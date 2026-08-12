Union Berlin hat sich als einer der beliebtesten und leidenschaftlichsten Fußballvereine Deutschlands etabliert. Da die Eisernen auch in der Bundesliga-Saison 2026/27 auf enorme Unterstützung zählen können, bleibt die Nachfrage nach Spieltagstickets extrem hoch.
Wenn Sie ein Spiel live in Berlin erleben möchten, finden Sie hier alles, was Sie über die Sicherung Ihres Platzes, die Preise für Dauerkarten und die Stadiondetails wissen müssen.
Kommende Spiele von Union Berlin 2026/27 & Tickets
|Datum & Uhrzeit
|Spiel
|Ort
|Tickets
|So., 23. Aug. 2026, 15:30
|Eintracht Braunschweig vs. 1. FC Union Berlin
|Eintracht-Stadion, Braunschweig
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|Sa., 29. Aug. 2026, 15:30
|1. FC Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt
|Stadion An der Alten Försterei, Berlin
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|Sa., 5. Sep. 2026, 15:30
|Bayer 04 Leverkusen vs. 1. FC Union Berlin
|BayArena, Leverkusen
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|Fr., 11. Sep. 2026, 20:30
|1. FC Union Berlin vs. FC Schalke 04
|Stadion An der Alten Försterei, Berlin
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|Fr., 18. Sep. 2026, 20:30
|FC Bayern München vs. 1. FC Union Berlin
|Allianz Arena, München
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|Sa., 10. Okt. 2026, 12:00
|1. FC Union Berlin vs. SV Elversberg
|Stadion An der Alten Försterei, Berlin
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|Sa., 17. Okt. 2026, 12:00
|1. FC Union Berlin vs. Borussia Dortmund
|Stadion An der Alten Försterei, Berlin
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|Sa., 24. Okt. 2026, 12:00
|FC Augsburg vs. 1. FC Union Berlin
|WWK Arena, Augsburg
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|Sa., 31. Okt. 2026, 11:00
|1. FC Union Berlin vs. 1. FC Köln
|Stadion An der Alten Försterei, Berlin
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|Sa., 7. Nov. 2026, 11:00
|SC Freiburg vs. 1. FC Union Berlin
|Europa-Park-Stadion, Freiburg im Breisgau
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|Sa., 21. Nov. 2026, 11:00
|1. FC Union Berlin vs. RB Leipzig
|Stadion An der Alten Försterei, Berlin
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|Sa., 28. Nov. 2026, 11:00
|1. FSV Mainz 05 vs. 1. FC Union Berlin
|Mewa Arena, Mainz
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|Sa., 5. Dez. 2026, 11:00
|1. FC Union Berlin vs. Hamburger SV
|Stadion An der Alten Försterei, Berlin
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|Sa., 12. Dez. 2026, 11:00
|VfB Stuttgart vs. 1. FC Union Berlin
|MHPArena, Stuttgart
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|Sa., 19. Dez. 2026, 11:00
|1. FC Union Berlin vs. TSG 1899 Hoffenheim
|Stadion An der Alten Försterei, Berlin
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Wo kann man Union-Berlin-Tickets für 2026/27 kaufen?
Der wichtigste und sicherste Weg, Spieltagstickets zum Nennwert zu kaufen, führt direkt über den offiziellen Ticketbereich des 1. FC Union Berlin. Aufgrund der außergewöhnlich hohen Nachfrage sind Tickets häufig bereits in den priorisierten Verkaufsphasen für Mitglieder ausverkauft, bevor der freie Verkauf beginnt.
Wenn die offiziellen primären Verkaufsphasen ausverkauft sind, können Sekundärticket-Plattformen alternative Wiederverkaufsoptionen für Fans für kommende Bundesliga- und DFB-Pokal-Spiele bieten.
Union-Berlin-Tickets: Wie viel kosten Dauerkarten?
Für die Saison 2026/27 kosten Stehplatz-Dauerkarten für Spiele von Union Berlin zwischen 238 € und 272 € für vollzahlende Erwachsene ohne Ermäßigung. Die teuersten Sitzplatz-Dauerkarten in Sektor 1 kosten bis zu 816 €.
Ermäßigungen gibt es für offizielle Vereinsmitglieder, Studierende, Auszubildende, Rentner, Arbeitslose und schwerbehinderte Fans.
Union Berlin: Stadion An der Alten Försterei
Die Heimspielstätte von Union Berlin ist das Stadion An der Alten Försterei.
|Detail
|Information
|Stadionname
|Stadion An der Alten Försterei
|Standort
|Berlin (Köpenick), Deutschland
|Gesamtkapazität
|22.012
|Steh- / Sitzplätze
|18.395 Stehplätze / 3.617 Sitzplätze