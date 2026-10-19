Arne Slot wurde nach einer durchwachsenen vergangenen Saison möglicherweise als Trainer von Liverpool abgelöst. Immerhin half er dem Klub dabei, sich für die Champions League zu qualifizieren. Tickets für einen der bevorstehenden großen Europapokalabende an der Anfield Road oder anderswo können Sie schon heute buchen.

Unter der Leitung von Andoni Iraola hoffen Liverpools Fans, an die Erfolge der jüngeren Vergangenheit in Europa anzuknüpfen. In der Klopp-Ära erreichte der Klub innerhalb von fünf Jahren (2018-2022) drei Champions-League-Endspiele. 2019 krönte sich Liverpool nach einem Sieg gegen Tottenham in Madrid zum sechsten Mal in seiner Vereinsgeschichte zu Europas Champion.

Liverpool startete mit einem Heimsieg gegen Atletico Madrid in die Champions-League-Saison 2025/26 und beendete die Ligaphase auf Platz drei. Der Klub hofft, dass dies ein gutes Omen ist: Auch in diesem September begann seine Europapokalsaison mit einem Sieg gegen Diego Simeones Atletico Madrid an der Anfield Road. Unter anderem stehen noch Begegnungen mit Inter Mailand, Porto und Villarreal an. Liverpools Fans dürfen sich in den kommenden Monaten auf spannende Europapokalspiele freuen.

GOAL liefert Ihnen die neuesten Informationen zu Tickets für Liverpools kommende Champions-League-Spiele: wo Sie diese kaufen können, wie viel sie kosten und mehr.

Wie lautet Liverpools Spielplan in der Champions League 2026/27?

Datum (Ortszeit) Begegnung Tickets Spielort Di., 20. Oktober (20 Uhr) Liverpool gegen Villarreal Tickets Anfield (Heimspiel) Mi., 4. November (20.45 Uhr) Fenerbahçe gegen Liverpool Tickets Şükrü-Saracoğlu-Stadion (Auswärtsspiel) Mi., 25. November (21 Uhr) FC Brügge gegen Liverpool Tickets Jan-Breydel-Stadion (Auswärtsspiel) Mi., 9. Dezember (20 Uhr) Liverpool gegen Porto Tickets Anfield (Heimspiel) Di., 19. Januar (21 Uhr) Inter Mailand gegen Liverpool Noch nicht bekannt San Siro (Auswärtsspiel) Mi., 27. Januar (20 Uhr) Liverpool gegen RC Lens Tickets Anfield (Heimspiel)

So kaufen Sie Tickets für Liverpools Champions-League-Spiele

Offizielle Tickets für Liverpools Champions-League-Spiele können direkt über die Ticketseite des Klubs sowie über den Auto Cup Scheme und den Mitgliederverkauf erworben werden. Bestimmte Hospitality-Tickets des LFC sind auch ohne die für reguläre Tickets erforderlichen Mitgliedschaftsnachweise erhältlich.

Für den Zugang zum regulären Mitgliederverkauf und zu den Ticketverlosungen ist eine aktive offizielle LFC-Mitgliedschaft (Full, Light oder Junior) erforderlich. Tickets für Champions-League- und Pokalspiele werden für Berechtigte über den Auto Cup Scheme oder über spielbezogene Mitgliederverkäufe und Verlosungen vergeben.

Der erste Verkauf und die Anmeldung zu den Verlosungen für Champions-League-Spiele begannen im Juli im Rahmen der saisonalen Ticketvergabe des Klubs. Weitere Phasen folgten nach der Auslosung der UEFA-Ligaphase.

Das offizielle Ticketportal des Klubs ist für Fans der sicherste Weg, Liverpool-Tickets zu kaufen. Wer ein Champions-League-Spiel besuchen möchte, kann aber auch Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub und Ticombo in Betracht ziehen. Dort könnten die Chancen auf Tickets am besten sein.

Wie viel kosten Tickets für Liverpools Champions-League-Spiele?

Offizielle reguläre Tickets für Liverpools Champions-League-Spiele an der Anfield Road kosten in der Saison 2026/27 zwischen 30 und über 60 Pfund. Der Klub hat die Erhöhung der regulären Ticketpreise in dieser Saison auf 3 Prozent begrenzt; für die Saison 2027/28 bleiben die Preise dann unverändert. Tickets für Fans aus der Region im Oberrang der Main Stand kosten weiterhin 9 Pfund.

Bei den Grundpreisen unterscheidet Liverpool Champions-League-Spiele nicht von regulären Premier-League-Partien. Der Nennwert eines Tickets hängt ausschließlich vom Rang, der Tribüne und dem jeweiligen Block an der Anfield Road ab:

Sitzbereich und Tribüne Preis für Erwachsene Besonderheiten Main Stand (mittlere Ränge) 62 Pfund (Höchstpreis) Am nächsten an den Trainerbänken und den modernen Einrichtungen, mit erstklassigem Panoramablick Main Stand (Oberrang) 31 bis 55 Pfund Erhöhter Blick auf das Spielfeld; hier befindet sich auch der Bereich für „Local Tickets“ zum Preis von 9 Pfund Sir Kenny Dalglish Stand 55 bis 60 Pfund Sitzplätze an der Längsseite gegenüber der Main Stand mit dem klassischen Blickwinkel der Fernsehübertragung The Kop 39 bis 44 Pfund Die bekannteste Tribüne für die lautstarke Unterstützung der Fans aus der Region und eine intensive Spieltagsatmosphäre Anfield Road Stand (Unter- und Oberrang) 31 bis 54 Pfund Gegenüber der Kop gelegen, mit einem neu eingerichteten Bereich für junge Erwachsene bis 24 Jahre

Offizielle Hospitality-Pakete des LFC für Champions-League-Abende in der Gruppenphase kosten in der Regel zwischen 175 und über 400 Pfund pro Platz. Sie umfassen Premium-Sitzplätze auf der Main Stand oder am Anfield Road End, Zugang zu einer Lounge und Verpflegung vor dem Spiel, etwa in der Brodies Sports Bar, im The Boot Room Restaurant oder im The Carlsberg Dugout.

Auf der offiziellen Website von PSG finden Sie weitere Informationen. Prüfen Sie für die aktuelle Ticketverfügbarkeit auch Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub und Ticombo.

Liverpools jüngste Ergebnisse in der Champions League

Für Liverpool gab es in den vergangenen Europapokal-Spielzeiten nur Siege oder Niederlagen. Erstaunlicherweise blieb der Klub 45 Spiele in Champions League und Europa League ohne Unentschieden. Zuletzt teilte Liverpool im April 2022 im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League an der Anfield Road gegen Benfica die Punkte.

Datum Runde und Gegner Spielstand (Ergebnis) Spielort 14. Oktober 2026 Ligaphase: LASK 6:3 (Sieg) Raiffeisen Arena (Linz) 9. September 2026 Ligaphase: Atletico Madrid 2:1 (Sieg) Anfield (Liverpool) 14. April 2026 Viertelfinale (Rückspiel): PSG 0:2 (Niederlage) Anfield (Liverpool) 8. April 2026 Viertelfinale (Hinspiel): PSG 0:2 (Niederlage) Parc des Princes (Paris) 18. März 2026 Achtelfinale (Rückspiel): Galatasaray 4:0 (Sieg) Anfield (Liverpool) 10. März 2026 Achtelfinale (Hinspiel): Galatasaray 0:1 (Niederlage) RAMS Park (Istanbul) 28. Januar 2026 Ligaphase: Qarabağ FK 6:0 (Sieg) Anfield (Liverpool) 21. Januar 2026 Ligaphase: Marseille 3:0 (Sieg) Stade Vélodrome (Marseille)



