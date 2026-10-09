Tottenham geht unter Roberto De Zerbi in die Saison 2026/27, nachdem er den Klub in der vergangenen Spielzeit nach einer dramatischen Phase mit drei verschiedenen Trainern vor dem Abstieg bewahrt hatte. Da es in dieser Saison keinen Europapokal-Fußball gibt, liegt der Fokus ganz klar auf der Premier League. GOAL hat alles, was ihr braucht, um Tickets für das Tottenham Hotspur Stadium zu bekommen. GOAL hat alles, was ihr braucht, um Tickets für das Tottenham Hotspur Stadium zu bekommen.

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Kommende Premier-League-Spiele von Tottenham Hotspur 2026/27

Datum & Uhrzeit Spiel Spielort Wettbewerb Tickets Sa., 10. Okt. 2026, 15:00 Uhr Manchester United vs Tottenham Hotspur Old Trafford (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 17. Okt. 2026, 15:00 Uhr Tottenham Hotspur vs Coventry City Tottenham Hotspur Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 24. Okt. 2026, 15:00 Uhr Chelsea vs Tottenham Hotspur Stamford Bridge (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 31. Okt. 2026, 15:00 Uhr Tottenham Hotspur vs Crystal Palace Tottenham Hotspur Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 7. Nov. 2026, 15:00 Uhr Leeds United vs Tottenham Hotspur Elland Road (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 21. Nov. 2026, 15:00 Uhr Tottenham Hotspur vs Ipswich Town Tottenham Hotspur Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 28. Nov. 2026, 15:00 Uhr Sunderland vs Tottenham Hotspur Stadium of Light (Auswärts) Premier League Tickets Mi., 2. Dez. 2026, 20:00 Uhr Tottenham Hotspur vs Fulham Tottenham Hotspur Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 5. Dez. 2026, 15:00 Uhr Tottenham Hotspur vs Arsenal (North London Derby) Tottenham Hotspur Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 12. Dez. 2026, 15:00 Uhr Hull City vs Tottenham Hotspur MKM Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 19. Dez. 2026, 15:00 Uhr Liverpool vs Tottenham Hotspur Anfield (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 26. Dez. 2026, 15:00 Uhr Tottenham Hotspur vs Bournemouth Tottenham Hotspur Stadium (Heim) Premier League Tickets Mi., 30. Dez. 2026, 20:00 Uhr Tottenham Hotspur vs Brighton and Hove Albion Tottenham Hotspur Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 2. Jan. 2027, 15:00 Uhr Manchester City vs Tottenham Hotspur Etihad Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Mi., 6. Jan. 2027, 20:00 Uhr Fulham vs Tottenham Hotspur Craven Cottage (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 16. Jan. 2027, 15:00 Uhr Tottenham Hotspur vs Leeds United Tottenham Hotspur Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 23. Jan. 2027, 15:00 Uhr Crystal Palace vs Tottenham Hotspur Selhurst Park (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 30. Jan. 2027, 15:00 Uhr Tottenham Hotspur vs Sunderland Tottenham Hotspur Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 6. Feb. 2027, 15:00 Uhr Ipswich Town vs Tottenham Hotspur Portman Road (Auswärts) Premier League Tickets Mi., 10. Feb. 2027, 20:00 Uhr Tottenham Hotspur vs Manchester City Tottenham Hotspur Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 20. Feb. 2027, 15:00 Uhr Brighton and Hove Albion vs Tottenham Hotspur American Express Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 27. Feb. 2027, 15:00 Uhr Tottenham Hotspur vs Liverpool Tottenham Hotspur Stadium (Heim) Premier League Tickets Mi., 3. März 2027, 20:00 Uhr Bournemouth vs Tottenham Hotspur Vitality Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 13. März 2027, 15:00 Uhr Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest Tottenham Hotspur Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 20. März 2027, 15:00 Uhr Everton vs Tottenham Hotspur Hill Dickinson Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 10. Apr. 2027, 15:00 Uhr Tottenham Hotspur vs Brentford Tottenham Hotspur Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 17. Apr. 2027, 15:00 Uhr Newcastle United vs Tottenham Hotspur St. James' Park (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 24. Apr. 2027, 15:00 Uhr Tottenham Hotspur vs Hull City Tottenham Hotspur Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 1. Mai 2027, 15:00 Uhr Arsenal vs Tottenham Hotspur (North London Derby) Emirates Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 8. Mai 2027, 15:00 Uhr Tottenham Hotspur vs Chelsea Tottenham Hotspur Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 15. Mai 2027, 15:00 Uhr Coventry City vs Tottenham Hotspur Coventry Building Society Arena (Auswärts) Premier League Tickets So., 23. Mai 2027, 15:00 Uhr Tottenham Hotspur vs Manchester United Tottenham Hotspur Stadium (Heim) Premier League Tickets So., 30. Mai 2027, 16:00 Uhr Aston Villa vs Tottenham Hotspur Villa Park (Auswärts) Premier League Tickets

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist nur für das Eröffnungsspiel die Anstoßzeit bestätigt, alle anderen Partien können sich wegen der TV-Auswahl noch ändern. Tottenham steigt zudem in Runde zwei in den Carabao Cup und in Runde drei in den FA Cup ein, wobei die Gegner nach jeder Auslosung bestätigt werden.

Wie kann man Tottenham-Hotspur-Tickets kaufen?

Der Verkauf läuft in drei Phasen: zuerst an Dauerkarteninhaber, dann nach Treuepunkten an Klubmitglieder und schließlich im freien Verkauf an die Öffentlichkeit. Die One-Hotspur-Mitgliedschaft (£45) ist die Einstiegsstufe und steht allen offen; One Hotspur+ (£55) beinhaltet ein 24-stündiges Prioritätsfenster und einen Platz auf der Warteliste für Dauerkarten.

Nächste Spiele MUN Premier League 12:30 TOT

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Wie viel kosten Tottenham-Hotspur-Tickets?

Die Preise für Erwachsene über den Klub liegen in der Regel zwischen £38 und £109 und sind in drei Kategorien unterteilt:

Kategorie A (£71-109): Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle Kategorie B (£49-96): Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham Kategorie C (£38-81): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

Ermäßigungen gelten für Senioren (£19-54), junge Erwachsene von 18 bis 21 Jahren (£28.50-81.50) und Jugendliche unter 18 (£19-54). Sekundärplattformen wie StubHub sind ebenfalls eine Option, sobald die offiziellen Tickets ausverkauft sind.

Die Preise für Dauerkarten reichen von £856 bis £2,147, 1882 Season Tickets kosten £2,367. Ermäßigungen gelten für Jugendliche (50 %), junge Erwachsene (25 %) und Senioren (50 %). Die Warteliste, die nur One-Hotspur+-Mitgliedern offensteht, umfasst ungefähr 80,000 Namen.

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Alles, was ihr über das Tottenham Hotspur Stadium wissen müsst

Das Tottenham Hotspur Stadium ist seit 2019 die Heimat des Klubs, fasst 62.850 Zuschauer und ist damit hinter Wembley und Old Trafford das drittgrößte Fußballstadion Englands. Das herausragende Merkmal ist die 17.500 Zuschauer fassende South Stand auf einer einzigen Ebene, die mit einer Neigung von 34 Grad angelegt ist, der steilsten im Vereinigten Königreich rechtlich zulässigen, wodurch die vorderste Reihe bis auf 4,9 Meter an die Torlinie heranrückt. Der ausfahrbare Rasen des Stadions, der erste seiner Art, legt darunter eine synthetische Oberfläche für die NFL London Games, Konzerte und andere Veranstaltungen frei.