Während West Ham United in die EFL-Championship-Saison 2026/27 startet, ist die Aufbruchsstimmung im Osten Londons für Fans, die sich West-Ham-Tickets sichern wollen, deutlich spürbar.

Da Cheftrainer Nuno Espírito Santo das Team durch eine intensive Saison führt, deren Ziel die sofortige Rückkehr in die Premier League ist, steht an jedem Spieltag im London Stadium enorm viel auf dem Spiel.

Sie könnten live vor Ort sein, um West Ham im Kampf um den Aufstieg zu unterstützen. GOAL liefert Ihnen alle Informationen, die Sie brauchen, um West-Ham-Tickets für die Saison 2026/27 zu kaufen.

Kommende West-Ham-Spiele 2026/27

Wie kann man West-Ham-Tickets für 2026/27 kaufen?

Für West-Ham-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Verlängerungen von Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen.

Offizielle Tickets können Sie über das offizielle eTicketing-Portal des Klubs unter eticketing.co.uk/whufc kaufen.

Das sollten Sie wissen:

Claret-Membership-Priorität: Tickets im freien Verkauf direkt über den Klub sind wegen der hohen Nachfrage selten. Die meisten Kontingente für einzelne Spieltage sind im exklusiven Vorverkaufsfenster für Claret-Mitglieder schnell vergriffen.

Tickets im freien Verkauf direkt über den Klub sind wegen der hohen Nachfrage selten. Die meisten Kontingente für einzelne Spieltage sind im exklusiven Vorverkaufsfenster für Claret-Mitglieder schnell vergriffen. Mitgliedervorteile: Eine Claret-Mitgliedschaft für Erwachsene kostet ungefähr £45 pro Saison und beinhaltet bevorzugte Buchungsfenster, Ticket-Rabatte, Shop-Gutscheine und Zugang zu exklusiven Gewinnspielen.

Eine Claret-Mitgliedschaft für Erwachsene kostet ungefähr £45 pro Saison und beinhaltet bevorzugte Buchungsfenster, Ticket-Rabatte, Shop-Gutscheine und Zugang zu exklusiven Gewinnspielen. Sekundärmarktplätze: Wenn die offiziellen allgemeinen Kontingente ausverkauft sind, bieten Wiederverkaufsplattformen wie StubHub eine Alternative, um sich kurzfristig Plätze zu sichern.

Wie viel kosten West-Ham-Tickets 2026/27?

Die Ticketpreise variieren je nach Einstufung des Gegners und Sitzplatzbereich im Stadion:

Spielkategorien: Die Spiele werden in die Kategorien A, B oder C eingeteilt. Partien mit hoher Nachfrage oder lokale Derbys, also Kategorie A, liegen am oberen Ende der Preisspanne.

Günstige Sitzplätze: Die preiswertesten Plätze befinden sich in den oberen Rängen hinter den Toren in der Bobby Moore Stand und der Sir Trevor Brooking Stand. Die Preise liegen zwischen £30 und £55.

Premium-Sitzplätze: Plätze in der Billy Bonds Stand (Ost) und der West Stand bieten erstklassige Sicht von der Seite. Zentrale Sitzplätze auf Höhe der Mittellinie, etwa die prestigeträchtigen 1966 Seats, gehören zur höchsten Preiskategorie (£55 bis £110+).

Wie bekommt man West-Ham-Hospitality-Tickets und -Pakete?

West Ham bietet eine umfangreiche Auswahl an Premium-Optionen für alle, die ihren Fußball lieber auf eine etwas stilvollere und komfortablere Art genießen.

Die Preise reichen von ungefähr £100 bis 700 und variieren je nach Gegner und konkretem Paket.

Von lebhaften Sportsbars, die eine exklusivere Version des regulären Stadionbesuchs bieten, bis hin zu luxuriösen Restaurant-Erlebnissen gibt es im London Stadium für jeden Geschmack und Geldbeutel etwas. Beispiele sind:

Boleyn: Als Hommage an die alte Heimstätte von West Ham bietet das Boleyn Sportsbar-Atmosphäre mit gepolsterten VIP-Sitzen, einem kostenlosen Spielprogramm und einem Getränk in der Halbzeit, alles durchdrungen von der Geschichte des Klubs.

Als Hommage an die alte Heimstätte von West Ham bietet das Boleyn Sportsbar-Atmosphäre mit gepolsterten VIP-Sitzen, einem kostenlosen Spielprogramm und einem Getränk in der Halbzeit, alles durchdrungen von der Geschichte des Klubs. Royal East: Mit Blick aufs Spielfeld und stilvoll gestaltet bietet das Royal East ein elegantes Drei-Gänge-Menü, inklusive Getränke und Sitzplätze im mittleren Preissegment. Außerdem gibt es die Möglichkeit, eine West-Ham-Legende zu treffen.

Weitere Hospitality-Bereiche/Sektionen sind „Londoner“, „Great Briton“, „Forge“ und „Arnold Hills“.

Denken Sie jedoch daran, dass beliebtere Spiele ihre verfügbaren Optionen eher früher als später ausverkauft haben dürften. Am einfachsten sichern Sie sich Ihren Platz, wenn Sie den Hospitality-Bereich auf der Website des Klubs im Auge behalten, damit Sie wissen, welche Möglichkeiten es gibt.

Wo man rund um das London Stadium übernachten kann

Wenn Sie für ein Spiel anreisen, können Sie sich über die interaktive Karte unten Unterkünfte rund um das Stadion ansehen.

Geschichte des London Stadium

Das London Stadium, früher auch als Olympic Stadium bekannt, ist ein Mehrzweck-Freiluftstadion im Queen Elizabeth Olympic Park im Londoner Stadtteil Stratford.

Das Stadion wurde eigens für die Olympischen Sommerspiele 2012 errichtet und diente als Leichtathletikstätte sowie als Austragungsort der Eröffnungs- und Schlussfeier. Nach den Spielen wurde es für eine Mehrzwecknutzung umgebaut und dient heute in erster Linie als Heimstadion von West Ham United, das seit der Saison 2016 Mieter der Arena ist.

Der andere Mieter des Stadions ist UK Athletics, das dort jedes Jahr eine Station der IAAF Diamond League austrägt, die als London Grand Prix bekannt ist. Während der Olympischen Spiele fasste das Stadion 80.000 Zuschauer, doch nach den Spielen wurde es umgebaut, und die Kapazität für Fußballspiele ist nach den Bedingungen des Mietvertrags nun auf 62.500 begrenzt.

Seit es zum London Stadium wurde, war die Spielstätte auch Gastgeber der Rugby-Weltmeisterschaft 2015, der London Series der Major League Baseball 2019 sowie von Musikauftritten der Rolling Stones, Foo Fighters, Guns N’ Roses und Red Hot Chilli Peppers.

Die Prüfung von Ticketkategorien und Sitzplatzführern hilft treuen West-Ham-Anhängern, ihr Spieltagsbudget während der nationalen Saison effektiv zu planen. Um sicherzustellen, dass Ihre analytischen Spielauswahlen auf einer sicheren, regelkonformen Plattform mit schnellen Transaktionen platziert werden, sind Einführungscodes unerlässlich. Lesen Sie noch heute unseren einfachen Leitfaden, um Ihre individuellen Prämien über unseren verifizierten megapari promo code zu aktivieren.