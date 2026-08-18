Der Philadelphia Union kommt genau zur richtigen Zeit in Fahrt. Nach einem langsamen Start in die MLS-Saison 2026 hat das Team von Bradley Carnell vier Siege in Folge eingefahren, darunter einen Comeback-Erfolg gegen New York City FC, und nun steht der bislang größte Abend der Saison bevor.

Lionel Messi und Inter Miami gastieren am Mittwoch, den 19. August, im Subaru Park, nur wenige Tage nachdem der Argentinier vom WM-Finale zurückgekehrt ist. Es ist mit Abstand die begehrteste Karte des Jahres in Chester. Darüber hinaus stehen noch acht weitere Heimspiele an, während der amtierende Supporters'-Shield-Sieger auf einen weiteren tiefen Playoff-Run drängt.

Die Nachfrage wird bei den Topspielen enorm sein, deshalb gibt euch GOAL den Überblick darüber, wie ihr euch eure Plätze für die kommenden Spiele des Philadelphia Union sichern könnt, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten werden.

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Was sind die kommenden Spiele des Philadelphia Union?

Hier findet ihr die verbleibenden Spiele des Philadelphia Union in der regulären MLS-Saison 2026:

Datum Spiel Spielort Tickets Mi., 19. Aug., 19.30 Uhr ET Philadelphia Union vs. Inter Miami Subaru Park, Chester Tickets So., 23. Aug., 20.30 Uhr ET Austin FC vs. Philadelphia Union Q2 Stadium, Austin Tickets Sa., 29. Aug., 19.30 Uhr ET New York Red Bulls vs. Philadelphia Union Sports Illustrated Stadium, Harrison Tickets Sa., 5. Sep., 19.30 Uhr ET Philadelphia Union vs. CF Montreal Subaru Park, Chester Tickets Mi., 9. Sep., 19.30 Uhr ET Philadelphia Union vs. FC Cincinnati Subaru Park, Chester Tickets Mo., 14. Sep., 21 Uhr ET San Diego FC vs. Philadelphia Union Snapdragon Stadium, San Diego Tickets So., 20. Sep., 20.30 Uhr ET Sporting Kansas City vs. Philadelphia Union Children's Mercy Park, Kansas City Tickets Sa., 26. Sep., 19.30 Uhr ET Philadelphia Union vs. Orlando City Subaru Park, Chester Tickets Sa., 10. Okt., 19.30 Uhr ET Philadelphia Union vs. Real Salt Lake Subaru Park, Chester Tickets Do., 15. Okt., 20.30 Uhr ET Chicago Fire vs. Philadelphia Union Soldier Field, Chicago Tickets Sa., 17. Okt., 14.30 Uhr ET Philadelphia Union vs. Charlotte FC Subaru Park, Chester Tickets Sa., 24. Okt., 19.30 Uhr ET Philadelphia Union vs. New England Revolution Subaru Park, Chester Tickets Do., 29. Okt., 20.30 Uhr ET Nashville SC vs. Philadelphia Union Geodis Park, Nashville Tickets Sa., 31. Okt., 14 Uhr ET FC Cincinnati vs. Philadelphia Union TQL Stadium, Cincinnati Tickets Sa., 7. Nov., 17 Uhr ET Philadelphia Union vs. Toronto FC Subaru Park, Chester Tickets

Wie kann man Philadelphia-Union-Tickets kaufen?

Am einfachsten und zuverlässigsten kauft man Philadelphia-Union-Tickets über StubHub. Dort sind verifizierte Tickets für alle verbleibenden Heim- und Auswärtsspiele verfügbar, die Preise werden live aktualisiert und ihr könnt vor dem Kauf Plätze im gesamten Stadion vergleichen.

Egal, ob ihr ein Einzelticket für ein ruhiges Spiel unter der Woche sucht oder kurzfristig Plätze für die größten Spiele der Saison braucht, StubHub bietet Optionen in jeder Preisklasse. Bei stark nachgefragten Partien wie dem Gastspiel von Inter Miami sorgt ein möglichst früher Kauf für die größte Auswahl an Blöcken und die besten Preise, bevor das Angebot knapper wird.

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Wie viel kosten Philadelphia-Union-Tickets?

Für reguläre Spiele der Saison im Subaru Park kosten Philadelphia-Union-Tickets in der Regel zwischen 40 und 80 USD. Die Preise variieren je nach Gegner, Wochentag und danach, wo ihr im Stadion sitzt oder steht.

Bei Topspielen sieht die Lage anders aus. Tickets für den Besuch von Inter Miami erzielen einen deutlichen Aufpreis, wie überall dort, wo Messi spielt, daher sind für dieses Spiel Preise weit über dem üblichen Rahmen zu erwarten. Auf StubHub schwanken die Preise für die verbleibenden Partien mit der Nachfrage, und die günstigsten Plätze für die größten Abende sind zuerst vergriffen, weshalb ein früher Kauf die klügste Entscheidung ist.

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Was ist 2026 vom Philadelphia Union zu erwarten?

Der Union geht als amtierender Supporters'-Shield-Gewinner in diese Phase, nachdem das Team 2025 die reguläre Saison mit 66 Punkten und den wenigsten Gegentoren in der MLS unter Cheftrainer Bradley Carnell auf Platz eins abgeschlossen hatte. Die Saison 2026 begann langsam, doch die Formel, die ihnen den Shield eingebracht hat, geordnete Defensivarbeit, schnelle vertikale Angriffe und ein unermüdliches Heimpublikum, funktioniert vor dem Duell mit Miami mit vier Siegen in Serie wieder.

Der restliche Spielplan bietet den Fans einiges, das sie sich im Kalender anstreichen können. Der Messi-Abend am 19. August ist natürlich das große Highlight, doch im Saisonendspurt warten auch zweimal Schwergewichte der Eastern Conference mit FC Cincinnati, ein Rivalenduell auswärts bei den New York Red Bulls und am 7. November ein letztes Heimspiel gegen Toronto, das Auswirkungen auf die Setzliste für die Playoffs haben könnte.

Im Subaru Park ist mit einem River End in voller Lautstärke zu rechnen. Die Fangruppe Sons of Ben macht jedes Heimspiel zu einem Ereignis, und wenn nach einem Tor des Union „Doop“ erklingt, gibt es in der MLS nur wenige bessere Atmosphären.

Geschichte des Subaru Park

Der Subaru Park ist ein reines Fußballstadion mit 18.500 Plätzen in Chester, Pennsylvania, das neben der Commodore Barry Bridge am Ufer des Delaware River liegt. Die Spielstätte ist seit ihrer Eröffnung im Jahr 2010 die Heimstätte des Philadelphia Union.

Durch das kompakte Design des Stadions ist jeder Platz nah am Spielfeld, was ein großer Teil des Grundes dafür ist, warum es als einer der besten Orte gilt, um in Amerika Fußball zu schauen. Abgesehen vom Fußball war der Subaru Park auch Austragungsort zahlreicher Rugby-Union-Spiele, darunter College-Partien, ein Spiel der englischen Premiership zwischen Newcastle Falcons und Saracens sowie ein Länderspiel zwischen den USA und den Maori All Blacks.