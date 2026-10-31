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Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport
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So bekommt man Tickets für die Champions-League-Spiele von Paris Saint-Germain 2026/27: PSG-Ticketpreise, Spielplan der Ligaphase und mehr

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Paris Saint-Germain

So könnt ihr die zweifachen Champions-League-Sieger in dieser Saison in Aktion sehen

Paris Saint-Germain will nach Ajax, Bayern München und Real Madrid als vierte Mannschaft der Geschichte dreimal in Folge den Europapokal der Landesmeister beziehungsweise die Champions League gewinnen. Schon heute können Sie Tickets buchen, um PSG in der Champions League 2026/27 zu sehen.

Der französische Spitzenklub will auf europäischer Bühne erneut glänzen. Auf den 5:0-Triumph gegen Inter Mailand im Champions-League-Finale 2025 ließ PSG im Endspiel 2026 in Budapest einen Sieg im Elfmeterschießen gegen Arsenal folgen.

Die hochkarätig besetzte Mannschaft von Luis Enrique will ihren Schwung mitnehmen, nachdem sie ihre aktuelle Champions-League-Saison mit einem deutlichen 6:1 gegen Slovan Bratislava sowie zwei 4:2-Siegen gegen Manchester City und Barcelona begonnen hat. In der Ligaphase stehen unter anderem noch Begegnungen mit Villarreal, der AS Roma und Aston Villa an. Auf europäischer Bühne versprechen die kommenden Monate also jede Menge Spannung.

Hier liefert GOAL Ihnen alle aktuellen Ticketinformationen zu den bevorstehenden Champions-League-Spielen von Paris Saint-Germain: wo Sie Karten kaufen können, wie viel sie kosten und mehr.

Welche Spiele bestreitet PSG in der Champions League 2026/27?

Datum (Ortszeit)

Spiel

Tickets

Spielort

Di., 3. November (21 Uhr)

Villarreal gegen PSG

Tickets

Estadio de la Cerámica (auswärts)

Mi., 25. November (21 Uhr)

PSG gegen AS Roma

Tickets

Parc des Princes (Heimspiel)

Di., 8. Dezember (20 Uhr)

Aston Villa gegen PSG

Tickets

Villa Park (auswärts)

Mi., 20. Januar (21 Uhr)

Como 1907 gegen PSG

Tickets

Giuseppe Sinigaglia Stadium (auswärts)

Mi., 27. Januar (21 Uhr)

PSG gegen Galatasaray

Tickets

Parc des Princes (Heimspiel)

So kaufen Sie Tickets für PSG-Spiele in der Champions League

Für Spiele von Paris Saint-Germain gibt es verschiedene Ticketoptionen, von Karten für einzelne Partien bis hin zu Hospitality-Paketen. Am zuverlässigsten kaufen Sie Tickets über das offizielle Ticketportal von PSG.

Es lohnt sich, die Website regelmäßig auf Informationen zum Ticketverkauf, zu Vorverkaufsstarts und zur Verfügbarkeit zu prüfen. Häufig werden Tickets einige Wochen vor dem jeweiligen Spiel online angeboten. Möglicherweise müssen Sie dafür ein Konto erstellen und persönliche Angaben machen. Als Vereinsmitglied haben Sie außerdem Vorrang, wenn Sie sich Plätze für Spiele im Parc des Princes sichern möchten.

Wenn Tickets für PSG-Spiele als „Grand Public“ gekennzeichnet sind, befinden sie sich im freien Verkauf und Sie benötigen für den Kauf keine Mitgliedschaft. Zuvor haben PSG-Fans mit einer Red & Blue Membership für kurze Zeit ein Vorkaufsrecht, bevor die Tickets für Paris Saint-Germain in den freien Verkauf gehen.

Das offizielle Ticketportal des Vereins ist für Fans zwar der sicherste Weg, PSG-Tickets zu kaufen. Wer ein Champions-League-Spiel besuchen möchte, kann aber auch Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub und Ticombo in Betracht ziehen. Dort bestehen möglicherweise die besten Chancen, noch Karten zu bekommen.

Wie viel kosten Tickets für PSG-Spiele in der Champions League?

Wer Tickets für einzelne Spiele von Paris Saint-Germain im Parc des Princes direkt beim Verein kaufen möchte, zahlte für eine Erwachsenenkarte bislang üblicherweise zwischen 40 und 280 Euro. Die Preise für die Saison 2026/27 sollten jedoch im offiziellen Ticketportal von PSG überprüft werden, da sie sich von Jahr zu Jahr ändern können, insbesondere weil die anhaltenden europäischen Erfolge des Vereins die Nachfrage steigern.

Der Preis hängt vom Gegner und vom Sitzplatz im Stadion ab. Die günstigsten PSG-Tickets gibt es üblicherweise hinter dem Tor auf der Tribüne Virage Boulogne.

Informieren Sie sich auf der offiziellen Website von PSG über weitere Einzelheiten und prüfen Sie die aktuelle Ticketverfügbarkeit auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub und Ticombo.

Die jüngsten Champions-League-Ergebnisse von PSG

PSG hofft in der Ligaphase der Champions League in dieser Saison auf überzeugendere Leistungen. Obwohl der Klub zum zweiten Mal in Folge den Titel gewann, kassierte er in der Ligaphase zwei Niederlagen gegen Bayern München und Sporting CP und spielte zweimal unentschieden. Dadurch verpasste PSG einen Platz unter den besten acht Mannschaften und musste in die K.-o.-Play-offs.

Datum

Runde und Gegner

Spielstand (Ergebnis)

Spielort

20. Oktober 2026

Ligaphase: Barcelona

4:2 (Sieg)

Parc des Princes (Paris)

14. Oktober 2026

Ligaphase: Manchester City

4:2 (Sieg)

Etihad Stadium (Manchester)

9. September 2026

Ligaphase: Slovan Bratislava

6:1 (Sieg)

Parc des Princes (Paris)

30. Mai 2026

Finale: Arsenal

1:1 n. V. (4:3-Sieg im Elfmeterschießen)

Puskás Aréna (Budapest)

6. Mai 2026

Halbfinale (Rückspiel): Bayern München

1:1 (Unentschieden)

Allianz Arena (München)

28. April 2026

Halbfinale (Hinspiel): Bayern München

5:4 (Sieg)

Parc des Princes (Paris)

14. April 2026

Viertelfinale (Rückspiel): Liverpool

2:0 (Sieg)

Anfield (Liverpool)

8. April 2026

Viertelfinale (Hinspiel): Liverpool

2:0 (Sieg)

Parc des Princes (Paris)

17. März 2026

Achtelfinale (Rückspiel): Chelsea

3:0 (Sieg)

Stamford Bridge (London)

11. März 2026

Achtelfinale (Hinspiel): Chelsea

5:2 (Sieg)

Parc des Princes (Paris)

25. Februar 2026

K.-o.-Play-offs (Rückspiel): Monaco

2:2 (Unentschieden)

Parc des Princes (Paris)

17. Februar 2026

K.-o.-Play-offs (Hinspiel): Monaco

3:2 (Sieg)

Stade Louis II (Monaco)

28. Januar 2026

Ligaphase: Newcastle

1:1 (Unentschieden)

Parc des Princes (Paris)

20. Januar 2026

Ligaphase: Sporting CP

1:2 (Niederlage)

Estádio José Alvalade (Lissabon)

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