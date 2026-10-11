Seit Manchester City am Ende der Saison 2022/23 den Champions-League-Pokal in die Höhe stemmte, kam der Klub in Europa nicht mehr über das Viertelfinale hinaus. Findet City auf der europäischen Bühne zu seinem Glanz zurück? Tickets für die kommenden Champions-League-Spiele können Sie schon heute buchen.

Tickets für Manchester City in der Champions LeagueJetzt buchen

In der Ligaphase stehen unter anderem große Duelle mit Paris Saint-Germain, Napoli und Barcelona an. Auf die Fans von City warten in den kommenden Monaten also einige mitreißende Europapokalabende.

GOAL liefert Ihnen alle aktuellen Informationen dazu, wie Sie sich Tickets für die kommenden Champions-League-Spiele von Manchester City sichern können, wo sie erhältlich sind, wie viel sie kosten und mehr.

Die kommenden Champions-League-Spiele von Manchester City

Datum (Ortszeit) Spiel Spielort Tickets Mi., 14. Oktober (20 Uhr) Manchester City gegen Paris Saint-Germain Etihad Stadium (Heimspiel) Tickets Di., 20. Oktober (20 Uhr) Manchester City gegen AEK Athens Etihad Stadium (Heimspiel) Tickets Mi., 4. November (21 Uhr) RB Leipzig gegen Manchester City Red Bull Arena (Auswärtsspiel) Tickets Di., 24. November (20 Uhr) Manchester City gegen Napoli Etihad Stadium (Heimspiel) Tickets Di., 8. Dezember (21 Uhr) Barcelona gegen Manchester City Camp Nou (Auswärtsspiel) Tickets Mi., 20. Januar (21 Uhr) Lens gegen Manchester City Stade Bollaert-Delelis (Auswärtsspiel) Noch nicht bekannt Mi., 27. Januar (20 Uhr) Manchester City gegen Sporting CP Etihad Stadium (Heimspiel) Tickets

So kaufen Sie Champions-League-Tickets für Manchester City

Tickets für Manchester City gehen nur selten in den freien Verkauf. Der Klub hat eine treue Fangemeinde, und das Etihad Stadium ist schnell ausverkauft.

Bei Premier-League-Spielen sind in dem 53.400 Zuschauer fassenden Stadion bereits 46.000 Plätze durch Dauerkarteninhaber belegt. Um für diese Spiele Tickets direkt beim Klub kaufen zu können, benötigen Sie aller Wahrscheinlichkeit nach eine Mitgliedschaft bei Manchester City (Matchday Member).

Ausnahmen kann es bei Spielen der Champions-League-Ligaphase sowie im FA Cup oder Carabao Cup geben, wenn die Nachfrage tendenziell geringer ist. Garantien gibt es allerdings nicht, und die Verfügbarkeit schwankt.

Das offizielle Ticketportal des Klubs ist für Fans der sicherste Weg, Tickets für Manchester City zu kaufen. Wer ein Champions-League-Spiel besuchen möchte, kann jedoch auch Wiederverkaufsplattformen wie StubHub in Betracht ziehen. Dort könnten die Chancen auf Tickets am besten sein.

Wie viel kosten Champions-League-Tickets für Manchester City?

Wenn Sie Champions-League-Tickets für Spiele im Etihad Stadium direkt beim Klub kaufen, zahlen Erwachsene zwischen 25 Pfund für Plätze auf Ebene 0 der Familientribüne sowie auf den Ebenen 0 und 3 der Südtribüne und 50 Pfund für Premiumplätze ohne Hospitality-Angebot im Bereich 93:20. Auch die ermäßigten Preise variieren: Personen über 65 Jahre und 18- bis 21-Jährige zahlen zwischen 22 und 37 Pfund. Für unter 18-Jährige kosten Tickets ab 10 Pfund auf der Familientribüne und bis zu 25 Pfund im Bereich 93:20.

Auf dem offiziellen Ticketportal des Klubs finden Sie weitere Informationen zu Verfügbarkeit und Preisen. Auf Wiederverkaufsplattformen wie StubHub sind Tickets derzeit ab 95 Pfund erhältlich.

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Welche Hospitality-Pakete bietet Manchester City für Champions-League-Spiele an?

Hospitality-Pakete von Manchester City sind auch für Nichtmitglieder eine gute Möglichkeit, sich Plätze für ein Spiel zu sichern. Sie sind meist weniger schnell ausverkauft als Tickets im Erst- und Wiederverkauf und können daher eine gute Wahl sein, wenn andere Möglichkeiten begrenzt sind.

Hier stellen wir eine Auswahl der Hospitality-Pakete für Spiele von Manchester City im Etihad Stadium vor:

The Mancunian (ab 390 Pfund)

Manchester Kultur mit Livemusik und lokaler Einrichtung. Sie erhalten ein von einer Brasserie inspiriertes Menü. Getränke können Sie am Spieltag kaufen oder über vorab gebuchte Pakete beziehen.

The Tunnel Club (ab 570 Pfund)

(The Tunnel Club Premier: ab 870 Pfund)

Sie erhalten Zugang hinter die Kulissen und können die Mannschaft von Manchester City bei ihrer Ankunft begrüßen. Dazu gibt es ein modernes saisonales Menü, Getränke inklusive und gepolsterte Premiumsitze. Weitere Extras sind Live-Interviews in der Suite, Unterhaltung durch einen DJ und ein Quiz mit Preisen in der Suite.

Backstage (ab 1.140 Pfund)

Eine Erweiterung des „Tunnel Club“-Erlebnisses. Sie werfen einen Blick hinter die Kulissen und erleben die Vorbereitungen am Spieltag aus erster Hand. Dazu gehören ein privater Vortrag eines Mitglieds aus Pep’s Team für den Betrieb der ersten Mannschaft und eine Stadionführung hinter den Kulissen mit einer Klublegende.

Die Geschichte des Etihad Stadium

Das City of Manchester Stadium, das aus Sponsoringgründen derzeit Etihad Stadium heißt, ist seit 2003 die Heimspielstätte von Manchester City. Offiziell eröffnet wurde es ein Jahr zuvor, als es der zentrale Austragungsort der Commonwealth Games 2002 war.

Es fasst derzeit 53.600 Zuschauer und ist damit das siebtgrößte Fußballstadion Englands und das elftgrößte im Vereinigten Königreich. Neben den Spielen von Manchester City fanden im Etihad Stadium unter anderem das UEFA-Cup-Finale 2008, Fußballländerspiele Englands, Rugby-League-Spiele, Boxkämpfe, Rugby-Union-Länderspiele Englands und Musikkonzerte statt.