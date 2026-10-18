Nach der denkwürdigen vergangenen Saison, in der Arsenal erstmals seit 22 Jahren den Premier-League-Titel gewann und das Finale der UEFA Champions League erreichte, ist die Nachfrage nach Tickets für Spiele des Klubs so hoch wie nie zuvor. Die Hoffnung auf Plätze bei den kommenden Partien müssen Fans dennoch nicht aufgeben: Tickets können auch heute noch gebucht werden.

Arsenal gewann alle acht Begegnungen der Ligaphase und erreichte anschließend das Champions-League-Finale 2026. Tatsächlich verlor das Team im gesamten Wettbewerb kein einziges Spiel nach regulärer Spielzeit. Erst im Finale in Budapest unterlag Arsenal dem späteren Sieger Paris Saint-Germain im Elfmeterschießen.

Auf die Mannschaft von Mikel Arteta warten in den kommenden Wochen und Monaten einige herausragende Champions-League-Duelle, unter anderem gegen Bayern München, Borussia Dortmund und Real Madrid. Steht ihr erneut eine euphorische Europapokal-Saison bevor?

Wie sieht Arsenals Spielplan in der Champions League 2026/27 aus?

Datum (Ortszeit) Partie Spielort Tickets Mi., 21. Oktober (21 Uhr) Bayern München gegen Arsenal Allianz Arena (München) Tickets Mi., 4. November (21 Uhr) Slavia Prag gegen Arsenal Fortuna Arena (Prag) Tickets Di., 24. November (20 Uhr) Arsenal gegen Borussia Dortmund Emirates Stadium (London) Tickets Mi., 9. Dezember (20 Uhr) Arsenal gegen Real Madrid Emirates Stadium (London) Tickets Mi., 20. Januar (21 Uhr) Real Betis gegen Arsenal Estadio de La Cartuja (Sevilla) Tickets Mi., 27. Januar (20 Uhr) Arsenal gegen Sabah Emirates Stadium (London) Tickets

So kauft man Tickets für Arsenals Champions-League-Spiele

Wegen der beispiellosen Nachfrage und des vollständig digitalen Einlasses am Emirates Stadium vergibt Arsenal seine Tickets über ein strukturiertes System:

Dauerkarteninhaber: Garantierte Plätze für alle 19 Premier-League-Heimspiele und vier Champions-League-Heimspiele der Ligaphase. Nicht genutzte Tickets können über die offizielle Wiederverkaufsplattform des Klubs erneut angeboten werden.

Verlosungen für Red-Mitglieder: Die früheren Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden für zahlende Red-Mitglieder durch zufällige Verlosungen ersetzt. Mitglieder müssen sich Wochen vor dem jeweiligen Spiel innerhalb eines festgelegten Anmeldezeitraums registrieren.

Offizielle Ticketbörse: Ist ein Spiel ausverkauft, können offizielle Mitglieder, die bei der Verlosung leer ausgegangen sind, über die Arsenal Ticket Exchange zurückgegebene Tickets direkt von Dauerkarteninhabern zum Originalpreis kaufen.

Hospitality-Pakete: Premium-Angebote mit Plätzen auf der Club-Ebene, gehobener Gastronomie und Zugang zu Logen sind für Premier-League- und Champions-League-Spiele direkt über Arsenals offizielles Hospitality-Portal erhältlich.

Zweitmarkt-Plattformen: Für ausverkaufte Spiele oder den kurzfristigen Kauf am Spieltag können Fans Tickets über verifizierte Zweitmarkt-Plattformen wie Live Football Tickets beziehen.

Was kosten Tickets für Arsenals Champions-League-Spiele?

Arsenal teilt seine Heimspiele im Emirates Stadium in drei Kategorien ein (Kategorie A, B und C), nach denen sich die Ticketpreise zum Originalpreis richten:

Spiele der Kategorie A: Höhere Preise für Topgegner und Derbys (z. B. Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Die Preise liegen im Allgemeinen zwischen 65 £ und über 120 £ .

Spiele der Kategorie B: Gegner der mittleren Kategorie (z. B. Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Die Preise liegen üblicherweise zwischen 45 £ und 75 £ .

Spiele der Kategorie C: Gegner mit geringerer Nachfrage (z. B. Sabah, Coventry City, Hull City). Die Originalpreise beginnen bei 35 £ bis 55 £ .

Ermäßigte Preise: In bestimmten Kategorien gibt es Ermäßigungen für Junior Gunners (unter 18 Jahren), Young-Adult-Mitglieder (18 bis 24 Jahre) und ältere Fans (über 66 Jahre).

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um an Verlosungen teilzunehmen oder Tickets zum Originalpreis über offizielle Kanäle zu kaufen, benötigen Fans eine aktive, kostenpflichtige offizielle Vereinsmitgliedschaft.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Offizielle Tickets für Arsenals Auswärtsspiele in der UEFA Champions League sind wegen der außergewöhnlich hohen Nachfrage bekanntlich schwer zu bekommen. Der Klub vergibt die Kontingente jedoch über ein strenges, transparentes Prioritätssystem. Die offiziellen Ticketpreise zum Originalpreis für Auswärtsfans in der UEFA Champions League sind auf höchstens 50 € (etwa 40 £ oder mehr) begrenzt.

Offizielle Auswärtstickets werden ausschließlich über das System der Away Credits (Prioritätspunkte) verkauft. Für jedes offiziell gekaufte und besuchte Pflicht-Auswärtsspiel der ersten Männermannschaft erhält man einen Away Credit. Die Punkte gelten nur für die laufende Saison und die beiden vorangegangenen Spielzeiten.

Arsenals jüngste Ergebnisse in der Champions League

Arsenal hat in Europa seit dem 7. Mai 2025 kein Spiel mehr nach regulärer Spielzeit (90 Minuten) verloren. Damals unterlag die Mannschaft Paris Saint-Germain im Parc des Princes mit 1:2. Das war das Halbfinal-Rückspiel der UEFA Champions League 2024/25. Arsenal schied mit insgesamt 1:3 aus.

Datum Runde/Phase Gegner Spielstand (Ergebnis) Spielort 13. Oktober 2026 Ligaphase Lille 3:0 (Sieg) Emirates Stadum (London) 9. September 2026 Ligaphase Napoli 1:0 (Sieg) Stadio Diego Armando Maradona (Neapel) 30. Mai 2026 Finale PSG 1:1 (4:3 im Elfmeterschießen, Niederlage) Puskas Arena (Budapest) 5. Mai 2026 Halbfinale (Rückspiel) Atlético Madrid 1:0 (Sieg) Emirates Stadum (London) 29. April 2026 Halbfinale (Hinspiel) Atlético Madrid 1:1 (Unentschieden) Riyadh Air Metropolitano (Madrid) 15. April 2026 Viertelfinale (Rückspiel) Sporting CP 0:0 (Unentschieden) Emirates Stadum (London) 7. April 2026 Viertelfinale (Hinspiel) Sporting CP 1:0 (Sieg) Estádio José Alvalade (Lissabon) 17. März 2026 Achtelfinale (Rückspiel) Bayer Leverkusen 2:0 (Sieg) Emirates Stadum (London) 11. März 2026 Achtelfinale (Hinspiel) Bayer Leverkusen 1:1 (Unentschieden) BayArena (Leverkusen) 28. Januar 2026 Ligaphase FC Kairat 3:2 (Sieg) Emirates Stadum (London) 20. Januar 2026 Ligaphase Inter Mailand 3:1 (Sieg) San Siro (Mailand)







