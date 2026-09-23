Nachdem der FC Köln im Mai nach dem Aufstieg am Ende der Zweitliga-Saison 2024/25 die Bundesliga auf Rang 14 abgeschlossen hatte, will der Klub in der laufenden Spielzeit nun den nächsten Schritt machen. Buchen Sie noch heute Tickets, um die Mannschaft live zu erleben.

Nach einer erfolgreichen Zeit als Interimstrainer am Ende der vergangenen Saison erhielt Rene Wagner im Mai dauerhaft das Traineramt beim FC Köln. Er versucht, eine Abwehr zu verstärken, die in der Bundesliga-Saison 2025/26 63 Gegentore kassierte, und verpflichtete dafür unter anderem Luka Lochoshvili, Gideon Mensah, Tom Krauß und Jahmai Simpson-Pusey.

Trotz des Abstiegs vor zwei Spielzeiten füllte der FC Köln, auch bekannt als „Die Geißböcke“, sein imposantes RheinEnergieStadion mit 50.000 Zuschauern weiterhin regelmäßig, und diese frenetischen Fans strömen noch immer voller Vorfreude durch die Drehkreuze der ikonischen Arena.

Lassen Sie sich von GOAL mit allen aktuellen Ticketinformationen versorgen, damit Sie sich für die Spiele des FC Köln in dieser Saison Plätze sichern können, darunter wo Sie sie kaufen können, wie viel sie kosten und mehr.

Kommende Spiele des FC Köln

Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Ort Tickets So., 11. Okt. (15.30 Uhr) Bundesliga: FC Köln vs. Borussia Mönchengladbach RheinEnergieSTADION (Köln) Tickets Fr., 16. Okt. (20.30 Uhr) Bundesliga: Eintracht Frankfurt vs. FC Köln Deutsche Bank Park (Frankfurt) Tickets Sa., 24. Okt. (15.30 Uhr) Bundesliga: FC Köln vs. FC Schalke 04 RheinEnergieSTADION (Köln) Tickets Di., 27. Okt. (20.45 Uhr) DFB-Pokal: FC Köln vs. Union Berlin RheinEnergieSTADION (Köln) Tickets So., 1. Nov. (15.30 Uhr) Bundesliga: Union Berlin vs. FC Köln Stadion An der Alten Försterei (Berlin) Tickets So., 8. Nov. (15.30 Uhr) Bundesliga: FC Köln vs. Bayer Leverkusen RheinEnergieSTADION (Köln) Tickets Fr., 20. Nov. (20.30 Uhr) Bundesliga: Bayern München vs. FC Köln Allianz Arena (München) Tickets Sa., 28. Nov. (15.30 Uhr) Bundesliga: FC Köln vs. SV Elversberg RheinEnergieSTADION (Köln) Tickets Sa., 5. Dez. (wird noch bekannt gegeben) Bundesliga: FC Augsburg vs. FC Köln WWK Arena (Augsburg) Tickets

So kaufen Sie Tickets für den FC Köln

Der offizielle und sicherste Weg, Tickets für Spiele des FC Köln zu kaufen, führt über das Online-Portal des Vereins (1. FC Köln Ticket Shop). Ist ein Heimspiel im RheinEnergieStadion offiziell ausverkauft, können Sie über die autorisierte Wiederverkaufsplattform des Klubs, die FC Köln Ticketbörse, Ihr Glück versuchen. Dieses System nutzt die Eventim-Fansale-Plattform, auf der Dauerkarteninhaber Plätze anbieten, die sie nicht nutzen können.

Da der FC Köln sein Stadion mit einer Kapazität von 50.000 Plätzen regelmäßig ausverkauft, werden Tickets in aufeinanderfolgenden Verkaufsphasen vergeben. Diese starten an den festgelegten Verkaufstagen strikt um 10 Uhr MEZ.

Phase 1 - Early-Bird-Zugang : Ausschließlich für langjährige Vereinsmitglieder verfügbar, also für jene mit einer Mitgliedschaft von mehr als 20 Jahren.

Phase 2 - Mitgliedervorverkauf : Wird für alle regulären Vereinsmitglieder (FC-Mitglied) geöffnet. Mitglieder sind in der Regel auf maximal zwei Tickets pro Spiel begrenzt.

Phase 3 - Freier Verkauf : Verbleibende Tickets gehen in den offenen Verkauf für die breite Öffentlichkeit. Bei Topspielen, etwa dem Rheinland-Derby gegen Borussia Mönchengladbach oder Partien gegen Bayern München, halten sich Tickets nur selten lange genug bis zu dieser Phase.

Der Verein kündigt die Vorverkaufstermine für einzelne Spiele einige Wochen im Voraus über seine Hauptkanäle an. Historisch gesehen öffnen die Ticketfenster ungefähr drei bis vier Wochen vor dem Spieltermin.

Darüber hinaus können Fans Tickets für Spiele des FC Köln auch auf dem Sekundärmarkt kaufen. StubHub ist einer der führenden Anbieter für alle, die sich über alternative Kanäle Plätze sichern möchten, und bietet Fans, die kurzfristig noch Tickets ergattern wollen, eine verlässliche Option.

Wie viel kosten Tickets für den FC Köln?

Offizielle Tickets für Spiele des FC Köln im RheinEnergieStadion liegen für reguläre Tageskarten zum Nennwert je nach Kategorie im Allgemeinen bei etwa 15 € bis 60 €+, wobei die hohe Nachfrage bedeutet, dass Primärtickets bereits im Mitgliedervorverkauf ausverkauft werden.

Das RheinEnergieStadion fasst 50.000 Fans, darunter 8.000 Stehplätze und 3.700 Business-/VIP-Sitze. Die offiziellen Preise zum Nennwert gliedern sich nach Lage und Kategorie wie folgt:

Stehplatz : Südtribüne (die berühmte Heimkurve / Südtribüne) - Preisspanne (15 € bis 20 €)

Kategorie 3 / 4 (Oberrang/Ecke) : Oberränge und Eckblöcke mit einfacher Sicht - Preisspanne (20 € bis 40 €)

Kategorie 2 (mittleres Preissegment) : Blöcke im mittleren Rang oder in den unteren Ecken - Preisspanne (35 € bis 55 €)

Kategorie 1 (Haupttribüne/Längsseite) : Unterrang und Haupttribünen entlang des Spielfelds - Preisspanne (50 € bis 75 €+)

Business- / VIP-Sitze : Business-Bereiche Ost/Nord (einschließlich Catering-/Lounge-Zugang) - Preisspanne (99 € bis 119 €+)

Behalten Sie für weitere Informationen das offizielle Ticketportal des Vereins oder Zweitmarktplattformen wie StubHub im Blick, um die aktuelle Verfügbarkeit zu prüfen.

Alles, was Sie über das RheinEnergieStadion wissen müssen

Das RheinEnergieStadion in Köln, Deutschland, ist eine der lebendigsten und markantesten Arenen des europäischen Fußballs. Traditionell als Müngersdorfer Stadion bekannt, dient es dem 1. FC Köln seit 1948 als stimmungsvolle Heimstätte.

Mit der Verbindung eines traditionsreichen, hundertjährigen Erbes und einer hochmodernen Architektur ist das Stadion berühmt für seine gewaltigen Stahlpylonen und eine kompromisslose, vom Karneval geprägte Fankultur.

Die Spielstätte hat an exakt demselben Ort drei klar voneinander getrennte Lebensphasen durchlaufen:

Das ursprüngliche Stadion (1923-1972) : Es wurde 1923 als Müngersdorfer Stadion eröffnet, verfügte über eine Leichtathletikbahn und wurde intensiv für den nicht-professionellen Sport sowie für große regionale Veranstaltungen genutzt.

Der Betonpionier (1975-2002) : Nach einem Umbau zur Modernisierung der Anlagen wurde es Ende 1975 als erstes vollständig überdachtes Stadion in Deutschland wiedereröffnet. Es war erfolgreich Austragungsort von Spielen bei der UEFA Euro 1988.

Die moderne Ära (2002-heute) : Um als Austragungsort für die FIFA-Weltmeisterschaft 2006 berücksichtigt zu werden, wurde die alte Spielstätte vollständig abgerissen und zwischen 2002 und 2004 abschnittsweise neu gebaut. Diese Bauweise Tribüne für Tribüne ermöglichte es dem 1. FC Köln, seine Heimspiele ohne Unterbrechung weiter auszutragen.

Unvergessliche Momente im RheinEnergieStadion

Lukas Podolskis „Taufe“ (2004) : Das neu eröffnete moderne Stadion feierte sein erstes offizielles Spiel. Der lokale Held und globale Star Lukas Podolski erzielte beim 1:0-Sieg des FC Köln den einzigen Treffer.

FIFA-Weltmeisterschaft 2006 : Die neu aufgebaute Arena war Austragungsort von fünf Turnierspielen. Darunter waren ein packendes 2:2 in der Gruppenphase zwischen England und Schweden sowie ein nervenaufreibender Sieg der Ukraine im Elfmeterschießen des Achtelfinals gegen die Schweiz. Die Arena war zudem Austragungsort von Spielen bei der UEFA Euro 1988 und der UEFA Euro 2024.

UEFA-Europa-League-Finale 2020 : Wegen der COVID-19-Pandemie verlegte die UEFA die Schlussphase des Wettbewerbs nach Deutschland. Am 21. August 21 besiegte Sevilla hinter verschlossenen Türen Inter Mailand in einem dramatischen und torreichen Finale mit 3:2 und holte damit seinen sechsten Europa-League-Titel.

Die leuchtenden Pylonen: Das markanteste Element der Stadionarchitektur sind die vier 72 Meter hohen Stahltürme an jeder Ecke. Sie dienen als leuchtende visuelle Anker in der Kölner Skyline. Wenn der FC Köln ein Tor erzielt, drückt der Stadionsprecher einen berühmten Knopf, der die Pylonen in kräftigem Rot und Weiß blinken lässt.

Rekorde und Statistiken des FC Köln

Der FC Köln ist einer der traditionsreichsten und am tiefsten verwurzelten Fußballvereine Deutschlands. Der 1948 durch den Zusammenschluss des Kölner Ballspiel-Clubs 1901 und der SpVgg Sülz 07 gegründete Klub etablierte sich früh als ein Schwergewicht des deutschen Fußballs.

Erfolge des Klubs und Trophäen-Highlights

Deutscher Meister / Bundesliga-Sieger : 3 Titel (1962, 1964, 1978)

DFB-Pokal : 4 Titel (1968, 1977, 1978, 1983)

Individuelle Spielerrekorde

Meiste Einsätze: Wolfgang Overath & Toni Schumacher (541)

Meiste Tore: Hans Schäfer (269), Hannes Löhr (236)

Torjäger Müller

Dieter Müller hält den Rekord für die meisten Tore eines einzelnen Spielers in einem Bundesliga-Spiel. Er erzielte 1977 beim berühmten 7:2-Sieg des FC Köln gegen Werder Bremen sechs Tore.

Die Legende von Hennes dem Bock

Das offizielle Maskottchen des Vereins ist ein lebender Ziegenbock namens Hennes. Die Tradition begann 1950, als ein Zirkusdirektor dem Verein als Karnevalsscherz eine junge Ziege schenkte. Sie wurde nach dem legendären Spieler und Trainer Hennes Weisweiler benannt.

Ein unvergessliches „Double“

In der Saison 1977/78 gewann Köln sowohl den Bundesliga-Titel als auch den DFB-Pokal. Der Klub setzte sich am letzten Spieltag dank der besseren Tordifferenz gegen den Erzrivalen Borussia Mönchengladbach durch, obwohl Gladbach sein letztes Spiel mit einem absurden 12:0 gewann.



