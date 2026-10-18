Arne Slot mag nach einer enttäuschenden vergangenen Saison als Trainer des FC Liverpool abgelöst worden sein, doch immerhin trug er dazu bei, dem Klub die Teilnahme an der Champions League zu sichern. Tickets für einen der bevorstehenden großen Europapokalabende in Anfield oder auswärts könnt Ihr schon heute buchen.

Unter der Leitung von Andoni Iraola hoffen die Liverpool-Fans, an die magischen Momente der jüngeren Europapokalgeschichte anzuknüpfen. In der Ära Klopp erreichte der Klub innerhalb von fünf Jahren (2018–2022) gleich drei Champions-League-Endspiele. 2019 krönte sich Liverpool nach einem Sieg gegen Tottenham in Madrid zum sechsten Mal in der Vereinsgeschichte zum Sieger auf europäischer Ebene.

Liverpool startete die Champions-League-Saison im vergangenen Jahr mit einem Heimsieg gegen Atletico Madrid und beendete die Ligaphase schließlich auf Platz drei. Der Klub hofft, dass das ein gutes Omen ist: Auch in diesem September begann seine Europapokalsaison mit einem Sieg gegen Diego Simeones Mannschaft aus Madrid in Anfield. Unter anderem stehen noch Duelle mit Inter Mailand, Porto und Villarreal an. Die Liverpool-Fans dürfen sich in den kommenden Monaten auf packende Europapokalspiele freuen.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles Wichtige über Tickets für Liverpools kommende Champions-League-Spiele: wo Ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.

Wie sieht Liverpools Spielplan in der Champions League 2026/27 aus?

Datum (Ortszeit) Spiel Tickets Spielort Di., 20. Oktober (20 Uhr) Liverpool gegen Villarreal Tickets Anfield (Heimspiel) Mi., 4. November (20.45 Uhr) Fenerbahçe gegen Liverpool Tickets Şükrü Saracoğlu Stadium (Auswärtsspiel) Mi., 25. November (21 Uhr) Club Brugge gegen Liverpool Tickets Jan-Breydel-Stadion (Auswärtsspiel) Mi., 9. Dezember (20 Uhr) Liverpool gegen Porto Tickets Anfield (Heimspiel) Di., 19. Januar (21 Uhr) Inter Mailand gegen Liverpool Noch bekanntzugeben San Siro (Auswärtsspiel) Mi., 27. Januar (20 Uhr) Liverpool gegen RC Lens Tickets Anfield (Heimspiel)

So kauft Ihr Tickets für Liverpools Champions-League-Spiele

Offizielle Tickets für Liverpools Champions-League-Spiele können direkt über die Ticketseite des Klubs oder über den Verkauf im Rahmen des Pokalprogramms und für Mitglieder erworben werden. Bestimmte Hospitality-Tickets des LFC sind auch ohne die für reguläre Tickets erforderlichen Mitgliedschaftsguthaben erhältlich.

Für den regulären Ticketverkauf an Mitglieder und die Verlosungen ist eine aktive offizielle LFC-Mitgliedschaft (Full, Light oder Junior) erforderlich. Tickets für Champions-League- und Pokalspiele werden für Berechtigte über das Auto Cup Scheme oder über den Verkauf und die Verlosung für Mitglieder zu einzelnen Spielen vergeben.

Der erste Verkauf und die Anmeldung zu den Verlosungen für Champions-League-Spiele begannen im Juli im Rahmen der saisonalen Ticketvergabe des Klubs. Nach der Auslosung der UEFA-Ligaphase folgten weitere Phasen.

Das offizielle Klubportal ist für Fans der sicherste Weg, Liverpool-Tickets zu kaufen. Wer ein Champions-League-Spiel besuchen möchte, kann aber auch Zweitmarktplattformen wie StubHub und Ticombo in Betracht ziehen. Dort könnten die Chancen auf Tickets am besten sein.

Wie viel kosten Tickets für Liverpools Champions-League-Spiele?

Offizielle reguläre Eintrittskarten für Liverpools Champions-League-Spiele in Anfield kosten in der Saison 2026/27 zwischen 30 und mehr als 60 Pfund. Der Klub hat die Preiserhöhung für reguläre Eintrittskarten in dieser Saison auf 3 Prozent begrenzt; in der Saison 2027/28 bleiben die Preise unverändert. Die Tickets für Fans aus der Region im Oberrang des Main Stand kosten weiterhin unverändert 9 Pfund.

Bei den Grundpreisen unterscheidet Liverpool Champions-League-Spiele nicht von regulären Premier-League-Partien. Stattdessen hängt der Originalpreis ausschließlich vom Rang, von der Tribüne und vom jeweiligen Bereich in Anfield ab:

Sitzbereich und Tribüne Preis für Erwachsene Besonderheiten Main Stand (mittlere Ränge) 62 Pfund (höchster Preis) Nahe an den Spielerbänken und modernen Einrichtungen, mit erstklassigem Panoramablick Main Stand (Oberrang) 31 bis 55 Pfund Erhöhter Blick auf das Spielfeld; hier befindet sich auch der Bereich mit den 9-Pfund-Tickets für Fans aus der Region Sir Kenny Dalglish Stand 55 bis 60 Pfund Sitzplätze an der Längsseite gegenüber dem Main Stand mit dem klassischen Blickwinkel aus Fernsehübertragungen The Kop 39 bis 44 Pfund Die bekannteste Tribüne für die lautstarke Unterstützung der heimischen Fans und eine intensive Spieltagsatmosphäre Anfield Road Stand (Unter-/Oberrang) 31 bis 54 Pfund Gegenüber dem Kop gelegen, mit einem neu eingerichteten Bereich für junge Erwachsene (bis 24 Jahre)

Offizielle LFC-Hospitality-Pakete für Champions-League-Abende in der Gruppenphase kosten in der Regel zwischen 175 und mehr als 400 Pfund pro Platz. Sie umfassen hochwertige Sitzplätze im Main Stand oder im Anfield Road End, Zugang zu einer Lounge und Verpflegung vor dem Spiel, etwa in der Brodies Sports Bar, im The Boot Room Restaurant oder im The Carlsberg Dugout.

Weitere Informationen findet Ihr auf der offiziellen PSG-Website. Auf Zweitmarktplattformen wie StubHub und Ticombo könnt Ihr die aktuelle Ticketverfügbarkeit prüfen.

Liverpools jüngste Ergebnisse in der Champions League

Für Liverpool gab es im Europapokal zuletzt nur Sieg oder Niederlage. Erstaunlicherweise hat der Klub seit 45 Spielen in der Champions League und Europa League nicht mehr unentschieden gespielt. Zuletzt trennte sich Liverpool im April 2022 im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League in Anfield von Benfica mit einem Remis.

Datum Runde und Gegner Ergebnis Spielort 14. Oktober 2026 Ligaphase: LASK 6:3 (Sieg) Raiffeisen Arena (Linz) 9. September 2026 Ligaphase: Atletico Madrid 2:1 (Sieg) Anfield (Liverpool) 14. April 2026 Viertelfinale (Rückspiel): PSG 0:2 (Niederlage) Anfield (Liverpool) 8. April 2026 Viertelfinale (Hinspiel): PSG 0:2 (Niederlage) Parc des Princes (Paris) 18. März 2026 Achtelfinale (Rückspiel): Galatasaray 4:0 (Sieg) Anfield (Liverpool) 10. März 2026 Achtelfinale (Hinspiel): Galatasaray 0:1 (Niederlage) RAMS Park (Istanbul) 28. Januar 2026 Ligaphase: Qarabağ FK 6:0 (Sieg) Anfield (Liverpool) 21. Januar 2026 Ligaphase: Marseille 3:0 (Sieg) Stade Vélodrome (Marseille)



