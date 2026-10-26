Nach zehn Jahren Abwesenheit ist Hull City endlich zurück in der Premier League. Wer die Mannschaft in dieser Saison live erleben möchte, kann sich jetzt Tickets für ihre Spiele sichern.

Die Fans von Hull City dürften sich noch immer über den Sieg ihrer Mannschaft gegen Middlesbrough im Championship-Play-off-Finale im Mai im Wembley-Stadion freuen. Die gute Stimmung hat sich auch in die neue Saison übertragen.

Die Mannschaft von Sergej Jakirović hat zu Hause beeindruckende Leistungen gezeigt, darunter ein 2:0-Sieg gegen Manchester United. Auswärts bewies sie Widerstandskraft. Diese Eigenschaft muss sie im Laufe der Saison bewahren, wenn sie den gefürchteten Abstieg verhindern will.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles Wichtige zu Tickets für Spiele von Hull City: wo Ihr sie kaufen könnt, was sie kosten und mehr.

Die nächsten Spiele von Hull City

Datum und Uhrzeit Spiel Tickets Spielort Sa., 31. Okt. (15 Uhr) Hull City gegen Ipswich Town Tickets MKM Stadium (Heimspiel) Sa., 7. Nov. (15 Uhr) Arsenal gegen Hull City Tickets Emirates Stadium (Auswärtsspiel) So., 22. Nov. (14 Uhr) Hull City gegen Brighton & Hove Albion Tickets MKM Stadium (Heimspiel) So., 29. Nov. (14.05 Uhr) Crystal Palace gegen Hull City Tickets Selhurst Park (Auswärtsspiel) Mi., 2. Dez. (20 Uhr) Hull City gegen Nottingham Forest Tickets MKM Stadium (Heimspiel) Sa., 5. Dez. (15 Uhr) Bournemouth gegen Hull City Tickets Vitality Stadium (Auswärtsspiel) Sa., 12. Dez. (15 Uhr) Hull City gegen Tottenham Hotspur Tickets MKM Stadium (Heimspiel) Sa., 19. Dez. (15 Uhr) Manchester City gegen Hull City Tickets Etihad Stadium (Auswärtsspiel) Sa., 26. Dez. (17.30 Uhr) Hull City gegen Liverpool Tickets MKM Stadium (Heimspiel) Di., 29. Dez. (19.30 Uhr) Hull City gegen Leeds United Tickets MKM Stadium (Heimspiel) Sa., 2. Jan. (15 Uhr) Sunderland gegen Hull City Tickets Stadium of Light (Auswärtsspiel) Di., 5. Jan. (19.30 Uhr) Nottingham Forest gegen Hull City Tickets City Ground (Auswärtsspiel)

So kauft Ihr Tickets für Hull City

Offizielle Tickets für Hull City könnt Ihr über das eTicketing-Portal des Klubs, telefonisch bei der Ticketstelle oder persönlich dort kaufen. Inhaber von Dauerkarten und Mitglieder können über den offiziellen Ticket Exchange Guide von Hull City außerdem Plätze für ausverkaufte Heimspiele anbieten.

Der Ticketverkauf läuft normalerweise in mehreren Phasen ab:

Bevorzugter Zugang : Aktuelle oder aktive Mitglieder können zuerst Plätze kaufen, bevor ein möglicher freier Verkauf beginnt.

Freier Verkauf : Er beginnt nur, wenn nach den Vorverkaufsphasen für Mitglieder und Dauerkarteninhaber noch Plätze verfügbar sind. Bei besonders gefragten Premier-League-Spielen sind die Tickets häufig schon während dieser Phasen ausverkauft.

Fans können Tickets für Spiele von Hull City auch auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub gehört zu den führenden Anbietern für alle, die sich über alternative Wege Plätze sichern möchten, und bietet Fans eine verlässliche Möglichkeit, noch kurzfristig Tickets zu bekommen.

Was kosten Tickets für Hull City?

Offizielle Tickets für Spiele im MKM Stadium kosten ab 30 £ für Erwachsene, ab 16 £ zum ermäßigten Tarif und ab 8 £ für Kinder und Jugendliche. Der genaue Preis hängt von der Spielkategorie, also der Attraktivität des Gegners, und der Stadionzone ab, in der Ihr sitzt.

Die Spiele werden in die Kategorien A, B und C eingeteilt. Besonders gefragte Begegnungen, etwa gegen die „Big Six“, fallen in Kategorie A, weniger hochkarätige Spiele in Kategorie C.

Die günstigsten Grundpreise, etwa die oben genannten, beziehen sich immer auf Zone 1 bei einem Spiel der Kategorie C. Mit einer höheren Spielkategorie oder Sitzplatzkategorie steigen die Preise.

Tribünen und Preiszonen im Stadion

Das MKM Stadium ist bis auf die West Stand, die über einen zweiten Rang verfügt, als durchgehendes Stadionrund mit einem Rang konzipiert. Das Stadion ist in verschiedene Preiszonen unterteilt:

Chris Chilton East Stand : Diese Tribüne mit einem Rang erstreckt sich über die gesamte Länge des Spielfelds. Die mittleren Blöcke bieten einen besonders guten Blick von der Seitenlinie, während sich in der südöstlichen Ecke bei stimmgewaltigen Heimfans beliebte Stehplatzbereiche mit Sicherheitsvorkehrungen befinden.

West Stand : Der prächtigste Teil des Stadions. Im unteren Rang befinden sich die Trainerbänke, Medienplätze und exklusive Hospitality-Bereiche. Der erhöhte zweite Rang (Upper West) liegt wegen seines Panoramablicks in der höchsten Preiskategorie des Stadions.

North Stand : Hier sind traditionell Heimfans untergebracht, insbesondere die lautstarken Fanblöcke N1–N5.

South Stand : Die ausgewiesene Familientribüne. In diesem Bereich gibt es freie Platzwahl; preislich gehört er zu den günstigeren Bereichen des Stadions.

Gästebereich : Gästefans sind in der nordöstlichen Ecke untergebracht. Dieser Bereich umfasst rund 1.105 Stehplätze mit Sicherheitsvorkehrungen.

Weitere Informationen findet Ihr im offiziellen Ticketportal des Klubs. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Alles Wissenswerte über das MKM Stadium

Das MKM Stadium in Kingston upon Hull, England, ist eine markante Mehrzweckstätte für Sport und Unterhaltung. Es ist für seine unverwechselbare moderne Architektur bekannt und dient sowohl einem Fußball- als auch einem Rugby-League-Klub als Heimstätte.

Die Pläne für das Stadion entstanden Ende der 1990er-Jahre, als der Stadtrat von Hull Anteile an Kingston Communications verkaufte und mit den Erlösen eine hochmoderne Anlage finanzierte. Der Bau kostete 44 Millionen £ und dauerte nur 14 Monate. Im Dezember 2002 wurde das Stadion offiziell eröffnet.

Es ist die Heimstätte zweier großer Klubs, die dafür ihre traditionsreichen, aber in die Jahre gekommenen Stadien verließen:

Hull City A.F.C. (Fußballklub): Die Mannschaft zog aus dem Boothferry Park um

Hull FC (Rugby-League-Klub): Die Mannschaft zog aus The Boulevard um

Denkwürdige Momente im MKM Stadium

Das Eröffnungsspiel (Dezember 2002) : Hull City besiegte Sunderland in einem Freundschaftsspiel mit 1:0 und gewann damit die neu geschaffene „Raich Carter Trophy“. Steve Melton erzielte das historische erste Tor im Stadion.

Der Start in der Premier League (2008) : Nach dem Aufstieg in die höchste Spielklasse wurden die ersten Premier-League-Heimspiele legendär, darunter ein berühmter 3:1-Sieg gegen Liverpool.

Der Kampf der elf Mann (2003) : Das erste Spiel von Hull FC im Stadion war eine Challenge-Cup-Partie gegen Halifax. Obwohl zwei Spieler von Hull vom Platz gestellt wurden, erkämpfte sich die Mannschaft mit elf Mann einen denkwürdigen 24:16-Sieg.

Möglicher Ausbau: Arup Sport und Miller Partnership planten die Stadionkonstruktion so, dass über der East Stand bei Bedarf ein weiterer Oberrang ergänzt werden kann. Dadurch ließe sich die Kapazität auf 34.000 Plätze erhöhen.

Rekorde und Statistiken von Hull City

Der 1904 gegründete Hull City Association Football Club hat eine faszinierende Geschichte: Sie ist geprägt von kämpferischen Jahren in den unteren Ligen, einem dramatischen Aufstieg in die Premier League im 21. Jahrhundert und unvergesslichen Auftritten im Wembley-Stadion.

Titel und Erfolge des Klubs

Meister der dritthöchsten englischen Spielklasse (League One / Division Three) : 4-mal

Sieger der Play-offs in der zweithöchsten englischen Spielklasse(Championship) : 3-mal

Individuelle Spielerrekorde

Meiste Einsätze: Andy Davidson (579), Garreth Roberts (487)

Meiste Tore: Chris Chilton (222), Ken Wagstaff (197)

Das Ende einer 104-jährigen Wartezeit (2008)

Nach mehr als einem Jahrhundert in den unteren Ligen erreichte Hull City erstmals die höchste Spielklasse. Lokalmatador Dean Windass traf im Championship-Play-off-Finale in Wembley in der ersten Halbzeit mit einem spektakulären Volleyschuss und sicherte so den 1:0-Sieg gegen Bristol City. Kapitän Ian Ashbee gelang es bekanntlich, den Klub in allen vier Profiligen als Spielführer anzuführen.

Das FA-Cup-Finale 2014 und das Europapokal-Debüt

2014 erreichte Hull City erstmals ein großes Pokalfinale. Nach einem furiosen Start in Wembley lag die Mannschaft dank Toren von James Chester und Curtis Davies gegen Arsenal binnen acht Minuten mit 2:0 vorn. Arsenal kämpfte sich zurück und gewann nach Verlängerung mit 3:2. Der historische Finaleinzug bescherte Hull jedoch die erste und bislang einzige Teilnahme an der UEFA Europa League in der Saison 2014/15.



