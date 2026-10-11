So bekommt man Tickets für Coventry City 2026/27: Anstehende Spiele, Ticketpreise und Informationen zu Dauerkarten

Nach dem sensationellen Titelgewinn in der EFL Championship in der vergangenen Saison unter Frank Lampard ist Coventry City nach 25 Jahren zurück in der Premier League. Verpasst nicht die Gelegenheit, die Mannschaft live zu sehen, und bucht noch heute Tickets für die kommenden Spiele.

Coventry City weiß, dass im Laufe der Saison ein harter Kampf bevorsteht. Die ersten Anzeichen deuten aber darauf hin, dass die Mannschaft die nötigen kämpferischen Qualitäten besitzt, um den Klassenerhalt zu schaffen.

Nach einem schwierigen, sieglosen Saisonstart, zu dem auch schwere Auswärtsspiele bei Arsenal und Manchester City gehörten, gelang Coventry bei Nottingham Forest ein wichtiger Auswärtssieg. Das stärkte die Moral von Spielern und Fans gleichermaßen. Nun will die Mannschaft an diese Leistung anknüpfen.

Hier erfahrt ihr von GOAL alles Wichtige zu Tickets für Spiele von Coventry City: wo ihr sie kaufen könnt, was sie kosten und mehr.

Die nächsten Spiele von Coventry City

Datum und Uhrzeit Spiel Tickets Spielort Mo., 12. Oktober (20 Uhr) Premier League: Coventry City gegen Newcastle United Tickets Coventry Building Society Arena (Heimspiel) Mo., 19. Oktober (20 Uhr) Premier League: Tottenham gegen Coventry City Tickets Tottenham Hotspur Stadium (Auswärtsspiel) Sa., 24. Oktober (15 Uhr) Premier League: Coventry City gegen Fulham Tickets Coventry Building Society Arena (Heimspiel) Sa., 31. Oktober (15 Uhr) Premier League: Coventry City gegen Sunderland Tickets Coventry Building Society Arena (Heimspiel) Fr., 6. November (20 Uhr) Premier League: Everton gegen Coventry City Tickets Hill Dickinson Stadium (Auswärtsspiel) Sa., 21. November (15 Uhr) Premier League: Coventry City gegen Crystal Palace Tickets Coventry Building Society Arena (Heimspiel) Sa., 28. November (15 Uhr) Premier League: Leeds United gegen Coventry City Tickets Elland Road (Auswärtsspiel) Mi., 2. Dezember (20 Uhr) Premier League: Coventry City gegen Ipswich Town Tickets Coventry Building Society Arena (Heimspiel) Sa., 5. Dezember (15 Uhr) Premier League: Manchester United gegen Coventry City Tickets Old Trafford (Auswärtsspiel) Sa., 12. Dezember (15 Uhr) Premier League: Coventry City gegen Aston Villa Tickets Coventry Building Society Arena (Heimspiel) Sa., 19. Dezember (15 Uhr) Premier League: Bournemouth gegen Coventry City Tickets Vitality Stadium (Auswärtsspiel) So., 27. Dezember (14 Uhr) Premier League: Coventry City gegen Chelsea Tickets Coventry Building Society Arena (Heimspiel) Mi., 30. Dezember (19.30 Uhr) Premier League: Coventry City gegen Brentford Tickets Coventry Building Society Arena (Heimspiel)

So kauft ihr Tickets für Coventry City

Offizielle Tickets für Coventry City müsst ihr über die direkten Verkaufskanäle des Vereins kaufen. Der Verkauf erfolgt in mehreren Phasen: Zunächst sind Vereinsmitglieder an der Reihe, danach Fans, die bereits früher Tickets gekauft haben.

Spielkarten gehen zuerst an Sky Blue Members in den Verkauf. Bleiben Tickets übrig, können anschließend Fans mit früheren Ticketkäufen zugreifen. Bei besonders gefragten Spielen oder Lokalderbys kommt es selten zu einem freien Verkauf für alle. So soll verhindert werden, dass Gästefans Plätze im Heimbereich kaufen.

Wann der Verkauf für ein bestimmtes Spiel beginnt, hängt vom Spieltermin ab. In der Regel startet er etwa drei bis vier Wochen vor der Partie.

Darüber hinaus können Fans Tickets für Spiele von Coventry City auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub gehört zu den führenden Anbietern für alle, die auf anderem Weg einen Platz sichern möchten, und bietet Fans auch bei der Suche nach kurzfristig verfügbaren Tickets eine verlässliche Möglichkeit.

Wie viel kosten Tickets für Coventry City?

Die Preise für offizielle Tages- und Dauerkarten von Coventry City in der Premier-League-Saison 2026/27 unterscheiden sich je nach Spielkategorie, Sitzbereich und Altersgruppe. Reguläre Einzeltickets für Erwachsene kosten üblicherweise zwischen 30 und 55 £.

Der Verein teilt die Spiele je nach Nachfrage in Kategorien ein (Kategorie A, Kategorie B, Kategorie C). Dazu kommen verschiedene Sitzbereiche in der Coventry Building Society Arena:

Sitzbereich / Kategorie Preisspanne für Erwachsene (ca.) Standardbereich 30 bis 55 £ Familienbereich 30 bis 55 £ Premiumbereich 42 bis über 80 £ Premiumbereich mit gepolsterten Sitzen 47 bis über 60 £

Hospitality-Pakete: Exklusivlogen, Zugang zu Lounges und VIP-Gastronomie kosten ab etwa 120 bis über 250 £ pro Person.

Weitere Informationen findet ihr im offiziellen Ticketportal des Vereins. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Alles Wissenswerte über die Coventry Building Society Arena

Die Coventry Building Society Arena, früher als Ricoh Arena bekannt, ist ein Mehrzweckstadion und Messekomplex in Coventry mit einer Kapazität von 32.609 Plätzen.

Die im August 2005 eröffnete Anlage kostete 113 Millionen £ und vereint Sport, große Wirtschaftsmessen, ein Casino und ein Hotel auf dem Gelände an einem Standort.

Coventry City Football Club verließ 2005 seine traditionsreiche Heimspielstätte Highfield Road und zog in die Arena ein. Deren Geschichte ist allerdings stark von Streitigkeiten über Eigentumsverhältnisse und Mietzahlungen geprägt.

Wegen dieser Probleme musste der Verein seine Heimspiele vorübergehend außerhalb der Stadt austragen, im Sixfields in Northampton und im St Andrew’s in Birmingham.

Ein historischer Meilenstein folgte im August 2025: Coventry City kaufte die Arena und wurde damit zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte alleiniger Eigentümer seiner Heimspielstätte.

Denkwürdige Momente in der Coventry Building Society Arena

Das Eröffnungsspiel : Im August 2005 fand in der Arena die erste öffentliche Veranstaltung statt. Coventry City besiegte Queens Park Rangers vor begeisterten Heimfans mit 3:0.

Das entscheidende Spiel vor Rekordkulisse : Mit 31.452 Fans verzeichnete das Stadion bei einem entscheidenden Championship-Playoff-Spiel gegen Middlesbrough im Mai 2025 seine höchste Zuschauerzahl bei einem Fußballspiel. Coventry gewann mit 2:0.

Olympische Spiele 2012 in London : In der Arena fanden olympische Fußballspiele statt. Wegen strenger Regeln für Unternehmenssponsoring hieß sie während des Turniers „City of Coventry Stadium“.

Der erste Hattrick: Im Dezember 2009 erzielte Coventry-City-Stürmer Freddy Eastwood in einem Spiel gegen Peterborough United den ersten Hattrick in der Arena.

Rekorde und Statistiken von Coventry City

Coventry City Football Club, wegen seiner himmelblauen Farben mit einem bekannten Spitznamen versehen, nimmt in der Geschichte des englischen Fußballs eine besondere Stellung ein und hat mehrfach Widerstandskraft bewiesen. Der Verein wurde 1883 als Singers F.C. gegründet und 1898 umbenannt. Zu seinen bemerkenswerten Leistungen gehören 34 ununterbrochene Jahre in der höchsten Spielklasse.

Titel und Pokalerfolge des Vereins

FA Cup : 1 Titel (1987)

EFL Trophy : 1 Titel (2017)

Spielerrekorde

Die meisten Einsätze: Steve Ogrizovic (601), Brian Borrows (474)

Die meisten Tore: Clarrie Bourton (189), Billy Lake (129)

Die Revolution bei Coventry City (1962–1967)

Der legendäre Trainer Jimmy Hill veränderte die Identität des Vereins: Er führte die himmelblauen Trikots, die Vereinshymne und moderne Spieltagsprogramme ein. 1967 führte er Coventry City erstmals in die First Division.

Triumph im FA Cup

Unter John Sillett und George Curtis besiegte Coventry im Wembley-Stadion eine mit Stars gespickte Mannschaft von Tottenham Hotspur nach Verlängerung mit 3:2. Keith Houchens legendärer Flugkopfball zählt bis heute zu den bekanntesten Bildern der FA-Cup-Geschichte.



