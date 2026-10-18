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Tottenham Europa League trophyGetty Images
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So bekommt man Tickets für Tottenham Hotspur 2026/27: Anstehende Spiele, Ticketpreise und Informationen zu Dauerkarten

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Premier League

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Tottenham Hotspur in dieser Saison live zu erleben.

Tottenham startet nach einer nervenaufreibenden Saison für den Klub aus Nordlondon unter Roberto De Zerbi in die Spielzeit 2026/27. Unter ihm hatte die Mannschaft im Mai 2026 den Klassenerhalt geschafft. Da Tottenham in dieser Saison nicht im Europapokal spielt, liegt der Fokus ganz auf der Premier League und den nationalen Wettbewerben. GOAL hat alle Informationen dazu, wie Ihr Euch Plätze im Tottenham Hotspur Stadium sichern könnt.

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Die kommenden Premier-League-Spiele von Tottenham Hotspur 2026/27

Datum und UhrzeitSpielSpielstätteWettbewerbTickets
Sa., 17. Oktober 2026, 15:00 UhrTottenham Hotspur gegen Coventry CityTottenham Hotspur Stadium (Heimspiel)Premier LeagueTickets
Sa., 24. Oktober 2026, 15:00 UhrChelsea gegen Tottenham HotspurStamford Bridge (Auswärtsspiel)Premier LeagueTickets
Sa., 31. Oktober 2026, 15:00 UhrTottenham Hotspur gegen Crystal PalaceTottenham Hotspur Stadium (Heimspiel)Premier LeagueTickets
Sa., 7. November 2026, 15:00 UhrLeeds United gegen Tottenham HotspurElland Road (Auswärtsspiel)Premier LeagueTickets
Sa., 21. November 2026, 15:00 UhrTottenham Hotspur gegen Ipswich TownTottenham Hotspur Stadium (Heimspiel)Premier LeagueTickets
Sa., 28. November 2026, 15:00 UhrSunderland gegen Tottenham HotspurStadium of Light (Auswärtsspiel)Premier LeagueTickets
Mi., 2. Dezember 2026, 20:00 UhrTottenham Hotspur gegen FulhamTottenham Hotspur Stadium (Heimspiel)Premier LeagueTickets
Sa., 5. Dezember 2026, 15:00 UhrTottenham Hotspur gegen Arsenal (Nordlondon-Derby)Tottenham Hotspur Stadium (Heimspiel)Premier LeagueTickets
Sa., 12. Dezember 2026, 15:00 UhrHull City gegen Tottenham HotspurMKM Stadium (Auswärtsspiel)Premier LeagueTickets
Sa., 19. Dezember 2026, 15:00 UhrLiverpool gegen Tottenham HotspurAnfield (Auswärtsspiel)Premier LeagueTickets
Sa., 26. Dezember 2026, 15:00 UhrTottenham Hotspur gegen BournemouthTottenham Hotspur Stadium (Heimspiel)Premier LeagueTickets
Mi., 30. Dezember 2026, 20:00 UhrTottenham Hotspur gegen Brighton and Hove AlbionTottenham Hotspur Stadium (Heimspiel)Premier LeagueTickets
Sa., 2. Januar 2027, 15:00 UhrManchester City gegen Tottenham HotspurEtihad Stadium (Auswärtsspiel)Premier LeagueTickets
Mi., 6. Januar 2027, 20:00 UhrFulham gegen Tottenham HotspurCraven Cottage (Auswärtsspiel)Premier LeagueTickets
Sa., 16. Januar 2027, 15:00 UhrTottenham Hotspur gegen Leeds UnitedTottenham Hotspur Stadium (Heimspiel)Premier LeagueTickets
Sa., 23. Januar 2027, 15:00 UhrCrystal Palace gegen Tottenham HotspurSelhurst Park (Auswärtsspiel)Premier LeagueTickets
Sa., 30. Januar 2027, 15:00 UhrTottenham Hotspur gegen SunderlandTottenham Hotspur Stadium (Heimspiel)Premier LeagueTickets
Sa., 6. Februar 2027, 15:00 UhrIpswich Town gegen Tottenham HotspurPortman Road (Auswärtsspiel)Premier LeagueTickets
Mi., 10. Februar 2027, 20:00 UhrTottenham Hotspur gegen Manchester CityTottenham Hotspur Stadium (Heimspiel)Premier LeagueTickets
Sa., 20. Februar 2027, 15:00 UhrBrighton and Hove Albion gegen Tottenham HotspurAmerican Express Stadium (Auswärtsspiel)Premier LeagueTickets
Sa., 27. Februar 2027, 15:00 UhrTottenham Hotspur gegen LiverpoolTottenham Hotspur Stadium (Heimspiel)Premier LeagueTickets
Mi., 3. März 2027, 20:00 UhrBournemouth gegen Tottenham HotspurVitality Stadium (Auswärtsspiel)Premier LeagueTickets
Sa., 13. März 2027, 15:00 UhrTottenham Hotspur gegen Nottingham ForestTottenham Hotspur Stadium (Heimspiel)Premier LeagueTickets
Sa., 20. März 2027, 15:00 UhrEverton gegen Tottenham HotspurHill Dickinson Stadium (Auswärtsspiel)Premier LeagueTickets
Sa., 10. April 2027, 15:00 UhrTottenham Hotspur gegen BrentfordTottenham Hotspur Stadium (Heimspiel)Premier LeagueTickets
Sa., 17. April 2027, 15:00 UhrNewcastle United gegen Tottenham HotspurSt. James' Park (Auswärtsspiel)Premier LeagueTickets
Sa., 24. April 2027, 15:00 UhrTottenham Hotspur gegen Hull CityTottenham Hotspur Stadium (Heimspiel)Premier LeagueTickets
Sa., 1. Mai 2027, 15:00 UhrArsenal gegen Tottenham Hotspur (Nordlondon-Derby)Emirates Stadium (Auswärtsspiel)Premier LeagueTickets
Sa., 8. Mai 2027, 15:00 UhrTottenham Hotspur gegen ChelseaTottenham Hotspur Stadium (Heimspiel)Premier LeagueTickets
Sa., 15. Mai 2027, 15:00 UhrCoventry City gegen Tottenham HotspurCoventry Building Society Arena (Auswärtsspiel)Premier LeagueTickets
So., 23. Mai 2027, 15:00 UhrTottenham Hotspur gegen Manchester UnitedTottenham Hotspur Stadium (Heimspiel)Premier LeagueTickets
So., 30. Mai 2027, 16:00 UhrAston Villa gegen Tottenham HotspurVilla Park (Auswärtsspiel)Premier LeagueTickets

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung können sich die Anstoßzeiten vieler kommender Spiele noch ändern, je nachdem, welche Partien für die TV-Übertragung ausgewählt werden. Tottenham steigt zudem im Januar in der dritten Runde in den FA Cup ein. Gegner und Spielinformationen stehen nach der Auslosung im Dezember fest.

Wie kann man Tickets für Tottenham Hotspur kaufen?

Die Tickets werden in drei Phasen verkauft: zuerst an Dauerkarteninhaber, dann an Vereinsmitglieder nach Treuepunkten und schließlich im freien Verkauf. Die One-Hotspur-Mitgliedschaft (45 £) ist die für alle offene Einstiegsstufe. One Hotspur+ (55 £) bietet zusätzlich ein 24-stündiges Vorkaufsrecht und einen Platz auf der Warteliste für Dauerkarten.

Nächste Spiele
TOT

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Premier League

19. Okt. 2026

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Wie viel kosten Tickets für Tottenham Hotspur?

Die Erwachsenenpreise beim Verein liegen üblicherweise zwischen 38 £ und 109 £ und sind in drei Kategorien unterteilt:

Kategorie A (71–109 £): Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle Kategorie B (49–96 £): Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham Kategorie C (38–81 £): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

Ermäßigte Preise gelten für Senioren (19–54 £), junge Erwachsene von 18 bis 21 Jahren (28,50–81,50 £) und Jugendliche unter 18 Jahren (19–54 £). Wenn die offiziellen Tickets ausverkauft sind, kommen auch Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub infrage.

Dauerkarten kosten zwischen 856 £ und 2.147 £, 1882 Season Tickets kosten 2.367 £. Für Jugendliche (50 %), junge Erwachsene (25 %) und Senioren (50 %) gibt es Rabatte. Auf der Warteliste, die nur Mitgliedern von One Hotspur+ offensteht, stehen rund 80.000 Namen.

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Alles Wissenswerte über das Tottenham Hotspur Stadium

Das Tottenham Hotspur Stadium ist seit 2019 die Heimstätte des Klubs und fasst 62.850 Zuschauer. Damit ist es nach Wembley und Old Trafford das drittgrößte Fußballstadion Englands. Besonders markant ist die Südtribüne: Sie bietet 17.500 Plätze auf einem einzigen Rang und hat eine Neigung von 34 Grad, die höchste im Vereinigten Königreich gesetzlich zulässige Neigung. Dadurch liegt die erste Reihe nur 4,9 Meter von der Torlinie entfernt. Der ausfahrbare Rasen des Stadions, der erste seiner Art, gibt darunter einen Kunstrasen für die NFL London Games, Konzerte und andere Veranstaltungen frei.

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