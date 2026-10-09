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Tottenham Europa League trophyGetty Images
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So bekommt man Tickets für Tottenham Hotspur 2026/27: Kommende Spiele, Ticketpreise und Informationen zu Dauerkarten

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Premier League

Verpasst in dieser Saison nicht, Tottenham Hotspur live in Aktion zu sehen

Tottenham geht unter Roberto De Zerbi in die Saison 2026/27, nachdem er den Klub in der vergangenen Spielzeit nach einer dramatischen Phase mit drei verschiedenen Trainern vor dem Abstieg bewahrt hatte. Da es in dieser Saison keinen Europapokal-Fußball gibt, liegt der Fokus ganz klar auf der Premier League. GOAL hat alles, was ihr braucht, um Tickets für das Tottenham Hotspur Stadium zu bekommen. GOAL hat alles, was ihr braucht, um Tickets für das Tottenham Hotspur Stadium zu bekommen.

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Kommende Premier-League-Spiele von Tottenham Hotspur 2026/27

Datum & UhrzeitSpielSpielortWettbewerbTickets
Sa., 10. Okt. 2026, 15:00 UhrManchester United vs Tottenham HotspurOld Trafford (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 17. Okt. 2026, 15:00 UhrTottenham Hotspur vs Coventry CityTottenham Hotspur Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 24. Okt. 2026, 15:00 UhrChelsea vs Tottenham HotspurStamford Bridge (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 31. Okt. 2026, 15:00 UhrTottenham Hotspur vs Crystal PalaceTottenham Hotspur Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 7. Nov. 2026, 15:00 UhrLeeds United vs Tottenham HotspurElland Road (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 21. Nov. 2026, 15:00 UhrTottenham Hotspur vs Ipswich TownTottenham Hotspur Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 28. Nov. 2026, 15:00 UhrSunderland vs Tottenham HotspurStadium of Light (Auswärts)Premier LeagueTickets
Mi., 2. Dez. 2026, 20:00 UhrTottenham Hotspur vs FulhamTottenham Hotspur Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 5. Dez. 2026, 15:00 UhrTottenham Hotspur vs Arsenal (North London Derby)Tottenham Hotspur Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 12. Dez. 2026, 15:00 UhrHull City vs Tottenham HotspurMKM Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 19. Dez. 2026, 15:00 UhrLiverpool vs Tottenham HotspurAnfield (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 26. Dez. 2026, 15:00 UhrTottenham Hotspur vs BournemouthTottenham Hotspur Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Mi., 30. Dez. 2026, 20:00 UhrTottenham Hotspur vs Brighton and Hove AlbionTottenham Hotspur Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 2. Jan. 2027, 15:00 UhrManchester City vs Tottenham HotspurEtihad Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Mi., 6. Jan. 2027, 20:00 UhrFulham vs Tottenham HotspurCraven Cottage (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 16. Jan. 2027, 15:00 UhrTottenham Hotspur vs Leeds UnitedTottenham Hotspur Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 23. Jan. 2027, 15:00 UhrCrystal Palace vs Tottenham HotspurSelhurst Park (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 30. Jan. 2027, 15:00 UhrTottenham Hotspur vs SunderlandTottenham Hotspur Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 6. Feb. 2027, 15:00 UhrIpswich Town vs Tottenham HotspurPortman Road (Auswärts)Premier LeagueTickets
Mi., 10. Feb. 2027, 20:00 UhrTottenham Hotspur vs Manchester CityTottenham Hotspur Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 20. Feb. 2027, 15:00 UhrBrighton and Hove Albion vs Tottenham HotspurAmerican Express Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 27. Feb. 2027, 15:00 UhrTottenham Hotspur vs LiverpoolTottenham Hotspur Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Mi., 3. März 2027, 20:00 UhrBournemouth vs Tottenham HotspurVitality Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 13. März 2027, 15:00 UhrTottenham Hotspur vs Nottingham ForestTottenham Hotspur Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 20. März 2027, 15:00 UhrEverton vs Tottenham HotspurHill Dickinson Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 10. Apr. 2027, 15:00 UhrTottenham Hotspur vs BrentfordTottenham Hotspur Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 17. Apr. 2027, 15:00 UhrNewcastle United vs Tottenham HotspurSt. James' Park (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 24. Apr. 2027, 15:00 UhrTottenham Hotspur vs Hull CityTottenham Hotspur Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 1. Mai 2027, 15:00 UhrArsenal vs Tottenham Hotspur (North London Derby)Emirates Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 8. Mai 2027, 15:00 UhrTottenham Hotspur vs ChelseaTottenham Hotspur Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 15. Mai 2027, 15:00 UhrCoventry City vs Tottenham HotspurCoventry Building Society Arena (Auswärts)Premier LeagueTickets
So., 23. Mai 2027, 15:00 UhrTottenham Hotspur vs Manchester UnitedTottenham Hotspur Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
So., 30. Mai 2027, 16:00 UhrAston Villa vs Tottenham HotspurVilla Park (Auswärts)Premier LeagueTickets

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist nur für das Eröffnungsspiel die Anstoßzeit bestätigt, alle anderen Partien können sich wegen der TV-Auswahl noch ändern. Tottenham steigt zudem in Runde zwei in den Carabao Cup und in Runde drei in den FA Cup ein, wobei die Gegner nach jeder Auslosung bestätigt werden.

Wie kann man Tottenham-Hotspur-Tickets kaufen?

Der Verkauf läuft in drei Phasen: zuerst an Dauerkarteninhaber, dann nach Treuepunkten an Klubmitglieder und schließlich im freien Verkauf an die Öffentlichkeit. Die One-Hotspur-Mitgliedschaft (£45) ist die Einstiegsstufe und steht allen offen; One Hotspur+ (£55) beinhaltet ein 24-stündiges Prioritätsfenster und einen Platz auf der Warteliste für Dauerkarten.

Nächste Spiele
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Premier League

10. Okt. 2026

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Wie viel kosten Tottenham-Hotspur-Tickets?

Die Preise für Erwachsene über den Klub liegen in der Regel zwischen £38 und £109 und sind in drei Kategorien unterteilt:

Kategorie A (£71-109): Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle Kategorie B (£49-96): Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham Kategorie C (£38-81): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

Ermäßigungen gelten für Senioren (£19-54), junge Erwachsene von 18 bis 21 Jahren (£28.50-81.50) und Jugendliche unter 18 (£19-54). Sekundärplattformen wie StubHub sind ebenfalls eine Option, sobald die offiziellen Tickets ausverkauft sind.

Die Preise für Dauerkarten reichen von £856 bis £2,147, 1882 Season Tickets kosten £2,367. Ermäßigungen gelten für Jugendliche (50 %), junge Erwachsene (25 %) und Senioren (50 %). Die Warteliste, die nur One-Hotspur+-Mitgliedern offensteht, umfasst ungefähr 80,000 Namen.

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Alles, was ihr über das Tottenham Hotspur Stadium wissen müsst

Das Tottenham Hotspur Stadium ist seit 2019 die Heimat des Klubs, fasst 62.850 Zuschauer und ist damit hinter Wembley und Old Trafford das drittgrößte Fußballstadion Englands. Das herausragende Merkmal ist die 17.500 Zuschauer fassende South Stand auf einer einzigen Ebene, die mit einer Neigung von 34 Grad angelegt ist, der steilsten im Vereinigten Königreich rechtlich zulässigen, wodurch die vorderste Reihe bis auf 4,9 Meter an die Torlinie heranrückt. Der ausfahrbare Rasen des Stadions, der erste seiner Art, legt darunter eine synthetische Oberfläche für die NFL London Games, Konzerte und andere Veranstaltungen frei.

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