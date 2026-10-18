Seit Manchester City am Ende der Saison 2022/23 den Champions-League-Pokal in die Höhe stemmte, kam der Klub in Europa nicht mehr über das Viertelfinale hinaus. Findet Manchester City auf dem Platz zu alter Stärke zurück? Tickets für die kommenden Champions-League-Spiele könnt ihr schon heute buchen.

Tickets für Manchester City in der Champions LeagueJetzt buchen

Mit großen Duellen in der Ligaphase gegen Napoli, Barcelona und Sporting CP, um nur einige zu nennen, stehen den Fans von Manchester City in den kommenden Monaten packende Europapokalnächte bevor.

GOAL liefert euch die neuesten Informationen dazu, wie ihr euch Plätze für die kommenden Champions-League-Spiele von Manchester City sichern könnt: wo es Tickets gibt, was sie kosten und mehr.

Die kommenden Champions-League-Spiele von Manchester City

Datum (Ortszeit) Spiel Spielort Tickets Di., 20. Oktober (20 Uhr) Manchester City gegen AEK Athen Etihad Stadium (Heimspiel) Tickets Mi., 4. November (21 Uhr) RB Leipzig gegen Manchester City Red Bull Arena (Auswärtsspiel) Tickets Di., 24. November (20 Uhr) Manchester City gegen Napoli Etihad Stadium (Heimspiel) Tickets Di., 8. Dezember (21 Uhr) Barcelona gegen Manchester City Camp Nou (Auswärtsspiel) Tickets Mi., 20. Januar (21 Uhr) Lens gegen Manchester City Stade Bollaert-Delelis (Auswärtsspiel) Wird noch bekannt gegeben Mi., 27. Januar (20 Uhr) Manchester City gegen Sporting CP Etihad Stadium (Heimspiel) Tickets

So kauft ihr Tickets für Manchester City in der Champions League

Tickets für Manchester City gehen nur selten in den freien Verkauf. Der Klub hat eine treue Fangemeinde, und das Etihad Stadium ist schnell ausverkauft.

Bei Premier-League-Spielen sind in dem Stadion mit 53.400 Plätzen bereits 46.000 Plätze von Dauerkarteninhabern belegt. Wer für diese Spiele Tickets direkt beim Klub kaufen möchte, benötigt aller Wahrscheinlichkeit nach eine Manchester-City-Mitgliedschaft (Matchday Member).

Ausnahmen kann es bei Spielen der Champions-League-Ligaphase sowie im FA Cup oder Carabao Cup geben, für die die Nachfrage tendenziell geringer ist. Eine Garantie gibt es jedoch nicht, und die Verfügbarkeit schwankt.

Das offizielle Ticketportal des Klubs ist für Fans der sicherste Weg, Tickets für Manchester City zu kaufen. Wer ein Champions-League-Spiel besuchen möchte, kann aber auch Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub in Betracht ziehen. Dort bestehen möglicherweise die besten Chancen, noch Tickets zu bekommen.

Wie viel kosten Tickets für Manchester City in der Champions League?

Wer Champions-League-Tickets für Spiele im Etihad Stadium direkt beim Klub kauft, zahlt für ein Erwachsenenticket zwischen 25 £ (Family Stand, Ebene 0, sowie South Stand, Ebenen 0 und 3) und 50 £ (Premium-Sitzplätze ohne Hospitality-Angebot im Bereich 93:20). Auch die ermäßigten Preise variieren: Über 65-Jährige und 18- bis 21-Jährige zahlen zwischen 22 £ und 37 £. Unter 18-Jährige kommen im Family Stand schon für 10 £ hinein, während ein Ticket im Bereich 93:20 bis zu 25 £ kostet.

Behaltet das offizielle Ticketportal des Klubs im Blick, um weitere Informationen zur Verfügbarkeit und zu den Preisen zu erhalten. Auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub sind Tickets derzeit ab 95 £ erhältlich.

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Welche Hospitality-Pakete bietet Manchester City für Champions-League-Spiele an?

Hospitality-Pakete von Manchester City sind auch für Nichtmitglieder eine gute Möglichkeit, sich einen Platz im Stadion zu sichern. Sie sind tendenziell weniger schnell ausverkauft als Tickets im Erst- und Zweitverkauf und können daher eine gute Wahl sein, wenn die anderen Möglichkeiten begrenzt sind.

Hier stellen wir eine Auswahl der Hospitality-Pakete vor, die für Spiele von Manchester City im Etihad Stadium erhältlich sind:

The Mancunian (ab 390 £)

Ein Stück Manchester mit Livemusik und Dekor aus der Region. Dazu gibt es ein von Brasserien inspiriertes Menü und Getränke, die am Spieltag oder über vorab gebuchte Pakete gekauft werden können.

The Tunnel Club (ab 570 £)

(The Tunnel Club Premier: ab 870 £)

Mit Zugang zu Bereichen hinter den Kulissen könnt ihr die Mannschaft von Manchester City bei ihrer Ankunft begrüßen. Dazu kommen ein modernes, saisonales Menü, inbegriffene Getränke und gepolsterte Premium-Sitzplätze. Zum Angebot gehören außerdem Live-Interviews in der Suite, Unterhaltung durch einen DJ und ein Quiz mit Preisen in der Suite.

Backstage (ab 1.140 £)

Eine Erweiterung des „Tunnel Club“-Erlebnisses: Ihr erhaltet Zugang zu Bereichen hinter den Kulissen und erlebt die Vorbereitungen am Spieltag aus erster Hand. Dazu gehören ein privater Vortrag von einem Mitglied aus Pep’s First-Team-Operations-Team und eine Stadionführung hinter den Kulissen mit einer Klublegende.

Die Geschichte des Etihad Stadium

Das City of Manchester Stadium, das aus Sponsoringgründen derzeit Etihad Stadium heißt, ist seit 2003 die Heimspielstätte von Manchester City. Offiziell eröffnet wurde es ein Jahr zuvor, als es der zentrale Austragungsort der Commonwealth Games 2002 war.

Aktuell fasst es 53.600 Zuschauer und ist damit das siebtgrößte Fußballstadion Englands und das elftgrößte im Vereinigten Königreich. Neben den Spielen von Manchester City fanden im Etihad Stadium auch das UEFA-Cup-Finale 2008, Länderspiele der englischen Fußballnationalmannschaft, Rugby-League-Spiele, Boxkämpfe, Länderspiele der englischen Rugby-Union-Nationalmannschaft und Musikkonzerte statt.