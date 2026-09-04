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2023-0711-Bayern-Allianz ArenaGetty Images
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So bekommt man Tickets für Bayern München 2026/27: Kommende Spiele, durchschnittliche Bundesliga-Ticketpreise und mehr

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Tickets
Bayern München
Bundesliga

So kannst du dir Tickets für den erfolgreichsten deutschen Fußballklub sichern

Für Fußballfans ist der Besuch eines Bundesliga-Spiels ein Muss. Die deutsche Liga ist für ihre beispiellose Leidenschaft und ihre unglaublich treuen Fangemeinden bekannt. Die Atmosphäre in deutschen Stadien ist oft elektrisierend, ganz besonders in der Allianz Arena in München, der Heimat des FC Bayern München. 

Der Klub hat erstaunliche 35-mal die Meisterschaft in Deutschland gewonnen und verfügt mitHarry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise und Luis Díaz über Weltklassespieler.

GOAL liefert euch alle wichtigen Informationen zu Tickets für Bayern München, darunter die Preise, wo ihr sie kaufen könnt und vieles mehr.

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Kommende Spiele von Bayern München 2026/27

Datum & Uhrzeit (UK-Zeit)SpielWettbewerbTickets
Sa., 5. Sep., 17:30FC Schalke 04 vs Bayern MunichBundesligaTickets
So., 13. Sep., 16:30SV Elversberg vs Bayern MunichBundesligaTickets
15. - 17. Sep., 20:00Bayern Munich vs TBDChampions League MD1Tickets
Fr., 18. Sep., 19:30Bayern Munich vs 1. FC Union BerlinBundesligaTickets
29. / 30. Sep., 20:00TBD vs Bayern MunichChampions League MD2Tickets
Sa., 10. Okt., 11:00FC Augsburg vs Bayern MunichBundesligaTickets
Sa., 17. Okt., 11:00Bayern Munich vs RB LeipzigBundesligaTickets
20. / 21. Okt., 20:00Bayern Munich vs TBDChampions League MD3Tickets
Sa., 24. Okt., 11:00SC Freiburg vs Bayern MunichBundesligaTickets
Sa., 31. Okt., 10:00Bayern Munich vs Borussia DortmundBundesliga (Der Klassiker)Tickets
3. / 4. Nov., 20:00TBD vs Bayern MunichChampions League MD4Tickets
Sa., 7. Nov., 10:001. FSV Mainz 05 vs Bayern MunichBundesligaTickets
Sa., 21. Nov., 10:00Bayern Munich vs 1. FC KölnBundesligaTickets
24. / 25. Nov., 20:00Bayern Munich vs TBDChampions League MD5Tickets
Sa., 28. Nov., 10:00Hamburger SV vs Bayern MunichBundesligaTickets
Sa., 5. Dez., 10:00Bayern Munich vs SC Paderborn 07BundesligaTickets
8. / 9. Dez., 20:00TBD vs Bayern MunichChampions League MD6Tickets
Sa., 12. Dez., 10:00TSG 1899 Hoffenheim vs Bayern MunichBundesligaTickets
Sa., 19. Dez., 10:00Bayern Munich vs SV Werder BremenBundesligaTickets
Sa., 9. Jan., 10:00Borussia Mönchengladbach vs Bayern MunichBundesligaTickets
Mi., 13. Jan., 10:00Bayern Munich vs Bayer 04 LeverkusenBundesligaTickets
Sa., 16. Jan., 10:00Eintracht Frankfurt vs Bayern MunichBundesligaTickets
19. / 20. Jan., 20:00Bayern Munich vs TBDChampions League MD7Tickets
Sa., 23. Jan., 10:00VfB Stuttgart vs Bayern MunichBundesligaTickets
Mi., 27. Jan., 20:00TBD vs Bayern MunichChampions League MD8Tickets
Sa., 30. Jan., 10:00Bayern Munich vs FC Schalke 04BundesligaTickets
Sa., 6. Feb., 10:00Bayern Munich vs SV ElversbergBundesligaTickets
Sa., 13. Feb., 10:001. FC Union Berlin vs Bayern MunichBundesligaTickets
16. / 24. Feb., 20:00Bayern Munich vs TBDChampions-League-Play-offsTickets
Sa., 20. Feb., 10:00Bayern Munich vs FC AugsburgBundesligaTickets
Sa., 27. Feb., 10:00RB Leipzig vs Bayern MunichBundesligaTickets
Mi., 3. März, 10:00Bayern Munich vs SC FreiburgBundesligaTickets
Sa., 6. März, 10:00Borussia Dortmund vs Bayern MunichBundesliga (Der Klassiker)Tickets
9. / 17. März, 20:00Bayern Munich vs TBDChampions League R16Tickets
Sa., 13. März, 10:00Bayern Munich vs 1. FSV Mainz 05BundesligaTickets
Sa., 20. März, 10:001. FC Köln vs Bayern MunichBundesligaTickets
Sa., 3. Apr., 11:00Bayern Munich vs Hamburger SVBundesligaTickets
6. / 14. Apr., 20:00Bayern Munich vs TBDChampions League QFTickets
Sa., 10. Apr., 11:00SC Paderborn 07 vs Bayern MunichBundesligaTickets
Sa., 17. Apr., 11:00Bayern Munich vs TSG 1899 HoffenheimBundesligaTickets
Sa., 24. Apr., 11:00SV Werder Bremen vs Bayern MunichBundesligaTickets
27. Apr. / 5. Mai, 20:00Bayern Munich vs TBDChampions League SFTickets
Sa., 8. Mai, 11:00Bayern Munich vs Borussia MönchengladbachBundesligaTickets
Sa., 15. Mai, 11:00Bayer 04 Leverkusen vs Bayern MunichBundesligaTickets
Sa., 22. Mai, 14:30Bayern Munich vs Eintracht FrankfurtBundesliga (Letzter Spieltag)Tickets
Sa., 29. Mai, 20:00Bayern Munich vs TBDChampions-League-FinaleTickets

Wie kann man Bayern-München-Tickets für 2026/27 kaufen?

Um Tickets zum Nennwert zu kaufen, besucht das offizielle Ticketportal von Bayern München. Da Heimspiele regelmäßig ausverkauft sind, wird dringend empfohlen, das Portal häufig auf Veröffentlichungstermine und Details zum Losverfahren zu prüfen.

  • Veröffentlichungszeitpläne: Offizielle Tickets werden in der Regel einige Wochen vor jedem Spiel online freigeschaltet. Ihr müsst ein offizielles Vereinskonto erstellen, um am Ticketverkauf teilnehmen zu können.
  • Vereinsmitgliedschaft: Eine offizielle Mitgliedschaft bei Bayern München verschafft euch bevorzugten Zugang in der Warteschlange und verbessert eure Chancen auf Plätze in der Allianz Arena erheblich.
  • Sekundärer Wiederverkauf: Wenn die direkten Kontingente ausverkauft sind oder ihr kurzfristig reist, bieten Zweitmarktplätze wie LiveFootballTickets eine Alternative, um sich im Voraus Plätze zu sichern. Achtet darauf, die AGB der Website zu prüfen, bei der ihr kauft.

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Wie viel kosten Bayern-München-Tickets für 2026/27?

Für Fans, die Spieltagstickets direkt über den Klub kaufen, liegen die Preise für Erwachsene im Allgemeinen zwischen 15 € und 120 €+. 

Die endgültigen Preise variieren je nach Sitzplatzlage und Spielkategorie:

  • Spieleinstufung: Hochkarätige Partien, etwa Der Klassiker gegen Borussia Dortmund oder europäische K.-o.-Abende, werden der höchsten Preiskategorie zugeordnet.
  • Ermäßigungen: Es gibt gestaffelte Preise für verschiedene Altersgruppen, mit Rabatten für Junioren, Jugendliche und Senioren.
  • Preise auf dem Zweitmarkt: Auf Zweitplattformen wie LiveFootballTickets schwanken die Ticketpreise je nach aktueller Marktnachfrage und beginnen bei normalen Ligaspielen in der Regel bei etwa 100 €.

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Geschichte der Allianz Arena

Die Allianz Arena in München, die für UEFA-Wettbewerbe als Munich Football Arena bekannt ist, wurde 2005 eröffnet und hat bei internationalen Spielen eine Kapazität von 70.000 Sitzplätzen sowie 75.000 bei nationalen Spielen. 

Sie ist nach dem Westfalenstadion in Dortmund das zweitgrößte Stadion Deutschlands.

Neben ihrer Rolle als Heimstadion des Bundesliga-Giganten Bayern München war die Arena in München Austragungsort mehrerer Spiele bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2006 und bei der EM-Endrunde 2024 im vergangenen Jahr. Außerdem fand dort im Mai bekanntermaßen das jüngste Finale der UEFA Champions League statt, als PSG Inter Mailand mit 5:0 besiegte. Auch das Finale 2012 zwischen Chelsea und Bayern München wurde in München ausgetragen.

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