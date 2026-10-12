Nach einem Jahrzehnt Abwesenheit ist Hull City endlich zurück in der Premier League. Wer die Mannschaft in dieser Saison live erleben möchte, kann sich jetzt Spieltickets sichern.

Die Fans von Hull City dürften nach dem Sieg ihrer Mannschaft im Championship-Play-off-Finale gegen Middlesbrough im Mai im Wembley-Stadion noch immer begeistert sein. Die gute Stimmung hat sich bis in die neue Saison gehalten.

Die Mannschaft von Sergej Jakirović hat zu Hause beeindruckende Leistungen gezeigt, darunter einen 2:0-Sieg gegen Manchester United. Auch auswärts bewies sie Widerstandskraft. Diese Eigenschaft muss sie über die Saison hinweg bewahren, wenn sie den gefürchteten Abstieg verhindern will.





Hier erfahrt Ihr von GOAL alles Wichtige zu Tickets für Spiele von Hull City: wo Ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.

Die nächsten Spiele von Hull City

Datum und Uhrzeit Spiel Tickets Spielort Sa., 17. Oktober (15 Uhr) Fulham gegen Hull City Tickets Craven Cottage (auswärts) So., 25. Oktober (14 Uhr) Hull City gegen Brentford Tickets MKM Stadium (Heimspiel) Sa., 31. Oktober (15 Uhr) Hull City gegen Ipswich Town Tickets MKM Stadium (Heimspiel) Sa., 7. November (15 Uhr) Arsenal gegen Hull City Tickets Emirates Stadium (auswärts) So., 22. November (14 Uhr) Hull City gegen Brighton & Hove Albion Tickets MKM Stadium (Heimspiel) So., 29. November (14.05 Uhr) Crystal Palace gegen Hull City Tickets Selhurst Park (auswärts) Mi., 2. Dezember (20 Uhr) Hull City gegen Nottingham Forest Tickets MKM Stadium (Heimspiel) Sa., 5. Dezember (15 Uhr) Bournemouth gegen Hull City Tickets Vitality Stadium (auswärts) Sa., 12. Dezember (15 Uhr) Hull City gegen Tottenham Hotspur Tickets MKM Stadium (Heimspiel) Sa., 19. Dezember (15 Uhr) Manchester City gegen Hull City Tickets Etihad Stadium (auswärts) Sa., 26. Dezember (17.30 Uhr) Hull City gegen Liverpool Tickets MKM Stadium (Heimspiel) Di., 29. Dezember (19.30 Uhr) Hull City gegen Leeds United Tickets MKM Stadium (Heimspiel) Sa., 2. Januar (15 Uhr) Sunderland gegen Hull City Tickets Stadium of Light (auswärts) Di., 5. Januar (19.30 Uhr) Nottingham Forest gegen Hull City Tickets City Ground (auswärts)

So kauft Ihr Tickets für Hull City

Offizielle Tickets für Hull City könnt Ihr über das eTicketing-Portal des Vereins, telefonisch beim Ticketbüro oder persönlich vor Ort kaufen. Dauerkarteninhaber und Mitglieder können außerdem über die offizielle Ticketbörse von Hull City Plätze für ausverkaufte Heimspiele anbieten.

Der Ticketverkauf erfolgt üblicherweise in Phasen:

Bevorzugter Zugang : Aktuelle oder aktive Mitglieder können Plätze als Erste kaufen, bevor ein möglicher allgemeiner Verkauf beginnt.

Allgemeiner Verkauf : Er beginnt nur, wenn nach Ablauf der Vorverkaufsphasen für Mitglieder und Dauerkarteninhaber noch Plätze übrig sind. Bei besonders gefragten Premier-League-Spielen sind die Tickets häufig schon während der Mitglieder- und Vorverkaufsphasen ausverkauft.

Darüber hinaus können Fans Tickets für Spiele von Hull City auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub gehört zu den führenden Anbietern für alle, die sich auf anderem Weg Plätze sichern möchten, und bietet Fans, die kurzfristig noch Tickets suchen, eine verlässliche Möglichkeit.

Wie viel kosten Tickets für Hull City?

Offizielle Tickets für Spiele im MKM Stadium kosten ab 30 £ für Erwachsene, ab 16 £ für Personen mit Ermäßigungsanspruch und ab 8 £ für Kinder und Jugendliche. Der genaue Preis hängt von der Spielkategorie ab, also davon, wie prominent der Gegner ist, sowie von der Stadionzone, in der sich der Platz befindet.

Die Spiele werden in die Kategorien A, B oder C eingeteilt. Besonders gefragte Partien, etwa gegen die „Big Six“, fallen in Kategorie A, weniger prominent besetzte Spiele in Kategorie C.

Die Einstiegspreise, beispielsweise die oben genannten, beziehen sich stets auf Zone 1 bei einem Spiel der Kategorie C. Mit einer höheren Spielkategorie oder Sitzplatzklasse steigen die Preise.

Tribünen und Stadionzonen

Das MKM Stadium ist als durchgehendes, einstufiges Oval konzipiert. Eine Ausnahme bildet die West Stand mit ihrem zweiten Rang. Das Stadion ist in verschiedene Preiszonen unterteilt:

Chris Chilton East Stand : Eine einstufige Tribüne entlang des Spielfelds. Die mittleren Blöcke bieten eine erstklassige Sicht von der Seitenlinie, während es in der Südostecke Stehplatzbereiche gibt, die bei lautstarken Heimfans beliebt sind.

West Stand : Der imposanteste Teil des Stadions. Auf dem unteren Rang befinden sich die Trainerbänke, Medienplätze und exklusive Hospitality-Bereiche. Der erhöhte zweite Rang (Upper West) liegt wegen seines Panoramablicks in der höchsten Preisklasse des Stadions.

North Stand : Hier sitzen traditionell die Heimfans, insbesondere die lautstarken Gesangsblöcke N1–N5.

South Stand : Die ausgewiesene Familientribüne. In diesem Bereich gilt freie Platzwahl; er gehört zum günstigsten Teil des Stadions.

Bereich für Gästefans : Gästefans werden in der Nordostecke untergebracht. Dieser Bereich umfasst rund 1.105 Stehplätze.

Weitere Informationen findet Ihr im offiziellen Ticketportal des Vereins. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Alles Wissenswerte über das MKM Stadium

Das MKM Stadium ist eine bekannte Mehrzweckarena für Sport und Unterhaltung in Kingston upon Hull, England. Es zeichnet sich durch seine moderne Architektur aus und dient sowohl einem Fußballverein als auch einem Rugby-League-Klub als Heimspielstätte.

Die Pläne für das Stadion entstanden Ende der 1990er-Jahre, als der Stadtrat von Hull Anteile an Kingston Communications verkaufte und mit dem Erlös eine hochmoderne Anlage finanzierte. Der Bau kostete 44 Millionen £ und dauerte nur 14 Monate, ehe das Stadion im Dezember 2002 offiziell eröffnet wurde.

Für zwei große Klubs wurde das Stadion zur neuen Heimspielstätte. Beide verließen dafür ihre traditionsreichen, aber in die Jahre gekommenen Stadien:

Hull City A.F.C. (Hull City): Die Fußballmannschaft zog aus dem Boothferry Park aus.

Hull FC (Hull FC): Die Rugby-League-Mannschaft zog aus The Boulevard aus.

Denkwürdige Momente im MKM Stadium

Das Eröffnungsspiel (Dezember 2002) : Hull City besiegte Sunderland in einem Freundschaftsspiel mit 1:0 und gewann die neu geschaffene „Raich Carter Trophy“. Steve Melton erzielte das historische erste Tor in diesem Stadion.

Der Start in der Premier League (2008) : Nach dem Aufstieg in die höchste Spielklasse wurden die ersten Premier-League-Heimspiele legendär, darunter ein berühmter 3:1-Sieg gegen Liverpool.

Der Kampf der elf Spieler (2003) : Hull FC bestritt sein erstes Spiel im Stadion im Challenge Cup gegen Halifax. Obwohl zwei Spieler von Hull des Feldes verwiesen wurden, erkämpfte sich die aus elf Spielern bestehende Mannschaft einen denkwürdigen 24:16-Sieg.

Künftige Erweiterung: Arup Sport und Miller Partnership konzipierten die Stadionstruktur so, dass über der East Stand ein weiterer Oberrang errichtet werden könnte. Bei Bedarf ließe sich die Kapazität damit auf 34.000 Plätze erhöhen.

Rekorde und Statistiken von Hull City

Der 1904 gegründete Hull City Association Football Club hat eine faszinierende Geschichte: Beharrlichkeit in den unteren Ligen, einen rasanten Aufstieg in die Premier League im 21. Jahrhundert und unvergessliche Auftritte im Wembley-Stadion.

Titel und Erfolge des Vereins

Meister der dritten englischen Liga (League One / Division Three) : 4-mal

Play-off-Sieger der zweiten englischen Liga(Championship) : 3-mal

Spielerrekorde

Die meisten Einsätze: Andy Davidson (579), Garreth Roberts (487)

Die meisten Tore: Chris Chilton (222), Ken Wagstaff (197)

Das Ende einer 104-jährigen Wartezeit (2008)

Nach mehr als einem Jahrhundert in den unteren Ligen erreichte Hull City erstmals die höchste Spielklasse. Lokalheld Dean Windass erzielte im Championship-Play-off-Finale im Wembley-Stadion mit einem atemberaubenden Volley in der ersten Halbzeit das Tor zum 1:0-Sieg gegen Bristol City. Kapitän Ian Ashbee gelang es, den Verein in allen vier Profiligen als Spielführer anzuführen.

Das FA-Cup-Finale 2014 und das Europapokal-Debüt

Hull City erreichte 2014 zum ersten Mal ein großes Pokalfinale. Mit einem furiosen Start im Wembley-Stadion brachten James Chester und Curtis Davies Hull City innerhalb von acht Minuten gegen Arsenal mit 2:0 in Führung. Arsenal kämpfte sich zurück und gewann nach Verlängerung mit 3:2. Der historische Lauf bescherte Hull jedoch in der Saison 2014/15 seine erste und bislang einzige Teilnahme an der UEFA Europa League.



