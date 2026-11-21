Zum dritten Mal in Folge strebt der Ligue-1-Klub Lyon (Olympique Lyonnais) sowohl national als auch in Europa nach Erfolgen. Wer die Mannschaft live sehen möchte, kann sich schon jetzt Tickets für ihre Spiele sichern.

Paulo Fonseca, den die Eigentümer von Lyon im Januar 2025 als Trainer verpflichteten, will nach vielversprechenden mehr als 18 Monaten im Amt den nächsten Schritt machen. Lyon belegte in der vergangenen Saison den vierten Platz in der Ligue 1. Es war die beste Ligaplatzierung seit 2020/21, als der Klub ebenfalls Vierter wurde.

Les Gones starteten stark in die laufende Saison: Von ihren ersten fünf Ligue-1-Spielen gewannen sie drei und spielten zweimal unentschieden. Besonders zu Hause überzeugte Lyon und gewann vier der ersten fünf Partien im Groupama Stadium. Bei jedem dieser Siege erzielte die Mannschaft mindestens zwei Tore.

Ihr wollt Spieler wie Zachary Athekame, Ernest Nuamah und Corentin Tolisso in dieser Saison live sehen? Dann erfahrt Ihr von GOAL alles Wichtige über Tickets für Lyon-Spiele: wo Ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.

Die nächsten Spiele von Lyon

Datum und Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Tickets Spielort Sa., 21. November (20.45 Uhr) Ligue 1: Lille gegen Lyon Tickets Stade Pierre Mauroy (Lille) Do., 26. November (21 Uhr) Europa League: Lyon gegen Lillestrøm Tickets Groupama Stadium (Lyon) So., 29. November (20.45 Uhr) Ligue 1: Lyon gegen Monaco Tickets Groupama Stadium (Lyon) So., 6. Dezember (20.45 Uhr) Ligue 1: Troyes gegen Lyon Tickets Stade de l'Aube (Troyes) Do., 10. Dezember (21 Uhr) Europa League: Lyon gegen Union Saint-Gilloise Tickets Groupama Stadium (Lyon) So., 13. Dezember (20.45 Uhr) Ligue 1: Lyon gegen Marseille Tickets Groupama Stadium (Lyon) So., 3. Januar (15 Uhr) Ligue 1: Le Mans gegen Lyon Tickets Stade Marie-Marvingt (Le Mans) So., 17. Januar (20.45 Uhr) Ligue 1: Lyon gegen Lorient Tickets Groupama Stadium (Lyon)

So kauft Ihr Tickets für Lyon

Offizielle Tickets für Spiele von Lyon (Olympique Lyonnais) gibt es direkt über die offizielle OL-Ticketplattform (billetterie.ol.fr).

Bei regulären Spielen beginnt der freie Verkauf in der Regel einige Wochen bis zwei Monate vor dem Anpfiff. Zuvor erhalten Dauerkarteninhaber und Vereinsmitglieder bevorzugten Zugang.

Vorkaufsphase 1 : Dauerkarteninhaber (Abonnés), die zusätzliche Plätze buchen möchten.

: Dauerkarteninhaber (Abonnés), die zusätzliche Plätze buchen möchten. Vorkaufsphase 2 : Mitglieder des Treueprogramms MyOL.

: Mitglieder des Treueprogramms MyOL. Freier Verkauf: Offen für alle mit einem kostenlosen Konto, sofern noch Plätze verfügbar sind.

Darüber hinaus können Fans Tickets für Lyon-Spiele auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub zählt zu den führenden Anbietern für alle, die auf anderem Weg Plätze ergattern möchten, und bietet Fans auch bei der Suche nach Last-Minute-Tickets eine verlässliche Möglichkeit.

Wie viel kosten Tickets für Lyon?

Offizielle Tickets für Spiele von Lyon (Olympique Lyonnais) kosten bei regulären Ligapartien meist ab 15 bis 25 Euro. In Premiumbereichen oder bei Topspielen, etwa gegen PSG oder Marseille, steigen die Preise auf über 180 Euro.

Die Ticketkategorien richten sich nach der Nähe zum Spielfeld und der Sicht:

Fan- und Eckbereiche (15 bis 25 Euro) : Die günstigste Kategorie. Diese Plätze befinden sich hinter den Toren (in den Virages) oder in den Eckblöcken (z. B. Block 107).

: Die günstigste Kategorie. Diese Plätze befinden sich hinter den Toren (in den Virages) oder in den Eckblöcken (z. B. Block 107). Mittlere Preiskategorie und Längsseiten (26 bis 65 Euro) : Plätze mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis auf den oberen und mittleren Rängen der Seitentribünen (Tribune Est und Tribune Ouest).

: Plätze mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis auf den oberen und mittleren Rängen der Seitentribünen (Tribune Est und Tribune Ouest). Premiumplätze im regulären Verkauf (76 bis über 120 Euro) : Besonders attraktive Blöcke auf den unteren Rängen an der Seitenlinie, nahe der Mittellinie und den Spielerbänken.

: Besonders attraktive Blöcke auf den unteren Rängen an der Seitenlinie, nahe der Mittellinie und den Spielerbänken. VIP und Hospitality (150 bis über 300 Euro): Exklusive Clubpakete mit Zugang zu Lounges wie dem Salon des Lumières, gepolsterten Sitzplätzen und gehobener Verpflegung.

Weitere Informationen findet Ihr auf dem offiziellen Ticketportal des Klubs. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Alles Wissenswerte über das Groupama Stadium

Das Groupama Stadium, auch als Parc Olympique Lyonnais bekannt, ist eine hochmoderne Spielstätte mit 59.186 Plätzen in Décines-Charpieu, einem Vorort von Lyon in Frankreich.

Bei seiner Eröffnung 2016 war es das drittgrößte Stadion Frankreichs. Es ist die Heimspielstätte des Ligue-1-Klubs Lyon (Olympique Lyonnais) und weltweit für sein futuristisches Design, seine Eignung für verschiedene Sportarten und seine erstklassige Konzertakustik bekannt.

65 Jahre lang spielte Lyon im traditionsreichen Stade de Gerland. Um den wachsenden europäischen Ambitionen des Klubs gerecht zu werden, schlug der prägende OL-Präsident Jean-Michel Aulas 2008 jedoch den Bau eines neuen, privat finanzierten Stadions vor.

Offiziell eingeweiht wurde das Stadion im Januar 2016 mit einem deutlichen 4:1-Sieg Lyons gegen Troyes. Alexandre Lacazette erzielte dabei das erste Tor in der Geschichte der Spielstätte.

Denkwürdige Momente im Groupama Stadium

UEFA-Europa-League-Finale 2018 : Atlético Madrid besiegte Olympique de Marseille deutlich mit 3:0. Antoine Griezmann trug mit einem herausragenden Doppelpack zum Sieg bei.

: Atlético Madrid besiegte Olympique de Marseille deutlich mit 3:0. Antoine Griezmann trug mit einem herausragenden Doppelpack zum Sieg bei. Finale der Frauen-WM 2019 : Das Stadion wurde zum Mittelpunkt des Frauenfußballs. Vor 57.900 Zuschauern im ausverkauften Stadion bezwang die US-amerikanische Frauen-Nationalmannschaft (USWNT) die Niederlande mit 2:0 und holte ihren vierten WM-Titel.

: Das Stadion wurde zum Mittelpunkt des Frauenfußballs. Vor 57.900 Zuschauern im ausverkauften Stadion bezwang die US-amerikanische Frauen-Nationalmannschaft (USWNT) die Niederlande mit 2:0 und holte ihren vierten WM-Titel. Olympische Sommerspiele 2024 in Paris: Im Stadion fanden mehrere Spiele des olympischen Fußballturniers statt, die seiner Geschichte ein olympisches Kapitel hinzufügten.

Musik-Superstars: Das Stadion war Schauplatz großer Konzerte, darunter Taylor Swifts Eras Tour 2024 mit mehr als 59.000 Fans sowie Auftritte von Coldplay, The Rolling Stones und Linkin Park.

Lyons Erfolge und Statistiken

Lyon (Olympique Lyonnais), liebevoll Les Gones („die Kinder“) genannt, gehört zu den traditionsreichsten Fußballklubs Frankreichs.

Der 1950 gegründete Klub entwickelte sich von einem Pokalspezialisten im Inland Mitte des 20. Jahrhunderts zu einer europäischen Spitzenmannschaft, die den französischen Fußball in den 2000er-Jahren vollständig dominierte.

Titel und Trophäen des Klubs

Ligue 1 : 7 Titel (2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08)

: 7 Titel (2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08) Coupe de France : 5 Titel (1963/64, 1966/67, 1972/73, 2007/08, 2011/12)

: 5 Titel (1963/64, 1966/67, 1972/73, 2007/08, 2011/12) Coupe de la Ligue: 1 Titel (2000/01)

Individuelle Spielerrekorde

Die meisten Einsätze: Serge Chiesa (547), Grégory Coupet (520)

Die meisten Tore: Fleury Di Nallo (222), Alexandre Lacazette (201)

Der Rekord von sieben Titeln in Folge

Lyon hält mit sieben Titeln zwischen 2002 und 2008 den französischen Rekord für die meisten Ligue-1-Meisterschaften in Folge. Damals war das zugleich ein Rekord unter Europas fünf großen Ligen.

Die bemalte Derby-Provokation von 2006

Vor dem umkämpften Rhône-Alpes-Derby gegen Saint-Étienne im April 2006 betraten Lyons Spieler mit Gesichtern und Haaren, die in den Vereinsfarben Rot, Weiß und Blau bemalt waren, demonstrativ den Platz. Ihren großen Worten ließen sie Taten folgen: Mit einem 4:0 gegen den Rivalen sicherten sie sich an diesem Abend ihren fünften Meistertitel in Folge.

Die Talentschmiede

Passend zum Beinamen Les Gones („die Kinder“ im lokalen Dialekt) zählt Lyons Akademie zu den bekanntesten Talentschmieden Europas. Sie brachte Weltklassespieler wie Karim Benzema, Alexandre Lacazette, Anthony Martial, Samuel Umtiti und Corentin Tolisso hervor.