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Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Book Real Madrid Champions League Tickets
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So bekommt man Tickets für Real Madrid in der Champions League 2026/27: Spiele der Ligaphase, Ticketpreise und mehr

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Lass dir die Chance nicht entgehen, den titelreichsten Klub Europas in dieser Saison spielen zu sehen.

Real Madrid krönte sich 2024 bekanntlich zum 15. Mal zum Sieger der Champions League beziehungsweise des Europapokals der Landesmeister. Obwohl Real Madrid in der ewigen Rangliste des Wettbewerbs acht Titel Vorsprung hat, strebt der Klub nach weiteren Trophäen. Wer die weiß gekleideten Fans im Bernabéu und bei Auswärtsspielen unterstützen möchte, kann sich noch heute Tickets sichern.

Obwohl Real Madrid in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils im Viertelfinale der Champions League ausschied, erlebten die „Madridistas“ einige denkwürdige Duelle. Dazu gehörten Heimsiege gegen Manchester City (3:0), Monaco (6:1) und Borussia Dortmund (5:2).

Auch in der Ligaphase dieser Saison dürfen sich die Fans auf spannende Begegnungen freuen: Die Mannschaft von José Mourinho trifft unter anderem auf Arsenal und PSV. Zudem reist Real Madrid ein zweites Mal nach London, denn Schachtar Donezk empfängt den Klub am 27. Januar an der Stamford Bridge, dem Stadion von Chelsea.

Bei GOAL findet Ihr alle aktuellen Ticketinformationen zu den kommenden Champions-League-Spielen von Real Madrid: wo Ihr Karten kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.

Wann spielt Real Madrid in der Champions League 2026/27?

Datum (Ortszeit)

Partie

Tickets

Spielort

Mi., 4. November (19.45 Uhr)

AEK Athen gegen Real Madrid

Tickets

Agia Sophia Stadium (auswärts)

Di., 24. November (21 Uhr)

Real Madrid gegen PSV

Tickets

Bernabéu (Heimspiel)

Mi., 9. Dezember (20 Uhr)

Arsenal gegen Real Madrid

Tickets

Emirates Stadium (auswärts)

Di., 19. Januar (21 Uhr)

Real Madrid gegen LASK

Tickets

Bernabéu (Heimspiel)

Mi., 27. Januar (20 Uhr)

Schachtar Donezk gegen Real Madrid

Tickets

Stamford Bridge, London (auswärts)

So kauft Ihr Tickets für Real Madrids Champions-League-Spiele

Offizielle Tickets für Real Madrids Champions-League-Spiele sind online über die Verkaufskanäle des Klubs, Real Madrid Tickets und Entradas, erhältlich. Die Karten gehen nicht schon Monate im Voraus in den Verkauf. Stattdessen gibt der Klub sie etwa zehn bis zwölf Tage vor dem jeweiligen Spiel schrittweise nach einer festen Prioritätenfolge frei:

1. Phase 1: Socios (Klubmitglieder): Sie erhalten als Erste die Möglichkeit zum Kauf, üblicherweise etwa zwei Wochen vor dem Anpfiff.

2. Phase 2: Madridista-Premium-Mitglieder: Für Inhaber dieser Mitgliedskarte folgt das nächste exklusive Verkaufsfenster, üblicherweise sieben bis acht Tage vor dem Anpfiff.

3. Phase 3: Allgemeiner Verkauf: Verbleibende Tickets werden etwa vier bis sechs Tage vor dem Spiel für die Allgemeinheit freigegeben.

Bei besonders gefragten Champions-League-Spielen sind die Tickets häufig schon während der Verkaufsphasen für Mitglieder ausverkauft. Für den allgemeinen Verkauf bleiben dann kaum oder gar keine Karten übrig.

Das offizielle Vereinsportal ist für Fans der sicherste Weg, Tickets für Real Madrid zu kaufen. Wer ein Champions-League-Spiel besuchen möchte, kann aber auch Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub in Betracht ziehen. Dort bestehen möglicherweise die besten Chancen, noch Karten zu bekommen.

Wie viel kosten Tickets für Real Madrids Champions-League-Spiele?

Offizielle reguläre Tickets für Champions-League-Spiele von Real Madrid kosten bei Partien der Ligaphase in der Regel ab 100 Euro. Für reguläre Plätze in besonders guter Lage steigen die Preise je nach Standort und Wettbewerbsphase deutlich auf 300 bis über 400 Euro. Offizielle VIP-Pakete sind ab 375 Euro erhältlich.

Real Madrid teilt seine Heimspiele in verschiedene Kategorien ein, nach denen sich die Grundpreise richten:

  • Kategorie A: Sie ist besonders wichtigen Spielen wie dem El Clásico oder K.-o.-Runden der Champions League vorbehalten. Reguläre Plätze zum offiziellen Verkaufspreis kosten bei diesen Partien häufig 20 bis 50 Prozent oder mehr als in früheren Gruppen- beziehungsweise Ligaphasen.
  • Kategorie B: Reguläre Spiele der europäischen Ligaphase, etwa gegen Mannschaften wie RB Leipzig oder PSV Eindhoven, sowie höher eingestufte nationale Spiele.
  • Mitgliederrabatte: Offizielle Klubmitglieder (Socios) und Premium-Madridistas erhalten beim direkten Kauf über das offizielle Ticketportal von Real Madrid 20 bis 30 Prozent Rabatt auf die regulären offiziellen Verkaufspreise für die Allgemeinheit.

Auf der offiziellen Website von Real Madrid findet Ihr weitere Informationen. Die aktuelle Ticketverfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Real Madrids jüngste Ergebnisse in der Champions League

Bei Real Madrids jüngsten Champions-League-Heimspielen wurde es nie langweilig. In jedem der letzten sechs Europapokalspiele im Bernabéu fielen mindestens drei Tore. Hier sind die Champions-League-Ergebnisse des Klubs aus dem Jahr 2026 im Überblick:

Datum

Runde & Gegner

Ergebnis

Spielort

21. Oktober 2026

Ligaphase, RB Leipzig

4:1 (Sieg)

Bernabéu (Madrid)

14. Oktober 2026

Ligaphase: Roma

4:3 (Sieg)

Stadio Olimpico (Rom)

8. September 2026

Ligaphase: Inter Mailand

2:1 (Sieg)

Bernabéu (Madrid)

15. April 2026

Viertelfinale (Rückspiel): Bayern München

3:4 (Niederlage)

Allianz Arena (München)

7. April 2026

Viertelfinale (Hinspiel): Bayern München

1:2 (Niederlage)

Bernabéu (Madrid)

17. März 2026

Achtelfinale (Rückspiel): Manchester City

1:2 (Niederlage)

Etihad Stadium (Manchester)

11. März 2026

Achtelfinale (Hinspiel): Manchester City

3:0 (Sieg)

Bernabéu (Madrid)

25. Februar 2026

Play-offs (Rückspiel): Benfica

2:1 (Sieg)

Bernabéu (Madrid)

17. Februar 2026

Play-offs (Hinspiel): Benfica

1:0 (Sieg)

Estádio da Luz (Lissabon)

28. Januar 2026

Ligaphase: Benfica

2:4 (Niederlage)

Estádio da Luz (Lissabon)

20. Januar 2026

Ligaphase: Monaco

6:1 (Sieg)

Bernabéu (Madrid)

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