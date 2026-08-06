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Matheus Cunha of Manchester United celebrates scoring his team's third goal during the Premier League matchGetty Images
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Renuka Odedra
Übersetzt von

So bekommt man Tickets für Manchester United 2026/27: Preise, Premium- und Dauerkarten-Infos

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Manchester United
Premier League

Sieh Manchester United in der Premier-League-Saison 2026/27 live in Aktion

Manchester United geht unter Michael Carrick in die Saison 2026/27, nachdem er den Klub in der vergangenen Spielzeit zu Platz drei und zurück in die Champions League geführt hat. GOAL hat alles, was ihr braucht, um Tickets für Old Trafford zu bekommen.

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Wie sieht der Spielplan von Manchester United für die Premier-League-Saison 2026/27 aus?

Manchester United startet am 22. August mit einem Auswärtsspiel bei Hull City in die Saison 2026/27.

Datum & UhrzeitSpielStadionWettbewerbTickets
Sa., 10. Okt. 2026, 15:00 BSTManchester United vs Tottenham HotspurOld Trafford (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 17. Okt. 2026, 15:00 BSTLeeds United vs Manchester UnitedElland Road (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 24. Okt. 2026, 15:00 BSTManchester United vs BournemouthOld Trafford (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 31. Okt. 2026, 15:00 GMTChelsea vs Manchester UnitedStamford Bridge (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 7. Nov. 2026, 15:00 GMTManchester United vs Aston VillaOld Trafford (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 21. Nov. 2026, 15:00 GMTLiverpool vs Manchester UnitedAnfield (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 28. Nov. 2026, 15:00 GMTManchester United vs BrentfordOld Trafford (Heim)Premier LeagueTickets
Mi., 2. Dez. 2026, 20:00 GMTNewcastle United vs Manchester UnitedSt. James' Park (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 5. Dez. 2026, 15:00 GMTManchester United vs Coventry CityOld Trafford (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 12. Dez. 2026, 15:00 GMTCrystal Palace vs Manchester UnitedSelhurst Park (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 19. Dez. 2026, 15:00 GMTArsenal vs Manchester UnitedEmirates Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 26. Dez. 2026, 15:00 GMTManchester United vs Nottingham ForestOld Trafford (Heim)Premier LeagueTickets
Mi., 30. Dez. 2026, 20:00 GMTManchester United vs SunderlandOld Trafford (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 2. Jan. 2027, 15:00 GMTBrighton and Hove Albion vs Manchester UnitedAmerican Express Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Mi., 6. Jan. 2027, 20:00 GMTManchester United vs Newcastle UnitedOld Trafford (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 16. Jan. 2027, 15:00 GMTAston Villa vs Manchester UnitedVilla Park (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 23. Jan. 2027, 15:00 GMTManchester United vs LiverpoolOld Trafford (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 30. Jan. 2027, 15:00 GMTBrentford vs Manchester UnitedGtech Community Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 6. Feb. 2027, 15:00 GMTManchester United vs ChelseaOld Trafford (Heim)Premier LeagueTickets
Mi., 10. Feb. 2027, 20:00 GMTManchester United vs Brighton and Hove AlbionOld Trafford (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 20. Feb. 2027, 15:00 GMTNottingham Forest vs Manchester UnitedThe City Ground (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 27. Feb. 2027, 15:00 GMTManchester United vs ArsenalOld Trafford (Heim)Premier LeagueTickets
Mi., 3. März 2027, 20:00 GMTSunderland vs Manchester UnitedStadium of Light (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 13. März 2027, 15:00 GMTManchester United vs EvertonOld Trafford (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 20. März 2027, 15:00 GMTManchester City vs Manchester UnitedEtihad Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 10. Apr. 2027, 15:00 BSTManchester United vs Hull CityOld Trafford (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 17. Apr. 2027, 15:00 BSTIpswich Town vs Manchester UnitedPortman Road (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 24. Apr. 2027, 15:00 BSTManchester United vs Crystal PalaceOld Trafford (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 1. Mai 2027, 15:00 BSTCoventry City vs Manchester UnitedCoventry Building Society Arena (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 8. Mai 2027, 15:00 BSTBournemouth vs Manchester UnitedVitality Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 15. Mai 2027, 15:00 BSTManchester United vs Leeds UnitedOld Trafford (Heim)Premier LeagueTickets
So., 23. Mai 2027, 15:00 BSTTottenham Hotspur vs Manchester UnitedTottenham Hotspur Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
So., 30. Mai 2027, 16:00 BSTManchester United vs FulhamOld Trafford (Heim)Premier LeagueTickets

Wie kann man Premier-League-Tickets für Manchester United kaufen?

Manchester United bietet für Premier-League-Spiele mehrere Ticketoptionen an, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Die meisten Tickets können direkt über das offizielle Ticketportal des Klubs auf seiner Website gekauft werden.

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10. Okt. 2026

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Die wichtigsten Wege, sich ein Ticket für ein Spiel von Manchester United zu sichern, sind:

  • Offizielle Tickets über Manchester United: Tickets für Premier-League-Spiele werden direkt über die offizielle Website des Klubs verkauft. Der Zugang hängt oft von der Mitgliedsstufe ab, Red-, Silver- oder Gold-Mitglieder erhalten in der Regel Vorrang bei der Ticketfreigabe. Das ist die sicherste und zuverlässigste Art des Kaufs. 
  • Ticket-Ballot-System: Für Spiele mit hoher Nachfrage, etwa gegen Liverpool, Arsenal oder Manchester City, führt Manchester United eine Ticketverlosung für Red Members durch. Ihr nehmt an der Verlosung teil und könnt bei Erfolg Tickets zum Nennwert kaufen. So wird Fairness sichergestellt, wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt. 
  • Offizielle Ticket Exchange: Wer den ersten Verkauf verpasst, kann die offizielle Ticket Exchange von Manchester United nutzen, auf der Dauerkarteninhaber Plätze anbieten können, die sie nicht nutzen können. Diese Tickets werden vom Klub verifiziert, sodass ihr weiterhin sicher zum Nennwert kaufen könnt. 
  • Sekundärmarkt-Tickets: Plattformen wie StubHub bieten ebenfalls Last-Minute-Tickets an, oft ab etwa 80 £, auch wenn die Preise variieren können. Prüft die AGB der Plattform, bei der ihr kauft.

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Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Manchester United?

Für Fans, die Manchester United in der Premier League im Old Trafford sehen wollen, können die Ticketpreise je nach Gegner, Sitzplatzlage und Art des Ticketkaufs stark variieren.

Der einfachste Weg, ein Premier-League-Ticket zu kaufen, führt über das offizielle Ticketportal von Manchester United. Diese sind jedoch in der Regel offiziellen Klubmitgliedern vorbehalten, und die Verfügbarkeit ist sehr begrenzt. United nutzt außerdem ein gestaffeltes Preissystem je nach Gegner, wobei Spiele der Kategorie A am teuersten sind.

Übliche offizielle Ticketpreise für Erwachsene über die Mitgliederverlosung oder die offizielle Ticket Exchange des Klubs bewegen sich normalerweise in diesen Bereichen:

  • Spiele der Kategorie C (Gegner mit geringerer Nachfrage): 35 £ - 55 £ 
  • Spiele der Kategorie B (Gegner aus dem mittleren Bereich): 45 £ - 75 £ 
  • Spiele der Kategorie A (Gegner mit hoher Nachfrage, z. B. Liverpool, Manchester City, Arsenal): 65 £ - 120 £+

Tickets, die über die offizielle Ticket Exchange von Manchester United, also die verifizierte Wiederverkaufsplattform des Klubs, gekauft werden, werden immer zum Nennwert verkauft. So können Dauerkarteninhaber oder Mitglieder, die ein Spiel nicht besuchen können, ihre Plätze sicher an andere Mitglieder weiterverkaufen.

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Alles, was ihr über das Old-Trafford-Stadion wissen müsst

Manchester United spielt seit 1910 im Old Trafford, und es bleibt das größte Vereinsstadion Englands. Die aktuelle Kapazität wird nach der letzten großen Erweiterung im Jahr 2006 im Allgemeinen mit rund 74.000 bis 76.000 angegeben. Das Stadion, das liebevoll als „Theatre of Dreams“ bekannt ist, war Austragungsort eines Europapokalfinals, mehrerer FA-Cup-Halbfinals und unzähliger historischer Europapokalabende unter Flutlicht.

Mehr als ein Jahrhundert nach seiner Eröffnung beginnt für Old Trafford allerdings eine neue Ära. Im März 2025 stellten Miteigentümer Sir Jim Ratcliffe und der Klub Pläne für ein neues Stadion mit 100.000 Plätzen vor, die vom Architekturbüro Foster + Partners entworfen wurden. Es soll auf einem an das derzeitige Gelände angrenzenden Grundstück gebaut werden und schätzungsweise rund 2 Milliarden £ kosten. In Briefing-Dokumenten als New Trafford bezeichnet, ist die Arena mit einem markanten, schirmartigen Dach entworfen, das Solarenergie und Regenwasser sammeln soll, sowie mit drei hohen Masten, die sie aus mehreren Kilometern Entfernung sichtbar machen würden. Sollte das Projekt wie geplant umgesetzt werden, würde es zum größten Fußballstadion im Vereinigten Königreich werden, Wembley übertreffen und das Herzstück eines umfassenderen Erneuerungsprojekts rund um das Gebiet Old Trafford bilden.

Das Projekt befindet sich weiterhin in der Planungs- und Konsultationsphase, wobei der Klub die Fertigstellung rechtzeitig zur Saison 2030/31 anpeilt. Aufgrund des Umfangs des Baus könnte sich der Zeitplan jedoch noch verschieben. Bis zu einem möglichen Umzug läuft der Betrieb im Old Trafford für die Saison 2026/27 ganz normal weiter, und an Spieltagen bleibt es eines der ikonischsten und lautesten Stadien im Weltfußball.

  • Die Bewertung der Ticketkategorien und Preisstrukturen von Manchester United hilft Fans dabei, ihre Reisen nach Old Trafford während der Saison zu planen. Um sich beim Zusammenstellen eigener Wochenend-Bet-Builder vollständige Flexibilität zu verschaffen, ist zusätzliches Promotionsguthaben von großem Vorteil. In unserem Expertenleitfaden erfahrt ihr, wie ihr mit unserem Betfred-Promo-Code spezielle Sportaktionen freischalten könnt.

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