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Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport
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So bekommt Ihr Tickets für Paris Saint-Germain in der Champions League 2026/27: PSG-Ticketpreise, Spielplan der Ligaphase und mehr

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Paris Saint-Germain

So könnt ihr die zweifachen Champions-League-Sieger in dieser Saison spielen sehen

Paris Saint-Germain will nach Ajax, Bayern München und Real Madrid als vierter Klub der Geschichte dreimal in Folge den Europapokal der Landesmeister beziehungsweise die Champions League gewinnen. Schon heute können Sie Tickets buchen, um PSG in der Champions League 2026/27 zu sehen.

Der französische Spitzenklub will auf europäischer Bühne erneut glänzen. Auf den spektakulären 5:0-Sieg in der Champions League gegen Inter Mailand im Jahr 2025 ließ PSG im Endspiel 2026 in Budapest einen Erfolg im Elfmeterschießen gegen Arsenal folgen.

Das mit Stars gespickte Team von Luis Enrique will seinen Lauf fortsetzen. PSG eröffnete die aktuelle Champions-League-Saison mit einem deutlichen 6:1 gegen Slovan Bratislava und feierte anschließend 4:2-Siege gegen Manchester City und Barcelona. In der Ligaphase stehen unter anderem noch Begegnungen mit Villarreal, Roma und Aston Villa an. Auf europäischer Bühne versprechen die nächsten Monate also Spannung.

Bei GOAL finden Sie alle aktuellen Ticketinformationen zu den kommenden Champions-League-Spielen von Paris Saint-Germain: wo Sie Karten kaufen können, was sie kosten und mehr.

Welche Spiele bestreitet PSG in der Champions League 2026/27?

Datum (Ortszeit)

Spiel

Tickets

Spielort

Di., 3. November (21 Uhr)

Villarreal gegen PSG

Tickets

Estadio de la Cerámica (auswärts)

Mi., 25. November (21 Uhr)

PSG gegen AS Roma

Tickets

Parc des Princes (Heimspiel)

Di., 8. Dezember (20 Uhr)

Aston Villa gegen PSG

Tickets

Villa Park (auswärts)

Mi., 20. Januar (21 Uhr)

Como 1907 gegen PSG

Tickets

Stadio Giuseppe Sinigaglia (auswärts)

Mi., 27. Januar (21 Uhr)

PSG gegen Galatasaray

Tickets

Parc des Princes (Heimspiel)

So kaufen Sie Tickets für PSG in der Champions League

Für Spiele von Paris Saint-Germain gibt es verschiedene Ticketoptionen, von Einzelkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Am zuverlässigsten lassen sich Tickets über das offizielle Ticketportal von PSG kaufen.

Es lohnt sich, die Website regelmäßig auf Informationen zum Ticketverkauf, zu Verkaufsstarts und zur Verfügbarkeit zu prüfen. Karten werden häufig einige Wochen vor dem jeweiligen Spiel online angeboten. Möglicherweise müssen Sie dafür ein Konto erstellen und persönliche Daten angeben. Eine Vereinsmitgliedschaft verschafft Ihnen zudem Vorrang, wenn Sie sich Plätze für Spiele im Parc des Princes sichern möchten.

Wenn PSG-Tickets mit „Grand Public“ gekennzeichnet sind, befinden sie sich im freien Verkauf und können ohne Mitgliedschaft gekauft werden. Zuvor haben PSG-Fans mit einer Red & Blue Membership für kurze Zeit Vorrang, bevor die Tickets für Paris Saint-Germain in den freien Verkauf gehen.

Das offizielle Ticketportal des Klubs ist für Fans zwar der sicherste Weg, PSG-Tickets zu kaufen. Wer ein Champions-League-Spiel besuchen möchte, kann aber auch Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub und Ticombo in Betracht ziehen. Dort bestehen möglicherweise die besten Chancen, noch Karten zu bekommen.

Wie viel kosten Tickets für PSG in der Champions League?

Für Erwachsene, die Einzelkarten für Spiele von Paris Saint-Germain im Parc des Princes direkt beim Klub kaufen, lagen die Preise bislang üblicherweise zwischen40 und 280 Euro. Die Preise für die Saison 2026/27 sollten jedoch im offiziellen Ticketportal von PSG überprüft werden, da sie sich von Jahr zu Jahr ändern können. Das gilt insbesondere angesichts der anhaltenden europäischen Erfolge des Klubs, die die Nachfrage steigern.

Der Preis hängt vom Gegner und vom Sitzplatz im Stadion ab. Die günstigsten PSG-Tickets gibt es üblicherweise hinter dem Tor auf der Virage-Boulogne-Tribüne.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von PSG. Die aktuelle Ticketverfügbarkeit können Sie auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub und Ticombo prüfen.

Die jüngsten Champions-League-Ergebnisse von PSG

PSG hofft in der Ligaphase der diesjährigen Champions League auf überzeugendere Auftritte. Obwohl der Klub zum zweiten Mal in Folge den Titel gewann, verlor er in der Gruppenphase zweimal gegen Bayern München und Sporting CP und spielte zweimal unentschieden. Dadurch verpasste PSG einen Platz unter den besten Acht und musste in die Play-offs der K.-o.-Phase.

Datum

Runde und Gegner

Spielstand (Ergebnis)

Spielort

20. Oktober 2026

Ligaphase: Barcelona

4:2 (Sieg)

Parc des Princes (Paris)

14. Oktober 2026

Ligaphase: Manchester City

4:2 (Sieg)

Etihad Stadium (Manchester)

9. September 2026

Ligaphase: Slovan Bratislava

6:1 (Sieg)

Parc des Princes (Paris)

30. Mai 2026

Finale: Arsenal

1:1 n. V. (4:3-Sieg im Elfmeterschießen)

Puskás Aréna (Budapest)

6. Mai 2026

Halbfinale (Rückspiel): Bayern München

1:1 (Unentschieden)

Allianz Arena (München)

28. April 2026

Halbfinale (Hinspiel): Bayern München

5:4 (Sieg)

Parc des Princes (Paris)

14. April 2026

Viertelfinale (Rückspiel): Liverpool

2:0 (Sieg)

Anfield (Liverpool)

8. April 2026

Viertelfinale (Hinspiel): Liverpool

2:0 (Sieg)

Parc des Princes (Paris)

17. März 2026

Achtelfinale (Rückspiel): Chelsea

3:0 (Sieg)

Stamford Bridge (London)

11. März 2026

Achtelfinale (Hinspiel): Chelsea

5:2 (Sieg)

Parc des Princes (Paris)

25. Februar 2026

Play-offs der K.-o.-Phase (Rückspiel): Monaco

2:2 (Unentschieden)

Parc des Princes (Paris)

17. Februar 2026

Play-offs der K.-o.-Phase (Hinspiel): Monaco

3:2 (Sieg)

Stade Louis II (Monaco)

28. Januar 2026

Ligaphase: Newcastle

1:1 (Unentschieden)

Parc des Princes (Paris)

20. Januar 2026

Ligaphase: Sporting CP

1:2 (Niederlage)

Estádio José Alvalade (Lissabon)


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