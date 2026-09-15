Paris-Saint-Germain-Tickets buchen:

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Es gibt nicht viele Teams, die auf einen Trophäenschrank wie PSG verweisen können. Frankreichs erfolgreichster Klub hat, obwohl er erst seit etwas mehr als einem halben Jahrhundert existiert, Dutzende große Titel gesammelt und gehört inzwischen zu einer kleinen Elite von Vereinen, die den Europapokal zweimal in Folge gewonnen haben.

Wenn du noch nie im ikonischen Parc des Princes in Paris warst oder einfach unbedingt wieder hinmöchtest, könnte diese Saison die perfekte Gelegenheit sein, deine Fußballträume zu leben. GOAL liefert dir alle wichtigen Informationen zu Paris-Saint-Germain-Tickets, die du wissen musst, darunter die Preise, wo du sie kaufen kannst, und vieles mehr.

Bevorstehende Paris-Saint-Germain-Spiele im Parc des Princes

Datum Spiel Austragungsort Tickets So., 20. Sept. 2026 Marseille vs. PSG (Le Classique) Stade Vélodrome, Marseille Tickets Sa., 10. Okt. 2026 PSG vs. Le Mans Parc des Princes (Heim) Tickets Sa., 17. Okt. 2026 Strasbourg vs. PSG Stade de la Meinau, Strasbourg Tickets So., 25. Okt. 2026 PSG vs. Lyon Parc des Princes (Heim) Tickets Sa., 31. Okt. 2026 Le Havre vs. PSG Stade Océane, Le Havre Tickets Sa., 7. Nov. 2026 PSG vs. Troyes Parc des Princes (Heim) Tickets Sa., 21. Nov. 2026 Nice vs. PSG Allianz Riviera, Nizza Tickets Sa., 28. Nov. 2026 PSG vs. Lorient Parc des Princes (Heim) Tickets Sa., 5. Dez. 2026 Toulouse vs. PSG Stadium de Toulouse, Toulouse Tickets Sa., 12. Dez. 2026 PSG vs. Paris FC (Derby de Paris) Parc des Princes (Heim) Tickets So., 3. Jan. 2027 Lens vs. PSG Stade Bollaert-Delelis, Lens Tickets Sa., 16. Jan. 2027 Angers vs. PSG Stade Raymond Kopa, Angers Tickets Sa., 23. Jan. 2027 PSG vs. AJ Auxerre Parc des Princes (Heim) Tickets Sa., 30. Jan. 2027 Monaco vs. PSG Stade Louis II, Monaco Tickets So., 7. Feb. 2027 PSG vs. Marseille (Le Classique) Parc des Princes (Heim) Tickets Sa., 13. Feb. 2027 Le Mans vs. PSG Stade Marie-Marvingt, Le Mans Tickets Sa., 20. Feb. 2027 PSG vs. Brest Parc des Princes (Heim) Tickets So., 28. Feb. 2027 PSG vs. Lens Parc des Princes (Heim) Tickets Sa., 6. März 2027 Stade Rennais vs. PSG Roazhon Park, Rennes Tickets Sa., 13. März 2027 AJ Auxerre vs. PSG Stade Abbé Deschamps, Auxerre Tickets Sa., 20. März 2027 PSG vs. Strasbourg Parc des Princes (Heim) Tickets Sa., 3. Apr. 2027 Paris FC vs. PSG (Derby de Paris) Stade Jean-Bouin, Paris Tickets Sa., 10. Apr. 2027 PSG vs. Le Havre Parc des Princes (Heim) Tickets Sa., 17. Apr. 2027 PSG vs. Lille Parc des Princes (Heim) Tickets Sa., 24. Apr. 2027 Lorient vs. PSG Stade du Moustoir, Lorient Tickets Sa., 1. Mai 2027 PSG vs. Angers Parc des Princes (Heim) Tickets So., 9. Mai 2027 Lyon vs. PSG Groupama Stadium, Décines-Charpieu Tickets So., 16. Mai 2027 PSG vs. Nice Parc des Princes (Heim) Tickets Sa., 22. Mai 2027 Troyes vs. PSG Stade de l'Aube, Troyes Tickets Sa., 29. Mai 2027 PSG vs. Toulouse Parc des Princes (Heim) Tickets

Wie kann man Paris-Saint-Germain-Tickets 2026/27 kaufen?

Für Spiele von Paris Saint-Germain gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets bis hin zu Hospitality-Paketen. Um Tickets zu kaufen, ist der zuverlässigste Weg das offizielle Ticketportal von PSG.

Es lohnt sich, die Seite regelmäßig auf Informationen zum Ticketverkauf, zu Veröffentlichungsterminen und zur Verfügbarkeit zu prüfen. Tickets werden oft einige Wochen vor jedem Spiel online freigeschaltet, und möglicherweise musst du ein Konto erstellen und persönliche Daten angeben. Eine Klubmitgliedschaft verschafft dir außerdem Vorrang, wenn du dir Plätze für Spiele im Parc des Princes sichern möchtest.

Wenn PSG-Spieltickets als „Grand Public“ aufgeführt sind, bedeutet das, dass sie im freien Verkauf sind und du keine Mitgliedschaft brauchst, um sie zu kaufen. Vor dieser Phase haben PSG-Fans mit einer Red & Blue Membership eine kurze Vorrangsphase, bevor Paris-Saint-Germain-Tickets in den freien Verkauf gehen.

Wie viel kosten Paris-Saint-Germain-Tickets 2026/27?

Für alle, die Paris-Saint-Germain-Tickets im Parc des Princes auf Spiel-für-Spiel-Basis kaufen möchten, lagen die Erwachsenenpreise beim direkten Kauf über den Klub in der Regel zwischen 40 € und 280 €. Die Preise für die Saison 2026/27 sollten jedoch im offiziellen Ticketportal von PSG bestätigt werden, da sie sich von Jahr zu Jahr ändern können, insbesondere weil der anhaltende europäische Erfolg des Klubs die Nachfrage weiter erhöht.

Der Preis schwankt je nach Gegner und danach, wo du im Stadion sitzt. Die günstigsten PSG-Tickets befinden sich in der Regel hinter dem Tor auf der Tribüne Virage Boulogne.

Behalte das offizielle Ticketportal des Klubs im Blick, um die neuesten Informationen zu Verfügbarkeit und Preisen zu erhalten. Tickets auf sekundären Wiederverkaufsseiten wie Ticombo sind derzeit ab 81 € erhältlich.

Wie die meisten Teams in der Ligue 1 bietet Paris Saint-Germain gestaffelte Preise auf Basis von Altersgruppen an, darunter Kategorien für Erwachsene, Jugendliche und Senioren, doch diese Einteilungen unterscheiden sich von Klub zu Klub.

Neben diesen Faktoren hat auch die Sitzplatzlage im Stadion erheblichen Einfluss auf den Ticketpreis, wobei Premium-Sichten oft die höchsten Kosten verursachen. Hinzu kommen natürlich Topspiele gegen namhafte Gegner wie „Le Classique“ (PSG gegen Marseille, in dieser Saison am 20. September auswärts und am 7. Februar zu Hause), die in die höchste Preiskategorie fallen, entsprechend steigen dann auch die Preise.

Geschichte des Parc des Princes

Der Parc des Princes ist ein reines Fußballsitzplatzstadion in Paris, Frankreich, das 1972 eröffnet wurde. Es liegt im Südwesten der französischen Hauptstadt, in der Nähe des Stade Jean-Bouin und des Stade Roland Garros. Das Stadion ist seit 1974 die Heimat von Paris Saint-Germain (PSG). Vor der Eröffnung des Stade de France im Jahr 1998 war der Parc des Princes auch das Heimstadion der französischen Nationalmannschaften im Fußball und Rugby Union.

Im Parc des Princes wurden im Laufe der Jahre zahlreiche prestigeträchtige Fußballspiele ausgetragen, darunter mehrere Partien bei FIFA-Weltmeisterschaften und UEFA-Europameisterschaften. Zudem war das Stadion Austragungsort von drei Europapokal-Endspielen in den Jahren 1956, 1975 und 1981.

Die aktuelle Kapazität liegt bei knapp 48.000 Plätzen, wobei die Quellen je nach Konfiguration zwischen etwa 47.900 und 48.600 variieren. Beachte, dass die Zukunft des Stadions vor der Saison 2026/27 weiterhin ein aktives, ungelöstes Thema ist: PSG und die Stadt Paris haben die Verhandlungen über einen möglichen Verkauf und eine große Erweiterung des Stadions wieder aufgenommen, wobei die berichteten Zielkapazitäten von 60.000 bis hin zu 70.000 bis 75.000 Plätzen reichen. Zum Zeitpunkt des Schreibens wurde keine Einigung erzielt, und die Kapazität des Parc des Princes für 2026/27 bleibt unverändert bei ihrer aktuellen Größe. Fans, die im Voraus planen, sollten die Entwicklungen in dieser Frage jedoch im Blick behalten, da sie die Ticketverfügbarkeit und die Preise in künftigen Spielzeiten beeinflussen könnten.