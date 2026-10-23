Ipswich Town ist im ersten Anlauf in die Premier League zurückgekehrt. Diesmal hofft der Klub unter der Leitung von Gary O'Neil auf einen längeren Verbleib. Wer Spiele an der Portman Road und auswärts verfolgen möchte, kann sich noch heute Tickets sichern.

Nach Platz zwei in der Championship und dem damit verbundenen direkten Aufstieg in der vergangenen Saison dürfte die Freude bei den Anhängern von Ipswich Town noch immer groß sein. Die gute Stimmung hat sich auch in die neue Spielzeit übertragen.

Ipswich hat zu Hause mit starken Leistungen überzeugt und auswärts Widerstandsfähigkeit bewiesen. Diese Eigenschaft muss sich der Klub über die gesamte Saison bewahren, wenn er den gefürchteten Abstieg vermeiden will.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles Wichtige über Tickets für die Spiele von Ipswich Town: wo Ihr sie kaufen könnt, was sie kosten und mehr.

Die nächsten Spiele von Ipswich Town

Datum und Uhrzeit Spiel Tickets Spielort Fr., 23. Oktober (20 Uhr) Ipswich Town gegen Nottingham Forest Tickets Portman Road (Heimspiel) Sa., 31. Oktober (15 Uhr) Hull City gegen Ipswich Town Tickets MKM Stadium (Auswärtsspiel) So., 8. November (14 Uhr) Ipswich Town gegen Bournemouth Tickets Portman Road (Heimspiel) Sa., 21. November (15 Uhr) Tottenham Hotspur gegen Ipswich Town Tickets Tottenham Hotspur Stadium (Auswärtsspiel) Sa., 28. November (17.30 Uhr) Ipswich Town gegen Aston Villa Tickets Portman Road (Heimspiel) Di., 1. Dezember (20 Uhr) Coventry City gegen Ipswich Town Tickets Coventry Building Society Arena (Auswärtsspiel) Sa., 5. Dezember (20 Uhr) Leeds United gegen Ipswich Town Tickets Elland Road (Auswärtsspiel) Sa., 12. Dezember (15 Uhr) Ipswich Town gegen Newcastle United Tickets Portman Road (Heimspiel) So., 20. Dezember (14 Uhr) Brighton & Hove Albion gegen Ipswich Town Tickets American Express Stadium (Auswärtsspiel) Sa., 26. Dezember (15 Uhr) Ipswich Town gegen Brentford Tickets Portman Road (Heimspiel) Mi., 30. Dezember (20.15 Uhr) Ipswich Town gegen Chelsea Tickets Portman Road (Heimspiel) Sa., 2. Januar (15 Uhr) Arsenal gegen Ipswich Town Tickets Emirates Stadium (Auswärtsspiel) Mi., 6. Januar (19.30 Uhr) Ipswich Town gegen Coventry City Tickets Portman Road (Heimspiel)

So kauft Ihr Tickets für Ipswich Town

Der wichtigste und sicherste Weg, offizielle Tickets für Ipswich Town zu kaufen, führt über das E-Ticketing-Portal des Klubs. Dafür müsst Ihr ein digitales Vereinskonto anlegen und Euch darüber anmelden.

Tickets sind auch persönlich im Planet Blue Superstore des Klubs an der Portman Road erhältlich. Allerdings ist ein Kauf vor Ort in der Regel nur an spielfreien Tagen und in den seltenen Fällen möglich, in denen noch Tickets verfügbar sind.

Verkaufsphasen und Zeitplan

Verkaufsphase Zeitpunkt und Bedingungen Ticketverlosung Beginnt etwa 4 Wochen vor dem Spiel. Sie ist ausschließlich Super-Blues-Mitgliedern ohne Dauerkarte vorbehalten. Mitglieder können sich einzeln oder als Gruppe bewerben. Vorverkauf für Mitglieder Erfolgreiche Teilnehmer der Verlosung erhalten zuerst Zugang. Anschließend bekommen Mitglieder, die bei der Verlosung leer ausgegangen sind, oder andere Super-Blues-Mitglieder ein eigenes Zeitfenster, um verbliebene Tickets zu kaufen (höchstens 1 Ticket pro Mitglied). Weiterverkauf von Dauerkartenplätzen Läuft fortlaufend bis zum Spieltag. Wenn jemand mit Dauerkarte ein Spiel nicht besuchen kann, kann der Platz über die offizielle Tauschplattform des Klubs freigegeben werden. Andere berechtigte Mitglieder können ihn dann sofort kaufen. Freier Verkauf Findet nur statt, wenn nach dem Ende aller Verkaufsphasen für Mitglieder noch Tickets übrig sind (üblicherweise 2 Wochen vor dem Spiel). Bei hochkarätigen Premier-League-Spielen wird diese Phase nur selten erreicht.

Fans können Tickets für Spiele von Ipswich Town außerdem auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub ist eine der führenden Plattformen für alle, die sich auf anderem Weg Plätze sichern möchten, und bietet auch Fans auf der Suche nach Last-Minute-Tickets eine verlässliche Möglichkeit.

Was kosten Tickets für Ipswich Town?

Die offiziellen Ticketpreise für Spiele von Ipswich Town an der Portman Road hängen von der Einstufung der Partie, der Altersgruppe und dem gewählten Sitzplatzbereich ab.

Für die Saison 2026/27 hat der Klub die Tageskartenpreise eingefroren. Die grundlegende Preisstruktur bleibt damit dieselbe wie in der Vorsaison.

Die Spiele werden je nach Nachfrage und Attraktivität des Gegners in zwei Hauptkategorien eingeteilt:

Kategorie A : Hochkarätige Spiele gegen Klubs aus den Top sechs oder bedeutende Rivalen (z. B. das Derby gegen einen Rivalen aus East Anglia oder Spiele gegen die großen sechs Klubs aus London und Manchester).

Kategorie B : Reguläre Spiele gegen Mannschaften aus dem Mittelfeld oder den unteren Tabellenregionen.

Eine reguläre Eintrittskarte für Erwachsene kostet direkt beim Klub üblicherweise zwischen 27 £ und mehr als 38 £. Der Preis hängt davon ab, ob es sich um ein Spiel der Kategorie A oder B handelt und ob der Platz auf dem Ober- oder Unterrang liegt.

Weitere Informationen findet Ihr im offiziellen Ticketportal des Klubs. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Alles Wissenswerte über die Portman Road

Die Portman Road ist die traditionsreiche Heimspielstätte des Ipswich Town F.C. und mit 30.311 Plätzen das größte Fußballstadion in East Anglia. Es zählt zu den traditionsreichsten Fußballstadien Englands und wird seit 1884 durchgehend von Ipswich Town genutzt.

Ab 1855 nutzte der East Suffolk Cricket Club das Gelände an der Portman Road. Als Ipswich Town 1884 dort einzog, spielte der Klub auf einem Feld, das sich mit dem zentralen Bereich des Cricketfelds überschnitt. Jeden Sommer machte Ipswich Platz, damit wieder Cricket gespielt werden konnte.

Im Zuge des Taylor-Reports erhielt die Portman Road 1992 als erstes Stadion der Premier League auf allen vier Seiten reine Sitzplatztribünen. Bei großen Ausbauarbeiten um die Jahrtausendwende wurden beide Tribünen hinter den Toren neu errichtet. Dadurch stieg die Kapazität auf über 30.000 Plätze.

Denkwürdige Momente an der Portman Road

Der Zuschauerrekord: Ipswich Town 0:0 Leeds United (1975) : Ein Spiel in der fünften Runde des FA Cups lockte die Rekordzahl von 38.010 Zuschauern an. Die Fans drängten sich in jeden Winkel der alten Stehplatzränge, um die legendäre Begegnung zu verfolgen.

Eine taktische Meisterleistung: Ipswich Town 3:0 Barcelona (1977) : In einem voll besetzten Stadion erlebten die Zuschauer, wie die Mannschaft von Bobby Robson ein mit den Fußballgrößen Johan Cruyff und Johan Neeskens besetztes Barcelona klar bezwang. Eric Gates, Trevor Whymark und Brian Talbot erzielten die Tore.

Die Rückkehr nach 22 Jahren: Ipswich Town 2:0 Huddersfield Town (2024) : Die Tore von Wes Burns und Omari Hutchinson lösten einen gewaltigen Platzsturm und ohrenbetäubenden Jubel aus. Die Mannschaft von Kieran McKenna hatte den zweiten Aufstieg in Folge geschafft und kehrte nach 22 Jahren in die Premier League zurück.

Die außergewöhnliche Europapokalbilanz: Die Portman Road ist dafür bekannt, für ausländische Mannschaften ein besonders schweres Pflaster zu sein. Ipswich Town ist in europäischen Wettbewerben zu Hause ungeschlagen: In 31 Heimspielen gab es keine einzige Niederlage. Dabei bezwang der Klub auch Größen wie die AC Milan, Inter und Real Madrid.

Popgrößen: Abseits des Fußballs fanden an der Portman Road auch große Konzerte von Elton John, R.E.M., den Red Hot Chili Peppers und Pink statt. Im Sommer 2025 trat Ed Sheeran, Weltstar, lebenslanger Fan von Ipswich Town und Minderheitsgesellschafter des Klubs, an drei aufeinanderfolgenden Abenden im Stadion auf.

Rekorde und Statistiken von Ipswich Town

Ipswich Town Football Club hat in der Geschichte des englischen Fußballs einen besonderen, legendären Status. Dafür stehen vor allem seine drei großen Titel und seine unerreichte Heimbilanz in europäischen Wettbewerben.

Obwohl der Klub aus Suffolk und damit aus einer vergleichsweise wenig beachteten Fußballregion stammt, war er während seiner goldenen Zeiten Mitte des 20. Jahrhunderts sowohl in England als auch in Europa erfolgreich.

Titel und Trophäen des Klubs

Meister der First Division : einmal (1961/62)

FA-Cup-Sieger : einmal (1977/78)

UEFA-Cup-Sieger : einmal (1980/81)

Individuelle Spielerrekorde

Die meisten Einsätze: Mick Mills (741), John Wark (678)

Die meisten Tore: Ray Crawford (218), John Wark (190)

Das Sprungbrett zum Trainerposten bei England

Ipswich ist dafür bekannt, Trainer von Weltklasseformat hervorgebracht zu haben. Sowohl Sir Alf Ramsey (der 1962 mit Ipswich die Meisterschaft gewann) als auch Sir Bobby Robson (der den FA Cup und den UEFA Cup gewann) wechselten vom Trainerposten an der Portman Road direkt zur englischen Nationalmannschaft und führten sie zu ihren größten WM-Zeiten.

Der berühmte Spitzname von Ipswich Town

Ursprünglich war Ipswich Town unter einem Spitznamen bekannt, der sich auf die blaue Vereinsfarbe bezog. Während der Premier-League-Saison 2000/01 gaben gegnerische Fans dem Klub in Anspielung auf die landwirtschaftlichen Wurzeln Suffolks scherzhaft einen neuen, auf Traktoren bezogenen Spitznamen. Der Klub und seine Fans übernahmen ihn mit Stolz.



