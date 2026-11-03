Zum dritten Mal in Folge strebt der Ligue-1-Klub Lyon (Olympique Lyonnais) sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene nach Erfolgen. Wer die Mannschaft live erleben möchte, kann sich schon heute Tickets für ihre Spiele sichern.

Paulo Fonseca, den die Eigentümer von Lyon im Januar 2025 als Trainer verpflichteten, will nach vielversprechenden gut 18 Monaten im Amt den nächsten Schritt machen. Lyon belegte in der vergangenen Saison Platz vier der Ligue 1, die beste Ligaplatzierung seit 2020/21, als der Klub ebenfalls Vierter wurde.

Lyon erwischte einen starken Start in die laufende Saison und gewann drei seiner ersten fünf Ligue-1-Spiele bei zwei Unentschieden. Besonders zu Hause überzeugte die Mannschaft: Im Groupama Stadium gewann sie vier ihrer ersten fünf Partien und erzielte bei jedem dieser Siege mindestens zwei Tore.

Ihr wollt Spieler wie Zachary Athekame, Ernest Nuamah und Corentin Tolisso in dieser Saison live sehen? Dann liefert euch GOAL alle aktuellen Informationen zu Tickets für die Spiele von Lyon: wo ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.

Die nächsten Spiele von Lyon

Datum und Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Tickets Spielort Do., 5. November (18.45 Uhr) Europa League: Real Sociedad gegen Lyon Tickets Anoeta-Stadion (San Sebastián) So., 8. November (17.15 Uhr) Ligue 1: Brest gegen Lyon Tickets Stade Francis-Le Blé (Brest) Sa., 21. November (20.45 Uhr) Ligue 1: Lille gegen Lyon Tickets Stade Pierre Mauroy (Lille) Do., 26. November (21 Uhr) Europa League: Lyon gegen Lillestrøm Tickets Groupama Stadium (Lyon) So., 29. November (20.45 Uhr) Ligue 1: Lyon gegen Monaco Tickets Groupama Stadium (Lyon) So., 6. Dezember (20.45 Uhr) Ligue 1: Troyes gegen Lyon Tickets Stade de l'Aube (Troyes) Do., 10. Dezember (21 Uhr) Europa League: Lyon gegen Union Saint-Gilloise Tickets Groupama Stadium (Lyon) So., 13. Dezember (20.45 Uhr) Ligue 1: Lyon gegen Marseille Tickets Groupama Stadium (Lyon) So., 3. Januar (15 Uhr) Ligue 1: Le Mans gegen Lyon Tickets Stade Marie-Marvingt (Le Mans) So., 17. Januar (20.45 Uhr) Ligue 1: Lyon gegen Lorient Tickets Groupama Stadium (Lyon)

So kauft ihr Tickets für Lyon

Offizielle Tickets für Spiele von Lyon (Olympique Lyonnais) können direkt über die offizielle Online-Ticketplattform des Klubs (billetterie.ol.fr) gekauft werden.

Für reguläre Spiele beginnt der freie Verkauf in der Regel einige Wochen bis zwei Monate vor dem Anpfiff, nachdem zunächst Dauerkarteninhaber und Vereinsmitglieder die Möglichkeit zum Kauf hatten.

Erste Vorverkaufsphase : Dauerkarteninhaber (Abonnés), die zusätzliche Plätze erwerben möchten.

: Dauerkarteninhaber (Abonnés), die zusätzliche Plätze erwerben möchten. Zweite Vorverkaufsphase : Mitglieder des Treueprogramms MyOL.

: Mitglieder des Treueprogramms MyOL. Freier Verkauf: Offen für alle mit einem kostenlosen Konto, sofern noch Plätze verfügbar sind.

Darüber hinaus können Fans Tickets für Lyon-Spiele auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub gehört zu den führenden Anbietern für alle, die sich auf anderem Weg Plätze sichern möchten, und bietet Fans eine verlässliche Möglichkeit, kurzfristig Tickets zu bekommen.

Wie viel kosten Tickets für Lyon?

Offizielle Tickets für Spiele von Lyon (Olympique Lyonnais) kosten bei regulären Ligapartien üblicherweise ab 15 bis 25 Euro. Für Premium-Blöcke oder Topspiele, etwa gegen PSG oder Marseille, steigen die Preise auf mehr als 180 Euro.

Die Ticketkategorien richten sich nach der Nähe zum Spielfeld und der Qualität der Sicht:

Fan- und Eckbereiche (15 bis 25 Euro) : Die günstigste Kategorie. Diese Plätze befinden sich hinter den Toren (in den Virages) oder in den Eckblöcken (z. B. Block 107).

: Die günstigste Kategorie. Diese Plätze befinden sich hinter den Toren (in den Virages) oder in den Eckblöcken (z. B. Block 107). Mittlere Preiskategorie und Längsseiten (26 bis 65 Euro) : Plätze mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis auf den oberen und mittleren Ebenen der Seitentribünen (Tribune Est und Tribune Ouest).

: Plätze mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis auf den oberen und mittleren Ebenen der Seitentribünen (Tribune Est und Tribune Ouest). Premium-Plätze im regulären Verkauf (76 bis über 120 Euro) : Besonders gut gelegene Blöcke an der Seitenlinie auf den unteren Rängen, nahe der Mittellinie und den Spielerbänken.

: Besonders gut gelegene Blöcke an der Seitenlinie auf den unteren Rängen, nahe der Mittellinie und den Spielerbänken. VIP und Hospitality (150 bis über 300 Euro): Exklusive Clubpakete mit Zugang zu Lounges wie dem Salon des Lumières, gepolsterten Sitzen und Gourmet-Catering.

Aktuelle Informationen findet ihr auf dem offiziellen Ticketportal des Klubs. Die derzeitige Verfügbarkeit könnt ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Alles Wissenswerte über das Groupama Stadium

Das Groupama Stadium, auch bekannt als Parc Olympique Lyonnais, ist eine hochmoderne Spielstätte mit 59.186 Plätzen in Décines-Charpieu, einem Vorort von Lyon in Frankreich.

Das 2016 eröffnete Stadion ist das drittgrößte Frankreichs. Es dient dem Ligue-1-Klub Lyon (Olympique Lyonnais) als Heimspielstätte und ist weltweit für sein futuristisches Design, seine vielseitige Nutzung für verschiedene Sportarten und seine erstklassige Konzertakustik bekannt.

65 Jahre lang spielte Lyon im traditionsreichen Stade de Gerland. Um den wachsenden europäischen Ambitionen des Klubs gerecht zu werden, schlug der prägende OL-Präsident Jean-Michel Aulas 2008 jedoch ein völlig neues, privat finanziertes Stadionprojekt vor.

Offiziell eingeweiht wurde das Stadion im Januar 2016 mit einem deutlichen 4:1-Sieg von Lyon gegen Troyes. Alexandre Lacazette erzielte dabei das erste Tor in der Geschichte des Stadions.

Denkwürdige Momente im Groupama Stadium

Europa-League-Finale 2018 : Der europäische Fußball stand im Mittelpunkt, als Atlético Madrid Olympique de Marseille dank eines starken Doppelpacks von Antoine Griezmann souverän mit 3:0 besiegte.

: Der europäische Fußball stand im Mittelpunkt, als Atlético Madrid Olympique de Marseille dank eines starken Doppelpacks von Antoine Griezmann souverän mit 3:0 besiegte. Finale der Frauen-WM 2019 : Das Stadion wurde zum Mittelpunkt des Frauenfußballs. Vor 57.900 Zuschauern und ausverkauftem Haus gewann die US-Frauennationalmannschaft (USWNT) mit einem 2:0 gegen die Niederlande ihren vierten WM-Titel.

: Das Stadion wurde zum Mittelpunkt des Frauenfußballs. Vor 57.900 Zuschauern und ausverkauftem Haus gewann die US-Frauennationalmannschaft (USWNT) mit einem 2:0 gegen die Niederlande ihren vierten WM-Titel. Olympische Sommerspiele 2024 in Paris: Im Stadion fanden mehrere Spiele des olympischen Fußballturniers statt. Damit wurde auch Olympia Teil seiner Geschichte.

Superstars der Musik: Das Stadion war Schauplatz großer Konzerte, darunter Taylor Swifts Eras Tour 2024, die mehr als 59.000 Fans anzog, sowie Auftritte von Coldplay, The Rolling Stones und Linkin Park.

Rekorde und Statistiken von Lyon

Lyon (Olympique Lyonnais), liebevoll Les Gones („die Kinder“) genannt, zählt historisch zu den renommiertesten Fußballklubs Frankreichs.

Der 1950 gegründete Klub entwickelte sich von einem Pokalspezialisten auf nationaler Ebene Mitte des 20. Jahrhunderts zu einer europäischen Größe, die den französischen Fußball in den 2000er-Jahren vollständig dominierte.

Die wichtigsten Titel des Klubs

Ligue 1 : 7 Titel (2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08)

: 7 Titel (2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08) Coupe de France : 5 Titel (1963/64, 1966/67, 1972/73, 2007/08, 2011/12)

: 5 Titel (1963/64, 1966/67, 1972/73, 2007/08, 2011/12) Coupe de la Ligue: 1 Titel (2000/01)

Individuelle Spielerrekorde

Die meisten Einsätze: Serge Chiesa (547), Grégory Coupet (520)

Die meisten Tore: Fleury Di Nallo (222), Alexandre Lacazette (201)

Der Rekord von sieben Titeln in Folge

Lyon hält mit sieben Meisterschaften zwischen 2002 und 2008 den französischen Rekord für die meisten Ligue-1-Titel in Folge. Damals war dies auch ein Rekord unter Europas fünf führenden Ligen.

Die Provokation vor dem Derby 2006

Vor dem umkämpften Rhône-Alpes-Derby gegen Saint-Étienne im April 2006 betraten die Spieler von Lyon selbstbewusst den Platz: Ihre Gesichter und Haare waren in den Vereinsfarben Rot, Weiß und Blau bemalt. Ihren großen Worten ließen sie Taten folgen, bezwangen den Rivalen mit 4:0 und sicherten sich an diesem Abend den fünften Meistertitel in Folge.

Die Talentschmiede

Da Lyon als Les Gones („die Kinder“ im lokalen Dialekt) bekannt ist, überrascht es kaum, dass seine Akademie zu den berühmtesten Talentschmieden Europas zählt. Sie brachte Weltklassespieler wie Karim Benzema, Alexandre Lacazette, Anthony Martial, Samuel Umtiti und Corentin Tolisso hervor.