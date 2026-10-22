So bekommt Ihr Tickets für Ipswich Town 2026/27: Anstehende Spiele, Ticketpreise und Informationen zu Dauerkarten

Ipswich Town ist auf Anhieb in die Premier League zurückgekehrt. Unter der Leitung von Gary O'Neil hofft der Klub diesmal auf einen längeren Aufenthalt. Wer die Mannschaft an der Portman Road oder auswärts sehen möchte, kann sich jetzt Tickets für die Spiele sichern.

Nach Platz zwei in der Championship und dem direkten Aufstieg in der vergangenen Saison dürfte die Freude bei den Fans von Ipswich Town noch immer groß sein. Die gute Stimmung hat sich in die neue Spielzeit übertragen.

Ipswich hat zu Hause mit starken Leistungen überzeugt und auswärts Widerstandskraft bewiesen. Diese Eigenschaft muss sich die Mannschaft im Laufe der Saison bewahren, wenn sie den gefürchteten Abstieg verhindern will.

Bei GOAL findet Ihr alle aktuellen Informationen zu Tickets für die Spiele von Ipswich Town: wo Ihr sie kaufen könnt, was sie kosten und mehr.

Die nächsten Spiele von Ipswich Town

Datum und Uhrzeit Spiel Tickets Spielort Sa., 31. Okt. (15 Uhr) Hull City gegen Ipswich Town Tickets MKM Stadium (auswärts) So., 8. Nov. (14 Uhr) Ipswich Town gegen Bournemouth Tickets Portman Road (Heimspiel) Sa., 21. Nov. (15 Uhr) Tottenham Hotspur gegen Ipswich Town Tickets Tottenham Hotspur Stadium (auswärts) Sa., 28. Nov. (17.30 Uhr) Ipswich Town gegen Aston Villa Tickets Portman Road (Heimspiel) Di., 1. Dez. (20 Uhr) Coventry City gegen Ipswich Town Tickets Coventry Building Society Arena (auswärts) Sa., 5. Dez. (20 Uhr) Leeds United gegen Ipswich Town Tickets Elland Road (auswärts) Sa., 12. Dez. (15 Uhr) Ipswich Town gegen Newcastle United Tickets Portman Road (Heimspiel) So., 20. Dez. (14 Uhr) Brighton & Hove Albion gegen Ipswich Town Tickets American Express Stadium (auswärts) Sa., 26. Dez. (15 Uhr) Ipswich Town gegen Brentford Tickets Portman Road (Heimspiel) Mi., 30. Dez. (20.15 Uhr) Ipswich Town gegen Chelsea Tickets Portman Road (Heimspiel) Sa., 2. Jan. (15 Uhr) Arsenal gegen Ipswich Town Tickets Emirates Stadium (auswärts) Mi., 6. Jan. (19.30 Uhr) Ipswich Town gegen Coventry City Tickets Portman Road (Heimspiel)

So kauft Ihr Tickets für Ipswich Town

Offizielle Tickets für Ipswich Town kauft Ihr in erster Linie und am sichersten über das E-Ticketing-Portal des Klubs. Dafür müsst Ihr ein digitales Klubkonto erstellen und Euch darüber anmelden.

Tickets gibt es auch direkt im Planet Blue Superstore des Klubs an der Portman Road. Allerdings ist der Kauf vor Ort normalerweise nur an spielfreien Tagen und in den seltenen Fällen möglich, in denen noch Tickets verfügbar sind.

Verkaufsphasen und Zeitplan für Tickets

Verkaufsphase Zeitpunkt und Bedingungen Ticketverlosung Beginnt etwa 4 Wochen vor dem Spiel. Sie ist ausschließlich Super-Blues-Mitgliedern ohne Dauerkarte vorbehalten. Mitglieder können sich einzeln oder als Gruppe bewerben. Vorverkauf für Mitglieder Bei der Verlosung erfolgreiche Bewerber erhalten zuerst Zugang. Mitglieder ohne Losglück sowie die übrigen Super-Blues-Mitglieder erhalten anschließend ein eigenes Zeitfenster, um noch verfügbare Tickets zu kaufen (höchstens 1 Ticket pro Mitglied). Weiterverkauf von Dauerkartenplätzen Läuft fortlaufend bis zum Spieltag. Kann jemand mit Dauerkarte ein Spiel nicht besuchen, wird der Platz über die offizielle Tauschplattform des Klubs freigegeben und ist sofort für andere berechtigte Mitglieder erhältlich. Freier Verkauf Findet nur statt, wenn nach Abschluss aller Verkaufsphasen für Mitglieder noch Tickets übrig sind (gewöhnlich 2 Wochen vor dem Spiel). Bei hochkarätigen Premier-League-Partien erreichen Tickets diese Phase nur selten.

Fans können Tickets für Spiele von Ipswich Town auch auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub zählt zu den führenden Anbietern für alle, die sich auf anderem Weg Plätze sichern möchten, und bietet Fans eine verlässliche Möglichkeit, kurzfristig Tickets zu bekommen.

Wie viel kosten Tickets für Ipswich Town?

Die offiziellen Ticketpreise für Spiele von Ipswich Town an der Portman Road hängen von der Einstufung der Partie, der Altersgruppe für Ermäßigungen und dem gewählten Sitzplatzbereich ab.

Für die Saison 2026/27 hat der Klub die Preise für Einzeltickets eingefroren. Die grundlegende Preisstruktur bleibt damit dieselbe wie in der Vorsaison.

Die Spiele werden je nach Nachfrage und Attraktivität des Gegners in zwei Hauptkategorien eingeteilt:

Kategorie A : Hochkarätige Spiele gegen Klubs aus den Top Sechs oder namhafte Rivalen (z. B. das Derby von East Anglia oder Spiele gegen Mannschaften der „Big Six“ aus London und Manchester).

Kategorie B : Reguläre Spiele gegen Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld oder unteren Tabellenbereich.

Eine reguläre Eintrittskarte für Erwachsene direkt vom Klub kostet in der Regel zwischen 27 und über 38 Pfund. Der Preis hängt davon ab, ob es sich um ein Spiel der Kategorie A oder B handelt und ob sich der Platz im oberen oder unteren Rang befindet.

Weitere Informationen findet Ihr im offiziellen Ticketportal des Klubs. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Alles Wissenswerte über die Portman Road

Die Portman Road ist die traditionsreiche Heimspielstätte des Ipswich Town F.C. und mit 30.311 Plätzen das größte Fußballstadion in East Anglia. Es zählt zu Englands beliebtesten traditionsreichen Fußballstätten und wird seit 1884 durchgehend von Ipswich Town genutzt.

Ab 1855 nutzte der East Suffolk Cricket Club das Gelände an der Portman Road. Als Ipswich Town 1884 hinzukam, spielte die Mannschaft auf einem Platz, der sich mit dem Cricketfeld überschnitt. Jeden Sommer machte sie Platz, damit dort wieder Cricket gespielt werden konnte.

Nach dem Taylor Report war die Portman Road 1992 das erste Stadion der Premier League mit Sitzplatztribünen auf allen vier Seiten. Durch umfangreiche Ausbauten um die Jahrtausendwende wurden beide Tribünen hinter den Toren neu errichtet und die Kapazität auf über 30.000 erhöht.

Denkwürdige Momente an der Portman Road

Der Zuschauerrekord: Ipswich Town 0:0 Leeds United (1975) : Ein Spiel der fünften Runde des FA Cups lockte die Rekordzahl von 38.010 Zuschauern an. Die Fans drängten sich in jeden Winkel der alten Stehplatztribünen, um das legendäre Duell zu sehen.

Eine taktische Meisterleistung: Ipswich Town 3:0 Barcelona (1977) : Ein ausverkauftes Stadion erlebte, wie die Mannschaft von Bobby Robson ein mit Fußballgrößen wie Johan Cruyff und Johan Neeskens besetztes Barcelona mit Toren von Eric Gates, Trevor Whymark und Brian Talbot klar besiegte.

Die Rückkehr nach 22 Jahren: Ipswich Town 2:0 Huddersfield Town (2024) : Tore von Wes Burns und Omari Hutchinson lösten einen gewaltigen Platzsturm und ohrenbetäubenden Jubel aus. Die Mannschaft von Kieran McKenna schaffte den zweiten Aufstieg in Folge und kehrte nach 22 Jahren in die Premier League zurück.

Die außergewöhnliche Europapokalbilanz: Die Portman Road gilt bei ausländischen Mannschaften als gefürchteter Spielort. Ipswich Town ist in europäischen Wettbewerben zu Hause ungeschlagen: In 31 Heimspielen blieb der Klub ohne Niederlage und besiegte dabei große Namen wie AC Mailand, Inter und Real Madrid.

Popgrößen: Abseits des Fußballs fanden an der Portman Road auch große Konzerte von Elton John, R.E.M., den Red Hot Chili Peppers und Pink statt. Im Sommer 2025 trat der Weltstar Ed Sheeran, seit jeher Fan von Ipswich Town und Minderheitsgesellschafter des Klubs, an drei historischen Abenden hintereinander im Stadion auf.

Rekorde und Statistiken von Ipswich Town

Der Ipswich Town Football Club hat einen besonderen Platz in der Geschichte des englischen Fußballs. Dafür stehen seine drei großen Titel und seine einzigartige Heimserie im Europapokal.

Obwohl der Klub aus Suffolk und damit aus einer vergleichsweise wenig beachteten Fußballregion stammt, feierte er in seinen goldenen Zeiten in der Mitte des 20. Jahrhunderts Erfolge in England und Europa.

Titel und Erfolge des Klubs

Meister der First Division : Einmal (1961/62)

FA-Cup-Sieger : Einmal (1977/78)

UEFA-Cup-Sieger : Einmal (1980/81)

Individuelle Spielerrekorde

Meiste Einsätze: Mick Mills (741), John Wark (678)

Meiste Tore: Ray Crawford (218), John Wark (190)

Sprungbrett zum Trainerposten bei England

Ipswich ist dafür bekannt, herausragende Trainer hervorgebracht zu haben. Sowohl Sir Alf Ramsey, der 1962 mit Ipswich die Meisterschaft gewann, als auch Sir Bobby Robson, der den FA Cup und den UEFA Cup holte, wechselten direkt von der Trainerbank an der Portman Road zur englischen Nationalmannschaft. Beide führten England durch seine erfolgreichsten WM-Zeiten.

Der berühmte Spitzname von Ipswich Town

Ursprünglich war Ipswich nach der Farbe Blau benannt. Während der Premier-League-Saison 2000/01 verpassten gegnerische Fans der Mannschaft scherzhaft einen Spitznamen, der auf die landwirtschaftlichen Wurzeln Suffolks anspielte. Der Klub und seine Fans übernahmen ihn mit Stolz.



