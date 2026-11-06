Ipswich Town ist auf Anhieb in die Premier League zurückgekehrt. Unter der Leitung von Gary O'Neil hofft der Klub diesmal auf einen längeren Aufenthalt. Wer Spiele an der Portman Road oder auswärts besuchen möchte, kann sich jetzt Tickets sichern.

Nach Platz zwei in der Championship und dem damit verbundenen direkten Aufstieg in der vergangenen Saison dürfte die Begeisterung bei Ipswich Town noch immer groß sein. Die gute Stimmung hat sich auch in die neue Spielzeit übertragen.

Zu Hause hat Ipswich mit starken Leistungen überzeugt, auswärts Widerstandsfähigkeit bewiesen. Diese Qualität muss die Mannschaft über die Saison hinweg bewahren, wenn sie den gefürchteten Abstieg vermeiden will.

Hier liefert GOAL alle aktuellen Informationen zu Tickets für Spiele von Ipswich Town: wo sie erhältlich sind, wie viel sie kosten und mehr.

Die nächsten Spiele von Ipswich Town

Datum und Uhrzeit Spiel Tickets Spielort So., 8. Nov. (14 Uhr) Ipswich Town gegen Bournemouth Tickets Portman Road (Heimspiel) Sa., 21. Nov. (15 Uhr) Tottenham Hotspur gegen Ipswich Town Tickets Tottenham Hotspur Stadium (Auswärtsspiel) Sa., 28. Nov. (17.30 Uhr) Ipswich Town gegen Aston Villa Tickets Portman Road (Heimspiel) Di., 1. Dez. (20 Uhr) Coventry City gegen Ipswich Town Tickets Coventry Building Society Arena (Auswärtsspiel) Sa., 5. Dez. (20 Uhr) Leeds United gegen Ipswich Town Tickets Elland Road (Auswärtsspiel) Sa., 12. Dez. (15 Uhr) Ipswich Town gegen Newcastle United Tickets Portman Road (Heimspiel) So., 20. Dez. (14 Uhr) Brighton & Hove Albion gegen Ipswich Town Tickets American Express Stadium (Auswärtsspiel) Sa., 26. Dez. (15 Uhr) Ipswich Town gegen Brentford Tickets Portman Road (Heimspiel) Mi., 30. Dez. (20.15 Uhr) Ipswich Town gegen Chelsea Tickets Portman Road (Heimspiel) Sa., 2. Jan. (15 Uhr) Arsenal gegen Ipswich Town Tickets Emirates Stadium (Auswärtsspiel) Mi., 6. Jan. (19.30 Uhr) Ipswich Town gegen Coventry City Tickets Portman Road (Heimspiel)

So kauft Ihr Tickets für Ipswich Town

Der wichtigste und sicherste Weg, offizielle Tickets für Ipswich Town zu kaufen, führt über das E-Ticketing-Portal des Klubs. Dafür müsst Ihr ein digitales Klubkonto anlegen und Euch darüber anmelden.

Tickets sind auch persönlich im Planet Blue Superstore des Klubs an der Portman Road erhältlich. Allerdings ist ein Kauf vor Ort in der Regel nur an spielfreien Tagen möglich und nur in den seltenen Fällen, in denen noch Tickets verfügbar sind.

Verkaufsphasen und Zeitplan

Verkaufsphase Zeitpunkt und Bedingungen Ticketverlosung Beginnt etwa vier Wochen vor dem Spiel und steht ausschließlich Super-Blues-Mitgliedern ohne Dauerkarte offen. Mitglieder können sich einzeln oder als Gruppe bewerben. Vorverkauf für Mitglieder Wer bei der Verlosung erfolgreich war, erhält zuerst Zugang. Anschließend bekommen Mitglieder, die nicht ausgelost wurden, oder die übrigen Super-Blues-Mitglieder ein eigenes Zeitfenster, um verbliebene Tickets zu kaufen. Pro Mitglied ist ein Ticket erhältlich. Weiterverkauf von Dauerkartenplätzen Läuft fortlaufend bis zum Spieltag. Kann jemand mit Dauerkarte ein Spiel nicht besuchen, wird der Platz über die offizielle Tauschplattform des Klubs freigegeben und ist sofort für andere berechtigte Mitglieder kaufbar. Freier Verkauf Findet nur statt, wenn nach Abschluss aller Verkaufsphasen für Mitglieder noch Tickets übrig sind, üblicherweise zwei Wochen vor dem Spiel. Bei hochkarätigen Premier-League-Partien kommt es selten dazu.

Darüber hinaus können Fans Tickets für Spiele von Ipswich Town auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub gehört zu den führenden Anbietern für alle, die sich über alternative Wege Plätze sichern möchten, und bietet Fans auch bei der Suche nach Last-Minute-Tickets eine verlässliche Option.

Wie viel kosten Tickets für Ipswich Town?

Die offiziellen Ticketpreise für Spiele von Ipswich Town an der Portman Road hängen von der Einstufung der Partie, der Ermäßigungskategorie und dem gewählten Sitzplatzbereich ab.

Für die Saison 2026/27 hat der Klub die Ticketpreise für einzelne Spiele eingefroren und die grundlegende Preisstruktur der vorherigen Spielzeit beibehalten.

Die Spiele werden je nach Nachfrage und Bedeutung des Gegners in zwei Hauptkategorien eingeteilt:

Kategorie A : Hochkarätige Spiele gegen Klubs aus den Top sechs oder bedeutende Rivalen, etwa das Derby von East Anglia oder Partien gegen die großen Sechs aus London und Manchester.

: Hochkarätige Spiele gegen Klubs aus den Top sechs oder bedeutende Rivalen, etwa das Derby von East Anglia oder Partien gegen die großen Sechs aus London und Manchester. Kategorie B: Reguläre Spiele gegen Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld oder den unteren Tabellenregionen.

Ein reguläres Ticket für Erwachsene kostet direkt beim Klub üblicherweise zwischen 27 Pfund und mehr als 38 Pfund. Der Preis hängt davon ab, ob es sich um ein Spiel der Kategorie A oder B handelt und ob sich der Platz auf dem Ober- oder Unterrang befindet.

Weitere Informationen findet Ihr im offiziellen Ticketportal des Klubs. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Alles Wissenswerte über die Portman Road

Die Portman Road ist die traditionsreiche Heimspielstätte des Ipswich Town F.C. und mit 30.311 Plätzen das größte Fußballstadion in East Anglia. Sie zählt zu Englands traditionsreichsten Fußballstätten und wird seit 1884 ohne Unterbrechung von Ipswich Town genutzt.

Ab 1855 nutzte der East Suffolk Cricket Club das Gelände an der Portman Road. Als Ipswich Town 1884 hinzukam, spielte der Klub auf einem Platz, der sich mit der Cricket-Spielfläche überschnitt. Jeden Sommer machte die Mannschaft Platz, damit wieder Cricket gespielt werden konnte.

Nach dem Taylor-Report war die Portman Road 1992 das erste Stadion der Premier League mit reinen Sitzplatztribünen auf allen vier Seiten. Durch umfangreiche Ausbauten um die Jahrtausendwende, bei denen beide Hintertortribünen neu errichtet wurden, stieg die Kapazität auf über 30.000 Plätze.

Denkwürdige Momente an der Portman Road

Der Zuschauerrekord: Ipswich Town 0:0 Leeds United (1975) : Zu einem Spiel der fünften Runde des FA Cups kamen 38.010 Zuschauer, so viele wie nie zuvor. Die Fans drängten sich in jeden Winkel der alten Stehplatztribünen, um das legendäre Duell zu verfolgen.

: Zu einem Spiel der fünften Runde des FA Cups kamen 38.010 Zuschauer, so viele wie nie zuvor. Die Fans drängten sich in jeden Winkel der alten Stehplatztribünen, um das legendäre Duell zu verfolgen. Eine taktische Meisterleistung: Ipswich Town 3:0 Barcelona (1977) : In einem voll besetzten Stadion sahen die Zuschauer, wie die Mannschaft von Bobby Robson ein mit den Fußballgrößen Johan Cruyff und Johan Neeskens besetztes Barcelona klar besiegte. Eric Gates, Trevor Whymark und Brian Talbot erzielten die Tore.

: In einem voll besetzten Stadion sahen die Zuschauer, wie die Mannschaft von Bobby Robson ein mit den Fußballgrößen Johan Cruyff und Johan Neeskens besetztes Barcelona klar besiegte. Eric Gates, Trevor Whymark und Brian Talbot erzielten die Tore. Die Rückkehr nach 22 Jahren: Ipswich Town 2:0 Huddersfield Town (2024): Tore von Wes Burns und Omari Hutchinson lösten einen gewaltigen Platzsturm und ohrenbetäubenden Jubel aus. Die Mannschaft von Kieran McKenna machte den zweiten Aufstieg in Folge perfekt und kehrte nach 22 Jahren in die Premier League zurück.

Der einzigartige Europapokalrekord: Die Portman Road gilt als besonders schwieriges Pflaster für ausländische Mannschaften. Ipswich Town ist in europäischen Wettbewerben zu Hause ungeschlagen geblieben: In 31 Heimspielen gab es keine einzige Niederlage, dafür Siege gegen Größen wie AC Milan, Inter und Real Madrid.

Popgrößen: Abseits des Fußballs fanden an der Portman Road auch große Konzerte von Elton John, R.E.M., den Red Hot Chili Peppers und Pink statt. Im Sommer 2025 gab Ed Sheeran, weltweiter Superstar, lebenslanger Fan von Ipswich Town und Minderheitsgesellschafter des Klubs, an drei Abenden hintereinander historische Konzerte im Stadion.

Rekorde und Statistiken von Ipswich Town

Ipswich Town Football Club nimmt in der Geschichte des englischen Fußballs einen einzigartigen Platz ein. Dafür stehen insbesondere die drei großen Titel und der beispiellose Heimrekord im Europapokal.

Obwohl der Klub aus der als Fußballregion vergleichsweise wenig beachteten Grafschaft Suffolk stammt, eroberte er in seinen Glanzzeiten Mitte des 20. Jahrhunderts sowohl England als auch Europa.

Titel und Erfolge des Klubs

Meister der First Division : einmal (1961/62)

: einmal (1961/62) FA-Cup-Sieger : einmal (1977/78)

: einmal (1977/78) UEFA-Cup-Sieger: einmal (1980/81)

Individuelle Spielerrekorde

Die meisten Einsätze: Mick Mills (741), John Wark (678)

Die meisten Tore: Ray Crawford (218), John Wark (190)

Sprungbrett zum englischen Nationaltraineramt

Ipswich ist dafür bekannt, Weltklassetrainer hervorgebracht zu haben. Sowohl Sir Alf Ramsey, der mit Ipswich 1962 Meister wurde, als auch Sir Bobby Robson, der den FA Cup und den UEFA Cup gewann, wechselten von der Trainerbank an der Portman Road direkt zur englischen Nationalmannschaft und führten sie durch ihre erfolgreichsten WM-Phasen.

Der berühmte Spitzname „Tractor Boys“

Ursprünglich wurde die Mannschaft „The Blues“ genannt. Während ihrer Premier-League-Saison 2000/01 gaben gegnerische Fans ihr in Anspielung auf die landwirtschaftlichen Wurzeln Suffolks scherzhaft den Spitznamen „Tractor Boys“. Der Klub und seine Fans übernahmen ihn mit Stolz.