Seit Manchester City am Ende der Saison 2022/23 den Champions-League-Pokal in die Höhe stemmte, kam der Klub in Europa nicht mehr über das Viertelfinale hinaus. Findet City auf internationaler Bühne zu seiner spielerischen Stärke zurück? Tickets für die kommenden Champions-League-Spiele können Sie schon heute buchen.

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In der Ligaphase stehen unter anderem große Duelle mit Napoli, Barcelona und Sporting CP an. Die Fans von City dürfen sich in den kommenden Monaten auf mitreißende Europapokalabende freuen.

GOAL liefert Ihnen alle aktuellen Informationen dazu, wie Sie sich Tickets für die kommenden Champions-League-Spiele von Manchester City sichern können, wo sie erhältlich sind, wie viel sie kosten und mehr.

Die kommenden Champions-League-Spiele von Manchester City

Datum (Ortszeit) Partie Spielort Tickets Di., 20. Oktober (20 Uhr) Manchester City gegen AEK Athens Etihad Stadium (Heimspiel) Tickets Mi., 4. November (21 Uhr) RB Leipzig gegen Manchester City Red Bull Arena (Auswärtsspiel) Tickets Di., 24. November (20 Uhr) Manchester City gegen Napoli Etihad Stadium (Heimspiel) Tickets Di., 8. Dezember (21 Uhr) Barcelona gegen Manchester City Camp Nou (Auswärtsspiel) Tickets Mi., 20. Januar (21 Uhr) Lens gegen Manchester City Stade Bollaert-Delelis (Auswärtsspiel) Wird noch bekannt gegeben Mi., 27. Januar (20 Uhr) Manchester City gegen Sporting CP Etihad Stadium (Heimspiel) Tickets

So kaufen Sie Champions-League-Tickets für Manchester City

Tickets für Manchester City gehen nur selten in den freien Verkauf. Der Klub hat eine treue Fangemeinde, und das Etihad Stadium ist schnell ausverkauft.

Bei Premier-League-Spielen sind in dem Stadion mit 53.400 Plätzen bereits 46.000 Plätze an Dauerkarteninhaber vergeben. Aller Wahrscheinlichkeit nach benötigen Sie eine Mitgliedschaft bei Manchester City (Matchday Member), um für diese Spiele Tickets direkt über den Klub kaufen zu können.

Ausnahmen kann es bei Spielen der Champions-League-Ligaphase sowie im FA Cup oder Carabao Cup geben, wenn die Nachfrage tendenziell geringer ist. Garantien gibt es allerdings nicht, und die Verfügbarkeit schwankt.

Das offizielle Ticketportal des Klubs ist für Fans der sicherste Weg, Tickets für Manchester City zu kaufen. Wer ein Champions-League-Spiel besuchen möchte, kann jedoch auch Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub in Betracht ziehen. Dort bestehen möglicherweise die besten Chancen, noch Tickets zu bekommen.

Wie viel kosten Champions-League-Tickets für Manchester City?

Wenn Sie Champions-League-Tickets für Spiele im Etihad Stadium direkt beim Klub kaufen, liegen die Preise für Erwachsene zwischen 25 Pfund (Familientribüne, Ebene 0, und Südtribüne, Ebenen 0 und 3) und 50 Pfund (Premium-Sitzplätze ohne Hospitality-Angebot im Bereich 93:20). Auch die ermäßigten Preise variieren: Personen über 65 und 18- bis 21-Jährige zahlen zwischen 22 und 37 Pfund. Unter 18-Jährige erhalten einen Platz auf der Familientribüne für nur 10 Pfund; im Bereich 93:20 kostet er bis zu 25 Pfund.

Behalten Sie das offizielle Ticketportal des Klubs im Blick, um weitere Informationen zu Verfügbarkeit und Preisen zu erhalten. Auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub sind Tickets derzeit ab 95 Pfund erhältlich.

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Welche Hospitality-Pakete bietet Manchester City für Champions-League-Spiele an?

Auch mit den Hospitality-Paketen von Manchester City können sich Nichtmitglieder gut einen Platz für ein Spiel sichern. Sie sind meist weniger schnell ausverkauft als Tickets auf dem Erst- und Zweitmarkt und können daher eine gute Wahl sein, wenn andere Möglichkeiten begrenzt sind.

Hier sehen wir uns einige der Hospitality-Pakete an, die für Spiele von Manchester City im Etihad Stadium erhältlich sind:

The Mancunian (ab 390 Pfund)

Ein Stück Manchester-Kultur mit Livemusik und lokaler Einrichtung. Dazu gibt es eine von Brasserien inspirierte Speisekarte sowie Getränke, die am Spieltag oder über vorab gebuchte Pakete gekauft werden können.

The Tunnel Club (ab 570 Pfund)

(The Tunnel Club Premier: ab 870 Pfund)

Sie erhalten Zugang zu Bereichen hinter den Kulissen und können die Mannschaft von MCFC bei ihrer Ankunft begrüßen. Außerdem gehören ein modernes, saisonales Menü, Getränke und gepolsterte Premium-Sitzplätze zum Angebot. Hinzu kommen Live-Interviews in der Suite, Unterhaltung durch einen DJ und ein Quiz mit Preisen in der Suite.

Backstage (ab 1.140 Pfund)

Eine Erweiterung des „Tunnel Club“-Erlebnisses. Sie erhalten Zugang hinter die Kulissen und erleben die Vorbereitungen am Spieltag aus nächster Nähe. Dazu gehören ein privater Vortrag eines Mitglieds von Peps Organisationsteam der ersten Mannschaft und eine Stadionführung hinter den Kulissen mit einer Vereinslegende.

Die Geschichte des Etihad Stadium

Das City of Manchester Stadium, das aus Sponsoringgründen derzeit Etihad Stadium heißt, ist seit 2003 die Heimspielstätte von Manchester City. Offiziell eröffnet worden war es bereits ein Jahr zuvor, da es der zentrale Austragungsort der Commonwealth Games 2002 war.

Es fasst derzeit 53.600 Zuschauer und ist damit das siebtgrößte Fußballstadion Englands und das elftgrößte im Vereinigten Königreich. Neben den Spielen von Manchester City fanden im Etihad Stadium auch das UEFA-Cup-Finale 2008, Fußball-Länderspiele Englands, Rugby-League-Spiele, Boxkämpfe, Rugby-Union-Länderspiele Englands und Musikkonzerte statt.