Union Berlin hat sich als einer der beliebtesten und leidenschaftlichsten Fußballvereine Deutschlands etabliert. Da die Eisernen auch in der Bundesliga-Saison 2026/27 auf enorme Unterstützung zählen können, bleibt die Nachfrage nach Spieltagstickets extrem hoch.

Wenn Sie ein Spiel live in Berlin erleben möchten, finden Sie hier alles, was Sie über die Sicherung Ihres Platzes, die Preise für Dauerkarten und die Stadiondetails wissen müssen.

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Kommende Spiele von Union Berlin 2026/27 & Tickets

Wo kann man Union-Berlin-Tickets für 2026/27 kaufen?

Der wichtigste und sicherste Weg, Spieltagstickets zum Nennwert zu kaufen, führt direkt über den offiziellen Ticketbereich des 1. FC Union Berlin. Aufgrund der außergewöhnlich hohen Nachfrage sind Tickets häufig bereits in den priorisierten Verkaufsphasen für Mitglieder ausverkauft, bevor der freie Verkauf beginnt.

Wenn die offiziellen primären Verkaufsphasen ausverkauft sind, können Sekundärticket-Plattformen alternative Wiederverkaufsoptionen für Fans für kommende Bundesliga- und DFB-Pokal-Spiele bieten.

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Union-Berlin-Tickets: Wie viel kosten Dauerkarten?

Für die Saison 2026/27 kosten Stehplatz-Dauerkarten für Spiele von Union Berlin zwischen 238 € und 272 € für vollzahlende Erwachsene ohne Ermäßigung. Die teuersten Sitzplatz-Dauerkarten in Sektor 1 kosten bis zu 816 €.

Ermäßigungen gibt es für offizielle Vereinsmitglieder, Studierende, Auszubildende, Rentner, Arbeitslose und schwerbehinderte Fans.

Union Berlin: Stadion An der Alten Försterei

Die Heimspielstätte von Union Berlin ist das Stadion An der Alten Försterei.