So bekommt man Tickets für Liverpools Champions-League-Spiele 2026/27: Spielplan der Ligaphase, Ticketpreise und mehr

Arne Slot mag nach einer enttäuschenden vergangenen Saison als Liverpool-Trainer abgelöst worden sein. Ein Lichtblick blieb jedoch: Er half dem Klub, sich für die Champions League zu qualifizieren. Tickets für einen der bevorstehenden großen Europapokalabende an der Anfield Road oder auswärts können Sie schon heute buchen.

Unter der Leitung von Andoni Iraola hoffen Liverpools Fans, an die magischen Momente der jüngeren Europapokalgeschichte anzuknüpfen. In der Ära Klopp erreichte der Klub innerhalb von fünf Jahren (2018 bis 2022) drei Champions-League-Endspiele. 2019 krönte sich Liverpool nach einem Sieg gegen Tottenham in Madrid zum sechsten Mal in der Vereinsgeschichte zu Europas Champion.

Liverpool startete mit einem Heimsieg gegen Atletico Madrid in die Champions-League-Saison im vergangenen Jahr und schloss die Ligaphase schließlich auf Platz drei ab. Die Fans hoffen, dass dies ein gutes Omen ist: Auch in diesem September begann der Klub seine Europapokalsaison an der Anfield Road mit einem Sieg gegen die Mannschaft von Diego Simeone. Unter anderem stehen noch Begegnungen mit Inter Mailand, Porto und Villarreal an. Liverpool darf sich in den kommenden Monaten also auf packende Europapokalspiele freuen.

GOAL liefert Ihnen alle aktuellen Ticketinformationen zu Liverpools bevorstehenden Champions-League-Spielen: wo Sie Karten kaufen können, was sie kosten und mehr.

Wie sieht Liverpools Champions-League-Spielplan 2026/27 aus?

Datum (Ortszeit) Spiel Tickets Spielort Mi., 14. Oktober (18.45 Uhr) LASK gegen Liverpool Tickets Raiffeisen Arena (auswärts) Di., 20. Oktober (20 Uhr) Liverpool gegen Villarreal Tickets Anfield (Heimspiel) Mi., 4. November (20.45 Uhr) Fenerbahçe gegen Liverpool Tickets Şükrü-Saracoğlu-Stadion (auswärts) Mi., 25. November (21 Uhr) Club Brügge gegen Liverpool Tickets Jan-Breydel-Stadion (auswärts) Mi., 9. Dezember (20 Uhr) Liverpool gegen Porto Tickets Anfield (Heimspiel) Di., 19. Januar (21 Uhr) Inter Mailand gegen Liverpool Noch bekanntzugeben San Siro (auswärts) Mi., 27. Januar (20 Uhr) Liverpool gegen RC Lens Tickets Anfield (Heimspiel)

So kaufen Sie Tickets für Liverpools Champions-League-Spiele

Offizielle Tickets für Liverpools Champions-League-Spiele können direkt über die Ticketseite des Klubs oder im Rahmen des Pokal-Abo-Programms und des Mitgliederverkaufs erworben werden. Für bestimmte LFC-Hospitality-Tickets sind die üblichen Mitgliedschaftsnachweise nicht erforderlich.

Für den regulären Ticketverkauf und die Verlosungen unter Mitgliedern ist eine aktive offizielle LFC-Mitgliedschaft (Full, Light oder Junior) erforderlich. Tickets für Champions-League- und Pokalspiele werden über das Auto Cup Scheme für berechtigte Inhaber oder über den Mitgliederverkauf und Verlosungen für einzelne Spiele vergeben.

Der erste Verkauf und die Anmeldung zu den Verlosungen für Champions-League-Spiele begannen im Juli im Zuge der saisonalen Ticketvergabe des Klubs. Nach der Auslosung der UEFA-Ligaphase folgten weitere Phasen.

Das offizielle Klubportal ist für Fans der sicherste Weg, Liverpool-Tickets zu kaufen. Wer ein Champions-League-Spiel besuchen möchte, kann jedoch auch Zweitmarktplattformen wie StubHub und Ticombo in Betracht ziehen. Dort könnten die Chancen auf Tickets am besten sein.

Wie viel kosten Tickets für Liverpools Champions-League-Spiele?

Offizielle reguläre Eintrittskarten für Liverpools Champions-League-Spiele an der Anfield Road kosten in der Saison 2026/27 zwischen 30 und über 60 Pfund. Der Klub hat die Preiserhöhung für reguläre Tickets in dieser Saison auf 3 Prozent begrenzt; in der Saison 2027/28 bleiben die Preise unverändert. Die Tickets für Fans aus der Region im Oberrang der Main Stand kosten weiterhin 9 Pfund.

Bei den Grundpreisen unterscheidet Liverpool Champions-League-Spiele nicht von regulären Premier-League-Partien. Der Originalpreis hängt ausschließlich von der Preiskategorie, der Tribüne und dem jeweiligen Bereich an der Anfield Road ab:

Sitzbereich und Tribüne Preis für Erwachsene Besonderheiten Main Stand (mittlere Ränge) 62 Pfund (höchster Preis) Nahe an den Trainerbänken und modernen Einrichtungen, mit erstklassigem Panoramablick Main Stand (Oberrang) 31 bis 55 Pfund Erhöhter Blick auf das Spielfeld; hier befindet sich auch der eigens ausgewiesene Bereich mit 9-Pfund-Tickets für Fans aus der Region Sir Kenny Dalglish Stand 55 bis 60 Pfund Sitzplätze an der Längsseite gegenüber der Main Stand mit dem klassischen Blickwinkel der Fernsehübertragung Kop-Tribüne 39 bis 44 Pfund Die bekannteste Tribüne für die lautstarke Unterstützung der Fans aus der Region, mit intensiver Spieltagsatmosphäre Anfield Road Stand (Unter- und Oberrang) 31 bis 54 Pfund Gegenüber der Kop-Tribüne gelegen, mit einem neu eingerichteten Bereich für junge Erwachsene bis 24 Jahre

Offizielle LFC-Hospitality-Pakete für Champions-League-Abende in der Gruppenphase kosten in der Regel zwischen 175 und über 400 Pfund pro Platz. Sie umfassen Sitzplätze in höherwertigen Kategorien auf der Main Stand oder am Anfield Road End, Zugang zu einer Lounge und Verpflegung vor dem Spiel, etwa in der Brodies Sports Bar, im The Boot Room Restaurant oder im The Carlsberg Dugout.

Informieren Sie sich auf der offiziellen PSG-Website über weitere Details und prüfen Sie die aktuelle Ticketverfügbarkeit auf Zweitmarktplattformen wie StubHub und Ticombo.

Liverpools jüngste Champions-League-Ergebnisse

Für Liverpool gab es in den jüngsten Europapokalsaisons nur Siege oder Niederlagen. Erstaunlicherweise hat der Klub seit 44 Spielen in der Champions League und Europa League nicht mehr unentschieden gespielt. Zuletzt trennte sich Liverpool im April 2022 im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League an der Anfield Road von Benfica mit einem Remis.

Datum Runde und Gegner Ergebnis Spielort 9. September 2026 Ligaphase: Atletico Madrid 2:1 (Sieg) Anfield (Liverpool) 14. April 2026 Viertelfinale (Rückspiel): PSG 0:2 (Niederlage) Anfield (Liverpool) 8. April 2026 Viertelfinale (Hinspiel): PSG 0:2 (Niederlage) Parc des Princes (Paris) 18. März 2026 Achtelfinale (Rückspiel): Galatasaray 4:0 (Sieg) Anfield (Liverpool) 10. März 2026 Achtelfinale (Hinspiel): Galatasaray 0:1 (Niederlage) RAMS Park (Istanbul) 28. Januar 2026 Ligaphase: Qarabağ FK 6:0 (Sieg) Anfield (Liverpool) 21. Januar 2026 Ligaphase: Marseille 3:0 (Sieg) Stade Vélodrome (Marseille)



