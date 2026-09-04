So bekommt man Tickets für Bayern München 2026/27: Kommende Spiele, durchschnittliche Bundesliga-Ticketpreise und mehr

Für Fußballfans ist der Besuch eines Bundesliga-Spiels ein Muss. Die deutsche Liga ist für ihre beispiellose Leidenschaft und ihre unglaublich treuen Fangemeinden bekannt. Die Atmosphäre in deutschen Stadien ist oft elektrisierend, ganz besonders in der Allianz Arena in München, der Heimat des FC Bayern München.

Der Klub hat erstaunliche 35-mal die Meisterschaft in Deutschland gewonnen und verfügt mit Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise und Luis Díaz über Weltklassespieler.

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Kommende Spiele von Bayern München 2026/27

Datum & Uhrzeit (UK-Zeit) Spiel Wettbewerb Tickets Sa., 5. Sep., 17:30 FC Schalke 04 vs Bayern Munich Bundesliga Tickets So., 13. Sep., 16:30 SV Elversberg vs Bayern Munich Bundesliga Tickets 15. - 17. Sep., 20:00 Bayern Munich vs TBD Champions League MD1 Tickets Fr., 18. Sep., 19:30 Bayern Munich vs 1. FC Union Berlin Bundesliga Tickets 29. / 30. Sep., 20:00 TBD vs Bayern Munich Champions League MD2 Tickets Sa., 10. Okt., 11:00 FC Augsburg vs Bayern Munich Bundesliga Tickets Sa., 17. Okt., 11:00 Bayern Munich vs RB Leipzig Bundesliga Tickets 20. / 21. Okt., 20:00 Bayern Munich vs TBD Champions League MD3 Tickets Sa., 24. Okt., 11:00 SC Freiburg vs Bayern Munich Bundesliga Tickets Sa., 31. Okt., 10:00 Bayern Munich vs Borussia Dortmund Bundesliga (Der Klassiker) Tickets 3. / 4. Nov., 20:00 TBD vs Bayern Munich Champions League MD4 Tickets Sa., 7. Nov., 10:00 1. FSV Mainz 05 vs Bayern Munich Bundesliga Tickets Sa., 21. Nov., 10:00 Bayern Munich vs 1. FC Köln Bundesliga Tickets 24. / 25. Nov., 20:00 Bayern Munich vs TBD Champions League MD5 Tickets Sa., 28. Nov., 10:00 Hamburger SV vs Bayern Munich Bundesliga Tickets Sa., 5. Dez., 10:00 Bayern Munich vs SC Paderborn 07 Bundesliga Tickets 8. / 9. Dez., 20:00 TBD vs Bayern Munich Champions League MD6 Tickets Sa., 12. Dez., 10:00 TSG 1899 Hoffenheim vs Bayern Munich Bundesliga Tickets Sa., 19. Dez., 10:00 Bayern Munich vs SV Werder Bremen Bundesliga Tickets Sa., 9. Jan., 10:00 Borussia Mönchengladbach vs Bayern Munich Bundesliga Tickets Mi., 13. Jan., 10:00 Bayern Munich vs Bayer 04 Leverkusen Bundesliga Tickets Sa., 16. Jan., 10:00 Eintracht Frankfurt vs Bayern Munich Bundesliga Tickets 19. / 20. Jan., 20:00 Bayern Munich vs TBD Champions League MD7 Tickets Sa., 23. Jan., 10:00 VfB Stuttgart vs Bayern Munich Bundesliga Tickets Mi., 27. Jan., 20:00 TBD vs Bayern Munich Champions League MD8 Tickets Sa., 30. Jan., 10:00 Bayern Munich vs FC Schalke 04 Bundesliga Tickets Sa., 6. Feb., 10:00 Bayern Munich vs SV Elversberg Bundesliga Tickets Sa., 13. Feb., 10:00 1. FC Union Berlin vs Bayern Munich Bundesliga Tickets 16. / 24. Feb., 20:00 Bayern Munich vs TBD Champions-League-Play-offs Tickets Sa., 20. Feb., 10:00 Bayern Munich vs FC Augsburg Bundesliga Tickets Sa., 27. Feb., 10:00 RB Leipzig vs Bayern Munich Bundesliga Tickets Mi., 3. März, 10:00 Bayern Munich vs SC Freiburg Bundesliga Tickets Sa., 6. März, 10:00 Borussia Dortmund vs Bayern Munich Bundesliga (Der Klassiker) Tickets 9. / 17. März, 20:00 Bayern Munich vs TBD Champions League R16 Tickets Sa., 13. März, 10:00 Bayern Munich vs 1. FSV Mainz 05 Bundesliga Tickets Sa., 20. März, 10:00 1. FC Köln vs Bayern Munich Bundesliga Tickets Sa., 3. Apr., 11:00 Bayern Munich vs Hamburger SV Bundesliga Tickets 6. / 14. Apr., 20:00 Bayern Munich vs TBD Champions League QF Tickets Sa., 10. Apr., 11:00 SC Paderborn 07 vs Bayern Munich Bundesliga Tickets Sa., 17. Apr., 11:00 Bayern Munich vs TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga Tickets Sa., 24. Apr., 11:00 SV Werder Bremen vs Bayern Munich Bundesliga Tickets 27. Apr. / 5. Mai, 20:00 Bayern Munich vs TBD Champions League SF Tickets Sa., 8. Mai, 11:00 Bayern Munich vs Borussia Mönchengladbach Bundesliga Tickets Sa., 15. Mai, 11:00 Bayer 04 Leverkusen vs Bayern Munich Bundesliga Tickets Sa., 22. Mai, 14:30 Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt Bundesliga (Letzter Spieltag) Tickets Sa., 29. Mai, 20:00 Bayern Munich vs TBD Champions-League-Finale Tickets

Wie kann man Bayern-München-Tickets für 2026/27 kaufen?

Um Tickets zum Nennwert zu kaufen, besucht das offizielle Ticketportal von Bayern München. Da Heimspiele regelmäßig ausverkauft sind, wird dringend empfohlen, das Portal häufig auf Veröffentlichungstermine und Details zum Losverfahren zu prüfen.

Veröffentlichungszeitpläne : Offizielle Tickets werden in der Regel einige Wochen vor jedem Spiel online freigeschaltet. Ihr müsst ein offizielles Vereinskonto erstellen, um am Ticketverkauf teilnehmen zu können.

: Offizielle Tickets werden in der Regel einige Wochen vor jedem Spiel online freigeschaltet. Ihr müsst ein offizielles Vereinskonto erstellen, um am Ticketverkauf teilnehmen zu können. Vereinsmitgliedschaft : Eine offizielle Mitgliedschaft bei Bayern München verschafft euch bevorzugten Zugang in der Warteschlange und verbessert eure Chancen auf Plätze in der Allianz Arena erheblich.

: Eine offizielle Mitgliedschaft bei Bayern München verschafft euch bevorzugten Zugang in der Warteschlange und verbessert eure Chancen auf Plätze in der Allianz Arena erheblich. Sekundärer Wiederverkauf: Wenn die direkten Kontingente ausverkauft sind oder ihr kurzfristig reist, bieten Zweitmarktplätze wie LiveFootballTickets eine Alternative, um sich im Voraus Plätze zu sichern. Achtet darauf, die AGB der Website zu prüfen, bei der ihr kauft.

Wie viel kosten Bayern-München-Tickets für 2026/27?

Für Fans, die Spieltagstickets direkt über den Klub kaufen, liegen die Preise für Erwachsene im Allgemeinen zwischen 15 € und 120 €+.

Die endgültigen Preise variieren je nach Sitzplatzlage und Spielkategorie:

Spieleinstufung : Hochkarätige Partien, etwa Der Klassiker gegen Borussia Dortmund oder europäische K.-o.-Abende, werden der höchsten Preiskategorie zugeordnet.

: Hochkarätige Partien, etwa Der Klassiker gegen Borussia Dortmund oder europäische K.-o.-Abende, werden der höchsten Preiskategorie zugeordnet. Ermäßigungen : Es gibt gestaffelte Preise für verschiedene Altersgruppen, mit Rabatten für Junioren, Jugendliche und Senioren.

: Es gibt gestaffelte Preise für verschiedene Altersgruppen, mit Rabatten für Junioren, Jugendliche und Senioren. Preise auf dem Zweitmarkt: Auf Zweitplattformen wie LiveFootballTickets schwanken die Ticketpreise je nach aktueller Marktnachfrage und beginnen bei normalen Ligaspielen in der Regel bei etwa 100 €.

Geschichte der Allianz Arena

Die Allianz Arena in München, die für UEFA-Wettbewerbe als Munich Football Arena bekannt ist, wurde 2005 eröffnet und hat bei internationalen Spielen eine Kapazität von 70.000 Sitzplätzen sowie 75.000 bei nationalen Spielen.

Sie ist nach dem Westfalenstadion in Dortmund das zweitgrößte Stadion Deutschlands.

Neben ihrer Rolle als Heimstadion des Bundesliga-Giganten Bayern München war die Arena in München Austragungsort mehrerer Spiele bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2006 und bei der EM-Endrunde 2024 im vergangenen Jahr. Außerdem fand dort im Mai bekanntermaßen das jüngste Finale der UEFA Champions League statt, als PSG Inter Mailand mit 5:0 besiegte. Auch das Finale 2012 zwischen Chelsea und Bayern München wurde in München ausgetragen.