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Andras Schaefer of 1. FC Union Berlin celebrates scoring his team's third goalGetty Images
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So kaufen Sie Tickets für Union Berlin 2026/27: Durchschnittspreise, bestätigte Spiele und mehr

Bundesliga
Union Berlin
SHOPPING

Tickets für Union Berlin sind in der Hauptstadt heiß begehrt, und wir wissen genau, wie ihr Tickets kaufen könnt

Union Berlin hat sich als einer der beliebtesten und leidenschaftlichsten Fußballvereine Deutschlands etabliert. Da die Eisernen auch in der Bundesliga-Saison 2026/27 auf enorme Unterstützung zählen können, bleibt die Nachfrage nach Spieltagstickets extrem hoch. 

Wenn Sie ein Spiel live in Berlin erleben möchten, finden Sie hier alles, was Sie über die Sicherung Ihres Platzes, die Preise für Dauerkarten und die Stadiondetails wissen müssen.

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Kommende Spiele von Union Berlin 2026/27 & Tickets

Datum & UhrzeitSpielOrtTickets
So., 23. Aug. 2026, 15:30Eintracht Braunschweig vs. 1. FC Union BerlinEintracht-Stadion, BraunschweigTickets kaufen
Sa., 29. Aug. 2026, 15:301. FC Union Berlin vs. Eintracht FrankfurtStadion An der Alten Försterei, BerlinTickets kaufen
Sa., 5. Sep. 2026, 15:30Bayer 04 Leverkusen vs. 1. FC Union BerlinBayArena, LeverkusenTickets kaufen
Fr., 11. Sep. 2026, 20:301. FC Union Berlin vs. FC Schalke 04Stadion An der Alten Försterei, BerlinTickets kaufen
Fr., 18. Sep. 2026, 20:30FC Bayern München vs. 1. FC Union BerlinAllianz Arena, MünchenTickets kaufen
Sa., 10. Okt. 2026, 12:001. FC Union Berlin vs. SV ElversbergStadion An der Alten Försterei, BerlinTickets kaufen
Sa., 17. Okt. 2026, 12:001. FC Union Berlin vs. Borussia DortmundStadion An der Alten Försterei, BerlinTickets kaufen
Sa., 24. Okt. 2026, 12:00FC Augsburg vs. 1. FC Union BerlinWWK Arena, AugsburgTickets kaufen
Sa., 31. Okt. 2026, 11:001. FC Union Berlin vs. 1. FC KölnStadion An der Alten Försterei, BerlinTickets kaufen
Sa., 7. Nov. 2026, 11:00SC Freiburg vs. 1. FC Union BerlinEuropa-Park-Stadion, Freiburg im BreisgauTickets kaufen
Sa., 21. Nov. 2026, 11:001. FC Union Berlin vs. RB LeipzigStadion An der Alten Försterei, BerlinTickets kaufen
Sa., 28. Nov. 2026, 11:001. FSV Mainz 05 vs. 1. FC Union BerlinMewa Arena, MainzTickets kaufen
Sa., 5. Dez. 2026, 11:001. FC Union Berlin vs. Hamburger SVStadion An der Alten Försterei, BerlinTickets kaufen
Sa., 12. Dez. 2026, 11:00VfB Stuttgart vs. 1. FC Union BerlinMHPArena, StuttgartTickets kaufen
Sa., 19. Dez. 2026, 11:001. FC Union Berlin vs. TSG 1899 HoffenheimStadion An der Alten Försterei, BerlinTickets kaufen

Wo kann man Union-Berlin-Tickets für 2026/27 kaufen?

Der wichtigste und sicherste Weg, Spieltagstickets zum Nennwert zu kaufen, führt direkt über den offiziellen Ticketbereich des 1. FC Union Berlin. Aufgrund der außergewöhnlich hohen Nachfrage sind Tickets häufig bereits in den priorisierten Verkaufsphasen für Mitglieder ausverkauft, bevor der freie Verkauf beginnt.

Wenn die offiziellen primären Verkaufsphasen ausverkauft sind, können Sekundärticket-Plattformen alternative Wiederverkaufsoptionen für Fans für kommende Bundesliga- und DFB-Pokal-Spiele bieten.

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Union-Berlin-Tickets: Wie viel kosten Dauerkarten?

Für die Saison 2026/27 kosten Stehplatz-Dauerkarten für Spiele von Union Berlin zwischen 238 € und 272 € für vollzahlende Erwachsene ohne Ermäßigung. Die teuersten Sitzplatz-Dauerkarten in Sektor 1 kosten bis zu 816 €.

Ermäßigungen gibt es für offizielle Vereinsmitglieder, Studierende, Auszubildende, Rentner, Arbeitslose und schwerbehinderte Fans.

Union Berlin: Stadion An der Alten Försterei

Die Heimspielstätte von Union Berlin ist das Stadion An der Alten Försterei.

DetailInformation
StadionnameStadion An der Alten Försterei
StandortBerlin (Köpenick), Deutschland
Gesamtkapazität22.012
Steh- / Sitzplätze18.395 Stehplätze / 3.617 Sitzplätze

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