Seit dem Gewinn der Champions League am Ende der Saison 2022/23 ist Manchester City in Europa nicht mehr über das Viertelfinale hinausgekommen. Findet die Mannschaft auf internationaler Bühne zu ihrer Spielfreude zurück? Tickets für die kommenden Champions-League-Spiele könnt ihr schon heute buchen.

Tickets für Manchester City in der Champions LeagueJetzt buchen

In der Ligaphase stehen unter anderem große Duelle gegen Napoli, Barcelona und Sporting an. Die Fans von Manchester City dürfen sich in den kommenden Monaten auf mitreißende Europapokalabende freuen.

GOAL liefert euch alle aktuellen Ticketinformationen zu den kommenden Champions-League-Spielen von Manchester City: wo ihr Karten kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.

Die kommenden Champions-League-Spiele von Manchester City

Datum (Ortszeit) Spiel Spielort Tickets Mi., 4. November (21 Uhr) RB Leipzig gegen Manchester City Red Bull Arena (auswärts) Tickets Di., 24. November (20 Uhr) Manchester City gegen Napoli Etihad Stadium (zu Hause) Tickets Di., 8. Dezember (21 Uhr) Barcelona gegen Manchester City Camp Nou (auswärts) Tickets Mi., 20. Januar (21 Uhr) Lens gegen Manchester City Stade Bollaert-Delelis (auswärts) Wird noch bekannt gegeben Mi., 27. Januar (20 Uhr) Manchester City gegen Sporting CP Etihad Stadium (zu Hause) Tickets

So kauft ihr Champions-League-Tickets für Manchester City

Tickets für Manchester City gelangen nur selten in den freien Verkauf. Der Klub hat eine treue Fangemeinde, und das Etihad Stadium ist schnell ausverkauft.

Bei Premier-League-Spielen sind in dem Stadion mit 53.400 Plätzen bereits 46.000 Sitze durch Dauerkartenbesitzer belegt. Um für diese Spiele Tickets direkt beim Klub kaufen zu können, benötigt ihr aller Wahrscheinlichkeit nach eine Mitgliedschaft bei Manchester City (Matchday Member).

Ausnahmen könnte es bei Spielen der Champions-League-Ligaphase oder im FA Cup und Carabao Cup geben, für die die Nachfrage tendenziell geringer ist. Garantien gibt es allerdings nicht, und die Verfügbarkeit schwankt.

Das offizielle Ticketportal des Klubs ist für Fans der sicherste Weg, um Karten für Manchester City zu kaufen. Wer ein Champions-League-Spiel besuchen möchte, kann aber auch Zweitmarktplattformen wie StubHub in Betracht ziehen. Dort bestehen möglicherweise die besten Chancen auf Tickets.

Wie viel kosten Champions-League-Tickets für Manchester City?

Wenn ihr Tickets für Champions-League-Spiele im Etihad Stadium direkt beim Klub kauft, kosten Karten für Erwachsene zwischen 25 Pfund (Family Stand, Ebene 0, und South Stand, Ebenen 0 und 3) und 50 Pfund (Premium-Sitzplätze ohne Hospitality-Angebot im Bereich 93:20). Auch die Preise für ermäßigte Tickets variieren: Über 65-Jährige und 18- bis 21-Jährige zahlen zwischen 22 und 37 Pfund. Unter 18-Jährige kommen für nur 10 Pfund im Family Stand hinein, während ein Platz im Bereich 93:20 bis zu 25 Pfund kostet.

Auf dem offiziellen Ticketportal des Klubs findet ihr weitere Informationen zur Verfügbarkeit und zu den Preisen. Auf Zweitmarktplattformen wie StubHub sind Tickets derzeit ab 95 Pfund erhältlich.

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Welche Hospitality-Pakete bietet Manchester City für Champions-League-Spiele an?

Hospitality-Pakete von Manchester City sind auch für Nichtmitglieder eine gute Möglichkeit, sich Plätze für ein Spiel zu sichern. Sie sind meist weniger schnell ausverkauft als Tickets im Erst- und Zweitmarkt und können daher eine gute Wahl sein, wenn andere Möglichkeiten begrenzt sind.

Hier findet ihr eine Auswahl der Hospitality-Pakete für Spiele von Manchester City im Etihad Stadium:

The Mancunian (ab 390 Pfund)

Ein Stück Manchester-Kultur mit Livemusik und lokaler Einrichtung. Dazu gibt es ein von einer Brasserie inspiriertes Menü. Getränke können am Spieltag oder über vorab gebuchte Pakete gekauft werden.

The Tunnel Club (ab 570 Pfund)

(The Tunnel Club Premier: ab 870 Pfund)

Ihr erhaltet Zugang zu Bereichen hinter den Kulissen und könnt den Kader von Manchester City bei seiner Ankunft begrüßen. Dazu gibt es ein modernes saisonales Menü, Getränke inklusive und gepolsterte Premium-Sitzplätze. Interviews in der Suite, DJ-Unterhaltung und ein Quiz mit Preisen in der Suite runden das Angebot ab.

Backstage (ab 1.140 Pfund)

Eine Erweiterung des „Tunnel Club“-Erlebnisses. Ihr bekommt Zugang hinter die Kulissen und erlebt die Vorbereitungen am Spieltag aus nächster Nähe. Dazu gehören ein privater Vortrag von jemandem aus dem Betreuerteam von Peps erster Mannschaft und eine Stadionführung hinter den Kulissen mit einer Klublegende.

Die Geschichte des Etihad Stadium

Das City of Manchester Stadium, das aus Sponsoringgründen derzeit Etihad Stadium heißt, ist seit 2003 die Heimspielstätte von Manchester City. Offiziell eröffnet wurde es ein Jahr zuvor, als es im Mittelpunkt der Commonwealth Games 2002 stand.

Es fasst derzeit 53.600 Zuschauer und ist damit das siebtgrößte Fußballstadion Englands und das elftgrößte im Vereinigten Königreich. Neben den Spielen von Manchester City fanden im Etihad Stadium unter anderem das UEFA-Cup-Finale 2008, Länderspiele der englischen Fußballnationalmannschaft, Rugby-League-Spiele, Boxkämpfe, Länderspiele der englischen Rugby-Union-Nationalmannschaft und Musikkonzerte statt.