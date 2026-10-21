Nach der denkwürdigen vergangenen Saison, in der Arsenal erstmals seit 22 Jahren den Premier-League-Titel gewann und in der UEFA Champions League Zweiter wurde, ist die Nachfrage nach Tickets für Spiele des Klubs so hoch wie nie zuvor. Wer Arsenal demnächst live sehen möchte, muss die Hoffnung auf einen Platz aber nicht aufgeben: Tickets können auch heute noch gebucht werden.

Auf dem Weg ins Champions-League-Finale 2026 gewann Arsenal alle acht Spiele der Ligaphase. Im gesamten Wettbewerb verlor die Mannschaft kein einziges Spiel nach regulärer Spielzeit. Erst im Endspiel in Budapest unterlag sie dem späteren Sieger Paris Saint-Germain im Elfmeterschießen.

Auf die Mannschaft von Mikel Arteta warten in den kommenden Wochen und Monaten einige herausragende Champions-League-Partien, unter anderem gegen Bayern München, Borussia Dortmund und Real Madrid. Steht Arsenal erneut ein begeisternder Lauf in Europa bevor?

Arsenals Spielplan in der Champions League 2026/27

Datum (Ortszeit) Partie Spielort Tickets Mi., 21. Oktober (21 Uhr) Bayern München gegen Arsenal Allianz Arena (München) Tickets Mi., 4. November (21 Uhr) Slavia Prag gegen Arsenal Fortuna Arena (Prag) Tickets Di., 24. November (20 Uhr) Arsenal gegen Borussia Dortmund Emirates Stadium (London) Tickets Mi., 9. Dezember (20 Uhr) Arsenal gegen Real Madrid Emirates Stadium (London) Tickets Mi., 20. Januar (21 Uhr) Real Betis gegen Arsenal Estadio de La Cartuja (Sevilla) Tickets Mi., 27. Januar (20 Uhr) Arsenal gegen Sabah Emirates Stadium (London) Tickets

So kauft man Tickets für Arsenals Champions-League-Spiele

Wegen der beispiellosen Nachfrage und des vollständig digitalen Einlasses am Emirates Stadium vergibt Arsenal Tickets nach einem strukturierten System:

Dauerkarteninhaber: Ihnen sind Plätze für alle 19 Heimspiele in der Premier League und alle 4 Heimspiele der Champions-League-Ligaphase garantiert. Nicht genutzte Tickets können über die offizielle Wiederverkaufsplattform des Klubs erneut angeboten werden.

Verlosungen für Red-Mitglieder: Die bisherigen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch Verlosungen für zahlende Red-Mitglieder ersetzt. Mitglieder müssen sich in einem festgelegten Bewerbungszeitraum Wochen vor dem jeweiligen Spiel registrieren.

Offizielle Ticketbörse: Ist ein Spiel ausverkauft, können offizielle Mitglieder, die bei der Verlosung leer ausgegangen sind, über den Arsenal Ticket Exchange direkt von Dauerkarteninhabern zurückgegebene Tickets zum Originalpreis kaufen.

Hospitality-Pakete: Premiumangebote mit Plätzen auf dem Club Level, gehobener Gastronomie und Zugang zu Logen sind für Spiele der Premier League und der Champions League direkt über Arsenals offizielles Hospitality-Portal erhältlich.

Zweitmarkt-Plattformen: Für ausverkaufte Partien oder einen kurzfristigen Stadionbesuch am Spieltag können Fans Tickets über verifizierte Zweitmarkt-Plattformen wie Live Football Tickets erwerben.

Wie viel kosten Tickets für Arsenals Champions-League-Spiele?

Arsenal teilt Heimspiele im Emirates Stadium in drei Kategorien ein (Kategorie A, B und C), die den Originalpreis der Tickets bestimmen:

Spiele der Kategorie A: Höhere Preise für hochkarätige Gegner und Derbys (z. B. Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Die Preise liegen in der Regel zwischen 65 £ und über 120 £ .

Spiele der Kategorie B: Gegner der mittleren Kategorie (z. B. Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Die Preise liegen üblicherweise zwischen 45 £ und 75 £ .

Spiele der Kategorie C: Gegner, für deren Spiele die Nachfrage geringer ist (z. B. Sabah, Coventry City, Hull City). Die Originalpreise beginnen bei 35 £ bis 55 £ .

Ermäßigte Preise: In bestimmten Kategorien gibt es Ermäßigungen für Junior Gunners (unter 18 Jahren), Young-Adult-Mitglieder (18 bis 24 Jahre) und Fans über 66 Jahren.

Erforderliche offizielle Mitgliedschaft: Um an Verlosungen teilzunehmen oder Tickets zum Originalpreis über offizielle Kanäle zu kaufen, benötigen Fans eine aktive, kostenpflichtige offizielle Vereinsmitgliedschaft.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Offizielle Tickets für Arsenals Auswärtsspiele in der UEFA Champions League zu bekommen, ist wegen der außergewöhnlich hohen Nachfrage bekanntermaßen schwierig. Der Klub vergibt die Kontingente jedoch nach einem strengen, transparenten Prioritätssystem. Die offiziellen Originalpreise für Auswärtstickets in der UEFA Champions League sind auf höchstens 50 € (etwa 40 £ oder mehr) begrenzt.

Offizielle Auswärtstickets werden ausschließlich über das System der Away Credits (Prioritätspunkte) verkauft. Für jedes Auswärtspflichtspiel der ersten Männermannschaft, für das man offiziell ein Ticket kauft und das man besucht, erhält man 1 Away Credit. Die Punkte gelten nur für die laufende und die beiden vorangegangenen Spielzeiten.

Arsenals jüngste Ergebnisse in der Champions League

Arsenal hat in Europa seit dem 7. Mai 2025 kein Spiel mehr nach regulärer Spielzeit (90 Minuten) verloren. Damals unterlag der Klub Paris Saint-Germain im Parc des Princes mit 1:2. Die Niederlage ereignete sich im Halbfinal-Rückspiel der UEFA Champions League 2024/25. Arsenal schied mit einem Gesamtergebnis von 1:3 aus.

Datum Runde/Phase Gegner Spielstand (Ergebnis) Spielort 13. Okt. 2026 Ligaphase Lille 3:0 (Sieg) Emirates Stadum (London) 9. Sep. 2026 Ligaphase Napoli 1:0 (Sieg) Stadio Diego Armando Maradona (Neapel) 30. Mai 2026 Finale PSG 1:1 (4:3 i. E., Niederlage) Puskas Arena (Budapest) 5. Mai 2026 Halbfinale (Rückspiel) Atlético Madrid 1:0 (Sieg) Emirates Stadum (London) 29. Apr. 2026 Halbfinale (Hinspiel) Atlético Madrid 1:1 (Unentschieden) Riyadh Air Metropolitano (Madrid) 15. Apr. 2026 Viertelfinale (Rückspiel) Sporting CP 0:0 (Unentschieden) Emirates Stadum (London) 7. Apr. 2026 Viertelfinale (Hinspiel) Sporting CP 1:0 (Sieg) Estádio José Alvalade (Lissabon) 17. März 2026 Achtelfinale (Rückspiel) Bayer Leverkusen 2:0 (Sieg) Emirates Stadum (London) 11. März 2026 Achtelfinale (Hinspiel) Bayer Leverkusen 1:1 (Unentschieden) BayArena (Leverkusen) 28. Jan. 2026 Ligaphase FC Kairat 3:2 (Sieg) Emirates Stadum (London) 20. Jan. 2026 Ligaphase Inter Mailand 3:1 (Sieg) San Siro (Mailand)







