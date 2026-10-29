Napoli wurde in den vergangenen vier Spielzeiten zweimal italienischer Meister und jagt nun weitere Titel. Wenn Sie Scott McTominay, Kevin De Bruyne und Rasmus Højlund in Aktion sehen möchten, können Sie sich schon heute Tickets für die Spiele sichern.

Nachdem Napoli in der Saison 2022/23 zum ersten Mal seit 33 Jahren den Titel in der Serie A gewonnen hatte, legte I Ciucciarelli (die kleinen Esel) nach: Zwei Spielzeiten später holte der Klub erneut die Meisterschaft und belegte in der jüngsten Saison den zweiten Tabellenplatz.

Napoli-Neu-Trainer Massimiliano Allegri brauchte nach der Übernahme von Antonio Conte im Sommer möglicherweise etwas Zeit, um sich einzuleben. Die jüngsten guten Leistungen im Inland und auf europäischer Bühne dürften die Stimmung unter den Fans im Stadio Diego Armando Maradona jedoch gehoben haben.

Hier erfahren Sie von GOAL alles Wichtige über Tickets für Napoli-Spiele: wo Sie sie kaufen können, wie viel sie kosten und mehr.

Die nächsten Spiele von Napoli

Datum und Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Tickets Spielort So., 1. November (20.45 Uhr) Serie A: Juventus gegen Napoli Tickets Allianz Stadium (Turin) Mi., 4. November (20 Uhr) Champions League: Porto gegen Napoli Tickets Estádio do Dragão (Porto) So., 8. November (12.30 Uhr) Serie A: Napoli gegen Lazio Tickets Stadio Diego Armando Maradona (Neapel) So., 21. November (20.45 Uhr) Serie A: Napoli gegen Torino Tickets Stadio Diego Armando Maradona (Neapel) Di., 24. November (20 Uhr) Champions League: Manchester City gegen Napoli Tickets Etihad Stadium (Manchester) So., 29. November (15 Uhr) Serie A: Sassuolo gegen Napoli Tickets Mapei Stadium (Reggio Emilia) Sa., 5. Dezember (20.45 Uhr) Serie A: Napoli gegen Lecce Tickets Stadio Diego Armando Maradona (Neapel) Di., 8. Dezember (21 Uhr) Champions League: Napoli gegen Club Brügge Tickets Stadio Diego Armando Maradona (Neapel) So., 13. Dezember (20.45 Uhr) Serie A: Napoli gegen AC Mailand Tickets Stadio Diego Armando Maradona (Neapel) Mi., 16. Dezember (21 Uhr) Coppa Italia: Napoli gegen Fiorentina Wird noch bekannt gegeben Stadio Diego Armando Maradona (Neapel) So., 20. Dezember (20.45 Uhr) Serie A: Atalanta gegen Napoli Tickets New Balance Arena (Bergamo) So., 3. Januar (18 Uhr) Serie A: Parma gegen Napoli Tickets Stadio Ennio Tardini (Parma) Do., 7. Januar (20.45 Uhr) Serie A: Napoli gegen Cagliari Tickets Stadio Diego Armando Maradona (Neapel) Mo., 11. Januar (20.45 Uhr) Serie A: Udinese gegen Napoli Tickets Bluenergy Stadium (Udine)

So kaufen Sie Tickets für Napoli

Offizielle Tickets für Napoli-Spiele sind direkt über das TicketOne-Napoli-Portal oder über die Website des Klubs erhältlich. Wer TicketOne, den offiziellen Ticketpartner von Napoli, nutzt, muss ein kostenloses Benutzerkonto einrichten.

Der Vorverkauf beginnt in der Regel sieben bis zehn Tage vor dem Spiel. Bei besonders wichtigen oder außergewöhnlichen Partien können jedoch andere Fristen gelten. Der Verkauf läuft in folgenden Phasen ab:

Phase 1 (Fan Stadium Card / Fidelity Card) : Inhaber der kostenpflichtigen Treuekarte erhalten bevorzugten Zugang und ermäßigte Preise.

: Inhaber der kostenpflichtigen Treuekarte erhalten bevorzugten Zugang und ermäßigte Preise. Phase 2 (Premium-Mitglieder) : Klubmitglieder können vor Beginn des öffentlichen Verkaufs Tickets kaufen.

: Klubmitglieder können vor Beginn des öffentlichen Verkaufs Tickets kaufen. Phase 3 (freier Verkauf): Der Verkauf über TicketOne steht allen offen. Stark nachgefragte Spiele gegen Spitzengegner wie Juventus, Roma oder Inter sowie Champions-League-Partien sind oft schon in Phase 1 oder 2 ausverkauft und gelangen möglicherweise nicht in den freien Verkauf.

Darüber hinaus können Fans Tickets für Napoli-Spiele auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub gehört zu den führenden Anbietern für alle, die sich auf anderem Weg Plätze sichern möchten, und bietet Fans eine verlässliche Möglichkeit, kurzfristig noch Tickets zu bekommen.

Wie viel kosten Tickets für Napoli?

Offizielle Tickets für Napoli-Spiele im Stadio Diego Armando Maradona kosten im Allgemeinen zwischen 20 und 275 Euro. Der Preis hängt von der Tribünenebene, dem Bereich und der Bedeutung des Spiels ab. Gewöhnliche Partien liegen eher am unteren Ende der Preisspanne, große Europapokalspiele und Spitzenspiele kosten mehr.

Tribünenbereiche und Kategorien

Curva (Curva A & Curva B): Die Bereiche hinter den Toren sind die Heimat der lautstärksten Ultras und Fans. Die Preise reichen von etwa 20 Euro für gewöhnliche Spiele in den günstigeren Bereichen bis zu höheren Beträgen für Spitzen- und Europapokalspiele.

Distinti: Dieser Bereich verläuft entlang der Spielfeldseite und bietet zu einem Preis im mittleren Segment einen guten Gesamtüberblick.

Tribuna Nisida & Tribuna Posillipo: Die beiden Tribünen liegen an den Seitenlinien und stehen sich auf Höhe der Mittellinie gegenüber. Hier befinden sich die bequemsten und teuersten Plätze des Stadions mit dem umfassendsten Blick auf das Spiel. Bei besonders wichtigen Partien kosten die teuersten Tickets bis zu 275 Euro.

Tribuna Family: Dieser Bereich befindet sich im unteren Rang unterhalb der Tribuna Nisida und bietet Familien eine preisgünstige Option. Nach jüngsten Mitteilungen des Klubs kosten Tickets 14 Euro pro erwachsener Person und 10 Euro für Kinder bis zwölf Jahre.

Weitere Informationen finden Sie auf dem offiziellen Ticketportal des Klubs. Die aktuelle Verfügbarkeit können Sie auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Alles Wissenswerte über das Stadio Diego Armando Maradona

Das Stadio Diego Armando Maradona ist das drittgrößte Fußballstadion Italiens und die geschichtsträchtige Heimstätte der SSC Napoli. Die Arena mit 54.726 Sitzplätzen liegt im westlichen Neapeler Stadtteil Fuorigrotta. Sie ist weit mehr als Beton und Rasen: ein weltlicher Tempel, in dem Fußball, Leidenschaft und der unvergängliche Geist von Diego Maradona aufeinandertreffen.

Der Bau des Stadions begann 1952. Es sollte das vom Krieg zerstörte Stadio Partenopeo ersetzen. Offiziell eröffnet wurde es im Dezember 1959 mit einem Spiel zwischen Napoli und Juventus, das die Gastgeber mit 2:1 gewannen.

Für die FIFA-Weltmeisterschaft 1990 wurde das Stadion umfassend umgebaut. Es erhielt ausschließlich Sitzplätze und sein berühmtes auskragendes Dach. Bei einer weiteren Modernisierung für die Sommer-Universiade 2019, die 20 Millionen Euro kostete, wurden die alten Sitze durch leuchtend meerblaue ersetzt, deren Farbe an den Golf von Neapel erinnert.

Nach dem Tod der Fußballlegende Diego Maradona benannte der Stadtrat das Stadio San Paolo im Dezember 2020 offiziell in Stadio Diego Armando Maradona um.

Unvergessliche Momente im Stadio Diego Armando Maradona

Der erste Scudetto (1987) : Mit einem 1:1 gegen Fiorentina im Stadion sicherte sich Napoli seinen ersten Titel in der Serie A. Der historische Erfolg beendete die jahrzehntelange Dominanz der wohlhabenden Klubs aus dem Norden und löste in der ganzen Stadt einen Karneval aus, der buchstäblich eine Woche dauerte.

: Mit einem 1:1 gegen Fiorentina im Stadion sicherte sich Napoli seinen ersten Titel in der Serie A. Der historische Erfolg beendete die jahrzehntelange Dominanz der wohlhabenden Klubs aus dem Norden und löste in der ganzen Stadt einen Karneval aus, der buchstäblich eine Woche dauerte. Das UEFA-Cup-Halbfinale 1989 (Napoli gegen Bayern München) : Vor dem Anpfiff bot Maradona den Zuschauern eines der berühmtesten Aufwärmprogramme der Fußballgeschichte: Mit offenen Schnürsenkeln tanzte er und jonglierte den Ball, während aus den Stadionlautsprechern „Live Is Life“ von Opus dröhnte. Napoli spielte 2:2, setzte sich insgesamt mit 4:2 durch und gewann anschließend seinen einzigen europäischen Titel.

: Vor dem Anpfiff bot Maradona den Zuschauern eines der berühmtesten Aufwärmprogramme der Fußballgeschichte: Mit offenen Schnürsenkeln tanzte er und jonglierte den Ball, während aus den Stadionlautsprechern „Live Is Life“ von Opus dröhnte. Napoli spielte 2:2, setzte sich insgesamt mit 4:2 durch und gewann anschließend seinen einzigen europäischen Titel. Das WM-Halbfinale 1990 (Italien gegen Argentinien): Vielleicht eines der emotional schwierigsten Spiele der Fußballgeschichte. Maradona, Neapels Adoptivsohn, führte Argentinien als Kapitän gegen Italien aufs Feld, und das in seinem eigenen Vereinsstadion. Er bat die Menschen in Neapel, Argentinien zu unterstützen. Daraufhin zeigten die Ultras ihr berühmtes Banner: „Maradona, Neapel liebt dich, aber Italien ist unsere Heimat.“ Argentinien gewann im Elfmeterschießen. Es war das einzige Stadion Italiens, in dem die argentinische Nationalhymne nicht ausgepfiffen wurde.

Zwei Maradona-Stadien: Neapel ist nicht der einzige Ort, der ein Stadion dieses Namens hat. Auch die Spielstätte der Argentinos Juniors in Buenos Aires heißt Estadio Diego Armando Maradona. Damit wird der Ort geehrt, an dem Diego seine Profikarriere begann.

Rekorde und Statistiken von Napoli

Die 1926 gegründete SSC Napoli (Società Sportiva Calcio Napoli) gehört zu den kulturell bedeutendsten und traditionsreichsten Fußballklubs Italiens.

Der Klub aus der leidenschaftlichen süditalienischen Stadt Neapel trägt seine Heimspiele im Stadio Diego Armando Maradona aus. Napoli steht für ausgeprägten regionalen Stolz und durchbrach einst die historische Vorherrschaft Norditaliens im Fußball.

Titel und wichtigste Erfolge des Klubs

Serie A : 4 Titel (1986/87, 1989/90, 2022/23, 2024/25)

: 4 Titel (1986/87, 1989/90, 2022/23, 2024/25) Coppa Italia : 6 Titel (1961/62, 1975/76, 1986/87, 2011/12, 2013/14, 2019/20)

: 6 Titel (1961/62, 1975/76, 1986/87, 2011/12, 2013/14, 2019/20) Supercoppa Italiana : 3 Titel (1990, 2014, 2025)

: 3 Titel (1990, 2014, 2025) UEFA-Cup (Europa League): 1 Titel (1988/89)

Individuelle Spielerrekorde

Die meisten Einsätze: Marek Hamšík (520), Giuseppe Bruscolotti (508)

Die meisten Tore: Dries Mertens (148), Lorenzo Insigne (122)

Die legendäre Nummer 10

Nach Diego Maradonas Abschied und wegen seines bleibenden Einflusses auf die Stadt zog Napoli das Trikot mit der Nummer 10 ihm zu Ehren offiziell zurück. Kein Spieler wird es für den Klub je wieder tragen.

Von der Insolvenz an die Spitze

2004 ging Napoli vollständig bankrott und stieg in die Serie C1, die dritte Liga, ab. Filmproduzent Aurelio De Laurentiis kaufte den Klub, ließ ihn unter dem vorübergehenden Namen „Napoli Soccer“ wiederaufleben und leitete den historischen Aufstieg zurück in die Fußballelite ein.

Der Esel als Maskottchen

Das ursprüngliche Vereinswappen zeigte ein majestätisches Pferd. Nach einer katastrophalen ersten Saison scherzten die Einheimischen jedoch, die Mannschaft sei ein „schreiender Esel“ (O Ciuccio). Statt sich darüber zu ärgern, nahm der Klub den Scherz an und machte den Esel zu seinem offiziellen Maskottchen.