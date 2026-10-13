Real Madrid krönte sich 2024 bekanntlich zum 15. Mal zum Sieger der Champions League beziehungsweise des Europapokals der Landesmeister. Obwohl der Klub die ewige Bestenliste des Wettbewerbs mit acht Titeln Vorsprung anführt, strebt Real Madrid nach weiteren Trophäen. Wer sich unter die weiß gekleideten Fans im Bernabéu und bei Auswärtsspielen mischen möchte, kann sich jetzt Tickets sichern.

In den vergangenen beiden Spielzeiten schied Real Madrid jeweils im Viertelfinale der Champions League aus. Die Fans erlebten dennoch einige denkwürdige Duelle, darunter Heimsiege gegen Manchester City (3:0), Monaco (6:1) und Borussia Dortmund (5:2).

Auch in der Ligaphase dieser Saison dürfen die Fans mit spannenden Begegnungen rechnen: Die Mannschaft von José Mourinho trifft unter anderem auf Roma, RB Leipzig und Arsenal. Real Madrid reist zudem ein zweites Mal nach London, da Shakhtar Donetsk die Mannschaft zum Duell am 27. Januar an der Stamford Bridge von Chelsea empfängt.

Hier liefert GOAL alle aktuellen Ticketinformationen zu den kommenden Champions-League-Spielen von Real Madrid: wo es Karten gibt, was sie kosten und mehr.

Wann spielt Real Madrid in der Champions League 2026/27?

Datum (Ortszeit) Spiel Tickets Spielort Mi., 14. Oktober (21 Uhr) Roma gegen Real Madrid Tickets Stadio Olimpico (auswärts) Mi., 21. Oktober (21 Uhr) Real Madrid gegen RB Leipzig Tickets Bernabéu (Heimspiel) Mi., 4. November (19.45 Uhr) AEK Athen gegen Real Madrid Tickets Agia Sophia Stadium (auswärts) Di., 24. November (21 Uhr) Real Madrid gegen PSV Tickets Bernabéu (Heimspiel) Mi., 9. Dezember (20 Uhr) Arsenal gegen Real Madrid Tickets Emirates Stadium (auswärts) Di., 19. Januar (21 Uhr) Real Madrid gegen LASK Tickets Bernabéu (Heimspiel) Mi., 27. Januar (20 Uhr) Shakhtar Donetsk gegen Real Madrid Tickets Stamford Bridge, London (auswärts)

Wie kann man Tickets für Real Madrids Champions-League-Spiele kaufen?

Offizielle Champions-League-Tickets für Real Madrid sind online über die Verkaufsplattformen des Klubs, Real Madrid Tickets und Entradas, erhältlich. Die Karten gehen nicht Monate im Voraus in den Verkauf. Stattdessen gibt der Klub sie in der Regel etwa zehn bis zwölf Tage vor dem jeweiligen Spiel frei. Dabei gilt eine feste Reihenfolge mit exklusiven Verkaufsphasen:

1. Phase 1: Socios (Klubmitglieder): Sie erhalten zuerst die Möglichkeit zum Kauf, gewöhnlich etwa zwei Wochen vor dem Anpfiff.

2. Phase 2: Madridista-Premium-Mitglieder: Karteninhaber erhalten das nächste exklusive Zeitfenster, gewöhnlich sieben bis acht Tage vor dem Anpfiff.

3. Phase 3: Freier Verkauf: Verbleibende Tickets gehen etwa vier bis sechs Tage vor dem Spiel in den freien Verkauf.

Bei besonders gefragten Champions-League-Spielen sind die Karten häufig schon während der Verkaufsphasen für Mitglieder ausverkauft, sodass für den freien Verkauf kaum oder gar keine Tickets übrig bleiben.

Das offizielle Ticketportal des Klubs ist für Fans der sicherste Weg, Karten für Real Madrid zu kaufen. Wer ein Champions-League-Spiel besuchen möchte, kann aber auch Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub in Betracht ziehen. Dort bestehen möglicherweise die besten Chancen, noch Tickets zu bekommen.

Was kosten Tickets für Real Madrids Champions-League-Spiele?

Offizielle reguläre Tickets für Real Madrids Champions-League-Spiele kosten bei gewöhnlichen Partien der Ligaphase in der Regel ab 100 Euro. Je nach Sitzplatz und Wettbewerbsphase steigen die Preise für besonders gefragte reguläre Plätze deutlich auf 300 bis über 400 Euro. Offizielle VIP-Pakete kosten ab 375 Euro.

Real Madrid teilt seine Heimspiele in verschiedene Kategorien ein, die den Grundpreis bestimmen:

Kategorie A : Sie ist besonders wichtigen Spielen wie El Clásico oder K.-o.-Runden der Champions League vorbehalten. Reguläre Tickets zum Originalpreis kosten bei diesen Spielen häufig 20 bis 50 Prozent oder noch mehr als in früheren Gruppen- oder Ligaphasen.

Kategorie B : Hierzu gehören gewöhnliche europäische Ligaphasenspiele, etwa gegen Mannschaften wie RB Leipzig oder PSV Eindhoven, sowie höher eingestufte nationale Partien.

Mitgliederrabatte : Offizielle Klubmitglieder (Socios) und Premium Madridistas erhalten beim direkten Kauf über das offizielle Ticketportal von Real Madrid 20 bis 30 Prozent Rabatt auf die regulären Originalpreise im freien Verkauf.

Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website von Real Madrid. Die aktuelle Ticketverfügbarkeit lässt sich auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Real Madrids jüngste Ergebnisse in der Champions League

Bei Real Madrids jüngsten Champions-League-Heimspielen war immer etwas los. In jeder der letzten sechs Europapokalpartien im Bernabéu fielen mindestens drei Tore. Hier sind die Champions-League-Ergebnisse des Klubs aus dem Jahr 2026 im Überblick:

Datum Runde & Gegner Ergebnis Spielort 8. September 2026 Ligaphase: Inter Mailand 2:1 (Sieg) Bernabéu (Madrid) 15. April 2026 Viertelfinale (Rückspiel): Bayern München 3:4 (Niederlage) Allianz Arena (München) 7. April 2026 Viertelfinale (Hinspiel): Bayern München 1:2 (Niederlage) Bernabéu (Madrid) 17. März 2026 Achtelfinale (Rückspiel): Manchester City 1:2 (Niederlage) Etihad Stadium (Manchester) 11. März 2026 Achtelfinale (Hinspiel): Manchester City 3:0 (Sieg) Bernabéu (Madrid) 25. Februar 2026 Play-offs (Rückspiel): Benfica 2:1 (Sieg) Bernabéu (Madrid) 17. Februar 2026 Play-offs (Hinspiel): Benfica 1:0 (Sieg) Estádio da Luz (Lissabon) 28. Januar 2026 Ligaphase: Benfica 2:4 (Niederlage) Estádio da Luz (Lissabon) 20. Januar 2026 Ligaphase: Monaco 6:1 (Sieg) Bernabéu (Madrid)







