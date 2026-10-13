Paris Saint-Germain will nach Ajax, Bayern München und Real Madrid als vierter Klub der Geschichte dreimal in Folge den Europapokal der Landesmeister beziehungsweise die Champions League gewinnen. Tickets für die Champions-League-Spiele 2026/27 von PSG können Sie schon heute buchen.

Der französische Spitzenklub will erneut auf europäischer Bühne glänzen. Auf den beeindruckenden 5:0-Sieg gegen Inter Mailand im Champions-League-Finale 2025 ließ PSG bekanntlich 2026 in Budapest einen Finalsieg gegen Arsenal im Elfmeterschießen folgen.

Die mit Stars gespickte Mannschaft von Luis Enrique will nach dem deutlichen 6:1 gegen Slovan Bratislava in Paris zum Auftakt der aktuellen Champions-League-Saison ihren Schwung mitnehmen. In der Ligaphase stehen unter anderem noch Begegnungen mit Manchester City, Barcelona, der AS Roma und Aston Villa an. Auf europäischer Bühne dürften also spannende Monate bevorstehen.

GOAL liefert Ihnen alle aktuellen Informationen dazu, wie Sie sich Plätze für die kommenden Champions-League-Spiele von Paris Saint-Germain sichern können: wo Sie Tickets kaufen können, wie viel sie kosten und mehr.

Welche Champions-League-Spiele stehen für PSG 2026/27 an?

Datum (Ortszeit) Spiel Tickets Spielort Mi., 14. Oktober (20 Uhr) Manchester City gegen PSG Tickets Etihad Stadium (auswärts) Di., 20. Oktober (21 Uhr) PSG gegen Barcelona Tickets Parc des Princes (Heimspiel) Di., 3. November (21 Uhr) Villarreal gegen PSG Tickets Estadio de la Cerámica (auswärts) Mi., 25. November (21 Uhr) PSG gegen AS Roma Tickets Parc des Princes (Heimspiel) Di., 8. Dezember (20 Uhr) Aston Villa gegen PSG Tickets Villa Park (auswärts) Mi., 20. Januar (21 Uhr) Como 1907 gegen PSG Tickets Stadio Giuseppe Sinigaglia (auswärts) Mi., 27. Januar (21 Uhr) PSG gegen Galatasaray Tickets Parc des Princes (Heimspiel)

So kaufen Sie Tickets für die Champions-League-Spiele von PSG

Für Spiele von Paris Saint-Germain gibt es verschiedene Ticketoptionen, von Einzelkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Der zuverlässigste Weg zum Ticketkauf führt über das offizielle Ticketportal von PSG.

Es lohnt sich, die Website regelmäßig auf Informationen zum Ticketverkauf, zu Verkaufsstarts und zur Verfügbarkeit zu prüfen. Tickets werden häufig einige Wochen vor dem jeweiligen Spiel online angeboten. Möglicherweise müssen Sie ein Konto erstellen und persönliche Angaben machen. Eine Vereinsmitgliedschaft verschafft Ihnen zudem Vorrang, wenn Sie sich Plätze für Spiele im Parc des Princes sichern möchten.

Wenn Tickets für PSG-Spiele als „Grand Public“ gekennzeichnet sind, befinden sie sich im freien Verkauf und Sie benötigen für den Kauf keine Mitgliedschaft. Zuvor haben PSG-Fans mit einer Red & Blue Membership für kurze Zeit ein Vorverkaufsrecht, bevor die Tickets für Paris Saint-Germain in den freien Verkauf gehen.

Das offizielle Vereinsportal ist für Fans zwar der sicherste Weg, PSG-Tickets zu kaufen. Wer ein Champions-League-Spiel besuchen möchte, kann aber auch Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub und Ticombo in Betracht ziehen. Dort bestehen möglicherweise die besten Chancen, noch Tickets zu bekommen.

Wie viel kosten Tickets für die Champions-League-Spiele von PSG?

Wer Einzelkarten für Spiele von Paris Saint-Germain im Parc des Princes direkt beim Verein kaufen möchte, zahlte bislang in der Regel zwischen40 und 280 Euro für ein Erwachsenenticket. Die Preise für die Saison 2026/27 sollten jedoch im offiziellen Ticketportal von PSG überprüft werden, da sie sich von Jahr zu Jahr ändern können. Das gilt insbesondere angesichts der anhaltenden europäischen Erfolge des Klubs, die die Nachfrage steigen lassen.

Der Preis hängt vom Gegner und vom Sitzplatz im Stadion ab. Die günstigsten PSG-Tickets gibt es üblicherweise hinter dem Tor auf der Tribüne Virage Boulogne.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von PSG. Prüfen Sie für die aktuelle Ticketverfügbarkeit auch Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub und Ticombo.

Die jüngsten Champions-League-Ergebnisse von PSG

PSG hofft in der Ligaphase der Champions League in dieser Saison auf überzeugendere Auftritte. Obwohl der Klub zum zweiten Mal in Folge den Titel holte, kassierte er in der Gruppenphase zwei Niederlagen gegen Bayern München und Sporting CP und spielte zweimal unentschieden. Dadurch verpasste PSG einen Platz unter den besten acht Teams und musste in die Play-offs der K.-o.-Phase.

Datum Runde und Gegner Spielstand (Ergebnis) Spielort 9. September 2026 Ligaphase: Slovan Bratislava 6:1 (Sieg) Parc des Princes (Paris) 30. Mai 2026 Finale: Arsenal 1:1 n. V. (4:3-Sieg im Elfmeterschießen) Puskás Aréna (Budapest) 6. Mai 2026 Halbfinale (Rückspiel): Bayern München 1:1 (Unentschieden) Allianz Arena (München) 28. April 2026 Halbfinale (Hinspiel): Bayern München 5:4 (Sieg) Parc des Princes (Paris) 14. April 2026 Viertelfinale (Rückspiel): Liverpool 2:0 (Sieg) Anfield (Liverpool) 8. April 2026 Viertelfinale (Hinspiel): Liverpool 2:0 (Sieg) Parc des Princes (Paris) 17. März 2026 Achtelfinale (Rückspiel): Chelsea 3:0 (Sieg) Stamford Bridge (London) 11. März 2026 Achtelfinale (Hinspiel): Chelsea 5:2 (Sieg) Parc des Princes (Paris) 25. Februar 2026 Play-offs der K.-o.-Phase (Rückspiel): Monaco 2:2 (Unentschieden) Parc des Princes (Paris) 17. Februar 2026 Play-offs der K.-o.-Phase (Hinspiel): Monaco 3:2 (Sieg) Stade Louis II (Monaco) 28. Januar 2026 Ligaphase: Newcastle 1:1 (Unentschieden) Parc des Princes (Paris) 20. Januar 2026 Ligaphase: Sporting CP 1:2 (Niederlage) Estádio José Alvalade (Lissabon)



