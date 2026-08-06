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Cole Palmer of Chelsea lifts the UEFA Conference League trophyGetty Images
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So kaufen Sie Tickets für Chelsea 2026/27: Premier-League-Spielplan, Preise und Informationen zur Champions League

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So kannst du Chelsea in dieser Saison live in Aktion sehen

Chelsea geht mit dem neuen Trainer Xabi Alonso in die Saison 2026/27. Er wurde nach einer chaotischen Spielzeit geholt, in der Enzo Maresca entlassen wurde, Liam Rosenior nur knapp drei Monate im Amt war und der Klub enttäuschend auf Platz 10 landete, ohne sich in dieser Saison für den europäischen Wettbewerb zu qualifizieren. 

GOAL hat alles, was ihr braucht, um Tickets für die Stamford Bridge zu bekommen.

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Chelseas kompletter Premier-League-Spielplan für 2026/27

Datum & UhrzeitSpielSpielortWettbewerbTickets
Mo., 24. Aug. 2026, 20:00 UhrFulham vs. ChelseaCraven Cottage (auswärts)Premier LeagueTickets
So., 30. Aug. 2026, 14:00 UhrChelsea vs. Brighton and Hove AlbionStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets
So., 6. Sep. 2026, 16:30 UhrArsenal vs. ChelseaEmirates Stadium (auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 12. Sep. 2026, 15:00 UhrChelsea vs. Hull CityStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets
Fr., 18. Sep. 2026, 20:00 UhrBrentford vs. ChelseaGtech Community Stadium (auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 10. Okt. 2026, 15:00 UhrChelsea vs. BournemouthStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 17. Okt. 2026, 15:00 UhrEverton vs. ChelseaHill Dickinson Stadium (auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 24. Okt. 2026, 15:00 UhrChelsea vs. Tottenham HotspurStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 31. Okt. 2026, 16:00 UhrChelsea vs. Manchester UnitedStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 7. Nov. 2026, 15:00 UhrSunderland vs. ChelseaStadium of Light (auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 21. Nov. 2026, 15:00 UhrChelsea vs. Leeds UnitedStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 28. Nov. 2026, 15:00 UhrNottingham Forest vs. ChelseaThe City Ground (auswärts)Premier LeagueTickets
Mi., 2. Dez. 2026, 20:00 UhrChelsea vs. Crystal PalaceStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 5. Dez. 2026, 15:00 UhrChelsea vs. LiverpoolStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 12. Dez. 2026, 15:00 UhrManchester City vs. ChelseaEtihad Stadium (auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 19. Dez. 2026, 15:00 UhrChelsea vs. Aston VillaStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 26. Dez. 2026, 15:00 UhrCoventry City vs. ChelseaCoventry Building Society Arena (auswärts)Premier LeagueTickets
Mi., 30. Dez. 2026, 20:00 UhrIpswich Town vs. ChelseaPortman Road (auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 2. Jan. 2027, 15:00 UhrChelsea vs. Newcastle UnitedStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets
Mi., 6. Jan. 2027, 20:00 UhrCrystal Palace vs. ChelseaSelhurst Park (auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 16. Jan. 2027, 15:00 UhrChelsea vs. SunderlandStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 23. Jan. 2027, 15:00 UhrLeeds United vs. ChelseaElland Road (auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 30. Jan. 2027, 15:00 UhrChelsea vs. Nottingham ForestStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 6. Feb. 2027, 15:00 UhrManchester United vs. ChelseaOld Trafford (auswärts)Premier LeagueTickets
Mi., 10. Feb. 2027, 20:00 UhrNewcastle United vs. ChelseaSt James' Park (auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 20. Feb. 2027, 15:00 UhrChelsea vs. Ipswich TownStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 27. Feb. 2027, 15:00 UhrAston Villa vs. ChelseaVilla Park (auswärts)Premier LeagueTickets
Mi., 3. März 2027, 20:00 UhrChelsea vs. Coventry CityStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 13. März 2027, 15:00 UhrChelsea vs. ArsenalStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 20. März 2027, 16:00 UhrHull City vs. ChelseaMKM Stadium (auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 10. Apr. 2027, 15:00 UhrChelsea vs. FulhamStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 17. Apr. 2027, 15:00 UhrBrighton and Hove Albion vs. ChelseaAmerican Express Stadium (auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 24. Apr. 2027, 15:00 UhrChelsea vs. Manchester CityStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 1. Mai 2027, 15:00 UhrLiverpool vs. ChelseaAnfield (auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 8. Mai 2027, 15:00 UhrTottenham Hotspur vs. ChelseaTottenham Hotspur Stadium (auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 15. Mai 2027, 15:00 UhrChelsea vs. EvertonStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets
So., 23. Mai 2027, 15:00 UhrBournemouth vs. ChelseaVitality Stadium (auswärts)Premier LeagueTickets
So., 30. Mai 2027, 16:00 UhrChelsea vs. BrentfordStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets

Wie kann man Chelsea-Tickets kaufen?

Tickets werden über das offizielle Ticketportal des Klubs verkauft, wobei in der Regel zunächst Mitglieder und Dauerkarteninhaber Vorrang haben, bevor ein breiterer Verkauf startet. 

Besonders hoch ist die Nachfrage bei London-Derbys gegen Arsenal und Tottenham sowie bei Besuchen von Liverpool, Manchester City und Manchester United. 

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Wenn offizielle Tickets ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit für den Weg an die Stamford Bridge.

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Wie viel kosten Chelsea-Tickets?

Die Preise variieren je nach Gegner und Sitzplatzlage erheblich, wobei die oben aufgeführten Topspiele die höchsten Aufschläge mit sich bringen. 

Die Preise für Dauerkarten und einzelne Spiele für 2026/27 sollten direkt auf der offiziellen Website von Chelsea geprüft werden, da die Tarife jeden Sommer überprüft werden.

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Was sollte man über die Stamford Bridge wissen?

Chelsea spielt seit der Gründung des Klubs im Jahr 1905 an der Stamford Bridge, was sie zu einem der ältesten Stadien macht, die im englischen Fußball noch genutzt werden. 

Das Stadion fasst etwas mehr als 40.000 Fans, ist damit deutlich kleiner als die Arenen der meisten Titelrivalen von Chelsea, und seine enge, kompakte Schüssel wird oft dafür gelobt, an Europapokalabenden eine der intensivsten Atmosphären der Premier League zu erzeugen. 

Langjährige Pläne für einen Umbau oder Ersatz des Stadions wurden unter den aktuellen Besitzern des Klubs diskutiert, aber ein konkreter Zeitplan wurde nicht bestätigt, und die Stamford Bridge bleibt in der Saison 2026/27 die Heimstätte von Chelsea.

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