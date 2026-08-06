Manchester United geht unter Michael Carrick in die Saison 2026/27, nachdem er den Klub in der vergangenen Spielzeit zu Platz drei und zurück in die Champions League geführt hat. GOAL hat alles, was ihr braucht, um Tickets für Old Trafford zu bekommen.

Manchester-United-Tickets buchenJetzt kaufen

Premium-Tickets für Manchester United sichernJetzt sichern

Wie sieht der Spielplan von Manchester United für die Premier-League-Saison 2026/27 aus?

Manchester United startet am 22. August mit einem Auswärtsspiel bei Hull City in die Saison 2026/27.

Datum & Uhrzeit Spiel Stadion Wettbewerb Tickets Sa., 10. Okt. 2026, 15:00 BST Manchester United vs Tottenham Hotspur Old Trafford (Heim) Premier League Tickets Sa., 17. Okt. 2026, 15:00 BST Leeds United vs Manchester United Elland Road (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 24. Okt. 2026, 15:00 BST Manchester United vs Bournemouth Old Trafford (Heim) Premier League Tickets Sa., 31. Okt. 2026, 15:00 GMT Chelsea vs Manchester United Stamford Bridge (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 7. Nov. 2026, 15:00 GMT Manchester United vs Aston Villa Old Trafford (Heim) Premier League Tickets Sa., 21. Nov. 2026, 15:00 GMT Liverpool vs Manchester United Anfield (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 28. Nov. 2026, 15:00 GMT Manchester United vs Brentford Old Trafford (Heim) Premier League Tickets Mi., 2. Dez. 2026, 20:00 GMT Newcastle United vs Manchester United St. James' Park (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 5. Dez. 2026, 15:00 GMT Manchester United vs Coventry City Old Trafford (Heim) Premier League Tickets Sa., 12. Dez. 2026, 15:00 GMT Crystal Palace vs Manchester United Selhurst Park (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 19. Dez. 2026, 15:00 GMT Arsenal vs Manchester United Emirates Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 26. Dez. 2026, 15:00 GMT Manchester United vs Nottingham Forest Old Trafford (Heim) Premier League Tickets Mi., 30. Dez. 2026, 20:00 GMT Manchester United vs Sunderland Old Trafford (Heim) Premier League Tickets Sa., 2. Jan. 2027, 15:00 GMT Brighton and Hove Albion vs Manchester United American Express Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Mi., 6. Jan. 2027, 20:00 GMT Manchester United vs Newcastle United Old Trafford (Heim) Premier League Tickets Sa., 16. Jan. 2027, 15:00 GMT Aston Villa vs Manchester United Villa Park (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 23. Jan. 2027, 15:00 GMT Manchester United vs Liverpool Old Trafford (Heim) Premier League Tickets Sa., 30. Jan. 2027, 15:00 GMT Brentford vs Manchester United Gtech Community Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 6. Feb. 2027, 15:00 GMT Manchester United vs Chelsea Old Trafford (Heim) Premier League Tickets Mi., 10. Feb. 2027, 20:00 GMT Manchester United vs Brighton and Hove Albion Old Trafford (Heim) Premier League Tickets Sa., 20. Feb. 2027, 15:00 GMT Nottingham Forest vs Manchester United The City Ground (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 27. Feb. 2027, 15:00 GMT Manchester United vs Arsenal Old Trafford (Heim) Premier League Tickets Mi., 3. März 2027, 20:00 GMT Sunderland vs Manchester United Stadium of Light (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 13. März 2027, 15:00 GMT Manchester United vs Everton Old Trafford (Heim) Premier League Tickets Sa., 20. März 2027, 15:00 GMT Manchester City vs Manchester United Etihad Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 10. Apr. 2027, 15:00 BST Manchester United vs Hull City Old Trafford (Heim) Premier League Tickets Sa., 17. Apr. 2027, 15:00 BST Ipswich Town vs Manchester United Portman Road (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 24. Apr. 2027, 15:00 BST Manchester United vs Crystal Palace Old Trafford (Heim) Premier League Tickets Sa., 1. Mai 2027, 15:00 BST Coventry City vs Manchester United Coventry Building Society Arena (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 8. Mai 2027, 15:00 BST Bournemouth vs Manchester United Vitality Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 15. Mai 2027, 15:00 BST Manchester United vs Leeds United Old Trafford (Heim) Premier League Tickets So., 23. Mai 2027, 15:00 BST Tottenham Hotspur vs Manchester United Tottenham Hotspur Stadium (Auswärts) Premier League Tickets So., 30. Mai 2027, 16:00 BST Manchester United vs Fulham Old Trafford (Heim) Premier League Tickets

Wie kann man Premier-League-Tickets für Manchester United kaufen?

Manchester United bietet für Premier-League-Spiele mehrere Ticketoptionen an, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Die meisten Tickets können direkt über das offizielle Ticketportal des Klubs auf seiner Website gekauft werden.

Nächste Spiele MUN Premier League 12:30 TOT

Die wichtigsten Wege, sich ein Ticket für ein Spiel von Manchester United zu sichern, sind:

Offizielle Tickets über Manchester United: Tickets für Premier-League-Spiele werden direkt über die offizielle Website des Klubs verkauft. Der Zugang hängt oft von der Mitgliedsstufe ab, Red-, Silver- oder Gold-Mitglieder erhalten in der Regel Vorrang bei der Ticketfreigabe. Das ist die sicherste und zuverlässigste Art des Kaufs.

Ticket-Ballot-System: Für Spiele mit hoher Nachfrage, etwa gegen Liverpool, Arsenal oder Manchester City, führt Manchester United eine Ticketverlosung für Red Members durch. Ihr nehmt an der Verlosung teil und könnt bei Erfolg Tickets zum Nennwert kaufen. So wird Fairness sichergestellt, wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt.

Offizielle Ticket Exchange: Wer den ersten Verkauf verpasst, kann die offizielle Ticket Exchange von Manchester United nutzen, auf der Dauerkarteninhaber Plätze anbieten können, die sie nicht nutzen können. Diese Tickets werden vom Klub verifiziert, sodass ihr weiterhin sicher zum Nennwert kaufen könnt.

Sekundärmarkt-Tickets: Plattformen wie StubHub bieten ebenfalls Last-Minute-Tickets an, oft ab etwa 80 £, auch wenn die Preise variieren können. Prüft die AGB der Plattform, bei der ihr kauft.

Manchester-United-Tickets buchenJetzt kaufen

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Manchester United?

Für Fans, die Manchester United in der Premier League im Old Trafford sehen wollen, können die Ticketpreise je nach Gegner, Sitzplatzlage und Art des Ticketkaufs stark variieren.

Der einfachste Weg, ein Premier-League-Ticket zu kaufen, führt über das offizielle Ticketportal von Manchester United. Diese sind jedoch in der Regel offiziellen Klubmitgliedern vorbehalten, und die Verfügbarkeit ist sehr begrenzt. United nutzt außerdem ein gestaffeltes Preissystem je nach Gegner, wobei Spiele der Kategorie A am teuersten sind.

Übliche offizielle Ticketpreise für Erwachsene über die Mitgliederverlosung oder die offizielle Ticket Exchange des Klubs bewegen sich normalerweise in diesen Bereichen:

Spiele der Kategorie C (Gegner mit geringerer Nachfrage): 35 £ - 55 £

35 £ - 55 £ Spiele der Kategorie B (Gegner aus dem mittleren Bereich): 45 £ - 75 £

45 £ - 75 £ Spiele der Kategorie A (Gegner mit hoher Nachfrage, z. B. Liverpool, Manchester City, Arsenal): 65 £ - 120 £+

Tickets, die über die offizielle Ticket Exchange von Manchester United, also die verifizierte Wiederverkaufsplattform des Klubs, gekauft werden, werden immer zum Nennwert verkauft. So können Dauerkarteninhaber oder Mitglieder, die ein Spiel nicht besuchen können, ihre Plätze sicher an andere Mitglieder weiterverkaufen.

Manchester-United-Tickets buchenJetzt kaufen

Alles, was ihr über das Old-Trafford-Stadion wissen müsst

Manchester United spielt seit 1910 im Old Trafford, und es bleibt das größte Vereinsstadion Englands. Die aktuelle Kapazität wird nach der letzten großen Erweiterung im Jahr 2006 im Allgemeinen mit rund 74.000 bis 76.000 angegeben. Das Stadion, das liebevoll als „Theatre of Dreams“ bekannt ist, war Austragungsort eines Europapokalfinals, mehrerer FA-Cup-Halbfinals und unzähliger historischer Europapokalabende unter Flutlicht.

Mehr als ein Jahrhundert nach seiner Eröffnung beginnt für Old Trafford allerdings eine neue Ära. Im März 2025 stellten Miteigentümer Sir Jim Ratcliffe und der Klub Pläne für ein neues Stadion mit 100.000 Plätzen vor, die vom Architekturbüro Foster + Partners entworfen wurden. Es soll auf einem an das derzeitige Gelände angrenzenden Grundstück gebaut werden und schätzungsweise rund 2 Milliarden £ kosten. In Briefing-Dokumenten als New Trafford bezeichnet, ist die Arena mit einem markanten, schirmartigen Dach entworfen, das Solarenergie und Regenwasser sammeln soll, sowie mit drei hohen Masten, die sie aus mehreren Kilometern Entfernung sichtbar machen würden. Sollte das Projekt wie geplant umgesetzt werden, würde es zum größten Fußballstadion im Vereinigten Königreich werden, Wembley übertreffen und das Herzstück eines umfassenderen Erneuerungsprojekts rund um das Gebiet Old Trafford bilden.

Das Projekt befindet sich weiterhin in der Planungs- und Konsultationsphase, wobei der Klub die Fertigstellung rechtzeitig zur Saison 2030/31 anpeilt. Aufgrund des Umfangs des Baus könnte sich der Zeitplan jedoch noch verschieben. Bis zu einem möglichen Umzug läuft der Betrieb im Old Trafford für die Saison 2026/27 ganz normal weiter, und an Spieltagen bleibt es eines der ikonischsten und lautesten Stadien im Weltfußball.