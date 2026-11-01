So bekommt man Tickets für Barcelonas Champions-League-Spiele 2026/27: Spielplan der Ligaphase, Ticketpreise und mehr

Der spanische und europäische Spitzenklub Barcelona will endlich wieder den Champions-League-Pokal in die Höhe stemmen. Das gelang zuletzt 2015. Könnte es in dieser Saison wieder so weit sein? Millionen Barcelona-Fans auf der ganzen Welt hoffen darauf.

Wer Lamine Yamal und Co. in Aktion sehen möchte, kann sich schon heute Tickets für Barcelonas Champions-League-Spiele sichern.

Barcelonas Trainer Hansi Flick wird sich darauf konzentrieren, das Rätsel zu lösen, an dem der katalanische Klub auf europäischer Ebene bislang gescheitert ist. Trotz seiner Dominanz in La Liga erreichte Barcelona in den vergangenen sieben Jahren nur einmal das Halbfinale der Champions League, und zwar 2024/25.

Die Fans dürfen sich auf Barcelonas Auftritte in dieser Saison freuen. In den ersten drei Spielen der Ligaphase gegen Feyenoord, Galatasaray und PSG fielen erstaunliche 17 Tore. Mit den bevorstehenden Partien gegen Aston Villa, Manchester City und Sporting sowie weiteren Gegnern versprechen die nächsten Monate spannend zu werden.

GOAL liefert euch alle aktuellen Ticketinformationen zu Barcelonas Champions-League-Spielen: wo ihr Karten kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.

Wann finden Barcelonas Champions-League-Spiele 2026/27 statt?

Datum (Ortszeit) Partie Tickets Spielort Di., 3. November (21 Uhr) Barcelona gegen Aston Villa Tickets Camp Nou (Heimspiel) Mi., 25. November (21.45 Uhr) Sabah gegen Barcelona Tickets Olympiastadion Baku (Auswärtsspiel) Di., 8. Dezember (21 Uhr) Barcelona gegen Manchester City Tickets Camp Nou (Heimspiel) Mi., 20. Januar (20 Uhr) Sporting CP gegen Barcelona Tickets Estádio José Alvalade (Auswärtsspiel) Mi., 27. Januar (20 Uhr) Barcelona gegen Como Tickets Camp Nou (Heimspiel)

So kauft ihr Tickets für Barcelonas Champions-League-Spiele

Offizielle Tickets für Barcelonas Champions-League-Spiele könnt ihr direkt über das Ticketportal des FC Barcelona kaufen, entweder auf der Website oder über die Barça-Tickets-App.

Zunächst gehen die Tickets für Vereinsmitglieder (Socios) in den Verkauf, danach für Premium-Mitglieder (Culé Premium) und zuletzt online für die breite Öffentlichkeit.

Über das offizielle Freigabeprogramm des Klubs können Dauerkarteninhaber, die ein Spiel nicht besuchen können, ihre Plätze zur Verfügung stellen. Diese Tickets erscheinen in der Regel 48 bis 72 Stunden vor Anpfiff auf der offiziellen Website.

Offizielle Tickets für Champions-League-Spiele gehen üblicherweise ein bis vier Wochen vor dem Spieltermin in den Verkauf. Der genaue Zeitpunkt hängt von der Attraktivität des Gegners und der Bestätigung des Spielplans ab.

Das offizielle Vereinsportal ist für Fans der sicherste Weg, Barcelona-Tickets zu kaufen. Wer ein Champions-League-Spiel besuchen möchte, kann aber auch Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub und Ticombo in Betracht ziehen. Dort könnten die Chancen auf Karten am besten sein.

Wie viel kosten Tickets für Barcelonas Champions-League-Spiele?

Offizielle Champions-League-Tickets direkt vom FC Barcelona kosten üblicherweise zwischen 60 und über 250 Euro. Die genauen Preise hängen allerdings stark vom Gegner ab und steigen wenig überraschend, je weiter die Mannschaft im Wettbewerb kommt.

Ticketpreise nach Wettbewerbsphase

Ligaphase/Gruppenphase : 60 bis 150 Euro für gewöhnliche Begegnungen. Bei Spitzenspielen, etwa einem Heimspiel gegen Manchester City, steigen die Preise auf 120 bis über 250 Euro.

: 60 bis 150 Euro für gewöhnliche Begegnungen. Bei Spitzenspielen, etwa einem Heimspiel gegen Manchester City, steigen die Preise auf 120 bis über 250 Euro. K.-o.-Runden : 100 bis 400 Euro, abhängig von der Stärke des Gegners.

: 100 bis 400 Euro, abhängig von der Stärke des Gegners. Viertelfinale und spätere Runden: 200 bis über 800 Euro für Premiumplätze an der Seitenlinie.

Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Website des FC Barcelona. Die aktuelle Ticketverfügbarkeit könnt ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub und Ticombo prüfen.

Barcelonas jüngste Ergebnisse in der Champions League

Barcelona mag im Kalenderjahr 2026 in der Champions League nur einmal verloren haben, doch die Gegner werden sich stets Chancen ausrechnen, die Abwehr zu überwinden. Erstaunlicherweise blieb der katalanische Spitzenklub in diesem Wettbewerb seit 17 Spielen nicht mehr ohne Gegentor. Zuletzt gelang das beim 4:0 gegen Borussia Dortmund im Camp Nou im April 2025.