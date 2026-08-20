Porto setzte sich in der vergangenen Saison gegen die anderen Vereine der portugiesischen „Big 3“, Sporting CP und Benfica, durch und holte damit den 31. Meistertitel in Portugal. Nun will der Klub den Titel zum ersten Mal seit 2013 verteidigen.

Mehr als 40.000 Zuschauer strömen an jedem Spieltag in das ikonische Estádio do Dragão, und auch Sie können sich den leidenschaftlichen Portistas für ein Fußballerlebnis anschließen, das man nur einmal im Leben hat, indem Sie noch heute Tickets buchen.

Mit zahlreichen herausragenden Partien in der Primeira Liga am Horizont sowie epischen Champions-League-Abenden gibt es reichlich Gelegenheiten, alles zu genießen, was Porto auf und neben dem Platz zu bieten hat.

Lassen Sie sich von GOAL mit allen aktuellen Ticketinformationen versorgen, damit Sie sich Plätze für die kommenden Porto-Spiele sichern können, darunter wo Sie sie kaufen können, wie viel sie kosten und mehr.

Kommende Porto-Spiele

Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Ort Tickets Sa., 29. Aug. (18 Uhr) Académico de Viseu gegen Porto Estádio Municipal do Fontelo (Viseu) Tickets So., 6. Sep. (TBA) Porto gegen Moreirense Estádio do Dragão (Porto) Tickets So., 13. Sep. (TBA) Casa Pia gegen Porto Estádio Municipal de Rio Maior (Rio Maior) Tickets So., 20. Sep. (TBA) Porto gegen Benfica Estádio do Dragão (Porto) Tickets So., 11. Okt. (TBA) Marítimo gegen Porto Estádio do Marítimo (Funchal) Tickets So., 25. Okt. (TBA) Gil Vicente gegen Porto Estádio Cidade de Barcelos (Barcelos) Tickets Di., 27. Okt. (TBA) Taça da Liga: Porto gegen Académico de Viseu Estádio do Dragão (Porto) Tickets So., 1. Nov. (TBA) Porto gegen Estoril Estádio do Dragão (Porto) Tickets So., 8. Nov. (TBA) Vitória Guimarães gegen Porto Estádio Dom Afonso Henriques (Guimaraes) Tickets

So kaufen Sie Porto-Tickets

Offizielle Spieltickets für Portos Heimspiele können direkt über die offiziellen Kanäle des Klubs gekauft werden, in erster Linie online über das Ticketportal von Porto. Die Seite ist vollständig auf Englisch verfügbar und akzeptiert internationale Kreditkarten. Um einen Kauf abzuschließen, müssen Sie ein kostenloses Benutzerkonto anlegen.

Tickets werden außerdem in den Porto Stores verkauft, etwa im Hauptshop am Stadion. Die Ticketschalter im Estádio do Dragão öffnen an Spieltagen ebenfalls zwei Stunden vor dem Anpfiff, sofern noch Plätze verfügbar sind.

Vorrangige Verkaufsphasen für Vereinsmitglieder (sócios) beginnen ungefähr 10 bis 14 Tage vor dem Spieltag. Mitglieder erhalten zudem ermäßigte Preise. Falls noch Tickets übrig sind, startet der freie Verkauf ungefähr 4 bis 7 Tage vor dem Spiel.

Darüber hinaus können Fans Porto-Tickets auch auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub ist einer der führenden Anbieter für alle, die sich über alternative Kanäle Plätze sichern wollen, und bietet eine verlässliche Option für Fans, die kurzfristig noch Tickets bekommen möchten.

Wie viel kosten Porto-Tickets?

Offizielle Porto-Tickets für reguläre Primeira-Liga-Spiele im Estádio do Dragão liegen in der Regel zwischen 15 € und 40 € für Vereinsmitglieder sowie zwischen 30 € und 80 € oder mehr für die Allgemeinheit. Bei hochkarätigen Spielen gegen Benfica oder Sporting CP sowie bei Europapokalpartien dürften sich die Preise verdoppeln oder verdreifachen.

Die Preise variieren außerdem je nach Sitzplatz im Estádio do Dragão wie folgt:

Zentral (Haupttribünen - Ost/West) : Die teuersten regulären Tickets mit dem besten Blick entlang der Seitenlinie. Sie kosten in der Regel etwa 40 € für Mitglieder und 80 € für die Allgemeinheit.

Seite (Lateral) : Diese Plätze liegen an den Seiten des Spielfelds näher an den Ecken. Sie kosten ungefähr 32 € für Mitglieder und 64 € für die Allgemeinheit.

Family Box : Ausgewiesene familienfreundliche Bereiche, die in der Regel etwa 34 € für Mitglieder und 68 € für die Allgemeinheit kosten.

Haupttribüne / Superior : Diese Plätze befinden sich hinter den Toren auf den unteren Rängen. Sie kosten gewöhnlich etwa 26 € für Mitglieder und 52 € für die Allgemeinheit.

Oberrang (Arquibancada) : Die höchsten Ränge des Stadions mit einem Blick aus der Vogelperspektive. Dies sind die günstigsten Plätze, beginnend bei etwa 19 € für Mitglieder.

Behalten Sie für weitere Informationen das offizielle Ticketportal des Klubs im Blick oder prüfen Sie Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub auf die aktuelle Verfügbarkeit.

Alles, was Sie über das Estádio do Dragão wissen müssen

Das Estádio do Dragão ist das ikonische Heimstadion von Porto in der UEFA-Kategorie vier. Das reine Sitzplatzstadion fasst 50.033 Zuschauer und ist für seine markante Architektur bekannt.

Das Stadion wurde gebaut, um Portos in die Jahre gekommenes Estádio das Antas zu ersetzen, und war zugleich einer der zentralen Austragungsorte der UEFA Euro 2004.

Das erste Spiel im neuen Stadion war ein Freundschaftsspiel zwischen Porto und Barcelona im November 2003. Lionel Messi, damals erst 16 Jahre alt, absolvierte in dieser Partie seinen allerersten Einsatz bei den Profis für Barca.

Portugal mag im Estádio do Dragão während der Gruppenphase der Euro 2004 eine überraschende Niederlage gegen Griechenland erlitten haben, doch das Stadion war 2019 Austragungsort des allerersten Finales der UEFA Nations League, das von Portugal gewonnen wurde.

Der Namenskampf: Die Fans von Porto leisteten erheblichen Widerstand gegen kommerzielle Namensrechte für das Stadion und stimmten mit überwältigender Mehrheit dafür, die historische Identität zu bewahren, die mit dem Drachensymbol des Klubs verbunden ist.

Porto-Rekorde und -Statistiken

Porto, mit dem Spitznamen Os Dragões (Die Drachen), ist der erfolgreichste Klub in der Geschichte des portugiesischen Fußballs und hat insgesamt 88 offizielle Titel im Seniorenbereich gewonnen.

Vereinserfolge und Titel-Highlights

Primeira Liga (portugiesische Meisterschaft) : 31 Titel

Taça de Portugal (portugiesischer Pokal) : 20 Titel

UEFA Champions League / Europapokal der Landesmeister : 2 Titel (1987 & 2004)

UEFA Europa League / UEFA-Pokal : 2 Titel (2003 & 2011)

Individuelle Spielerrekorde

Die meisten Einsätze: João Pinto (587), Vítor Baía (566)

Die meisten Tore: Fernando Gomes (352), Pinga (314)

Fünf Titel in Folge (Penta)

Porto ist der einzige Klub in der Geschichte des portugiesischen Fußballs, der fünf Meistertitel in Serie gewonnen hat, und zwar von 1994 bis 1999.

Die Unbesiegbaren

Porto gewann die Primeira Liga zweimal komplett ungeschlagen, zunächst unter André Villas-Boas in der Saison 2010/11 mit 27 Siegen und 3 Unentschieden und anschließend unter Vítor Pereira in der Saison 2012/13.

Die Monaco-Meisterklasse (Champions-League-Finale 2004)

Porto vollendete eine erstaunliche Außenseitergeschichte, als die Mannschaft von Jose Mourinho die AS Monaco in Gelsenkirchen mit 3:0 auseinandernahm. Die Tore erzielten Carlos Alberto, Deco und Dmitri Alenichev. Es bleibt das bislang letzte Mal, dass ein Klub außerhalb von Europas „Big Four“-Ligen die Champions League gewann.



