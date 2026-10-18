Real Madrid wurde 2024 zum 15. Mal zum Sieger der Champions League beziehungsweise des Europapokals der Landesmeister gekrönt. Obwohl der Klub in der ewigen Rangliste des Wettbewerbs acht Titel Vorsprung hat, strebt Real Madrid nach weiteren Trophäen. Mit einem Ticket kannst du dich den weiß gekleideten Fans im Bernabéu und bei Auswärtsspielen anschließen.

Obwohl Real Madrid in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils im Viertelfinale der Champions League ausschied, erlebten die Fans einige denkwürdige Duelle. Dazu gehörten Heimsiege gegen Manchester City (3-0), Monaco (6-1) und Borussia Dortmund (5-2).

Auch in der Ligaphase dieser Saison können sich die Fans auf spannende Begegnungen freuen: Die Mannschaft von José Mourinho trifft unter anderem auf RB Leipzig, Arsenal und PSV. Real Madrid reist zudem ein zweites Mal nach London, denn Shakhtar Donetsk empfängt den Klub am 27. Januar an der Stamford Bridge, dem Stadion von Chelsea.

Bei GOAL findest du alle aktuellen Ticketinformationen zu den kommenden Champions-League-Spielen von Real Madrid: wo du Karten kaufen kannst, wie viel sie kosten und mehr.

Wann spielt Real Madrid in der Champions League 2026/27?

Datum (Ortszeit) Partie Tickets Spielort Mi., 21. Oktober (21 Uhr) Real Madrid gegen RB Leipzig Tickets Bernabéu (Heimspiel) Mi., 4. November (19.45 Uhr) AEK Athen gegen Real Madrid Tickets Agia Sophia Stadium (Auswärtsspiel) Di., 24. November (21 Uhr) Real Madrid gegen PSV Tickets Bernabéu (Heimspiel) Mi., 9. Dezember (20 Uhr) Arsenal gegen Real Madrid Tickets Emirates Stadium (Auswärtsspiel) Di., 19. Januar (21 Uhr) Real Madrid gegen LASK Tickets Bernabéu (Heimspiel) Mi., 27. Januar (20 Uhr) Shakhtar Donetsk gegen Real Madrid Tickets Stamford Bridge, London (Auswärtsspiel)

So kaufst du Tickets für Real Madrids Champions-League-Spiele

Offizielle Tickets für die Champions-League-Spiele von Real Madrid sind online über die Verkaufskanäle des Klubs, Real Madrid Tickets und Entradas, erhältlich. Die Karten gehen nicht schon Monate im Voraus in den Verkauf. Stattdessen gibt der Klub sie in der Regel erst etwa 10 bis 12 Tage vor dem jeweiligen Spiel frei, wobei ein festes System aufeinanderfolgender Verkaufsphasen gilt:

1. Phase 1: Socios (Klubmitglieder): Sie erhalten als Erste die Möglichkeit zum Kauf, gewöhnlich etwa zwei Wochen vor dem Anpfiff.

2. Phase 2: Madridista-Premium-Mitglieder: Karteninhaber erhalten das nächste exklusive Verkaufsfenster, gewöhnlich 7 bis 8 Tage vor dem Anpfiff.

3. Phase 3: Freier Verkauf: Verbleibende Tickets gehen etwa 4 bis 6 Tage vor dem Spiel in den freien Verkauf.

Bei besonders gefragten Champions-League-Spielen sind die Karten häufig schon während der Verkaufsphasen für Mitglieder ausverkauft, sodass für den freien Verkauf nur wenige oder gar keine Tickets übrig bleiben.

Das offizielle Portal des Klubs ist für Fans der sicherste Weg, Tickets für Real Madrid zu kaufen. Wer ein Champions-League-Spiel besuchen möchte, kann aber auch Wiederverkaufsplattformen wie StubHub in Betracht ziehen. Dort sind die Chancen auf Karten möglicherweise am größten.

Wie viel kosten Tickets für Real Madrids Champions-League-Spiele?

Offizielle reguläre Tickets für Champions-League-Spiele von Real Madrid kosten bei gewöhnlichen Partien der Ligaphase üblicherweise ab 100 Euro. Je nach Platzlage und Wettbewerbsphase steigen die Preise für besonders begehrte reguläre Plätze deutlich auf 300 bis über 400 Euro. Offizielle VIP-Pakete sind ab 375 Euro erhältlich.

Real Madrid teilt seine Heimspiele in verschiedene Kategorien ein, die den Grundpreis bestimmen:

Kategorie A : Sie ist besonders wichtigen Spielen wie dem El Clásico oder K.-o.-Runden der Champions League vorbehalten. Der reguläre Originalpreis für Plätze bei diesen Partien liegt häufig 20 bis 50 Prozent oder noch mehr über dem Preis in früheren Gruppen- oder Ligaphasen.

Kategorie B : Gewöhnliche Spiele der europäischen Ligaphase, etwa gegen Mannschaften wie RB Leipzig oder PSV Eindhoven, sowie höher eingestufte nationale Partien.

Mitgliederrabatte : Offizielle Klubmitglieder (Socios) und Premium-Madridistas erhalten beim direkten Kauf über das offizielle Ticketportal von Real Madrid 20 bis 30 Prozent Rabatt auf die regulären Originalpreise im freien Verkauf.

Weitere Informationen findest du auf der offiziellen Website von Real Madrid. Die aktuelle Ticketverfügbarkeit kannst du auch auf Wiederverkaufsplattformen wie StubHub prüfen.

Real Madrids jüngste Ergebnisse in der Champions League

Bei den jüngsten Champions-League-Heimspielen von Real Madrid wurde es nie langweilig: In jedem der letzten sechs Europapokalspiele im Bernabéu fielen mindestens drei Tore. Hier sind die Ergebnisse des Klubs in der Champions League 2026:

Datum Runde & Gegner Spielstand (Ergebnis) Spielort 14. Oktober 2026 Ligaphase: Roma 4-3 (Sieg) Stadio Olimpico (Rom) 8. September 2026 Ligaphase: Inter Mailand 2-1 (Sieg) Bernabéu (Madrid) 15. April 2026 Viertelfinale (Rückspiel): Bayern München 3-4 (Niederlage) Allianz Arena (München) 7. April 2026 Viertelfinale (Hinspiel): Bayern München 1-2 (Niederlage) Bernabéu (Madrid) 17. März 2026 Achtelfinale (Rückspiel): Manchester City 1-2 (Niederlage) Etihad Stadium (Manchester) 11. März 2026 Achtelfinale (Hinspiel): Manchester City 3-0 (Sieg) Bernabéu (Madrid) 25. Februar 2026 Play-offs (Rückspiel): Benfica 2-1 (Sieg) Bernabéu (Madrid) 17. Februar 2026 Play-offs (Hinspiel): Benfica 1-0 (Sieg) Estádio da Luz (Lissabon) 28. Januar 2026 Ligaphase: Benfica 2-4 (Niederlage) Estádio da Luz (Lissabon) 20. Januar 2026 Ligaphase: Monaco 6-1 (Sieg) Bernabéu (Madrid)







