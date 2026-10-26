Ipswich Town ist auf Anhieb ins verheißungsvolle Land der Premier League zurückgekehrt. Diesmal hofft der Klub unter der Leitung von Gary O'Neil auf einen längeren Aufenthalt. Wer heute Spieltickets bucht, kann sich Plätze an der Portman Road und bei Auswärtsspielen sichern.

Nach Platz zwei in der Championship und dem damit verbundenen direkten Aufstieg in der vergangenen Saison dürfte die Euphorie bei den Fans von Ipswich Town noch immer groß sein. Die gute Stimmung hat sich in die neue Spielzeit übertragen.

Ipswich hat zu Hause mit starken Leistungen überzeugt und auswärts Widerstandskraft bewiesen. Diese Eigenschaft muss sich das Team über die gesamte Saison bewahren, wenn es den gefürchteten Abstieg vermeiden will.

Hier liefert GOAL alle aktuellen Ticketinformationen zu den Spielen von Ipswich Town: wo Karten erhältlich sind, wie viel sie kosten und mehr.

Die nächsten Spiele von Ipswich Town

Datum und Uhrzeit Spiel Tickets Spielort Sa., 31. Oktober (15 Uhr) Hull City gegen Ipswich Town Tickets MKM Stadium (Auswärtsspiel) So., 8. November (14 Uhr) Ipswich Town gegen Bournemouth Tickets Portman Road (Heimspiel) Sa., 21. November (15 Uhr) Tottenham Hotspur gegen Ipswich Town Tickets Tottenham Hotspur Stadium (Auswärtsspiel) Sa., 28. November (17.30 Uhr) Ipswich Town gegen Aston Villa Tickets Portman Road (Heimspiel) Di., 1. Dezember (20 Uhr) Coventry City gegen Ipswich Town Tickets Coventry Building Society Arena (Auswärtsspiel) Sa., 5. Dezember (20 Uhr) Leeds United gegen Ipswich Town Tickets Elland Road (Auswärtsspiel) Sa., 12. Dezember (15 Uhr) Ipswich Town gegen Newcastle United Tickets Portman Road (Heimspiel) So., 20. Dezember (14 Uhr) Brighton & Hove Albion gegen Ipswich Town Tickets American Express Stadium (Auswärtsspiel) Sa., 26. Dezember (15 Uhr) Ipswich Town gegen Brentford Tickets Portman Road (Heimspiel) Mi., 30. Dezember (20.15 Uhr) Ipswich Town gegen Chelsea Tickets Portman Road (Heimspiel) Sa., 2. Januar (15 Uhr) Arsenal gegen Ipswich Town Tickets Emirates Stadium (Auswärtsspiel) Mi., 6. Januar (19.30 Uhr) Ipswich Town gegen Coventry City Tickets Portman Road (Heimspiel)

So kauft man Tickets für Ipswich Town

Der wichtigste und sicherste Weg, offizielle Tickets für Ipswich Town zu kaufen, führt über das E-Ticketing-Portal des Klubs. Dafür muss man ein digitales Klubkonto für die zentrale Anmeldung erstellen und sich darüber einloggen.

Tickets können auch persönlich im Planet Blue Superstore des Klubs an der Portman Road gekauft werden. Allerdings ist das in der Regel nur an spielfreien Tagen möglich und auch dann nur, wenn ausnahmsweise noch Karten verfügbar sind.

Verkaufsphasen und Zeitplan für Tickets

Verkaufsphase Zeitpunkt und Bedingungen Ticketverlosung Beginnt etwa 4 Wochen vor dem Spiel. Sie ist ausschließlich Super-Blues-Mitgliedern ohne Dauerkarte vorbehalten. Mitglieder können sich einzeln oder als Gruppe bewerben. Vorverkauf für Mitglieder Wer bei der Verlosung erfolgreich war, erhält zuerst Zugang. Anschließend bekommen Mitglieder, die bei der Verlosung leer ausgegangen sind, oder andere Super-Blues-Mitglieder ein eigenes Zeitfenster, um verbliebene Karten zu kaufen (höchstens 1 Ticket pro Mitglied). Weiterverkauf von Dauerkartenplätzen Läuft fortlaufend bis zum Spieltag. Wer eine Dauerkarte besitzt und ein Spiel nicht besuchen kann, gibt seinen Platz über die offizielle Tauschplattform des Klubs frei. Andere berechtigte Mitglieder können ihn dann sofort kaufen. Freier Verkauf Findet nur statt, wenn nach Abschluss aller Verkaufsphasen für Mitglieder noch Tickets übrig sind (üblicherweise 2 Wochen vor dem Spiel). Bei hochkarätigen Premier-League-Partien erreichen Tickets diese Phase nur selten.

Darüber hinaus können Fans Tickets für Spiele von Ipswich Town auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub ist einer der führenden Anbieter für alle, die sich auf anderem Weg Plätze sichern möchten, und eine verlässliche Option für Fans auf der Suche nach kurzfristig verfügbaren Tickets.

Wie viel kosten Tickets für Ipswich Town?

Die offiziellen Ticketpreise für Spiele von Ipswich Town an der Portman Road hängen von der Einstufung der Partie, der Alters- beziehungsweise Ermäßigungskategorie und dem gewählten Sitzbereich ab.

Für die Saison 2026/27 hat der Klub die Ticketpreise für einzelne Spiele nicht erhöht und behält dieselbe grundlegende Preisstruktur wie in der Vorsaison bei.

Die Spiele werden je nach Nachfrage und Bekanntheit des Gegners in zwei Hauptkategorien eingeteilt:

Kategorie A : Hochkarätige Spiele gegen Klubs aus den Top sechs oder namhafte Rivalen (z. B. das Derby in East Anglia sowie die großen Londoner und Manchester Klubs der „Big Six“).

Kategorie B : Reguläre Spiele gegen Mannschaften aus dem Mittelfeld oder den unteren Tabellenregionen.

Eine reguläre Eintrittskarte für Erwachsene kostet beim Klub in der Regel zwischen 27 £ und mehr als 38 £. Der Preis hängt davon ab, ob es sich um ein Spiel der Kategorie A oder B handelt und ob sich der Platz auf dem Ober- oder Unterrang befindet.

Weitere Informationen gibt es im offiziellen Ticketportal des Klubs. Die aktuelle Verfügbarkeit lässt sich auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Alles Wissenswerte über die Portman Road

Die Portman Road ist die traditionsreiche Heimspielstätte von Ipswich Town F.C. und mit 30.311 Plätzen das größte Fußballstadion in East Anglia. Sie zählt zu den beliebtesten traditionellen Fußballstadien Englands und wird seit 1884 ununterbrochen von Ipswich Town genutzt.

Ab 1855 nutzte der East Suffolk Cricket Club das Gelände an der Portman Road. Als Ipswich Town 1884 dort einzog, spielte der Klub auf einem Fußballfeld, das sich mit dem zentralen Cricket-Spielfeld überschnitt. Jeden Sommer wurde es geräumt, damit wieder Cricket gespielt werden konnte.

Nach dem Taylor Report war die Portman Road 1992 das erste Stadion der Premier League, das auf allen vier Seiten ausschließlich Sitzplätze bot. Bei großen Ausbauten um die Jahrtausendwende wurden beide Hintertortribünen neu errichtet, wodurch die Kapazität auf über 30.000 stieg.

Denkwürdige Momente an der Portman Road

Besucherrekord: Ipswich Town 0:0 Leeds United (1975) : Eine Partie der fünften Runde des FA Cups zog die Rekordkulisse von 38.010 Zuschauern an. Die Fans drängten sich in jeden Winkel der alten Stehplatztribünen, um das legendäre Duell zu verfolgen.

Taktische Meisterleistung: Ipswich Town 3:0 Barcelona (1977) : In einem ausverkauften Stadion sahen die Zuschauer, wie Bobby Robsons Mannschaft ein Barcelona mit den Fußballlegenden Johan Cruyff und Johan Neeskens klar besiegte. Die Tore erzielten Eric Gates, Trevor Whymark und Brian Talbot.

Die Rückkehr nach 22 Jahren: Ipswich Town 2:0 Huddersfield Town (2024) : Tore von Wes Burns und Omari Hutchinson lösten einen massiven Platzsturm und ohrenbetäubenden Jubel aus. Kieran McKennas Mannschaft schaffte den zweiten Aufstieg in Folge und kehrte nach 22 Jahren in die Premier League zurück.

Die einzigartige Europapokal-Bilanz: Die Portman Road ist als äußerst schwieriges Pflaster für ausländische Mannschaften bekannt. Ipswich Town hat eine außergewöhnliche, ungeschlagene Heimbilanz in europäischen Wettbewerben: In 31 Heimspielen verlor der Klub kein einziges Mal und besiegte dabei Größen wie AC Mailand, Inter und Real Madrid.

Popstars: Abseits des Fußballs fanden an der Portman Road auch große Konzerte von Elton John, R.E.M., den Red Hot Chili Peppers und Pink statt. Im Sommer 2025 trat Weltstar Ed Sheeran, seit jeher Fan von Ipswich Town und Minderheitsgesellschafter des Klubs, an drei Abenden hintereinander im Stadion auf.

Rekorde und Statistiken von Ipswich Town

Ipswich Town Football Club nimmt in der Geschichte des englischen Fußballs eine besondere Stellung ein. Dafür stehen vor allem seine drei großen Titel und seine einzigartige Heimbilanz im Europapokal.

Obwohl der Klub aus Suffolk in einer vergleichsweise wenig beachteten Fußballregion beheimatet ist, feierte er in seinen goldenen Zeiten Mitte des 20. Jahrhunderts Erfolge in England und Europa.

Titel und wichtigste Erfolge des Klubs

Meister der First Division : Einmal (1961/62)

Sieger des FA Cups : Einmal (1977/78)

Sieger des UEFA-Pokals : Einmal (1980/81)

Individuelle Spielerrekorde

Meiste Einsätze: Mick Mills (741), John Wark (678)

Meiste Tore: Ray Crawford (218), John Wark (190)

Sprungbrett zum englischen Nationaltraineramt

Ipswich ist dafür bekannt, Trainer von Weltklasseformat hervorgebracht zu haben. Sowohl Sir Alf Ramsey, der mit Ipswich 1962 den Meistertitel gewann, als auch Sir Bobby Robson, der den FA Cup und den UEFA-Pokal gewann, wechselten direkt vom Trainerposten an der Portman Road zur englischen Nationalmannschaft und führten sie zu ihren erfolgreichsten Zeiten bei Weltmeisterschaften.

Der berühmte Spitzname von Ipswich Town

Ursprünglich trug der Klub einen Spitznamen, der auf die Farbe Blau Bezug nahm. Während Ipswichs Premier-League-Saison 2000/01 gaben gegnerische Fans der Mannschaft scherzhaft einen neuen Spitznamen mit Bezug auf Traktoren, eine Anspielung auf die landwirtschaftlichen Wurzeln Suffolks. Der Klub und seine Fans übernahmen ihn mit Stolz.



