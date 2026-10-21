Real Madrid krönte sich 2024 zum 15. Mal zum Sieger der Champions League beziehungsweise des Europapokals der Landesmeister. Obwohl der Klub in der ewigen Rangliste des Wettbewerbs mit acht Titeln Vorsprung führt, strebt Real Madrid nach weiteren Trophäen. Wer sich den weiß gekleideten Fans im Bernabéu und anderswo anschließen möchte, kann sich schon heute Spieltickets sichern.

Obwohl Real Madrid in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils im Viertelfinale der Champions League ausschied, erlebten die Fans einige packende Duelle, darunter denkwürdige Heimsiege gegen Manchester City (3:0), Monaco (6:1) und Borussia Dortmund (5:2).

Auch in der Ligaphase dieser Saison können sich die Fans auf spannende Begegnungen freuen: Die Mannschaft von José Mourinho trifft unter anderem auf RB Leipzig, Arsenal und PSV. Real Madrid reist zudem ein zweites Mal nach London, da Schachtar Donezk das Duell am 27. Januar an der Stamford Bridge des FC Chelsea austrägt.

GOAL liefert euch alle aktuellen Ticketinformationen zu den kommenden Champions-League-Spielen von Real Madrid: wo ihr Karten kaufen könnt, was sie kosten und mehr.

Wie sieht Real Madrids Spielplan in der Champions League 2026/27 aus?

Datum (Ortszeit) Spiel Tickets Spielort Mi., 21. Oktober (21 Uhr) Real Madrid gegen RB Leipzig Tickets Bernabéu (Heimspiel) Mi., 4. November (19.45 Uhr) AEK Athen gegen Real Madrid Tickets Agia-Sophia-Stadion (Auswärtsspiel) Di., 24. November (21 Uhr) Real Madrid gegen PSV Tickets Bernabéu (Heimspiel) Mi., 9. Dezember (20 Uhr) Arsenal gegen Real Madrid Tickets Emirates Stadium (Auswärtsspiel) Di., 19. Januar (21 Uhr) Real Madrid gegen LASK Tickets Bernabéu (Heimspiel) Mi., 27. Januar (20 Uhr) Schachtar Donezk gegen Real Madrid Tickets Stamford Bridge, London (Auswärtsspiel)

So kauft ihr Tickets für Real Madrids Champions-League-Spiele

Offizielle Tickets für Real Madrids Champions-League-Spiele können online über die Verkaufskanäle des Klubs, Real Madrid Tickets und Entradas, erworben werden. Die Karten gehen nicht Monate im Voraus in den Verkauf. Stattdessen gibt der Klub sie etwa 10 bis 12 Tage vor dem jeweiligen Spiel nach einem festen System aufeinanderfolgender Vorverkaufsphasen frei:

1. Phase 1: Socios (Klubmitglieder): Sie können zuerst kaufen, üblicherweise etwa zwei Wochen vor dem Anpfiff.

2. Phase 2: Madridista-Premium-Mitglieder: Karteninhaber erhalten das nächste exklusive Verkaufsfenster, üblicherweise 7 bis 8 Tage vor dem Anpfiff.

3. Phase 3: Allgemeiner Verkauf: Verbliebene Tickets gehen etwa 4 bis 6 Tage vor dem Spiel in den allgemeinen Verkauf.

Bei besonders gefragten Champions-League-Spielen sind die Tickets häufig schon während der Mitgliederphasen ausverkauft. Für den allgemeinen Verkauf bleiben dann nur wenige oder gar keine Karten übrig.

Das offizielle Portal des Klubs ist für Fans der sicherste Weg, Tickets für Real Madrid zu kaufen. Wer ein Champions-League-Spiel besuchen möchte, kann aber auch Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub in Betracht ziehen, wo die Chancen auf Karten möglicherweise am besten sind.

Wie viel kosten Tickets für Real Madrids Champions-League-Spiele?

Offizielle reguläre Eintrittskarten für Real Madrids Champions-League-Spiele kosten bei gewöhnlichen Partien der Ligaphase in der Regel ab 100 €. Je nach Sitzplatzlage und Wettbewerbsphase steigen die Preise für reguläre Plätze in besonders guter Lage deutlich auf 300 bis über 400 €. Offizielle VIP-Pakete gibt es ab 375 €.

Real Madrid teilt seine Heimspiele in verschiedene Kategorien ein, die den Grundpreis bestimmen:

Kategorie A : Sie ist besonders wichtigen Spielen wie El Clásico oder K.-o.-Runden der Champions League vorbehalten. Reguläre Tickets zum Originalpreis kosten bei diesen Spielen häufig 20 bis 50 % oder mehr als in früheren Gruppen- beziehungsweise Ligaphasen.

Kategorie B : Reguläre europäische Spiele der Ligaphase, etwa gegen Mannschaften wie RB Leipzig oder PSV Eindhoven, sowie höher eingestufte nationale Spiele.

Mitgliederrabatte : Offizielle Klubmitglieder (Socios) und Premium-Madridistas erhalten beim direkten Kauf über das offizielle Ticketportal von Real Madrid 20 bis 30 % Rabatt auf die regulären Originalpreise im allgemeinen Verkauf.

Auf der offiziellen Website von Real Madrid findet ihr weitere Informationen. Die aktuelle Ticketverfügbarkeit könnt ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Real Madrids jüngste Ergebnisse in der Champions League

Bei Real Madrids jüngsten Champions-League-Heimspielen war stets etwas los. In jedem der letzten sechs Europapokalspiele im Bernabéu fielen mindestens drei Tore. Hier findet ihr eine Übersicht über die Champions-League-Ergebnisse des Klubs im Jahr 2026:

Datum Runde & Gegner Ergebnis Spielort 14. Okt. 2026 Ligaphase: AS Rom 4:3 (Sieg) Stadio Olimpico (Rom) 8. Sept. 2026 Ligaphase: Inter Mailand 2:1 (Sieg) Bernabéu (Madrid) 15. Apr. 2026 Viertelfinale (Rückspiel): Bayern München 3:4 (Niederlage) Allianz Arena (München) 7. Apr. 2026 Viertelfinale (Hinspiel): Bayern München 1:2 (Niederlage) Bernabéu (Madrid) 17. März 2026 Achtelfinale (Rückspiel): Manchester City 1:2 (Niederlage) Etihad Stadium (Manchester) 11. März 2026 Achtelfinale (Hinspiel): Manchester City 3:0 (Sieg) Bernabéu (Madrid) 25. Feb. 2026 Play-offs (Rückspiel): Benfica 2:1 (Sieg) Bernabéu (Madrid) 17. Feb. 2026 Play-offs (Hinspiel): Benfica 1:0 (Sieg) Estádio da Luz (Lissabon) 28. Jan. 2026 Ligaphase: Benfica 2:4 (Niederlage) Estádio da Luz (Lissabon) 20. Jan. 2026 Ligaphase: Monaco 6:1 (Sieg) Bernabéu (Madrid)







