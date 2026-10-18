So bekommt man Tickets für Tottenham Hotspur 2026/27: Anstehende Spiele, Ticketpreise und Informationen zu Dauerkarten

Tottenham startet nach einer nervenaufreibenden Saison für den Klub aus Nordlondon unter Roberto De Zerbi in die Spielzeit 2026/27. Unter ihm hatte die Mannschaft im Mai 2026 den Klassenerhalt geschafft. Da Tottenham in dieser Saison nicht im Europapokal spielt, liegt der Fokus ganz auf der Premier League und den nationalen Wettbewerben. GOAL hat alle Informationen dazu, wie Ihr Euch Plätze im Tottenham Hotspur Stadium sichern könnt.
Die kommenden Premier-League-Spiele von Tottenham Hotspur 2026/27
|Datum und Uhrzeit
|Spiel
|Spielstätte
|Wettbewerb
|Tickets
|Sa., 17. Oktober 2026, 15:00 Uhr
|Tottenham Hotspur gegen Coventry City
|Tottenham Hotspur Stadium (Heimspiel)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 24. Oktober 2026, 15:00 Uhr
|Chelsea gegen Tottenham Hotspur
|Stamford Bridge (Auswärtsspiel)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 31. Oktober 2026, 15:00 Uhr
|Tottenham Hotspur gegen Crystal Palace
|Tottenham Hotspur Stadium (Heimspiel)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 7. November 2026, 15:00 Uhr
|Leeds United gegen Tottenham Hotspur
|Elland Road (Auswärtsspiel)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 21. November 2026, 15:00 Uhr
|Tottenham Hotspur gegen Ipswich Town
|Tottenham Hotspur Stadium (Heimspiel)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 28. November 2026, 15:00 Uhr
|Sunderland gegen Tottenham Hotspur
|Stadium of Light (Auswärtsspiel)
|Premier League
|Tickets
|Mi., 2. Dezember 2026, 20:00 Uhr
|Tottenham Hotspur gegen Fulham
|Tottenham Hotspur Stadium (Heimspiel)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 5. Dezember 2026, 15:00 Uhr
|Tottenham Hotspur gegen Arsenal (Nordlondon-Derby)
|Tottenham Hotspur Stadium (Heimspiel)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 12. Dezember 2026, 15:00 Uhr
|Hull City gegen Tottenham Hotspur
|MKM Stadium (Auswärtsspiel)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 19. Dezember 2026, 15:00 Uhr
|Liverpool gegen Tottenham Hotspur
|Anfield (Auswärtsspiel)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 26. Dezember 2026, 15:00 Uhr
|Tottenham Hotspur gegen Bournemouth
|Tottenham Hotspur Stadium (Heimspiel)
|Premier League
|Tickets
|Mi., 30. Dezember 2026, 20:00 Uhr
|Tottenham Hotspur gegen Brighton and Hove Albion
|Tottenham Hotspur Stadium (Heimspiel)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 2. Januar 2027, 15:00 Uhr
|Manchester City gegen Tottenham Hotspur
|Etihad Stadium (Auswärtsspiel)
|Premier League
|Tickets
|Mi., 6. Januar 2027, 20:00 Uhr
|Fulham gegen Tottenham Hotspur
|Craven Cottage (Auswärtsspiel)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 16. Januar 2027, 15:00 Uhr
|Tottenham Hotspur gegen Leeds United
|Tottenham Hotspur Stadium (Heimspiel)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 23. Januar 2027, 15:00 Uhr
|Crystal Palace gegen Tottenham Hotspur
|Selhurst Park (Auswärtsspiel)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 30. Januar 2027, 15:00 Uhr
|Tottenham Hotspur gegen Sunderland
|Tottenham Hotspur Stadium (Heimspiel)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 6. Februar 2027, 15:00 Uhr
|Ipswich Town gegen Tottenham Hotspur
|Portman Road (Auswärtsspiel)
|Premier League
|Tickets
|Mi., 10. Februar 2027, 20:00 Uhr
|Tottenham Hotspur gegen Manchester City
|Tottenham Hotspur Stadium (Heimspiel)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 20. Februar 2027, 15:00 Uhr
|Brighton and Hove Albion gegen Tottenham Hotspur
|American Express Stadium (Auswärtsspiel)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 27. Februar 2027, 15:00 Uhr
|Tottenham Hotspur gegen Liverpool
|Tottenham Hotspur Stadium (Heimspiel)
|Premier League
|Tickets
|Mi., 3. März 2027, 20:00 Uhr
|Bournemouth gegen Tottenham Hotspur
|Vitality Stadium (Auswärtsspiel)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 13. März 2027, 15:00 Uhr
|Tottenham Hotspur gegen Nottingham Forest
|Tottenham Hotspur Stadium (Heimspiel)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 20. März 2027, 15:00 Uhr
|Everton gegen Tottenham Hotspur
|Hill Dickinson Stadium (Auswärtsspiel)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 10. April 2027, 15:00 Uhr
|Tottenham Hotspur gegen Brentford
|Tottenham Hotspur Stadium (Heimspiel)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 17. April 2027, 15:00 Uhr
|Newcastle United gegen Tottenham Hotspur
|St. James' Park (Auswärtsspiel)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 24. April 2027, 15:00 Uhr
|Tottenham Hotspur gegen Hull City
|Tottenham Hotspur Stadium (Heimspiel)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 1. Mai 2027, 15:00 Uhr
|Arsenal gegen Tottenham Hotspur (Nordlondon-Derby)
|Emirates Stadium (Auswärtsspiel)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 8. Mai 2027, 15:00 Uhr
|Tottenham Hotspur gegen Chelsea
|Tottenham Hotspur Stadium (Heimspiel)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 15. Mai 2027, 15:00 Uhr
|Coventry City gegen Tottenham Hotspur
|Coventry Building Society Arena (Auswärtsspiel)
|Premier League
|Tickets
|So., 23. Mai 2027, 15:00 Uhr
|Tottenham Hotspur gegen Manchester United
|Tottenham Hotspur Stadium (Heimspiel)
|Premier League
|Tickets
|So., 30. Mai 2027, 16:00 Uhr
|Aston Villa gegen Tottenham Hotspur
|Villa Park (Auswärtsspiel)
|Premier League
|Tickets
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung können sich die Anstoßzeiten vieler kommender Spiele noch ändern, je nachdem, welche Partien für die TV-Übertragung ausgewählt werden. Tottenham steigt zudem im Januar in der dritten Runde in den FA Cup ein. Gegner und Spielinformationen stehen nach der Auslosung im Dezember fest.
Wie kann man Tickets für Tottenham Hotspur kaufen?
Die Tickets werden in drei Phasen verkauft: zuerst an Dauerkarteninhaber, dann an Vereinsmitglieder nach Treuepunkten und schließlich im freien Verkauf. Die One-Hotspur-Mitgliedschaft (45 £) ist die für alle offene Einstiegsstufe. One Hotspur+ (55 £) bietet zusätzlich ein 24-stündiges Vorkaufsrecht und einen Platz auf der Warteliste für Dauerkarten.
Wie viel kosten Tickets für Tottenham Hotspur?
Die Erwachsenenpreise beim Verein liegen üblicherweise zwischen 38 £ und 109 £ und sind in drei Kategorien unterteilt:
Kategorie A (71–109 £): Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle Kategorie B (49–96 £): Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham Kategorie C (38–81 £): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland
Ermäßigte Preise gelten für Senioren (19–54 £), junge Erwachsene von 18 bis 21 Jahren (28,50–81,50 £) und Jugendliche unter 18 Jahren (19–54 £). Wenn die offiziellen Tickets ausverkauft sind, kommen auch Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub infrage.
Dauerkarten kosten zwischen 856 £ und 2.147 £, 1882 Season Tickets kosten 2.367 £. Für Jugendliche (50 %), junge Erwachsene (25 %) und Senioren (50 %) gibt es Rabatte. Auf der Warteliste, die nur Mitgliedern von One Hotspur+ offensteht, stehen rund 80.000 Namen.
Alles Wissenswerte über das Tottenham Hotspur Stadium
Das Tottenham Hotspur Stadium ist seit 2019 die Heimstätte des Klubs und fasst 62.850 Zuschauer. Damit ist es nach Wembley und Old Trafford das drittgrößte Fußballstadion Englands. Besonders markant ist die Südtribüne: Sie bietet 17.500 Plätze auf einem einzigen Rang und hat eine Neigung von 34 Grad, die höchste im Vereinigten Königreich gesetzlich zulässige Neigung. Dadurch liegt die erste Reihe nur 4,9 Meter von der Torlinie entfernt. Der ausfahrbare Rasen des Stadions, der erste seiner Art, gibt darunter einen Kunstrasen für die NFL London Games, Konzerte und andere Veranstaltungen frei.