trabzonspors Heimspiele 2026/27 sofort zu einigen der begehrtesten Tickets im türkischen Fußball.

Wann spielt Trabzonspor?

Trabzonspor hat in der Saison 2026/27 einen dicht gedrängten nationalen Spielplan vor sich und tritt in der Trendyol Süper Lig sowie möglicherweise im Türkiye Kupası an.

Datum & Uhrzeit Spiel Spielort Tickets Sa., 15. Aug. 2026 · 16:00 Uhr Kasımpaşa vs Trabzonspor Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, Istanbul Tickets So., 23. Aug. 2026 · 17:00 Uhr Trabzonspor vs Başakşehir Papara Park, Trabzon Tickets So., 30. Aug. 2026 · 17:00 Uhr Amed Sportif vs Trabzonspor Diyarbakır Stadyumu, Diyarbakır Tickets So., 6. Sep. 2026 · 17:00 Uhr Trabzonspor vs Gençlerbirliği Papara Park, Trabzon Tickets So., 13. Sep. 2026 · 17:00 Uhr Konyaspor vs Trabzonspor Konya Büyükşehir Stadyumu, Konya Tickets So., 20. Sep. 2026 · 17:00 Uhr Trabzonspor vs Galatasaray Papara Park, Trabzon Tickets So., 11. Okt. 2026 · 17:00 Uhr Samsunspor vs Trabzonspor Samsun 19 Mayıs Stadyumu, Samsun Tickets So., 18. Okt. 2026 · 17:00 Uhr Trabzonspor vs Beşiktaş Papara Park, Trabzon Tickets So., 25. Okt. 2026 · 18:00 Uhr Rizespor vs Trabzonspor Çaykur Didi Stadyumu, Rize Tickets So., 1. Nov. 2026 · 18:00 Uhr Trabzonspor vs Gaziantep FK Papara Park, Trabzon Tickets So., 8. Nov. 2026 · 18:00 Uhr Alanyaspor vs Trabzonspor Alanya Oba Stadyumu, Antalya Tickets So., 22. Nov. 2026 · 18:00 Uhr Trabzonspor vs Eyüpspor Papara Park, Trabzon Tickets So., 29. Nov. 2026 · 18:00 Uhr Göztepe vs Trabzonspor Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir Tickets So., 6. Dez. 2026 · 18:00 Uhr Trabzonspor vs Çorum FK Papara Park, Trabzon Tickets So., 13. Dez. 2026 · 18:00 Uhr Fenerbahçe vs Trabzonspor Şükrü Saracoğlu Stadyumu, Istanbul Tickets So., 20. Dez. 2026 · 18:00 Uhr Trabzonspor vs Kocaelispor Papara Park, Trabzon Tickets So., 17. Jan. 2027 · 18:00 Uhr Erzurumspor FK vs Trabzonspor Kazım Karabekir Stadyumu, Erzurum Tickets So., 24. Jan. 2027 · 18:00 Uhr Trabzonspor vs Kasımpaşa Papara Park, Trabzon Tickets So., 31. Jan. 2027 · 18:00 Uhr Başakşehir vs Trabzonspor Başakşehir Fatih Terim Stadyumu, Istanbul Tickets So., 7. Feb. 2027 · 18:00 Uhr Trabzonspor vs Amed Sportif Papara Park, Trabzon Tickets So., 14. Feb. 2027 · 18:00 Uhr Gençlerbirliği vs Trabzonspor Eryaman Stadyumu, Ankara Tickets So., 21. Feb. 2027 · 18:00 Uhr Trabzonspor vs Konyaspor Papara Park, Trabzon Tickets So., 28. Feb. 2027 · 18:00 Uhr Galatasaray vs Trabzonspor RAMS Park, Istanbul Tickets So., 7. März 2027 · 18:00 Uhr Trabzonspor vs Samsunspor Papara Park, Trabzon Tickets So., 14. März 2027 · 18:00 Uhr Beşiktaş vs Trabzonspor Tüpraş Stadyumu (Vodafone Park), Istanbul Tickets So., 21. März 2027 · 18:00 Uhr Trabzonspor vs Rizespor Papara Park, Trabzon Tickets So., 4. Apr. 2027 · 17:00 Uhr Gaziantep FK vs Trabzonspor Gaziantep Stadyumu, Gaziantep Tickets So., 11. Apr. 2027 · 17:00 Uhr Trabzonspor vs Alanyaspor Papara Park, Trabzon Tickets So., 18. Apr. 2027 · 17:00 Uhr Eyüpspor vs Trabzonspor Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, Istanbul Tickets So., 25. Apr. 2027 · 17:00 Uhr Trabzonspor vs Göztepe Papara Park, Trabzon Tickets So., 2. Mai 2027 · 17:00 Uhr Çorum FK vs Trabzonspor Çorum Şehir Stadyumu, Çorum Tickets So., 9. Mai 2027 · 17:00 Uhr Trabzonspor vs Fenerbahçe Papara Park, Trabzon Tickets So., 16. Mai 2027 · 17:00 Uhr Kocaelispor vs Trabzonspor Kocaeli Stadyumu, Kocaeli Tickets So., 23. Mai 2027 · 17:00 Uhr Trabzonspor vs Erzurumspor FK Papara Park, Trabzon Tickets

Wo kann man Trabzonspor-Tickets kaufen?

Tickets für Spiele von Trabzonspor können über die offiziellen Kanäle des Vereins oder über autorisierte Zweitmarkt-Ticketplattformen erworben werden. Der offizielle Verkauf in der Türkei läuft in erster Linie über Passolig, das verpflichtende Fan-Identifikations- und Ticketsystem, das in den höchsten türkischen Fußballligen eingeführt wurde. Fans benötigen in der Regel eine aktive Passolig-Karte, die mit Trabzonspor verknüpft ist, um Tickets während der allgemeinen Verkaufsphasen direkt über die Ticketstelle des Vereins kaufen zu können.

Für internationale Fans oder Touristen, die für ein einzelnes Wochenendspiel in die Türkei reisen, kann es jedoch oft schwierig sein, eine lokale Passolig-Karte zu erhalten und sich durch die offiziellen Vorverkaufswarteschlangen zu arbeiten. Diese Herausforderung dürfte nun, da nach der Verpflichtung von Salah die weltweite Aufmerksamkeit auf den Klub gerichtet ist, noch deutlicher werden. Passolig-Registrierungsprozesse, Identitätsprüfungen und strikte Verkaufsfenster sind bei Topspielen häufig sehr schnell ausverkauft, und da Salah nun im Kader steht, ist damit zu rechnen, dass die Nachfrage weiter zunimmt, insbesondere für die Partien gegen Galatasaray, Beşiktaş und Fenerbahçe.

Als schnelle und unkomplizierte Alternative können sich Fans verifizierte Tickets auf dem Zweitmarkt direkt über vertrauenswürdige Plattformen wie StubHub sichern. Der Online-Kauf über Zweitmarkt-Plattformen ermöglicht internationalen Fans, Sitzplätze in verschiedenen Stadionbereichen zu vergleichen, den Eintritt lange vor dem Spieltag zu garantieren und Käufe nahtlos in ihrer bevorzugten Währung abzuschließen.

Primäre Option: Offizielle Passolig-Ticketplattform (erfordert eine aktive Passolig-Registrierung und die Verifizierung mit türkischem Ausweis oder ausländischem Reisepass)

Zweitmarkt- & Wiederverkaufsplattform: StubHub Trabzonspor Tickets (sofortiger Online-Zugang, garantierte Sitzplatzwahl, ideal für Fans aus dem Ausland)

Stadionkasse: Am Spieltag im Şenol Güneş Sports Complex (vorbehaltlich verbleibender Ticketverfügbarkeit)

Wie viel kosten Trabzonspor-Tickets?

Die Ticketpreise für Spiele von Trabzonspor variieren je nach Gegner, Blockkategorie und Spielkategorie. Die günstigsten Tickets gibt es in den Hintertorbereichen, was Live-Fußball in der türkischen Süper Lig im Vergleich zu den großen westeuropäischen Ligen sehr zugänglich und erschwinglich macht. Alle offiziellen Primär- und Marktplatzpreise werden in Türkischer Lira (TRY) abgewickelt.

Normale Ligaspiele gegen Teams aus dem Tabellenmittelfeld bieten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für preisbewusste Fans, doch in dieser Saison ist aufgrund des Salah-Effekts insgesamt mit steigenden Preisen zu rechnen, insbesondere für sein Heimdebüt und die großen Derbyspiele. Sitzplätze der Kategorien 3 und 4 hinter den Toren gehören in der Regel zu den günstigsten Ticketoptionen. Premium-Plätze entlang der zentralen Haupttribüne sind wegen der optimalen Sichtlinien und der Nähe zu den Trainerbänken teurer. Topspiele gegen Galatasaray, Fenerbahçe und Beşiktaş, nun mit dem zusätzlichen Reiz durch Salah, sind wegen der enormen Nachfrage in allen Kategorien mit höheren dynamischen Preisen verbunden.

Hintertortribüne (Kale Arkası): 300 TRY bis 600 TRY (günstigster Ticketeinstieg für ein budgetfreundliches Stadionerlebnis)

Eck- & obere Haupttribüne (Maraton Üst): 650 TRY bis 1.200 TRY (starke Balance zwischen Erschwinglichkeit und Sicht)

Untere Haupttribüne (Maraton Alt & VIP): 1.500 TRY bis 4.500 TRY (Premiumsicht nahe der Mittellinie)

Executive Hospitality & Skybox-Lounges: 5.000 TRY+ (einschließlich kostenlosem Catering, privater Sitzplätze und exklusivem Lounge-Zugang)

Um das beste verfügbare Ticket für das gewünschte Spiel zu finden, insbesondere für Salahs erste Einsätze, sollten Fans die verfügbaren Zweitmarkt-Angebote auf StubHub frühzeitig prüfen, bevor es zu Preissteigerungen kurz vor dem Spieltag kommt.

Alles, was du über Trabzonspor wissen musst

Trabzonspor wurde 1967 durch den Zusammenschluss mehrerer lokaler Vereine gegründet und genießt legendären Status in der türkischen Sportgeschichte. Berühmt wurde der Klub als erstes Team außerhalb Istanbuls, das in der Saison 1975/76 den Süper-Lig-Titel gewann, damit ein langjähriges Monopol der Hauptstadt brach und sich als ikonischer vierter Gigant des türkischen Fußballs etablierte. Umgangssprachlich ist der Verein wegen seiner markanten weinroten und blauen Trikotfarben als Bordo-Mavililer bekannt und verfügt über eine tief verwurzelte, leidenschaftliche regionale Identität, die in der Schwarzmeer-Community verankert ist.

Trabzonspor hat in seiner Geschichte sieben Süper-Lig-Meisterschaften, neun türkische Pokale und zehn türkische Superpokale gewonnen. Der jüngste Meistertitel 2021/22 löste unter der großen Trabzon-Diaspora weltweit Feierlichkeiten aus und unterstrich die enorme globale Reichweite des Klubs. Dieses internationale Profil dürfte nun noch deutlich weiter wachsen, da mit Mohamed Salah einer der bekanntesten Fußballer der Welt jetzt das weinrote und blaue Trikot trägt.

Vollständiger Vereinsname: Trabzonspor Kulübü

Spitznamen: Bordo-Mavililer (Claret-Blues), Karadeniz Fırtınası (Black Sea Storm)

Gegründet: 2. August 1967

Größte Rivalitäten: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş und Regionalrivale Çaykur Rizespor

Bedeutende Trophäen: 7 Süper-Lig-Titel, 9 türkische Pokale, 10 türkische Superpokale

Prominentester Neuzugang 2026/27: Mohamed Salah (ablösefrei von Liverpool)

Spieltage in Trabzon sind für die berüchtigte Feier in der 61. Minute bekannt. In jedem einzelnen Spiel, wenn die Uhr 61 Minuten anzeigt, explodiert das gesamte Stadion in spektakulärem Jubel, Konfetti-Shows und Lichtinszenierungen. Mit Mohamed Salah im Team dürfte diese Tradition in dieser Saison lauter denn je werden.

Alles, was du über Papara Park wissen musst

Trabzonspor trägt seine Heimspiele im Papara Park aus, der sich im modernen Şenol Güneş Sports Complex befindet. Hier soll Mohamed Salah vor den treuen Fans von Trabzon sein Debüt für den Klub geben. Dieses Weltklasse-Stadion wurde auf dem dem Schwarzen Meer abgewonnenen Land gebaut, im Dezember 2016 eröffnet und ist eine der markantesten modernen Arenen der Region. Benannt zu Ehren des legendären türkischen Torhüters und Trainers Şenol Güneş, verfügt das Stadion über ein beeindruckendes transluzentes Membrandach, das bei Abendspielen hell erleuchtet.

Das Stadion fasst etwa 41.000 Zuschauer und verfügt über eine elegante zweistöckige Schüsselbauweise, die speziell darauf ausgelegt ist, die Fans so nah wie möglich ans Spielfeld zu bringen. Zuschauer hinter den Toren sitzen nur 10 Meter vom Feld entfernt, was für eine intensive Geräuschkulisse sorgt, die Gastmannschaften einschüchtert. Diese Atmosphäre dürfte noch elektrisierender werden, sobald Salah zum ersten Mal den Rasen betritt.

Name des Stadions: Papara Park (Şenol Güneş Sports Complex)

Standort: Akyazı, Trabzon, Türkei

Kapazität: 41.000 Sitzplätze

Spielfeldbelag: Hybridrasen

Eröffnet: 18. Dezember 2016

Die Anreise zum Stadion ist für Besucher, die im Zentrum von Trabzon übernachten, unkompliziert. Eigene Shuttlebusse für Spieltage (Dolmuş) fahren regelmäßig auf der Küstenstraße vom Stadtzentrum direkt zum Eingang des Akyazı-Komplexes. Taxis sind ebenfalls leicht verfügbar, während Fans mit dem Auto die Parkmöglichkeiten des Komplexes nutzen können. Wer 90 Minuten vor Anpfiff ankommt, hat reichlich Zeit, die Streetfood-Stände vor dem Spiel zu genießen und die unglaubliche Atmosphäre an der Küstenpromenade aufzusaugen. Da Mohamed Salahs Ankunft Rekordkulissen anziehen dürfte, war frühes Erscheinen noch nie so wichtig.