Paris Saint-Germain will nach Ajax, Bayern München und Real Madrid als vierter Klub der Geschichte dreimal in Folge den Europapokal der Landesmeister beziehungsweise die Champions League gewinnen. Schon heute können Sie Tickets buchen, um PSG in der Champions League 2026/27 zu sehen.

Der französische Spitzenklub will auf europäischer Bühne erneut glänzen. Auf den spektakulären 5:0-Sieg in der Champions League gegen Inter Mailand im Jahr 2025 ließ PSG im Endspiel 2026 in Budapest einen Erfolg im Elfmeterschießen gegen Arsenal folgen.

Das mit Stars gespickte Team von Luis Enrique will seinen Lauf fortsetzen. PSG eröffnete die aktuelle Champions-League-Saison mit einem deutlichen 6:1 gegen Slovan Bratislava und feierte anschließend 4:2-Siege gegen Manchester City und Barcelona. In der Ligaphase stehen unter anderem noch Begegnungen mit Villarreal, Roma und Aston Villa an. Auf europäischer Bühne versprechen die nächsten Monate also Spannung.

Bei GOAL finden Sie alle aktuellen Ticketinformationen zu den kommenden Champions-League-Spielen von Paris Saint-Germain: wo Sie Karten kaufen können, was sie kosten und mehr.

Welche Spiele bestreitet PSG in der Champions League 2026/27?

Datum (Ortszeit) Spiel Tickets Spielort Di., 3. November (21 Uhr) Villarreal gegen PSG Tickets Estadio de la Cerámica (auswärts) Mi., 25. November (21 Uhr) PSG gegen AS Roma Tickets Parc des Princes (Heimspiel) Di., 8. Dezember (20 Uhr) Aston Villa gegen PSG Tickets Villa Park (auswärts) Mi., 20. Januar (21 Uhr) Como 1907 gegen PSG Tickets Stadio Giuseppe Sinigaglia (auswärts) Mi., 27. Januar (21 Uhr) PSG gegen Galatasaray Tickets Parc des Princes (Heimspiel)

So kaufen Sie Tickets für PSG in der Champions League

Für Spiele von Paris Saint-Germain gibt es verschiedene Ticketoptionen, von Einzelkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Am zuverlässigsten lassen sich Tickets über das offizielle Ticketportal von PSG kaufen.

Es lohnt sich, die Website regelmäßig auf Informationen zum Ticketverkauf, zu Verkaufsstarts und zur Verfügbarkeit zu prüfen. Karten werden häufig einige Wochen vor dem jeweiligen Spiel online angeboten. Möglicherweise müssen Sie dafür ein Konto erstellen und persönliche Daten angeben. Eine Vereinsmitgliedschaft verschafft Ihnen zudem Vorrang, wenn Sie sich Plätze für Spiele im Parc des Princes sichern möchten.

Wenn PSG-Tickets mit „Grand Public“ gekennzeichnet sind, befinden sie sich im freien Verkauf und können ohne Mitgliedschaft gekauft werden. Zuvor haben PSG-Fans mit einer Red & Blue Membership für kurze Zeit Vorrang, bevor die Tickets für Paris Saint-Germain in den freien Verkauf gehen.

Das offizielle Ticketportal des Klubs ist für Fans zwar der sicherste Weg, PSG-Tickets zu kaufen. Wer ein Champions-League-Spiel besuchen möchte, kann aber auch Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub und Ticombo in Betracht ziehen. Dort bestehen möglicherweise die besten Chancen, noch Karten zu bekommen.

Wie viel kosten Tickets für PSG in der Champions League?

Für Erwachsene, die Einzelkarten für Spiele von Paris Saint-Germain im Parc des Princes direkt beim Klub kaufen, lagen die Preise bislang üblicherweise zwischen40 und 280 Euro. Die Preise für die Saison 2026/27 sollten jedoch im offiziellen Ticketportal von PSG überprüft werden, da sie sich von Jahr zu Jahr ändern können. Das gilt insbesondere angesichts der anhaltenden europäischen Erfolge des Klubs, die die Nachfrage steigern.

Der Preis hängt vom Gegner und vom Sitzplatz im Stadion ab. Die günstigsten PSG-Tickets gibt es üblicherweise hinter dem Tor auf der Virage-Boulogne-Tribüne.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von PSG. Die aktuelle Ticketverfügbarkeit können Sie auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub und Ticombo prüfen.

Die jüngsten Champions-League-Ergebnisse von PSG

PSG hofft in der Ligaphase der diesjährigen Champions League auf überzeugendere Auftritte. Obwohl der Klub zum zweiten Mal in Folge den Titel gewann, verlor er in der Gruppenphase zweimal gegen Bayern München und Sporting CP und spielte zweimal unentschieden. Dadurch verpasste PSG einen Platz unter den besten Acht und musste in die Play-offs der K.-o.-Phase.

Datum Runde und Gegner Spielstand (Ergebnis) Spielort 20. Oktober 2026 Ligaphase: Barcelona 4:2 (Sieg) Parc des Princes (Paris) 14. Oktober 2026 Ligaphase: Manchester City 4:2 (Sieg) Etihad Stadium (Manchester) 9. September 2026 Ligaphase: Slovan Bratislava 6:1 (Sieg) Parc des Princes (Paris) 30. Mai 2026 Finale: Arsenal 1:1 n. V. (4:3-Sieg im Elfmeterschießen) Puskás Aréna (Budapest) 6. Mai 2026 Halbfinale (Rückspiel): Bayern München 1:1 (Unentschieden) Allianz Arena (München) 28. April 2026 Halbfinale (Hinspiel): Bayern München 5:4 (Sieg) Parc des Princes (Paris) 14. April 2026 Viertelfinale (Rückspiel): Liverpool 2:0 (Sieg) Anfield (Liverpool) 8. April 2026 Viertelfinale (Hinspiel): Liverpool 2:0 (Sieg) Parc des Princes (Paris) 17. März 2026 Achtelfinale (Rückspiel): Chelsea 3:0 (Sieg) Stamford Bridge (London) 11. März 2026 Achtelfinale (Hinspiel): Chelsea 5:2 (Sieg) Parc des Princes (Paris) 25. Februar 2026 Play-offs der K.-o.-Phase (Rückspiel): Monaco 2:2 (Unentschieden) Parc des Princes (Paris) 17. Februar 2026 Play-offs der K.-o.-Phase (Hinspiel): Monaco 3:2 (Sieg) Stade Louis II (Monaco) 28. Januar 2026 Ligaphase: Newcastle 1:1 (Unentschieden) Parc des Princes (Paris) 20. Januar 2026 Ligaphase: Sporting CP 1:2 (Niederlage) Estádio José Alvalade (Lissabon)



