Real Madrid wurde 2024 zum 15. Mal zum Sieger der Champions League beziehungsweise des Europapokals der Landesmeister gekrönt. Dass der Klub in der ewigen Rangliste des Wettbewerbs acht Titel Vorsprung hat, hält ihn nicht davon ab, nach weiteren Trophäen zu streben. Wer die Mannschaft im Bernabéu und auswärts unterstützen möchte, kann sich schon heute Tickets für ihre Spiele sichern.

Obwohl Real Madrid in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils im Viertelfinale der Champions League ausschied, erlebten die Fans einige denkwürdige Duelle, darunter Heimsiege gegen Manchester City (3:0), Monaco (6:1) und Borussia Dortmund (5:2).

Auch in der Ligaphase dieser Saison dürfen sich die Fans auf spannende Begegnungen freuen: Die Mannschaft von José Mourinho trifft unter anderem auf Arsenal und PSV. Real Madrid reist zudem ein zweites Mal nach London, denn Schachtar Donezk trägt das Duell am 27. Januar an der Stamford Bridge, dem Stadion des FC Chelsea, aus.

GOAL liefert euch alle aktuellen Ticketinformationen zu den kommenden Champions-League-Spielen von Real Madrid: wo ihr Karten kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.

Wann spielt Real Madrid in der Champions League 2026/27?

Datum (Ortszeit) Partie Tickets Spielort Mi., 4. November (19.45 Uhr) AEK Athen gegen Real Madrid Tickets Agia Sophia Stadium (auswärts) Di., 24. November (21 Uhr) Real Madrid gegen PSV Tickets Bernabéu (Heimspiel) Mi., 9. Dezember (20 Uhr) Arsenal gegen Real Madrid Tickets Emirates Stadium (auswärts) Di., 19. Januar (21 Uhr) Real Madrid gegen LASK Tickets Bernabéu (Heimspiel) Mi., 27. Januar (20 Uhr) Schachtar Donezk gegen Real Madrid Tickets Stamford Bridge, London (auswärts)

So kauft ihr Tickets für Real Madrids Champions-League-Spiele

Offizielle Tickets für die Champions-League-Spiele von Real Madrid sind online über die Verkaufskanäle des Klubs, Real Madrid Tickets und Entradas, erhältlich. Sie gehen nicht schon Monate im Voraus in den Verkauf. Stattdessen gibt der Klub die Karten für eine Partie erstmals etwa zehn bis zwölf Tage vor dem Spiel frei. Dabei gilt eine strikte Reihenfolge mit exklusiven Verkaufsphasen:

1. Phase 1: Socios (Klubmitglieder): Sie erhalten als Erste die Gelegenheit zum Kauf, üblicherweise etwa zwei Wochen vor dem Anpfiff.

2. Phase 2: Madridista-Premium-Mitglieder: Karteninhaber erhalten das nächste exklusive Zeitfenster, üblicherweise sieben bis acht Tage vor dem Anpfiff.

3. Phase 3: Allgemeiner Verkauf: Verbleibende Tickets werden etwa vier bis sechs Tage vor dem Spiel für alle freigegeben.

Bei besonders gefragten Champions-League-Partien sind die Spiele häufig schon während der Verkaufsphasen für Mitglieder ausverkauft. Für den allgemeinen Verkauf bleiben dann kaum oder gar keine Tickets übrig.

Das offizielle Portal des Klubs ist für Fans zwar der sicherste Weg, Tickets für Real Madrid zu kaufen. Wer ein Champions-League-Spiel besuchen möchte, kann aber auch Zweitmarktplattformen wie StubHub in Betracht ziehen. Dort bestehen möglicherweise die besten Chancen, noch Karten zu bekommen.

Wie viel kosten Tickets für Real Madrids Champions-League-Spiele?

Offizielle reguläre Tickets für Real Madrids Champions-League-Spiele kosten bei gewöhnlichen Partien der Ligaphase in der Regel ab 100 Euro. Für reguläre Plätze in besonders guter Lage steigen die Preise je nach Sitzplatz und Wettbewerbsphase deutlich auf 300 bis über 400 Euro. Offizielle VIP-Pakete kosten ab 375 Euro.

Real Madrid teilt seine Heimspiele in verschiedene Kategorien ein, nach denen sich die Grundpreise richten:

Kategorie A : Sie ist besonders bedeutenden Partien wie El Clásico oder K.-o.-Spielen der Champions League vorbehalten. Reguläre Tickets zum Originalpreis kosten bei diesen Spielen häufig 20 bis 50 Prozent oder mehr als in früheren Gruppen- oder Ligaphasen.

: Sie ist besonders bedeutenden Partien wie El Clásico oder K.-o.-Spielen der Champions League vorbehalten. Reguläre Tickets zum Originalpreis kosten bei diesen Spielen häufig 20 bis 50 Prozent oder mehr als in früheren Gruppen- oder Ligaphasen. Kategorie B : Hierzu zählen gewöhnliche europäische Spiele der Ligaphase, etwa gegen Teams wie RB Leipzig oder PSV Eindhoven, sowie höher eingestufte nationale Spiele.

: Hierzu zählen gewöhnliche europäische Spiele der Ligaphase, etwa gegen Teams wie RB Leipzig oder PSV Eindhoven, sowie höher eingestufte nationale Spiele. Mitgliederrabatte: Offizielle Klubmitglieder (Socios) und Premium-Madridistas erhalten beim direkten Kauf über das offizielle Ticketportal von Real Madrid 20 bis 30 Prozent Rabatt auf die regulären Originalpreise im allgemeinen Verkauf.

Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Website von Real Madrid. Die aktuelle Ticketverfügbarkeit könnt ihr auch auf Zweitmarktplattformen wie StubHub verfolgen.

Real Madrids jüngste Ergebnisse in der Champions League

Bei den jüngsten Champions-League-Heimspielen von Real Madrid war stets etwas los: In jedem der letzten sechs Europapokalspiele im Bernabéu fielen mindestens drei Tore. Hier findet ihr die Ergebnisse des Klubs in der Champions League im Jahr 2026: