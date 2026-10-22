Ipswich Town ist im ersten Anlauf in das gelobte Land der Premier League zurückgekehrt. Diesmal hofft der Klub unter der Leitung von Gary O'Neil auf einen längeren Aufenthalt. Wenn du dir heute Tickets sicherst, kannst du Spiele an der Portman Road und auswärts besuchen.

Nach dem zweiten Platz in der Championship und dem damit verbundenen direkten Aufstieg in der vergangenen Saison dürfte die Begeisterung bei Ipswich Town noch immer groß sein. Die gute Stimmung hält auch in der neuen Spielzeit an.

Zu Hause hat Ipswich mit starken Leistungen überzeugt und auswärts Widerstandskraft bewiesen. Diese Qualität muss die Mannschaft im Laufe der Saison bewahren, wenn sie den gefürchteten Abstieg vermeiden will.

Bei GOAL erfährst du alles Wichtige über Tickets für die Spiele von Ipswich Town: wo du sie kaufen kannst, was sie kosten und mehr.

Die nächsten Spiele von Ipswich Town

Datum und Uhrzeit Spiel Tickets Spielort Fr., 23. Okt. (20 Uhr) Ipswich Town gegen Nottingham Forest Tickets Portman Road (Heimspiel) Sa., 31. Okt. (15 Uhr) Hull City gegen Ipswich Town Tickets MKM Stadium (Auswärtsspiel) So., 8. Nov. (14 Uhr) Ipswich Town gegen Bournemouth Tickets Portman Road (Heimspiel) Sa., 21. Nov. (15 Uhr) Tottenham Hotspur gegen Ipswich Town Tickets Tottenham Hotspur Stadium (Auswärtsspiel) Sa., 28. Nov. (17.30 Uhr) Ipswich Town gegen Aston Villa Tickets Portman Road (Heimspiel) Di., 1. Dez. (20 Uhr) Coventry City gegen Ipswich Town Tickets Coventry Building Society Arena (Auswärtsspiel) Sa., 5. Dez. (20 Uhr) Leeds United gegen Ipswich Town Tickets Elland Road (Auswärtsspiel) Sa., 12. Dez. (15 Uhr) Ipswich Town gegen Newcastle United Tickets Portman Road (Heimspiel) So., 20. Dez. (14 Uhr) Brighton & Hove Albion gegen Ipswich Town Tickets American Express Stadium (Auswärtsspiel) Sa., 26. Dez. (15 Uhr) Ipswich Town gegen Brentford Tickets Portman Road (Heimspiel) Mi., 30. Dez. (20.15 Uhr) Ipswich Town gegen Chelsea Tickets Portman Road (Heimspiel) Sa., 2. Jan. (15 Uhr) Arsenal gegen Ipswich Town Tickets Emirates Stadium (Auswärtsspiel) Mi., 6. Jan. (19.30 Uhr) Ipswich Town gegen Coventry City Tickets Portman Road (Heimspiel)

So kaufst du Tickets für Ipswich Town

Der wichtigste und sicherste Weg zu offiziellen Tickets für Ipswich Town führt über das E-Ticketing-Portal des Klubs. Dafür musst du ein digitales Klubkonto erstellen und dich damit anmelden.

Tickets können auch persönlich im Planet Blue Superstore des Klubs an der Portman Road gekauft werden. Dabei ist allerdings zu beachten, dass dies in der Regel nur an spielfreien Tagen möglich ist und nur in den seltenen Fällen, in denen noch Tickets verfügbar sind.

Verkaufsphasen und Zeitplan

Verkaufsphase Zeitraum und Bedingungen Ticketverlosung Beginnt ungefähr 4 Wochen vor dem Spiel. Sie steht ausschließlich Super-Blues-Mitgliedern ohne Dauerkarte offen. Mitglieder können sich einzeln oder als Gruppe bewerben. Bevorzugter Verkauf für Mitglieder Wer bei der Verlosung erfolgreich war, erhält zuerst Zugang. Anschließend bekommen Mitglieder, die bei der Verlosung leer ausgegangen sind, sowie die übrigen Super-Blues-Mitglieder ein eigenes Zeitfenster, um noch verfügbare Tickets zu kaufen (höchstens 1 Ticket pro Mitglied). Weiterverkauf von Dauerkartenplätzen Läuft fortlaufend bis zum Spieltag. Kann jemand mit Dauerkarte ein Spiel nicht besuchen, kann die Person ihren Platz über die offizielle Tauschplattform des Klubs freigeben. Andere berechtigte Mitglieder können ihn dann sofort kaufen. Freier Verkauf Findet nur statt, wenn nach Abschluss aller Verkaufsphasen für Mitglieder noch Tickets übrig sind (gewöhnlich 2 Wochen vor dem Spiel). Bei besonders gefragten Premier-League-Spielen kommt es selten dazu.

Darüber hinaus können Fans Tickets für Spiele von Ipswich Town auf dem Zweitmarkt erwerben. StubHub gehört zu den führenden Anbietern für alle, die sich auf anderem Weg Plätze sichern möchten, und ist eine verlässliche Option für Fans, die kurzfristig noch Tickets suchen.

Was kosten Tickets für Ipswich Town?

Die offiziellen Ticketpreise für Spiele von Ipswich Town an der Portman Road hängen von der Einstufung der Partie, der Alters- beziehungsweise Ermäßigungskategorie und dem gewählten Sitzplatzbereich ab.

Für die Saison 2026/27 hat der Klub die Preise für Tagestickets eingefroren. Die grundlegende Preisstruktur bleibt damit gegenüber der Vorsaison unverändert.

Die Spiele werden je nach Nachfrage und Attraktivität des Gegners in zwei Hauptkategorien eingeteilt:

Kategorie A : Besonders gefragte Spiele gegen Klubs aus den Top Sechs oder bedeutende Rivalen (z. B. das Derby von East Anglia oder Partien gegen die großen sechs Klubs aus London und Manchester).

Kategorie B : Reguläre Spiele gegen Mannschaften aus dem Mittelfeld oder den unteren Tabellenregionen.

Eine reguläre Eintrittskarte für Erwachsene kostet beim Klub in der Regel zwischen 27 und mehr als 38 Pfund. Der Preis hängt davon ab, ob es sich um ein Spiel der Kategorie A oder B handelt und ob sich der Platz im Ober- oder Unterrang befindet.

Weitere Informationen findest du im offiziellen Ticketportal des Klubs. Die aktuelle Verfügbarkeit kannst du auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Alles Wissenswerte über die Portman Road

Die Portman Road ist die traditionsreiche Heimspielstätte des Ipswich Town F.C. und mit 30.311 Plätzen das größte Fußballstadion in East Anglia. Sie gehört zu den angesehensten traditionellen Fußballstadien Englands und wird seit 1884 ununterbrochen von Ipswich Town genutzt.

Ab 1855 nutzte der East Suffolk Cricket Club das Gelände an der Portman Road. Als Ipswich Town 1884 hinzukam, spielte die Mannschaft auf einem Fußballfeld, das sich mit dem Cricketfeld überschnitt. Jeden Sommer machte sie Platz, damit wieder Cricket gespielt werden konnte.

Nach dem Taylor-Report war die Portman Road 1992 das erste Stadion der Premier League, das auf allen vier Seiten ausschließlich Sitzplätze bot. Durch umfangreiche Ausbauten um die Jahrtausendwende wurden beide Tribünen hinter den Toren neu errichtet, wodurch die Kapazität auf über 30.000 stieg.

Denkwürdige Momente an der Portman Road

Der Zuschauerrekord: Ipswich Town 0:0 Leeds United (1975) : Eine Partie der fünften Runde des FA Cups lockte die Rekordzahl von 38.010 Zuschauern an. Die Fans drängten sich in jeden Winkel der alten Stehplatztribünen, um das legendäre Duell zu sehen.

Eine taktische Meisterleistung: Ipswich Town 3:0 Barcelona (1977) : In einem ausverkauften Stadion sahen die Zuschauer, wie Bobby Robsons Mannschaft ein mit Fußballgrößen wie Johan Cruyff und Johan Neeskens besetztes Barcelona-Team klar besiegte. Eric Gates, Trevor Whymark und Brian Talbot erzielten die Tore.

Die Rückkehr nach 22 Jahren: Ipswich Town 2:0 Huddersfield Town (2024) : Die Tore von Wes Burns und Omari Hutchinson lösten einen großen Platzsturm und ohrenbetäubenden Jubel aus: Kieran McKennas Mannschaft hatte den zweiten Aufstieg in Folge geschafft und kehrte nach 22 Jahren in die Premier League zurück.

Die außergewöhnliche Europapokalbilanz: Die Portman Road ist als gefürchteter Spielort für ausländische Mannschaften bekannt. Ipswich Town hat dort in europäischen Wettbewerben eine außergewöhnliche ungeschlagene Heimbilanz: 31 Spiele, keine einzige Niederlage und Siege gegen Größen wie AC Mailand, Inter und Real Madrid.

Popgrößen: Abseits des Fußballs fanden an der Portman Road auch große Konzerte von Elton John, R.E.M., den Red Hot Chili Peppers und Pink statt. Im Sommer 2025 trat Ed Sheeran, Weltstar, lebenslanger Fan von Ipswich Town und Minderheitsbeteiligter des Klubs, an drei Abenden hintereinander im Stadion auf.

Rekorde und Statistiken von Ipswich Town

Der Ipswich Town Football Club genießt in der Geschichte des englischen Fußballs einen einzigartigen, legendären Status. Dafür stehen seine drei großen Titel und eine unübertroffene Heimbilanz in europäischen Wettbewerben.

Obwohl der Klub aus Suffolk und damit aus einer vergleichsweise wenig beachteten Fußballregion stammt, feierte er in seinen Glanzzeiten Mitte des 20. Jahrhunderts Erfolge in England und Europa.

Die wichtigsten Titel des Klubs

Meister der First Division : Einmal (1961/62)

Sieger des FA Cups : Einmal (1977/78)

Sieger des UEFA-Pokals : Einmal (1980/81)

Individuelle Spielerrekorde

Meiste Einsätze: Mick Mills (741), John Wark (678)

Meiste Tore: Ray Crawford (218), John Wark (190)

Sprungbrett zum Amt des englischen Nationaltrainers

Ipswich ist dafür bekannt, Trainer von Weltklasseformat hervorgebracht zu haben. Sowohl Sir Alf Ramsey, der 1962 mit Ipswich die Meisterschaft gewann, als auch Sir Bobby Robson, der den FA Cup und den UEFA-Pokal holte, wechselten direkt vom Trainerposten an der Portman Road zur englischen Nationalmannschaft. Sie führten England durch seine erfolgreichsten WM-Ären.

Der berühmte Spitzname „Tractor Boys“

Ursprünglich wurde die Mannschaft „The Blues“ genannt. Während ihrer Premier-League-Saison 2000/01 gaben gegnerische Fans ihr aufgrund der landwirtschaftlichen Wurzeln Suffolks scherzhaft den Spitznamen „Tractor Boys“. Der Klub und seine Fans übernahmen ihn mit Stolz.



