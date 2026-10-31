Real Madrid krönte sich 2024 bekanntlich zum 15. Mal zum Sieger der Champions League beziehungsweise des Europapokals der Landesmeister. Obwohl der Klub die ewige Bestenliste des Wettbewerbs mit acht Titeln Vorsprung anführt, strebt Real Madrid nach weiteren Trophäen. Wer die Mannschaft im Bernabéu oder auswärts unterstützen möchte, kann sich jetzt Tickets für die Spiele sichern.

Obwohl Real Madrid in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils im Viertelfinale der Champions League ausschied, bekamen die Madridistas einige spektakuläre Duelle zu sehen. Dazu zählten denkwürdige Heimsiege gegen Manchester City (3:0), Monaco (6:1) und Borussia Dortmund (5:2).

Auch in der Ligaphase der laufenden Saison dürfen sich die Fans auf spannende Begegnungen freuen: Die Mannschaft von José Mourinho trifft unter anderem auf Arsenal und PSV. Zudem reist Real Madrid ein zweites Mal nach London, denn Schachtar Donezk trägt das Duell am 27. Januar an der Stamford Bridge, dem Stadion des FC Chelsea, aus.

Bei GOAL findet Ihr alle aktuellen Ticketinformationen zu den kommenden Champions-League-Spielen von Real Madrid: wo Ihr Karten kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.

Wann spielt Real Madrid in der Champions League 2026/27?

Datum (Ortszeit) Spiel Tickets Spielort Mi., 4. November (19.45 Uhr) AEK Athen gegen Real Madrid Tickets Agia Sophia Stadium (auswärts) Di., 24. November (21 Uhr) Real Madrid gegen PSV Tickets Bernabéu (Heimspiel) Mi., 9. Dezember (20 Uhr) Arsenal gegen Real Madrid Tickets Emirates Stadium (auswärts) Di., 19. Januar (21 Uhr) Real Madrid gegen LASK Tickets Bernabéu (Heimspiel) Mi., 27. Januar (20 Uhr) Schachtar Donezk gegen Real Madrid Tickets Stamford Bridge, London (auswärts)

So kauft Ihr Tickets für die Champions-League-Spiele von Real Madrid

Offizielle Tickets für die Champions-League-Spiele von Real Madrid sind online über die Verkaufskanäle des Klubs, Real Madrid Tickets und Entradas, erhältlich. Sie gehen nicht schon Monate im Voraus in den Verkauf. Stattdessen gibt der Klub sie erstmals etwa zehn bis zwölf Tage vor dem jeweiligen Spiel frei. Dabei gilt eine feste Reihenfolge von Verkaufsphasen:

1. Phase 1: Socios (Klubmitglieder): Sie erhalten als Erste die Möglichkeit zum Kauf, üblicherweise etwa zwei Wochen vor dem Anpfiff.

2. Phase 2: Madridista-Premium-Mitglieder: Karteninhaber erhalten danach ein exklusives Kaufzeitfenster, üblicherweise sieben bis acht Tage vor dem Anpfiff.

3. Phase 3: Allgemeiner Verkauf: Verbleibende Tickets gehen etwa vier bis sechs Tage vor dem Spiel in den allgemeinen Verkauf.

Bei besonders gefragten Champions-League-Spielen sind die Tickets häufig schon während der Verkaufsphasen für Mitglieder ausverkauft. Für den allgemeinen Verkauf bleiben dann nur wenige oder gar keine Karten übrig.

Das offizielle Ticketportal des Klubs ist für Fans der sicherste Weg, Karten für Real Madrid zu kaufen. Wer ein Champions-League-Spiel besuchen möchte, kann jedoch auch Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub in Betracht ziehen. Dort bestehen möglicherweise die besten Chancen, noch Tickets zu bekommen.

Wie viel kosten Tickets für die Champions-League-Spiele von Real Madrid?

Offizielle reguläre Tickets für Champions-League-Spiele von Real Madrid kosten bei gewöhnlichen Partien der Ligaphase in der Regel ab 100 Euro. Je nach Platzlage und Wettbewerbsphase steigen die Preise für besonders gute reguläre Plätze deutlich auf 300 bis über 400 Euro. Offizielle VIP-Pakete kosten ab 375 Euro.

Real Madrid teilt seine Heimspiele in verschiedene Kategorien ein, die den Grundpreis bestimmen:

Kategorie A : Sie gilt für besonders bedeutende Spiele wie El Clásico oder K.-o.-Runden der Champions League. Reguläre Plätze zum offiziellen Preis kosten für diese Partien häufig 20 bis 50 Prozent oder mehr als in den früheren Gruppen- beziehungsweise Ligaphasen.

: Sie gilt für besonders bedeutende Spiele wie El Clásico oder K.-o.-Runden der Champions League. Reguläre Plätze zum offiziellen Preis kosten für diese Partien häufig 20 bis 50 Prozent oder mehr als in den früheren Gruppen- beziehungsweise Ligaphasen. Kategorie B : Reguläre Spiele der europäischen Ligaphase, etwa gegen Mannschaften wie RB Leipzig oder PSV Eindhoven, sowie höher eingestufte nationale Partien.

: Reguläre Spiele der europäischen Ligaphase, etwa gegen Mannschaften wie RB Leipzig oder PSV Eindhoven, sowie höher eingestufte nationale Partien. Mitgliederrabatte: Offizielle Klubmitglieder (Socios) und Premium-Madridistas erhalten beim direkten Kauf über das offizielle Ticketportal von Real Madrid 20 bis 30 Prozent Rabatt auf die regulären Preise des allgemeinen Verkaufs.

Weitere Informationen findet Ihr auf der offiziellen Website von Real Madrid. Die aktuelle Ticketverfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Die jüngsten Champions-League-Ergebnisse von Real Madrid

Bei den jüngsten Champions-League-Spielen von Real Madrid im Bernabéu war stets etwas los: In jedem der letzten sechs europäischen Heimspiele fielen mindestens drei Tore. Hier findet Ihr die Champions-League-Ergebnisse des Klubs aus dem Jahr 2026 im Überblick: