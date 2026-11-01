Napoli wurde in den vergangenen vier Spielzeiten zweimal Meister der Serie A und will seiner Trophäensammlung weitere Titel hinzufügen. Wer Spieler wie Scott McTominay, Kevin De Bruyne und Rasmus Højlund in Aktion sehen möchte, kann sich jetzt Tickets für die Spiele sichern.

Nachdem Napoli in der Saison 2022/23 erstmals seit 33 Jahren den Titel in der Serie A gewonnen hatte, legte I Ciucciarelli (die kleinen Esel) nach: Zwei Spielzeiten später holte der Klub erneut die Meisterschaft und belegte in der jüngsten Saison den zweiten Tabellenplatz.

Der neue Napoli-Trainer Massimiliano Allegri brauchte nach der Übernahme von Antonio Conte im Sommer möglicherweise etwas Zeit, um sich einzugewöhnen. Die zuletzt guten Leistungen in nationalen und europäischen Wettbewerben dürften die Stimmung unter den Fans im Stadio Diego Armando Maradona jedoch gehoben haben.

Bei GOAL findet Ihr alle aktuellen Informationen zu Tickets für Napoli-Spiele: wo Ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.

Die nächsten Spiele von Napoli

Datum und Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Tickets Spielort So., 1. Nov. (20.45 Uhr) Serie A: Juventus gegen Napoli Tickets Allianz Stadium (Turin) Mi., 4. Nov. (20 Uhr) Champions League: Porto gegen Napoli Tickets Estádio do Dragão (Porto) So., 8. Nov. (12.30 Uhr) Serie A: Napoli gegen Lazio Tickets Stadio Diego Armando Maradona (Neapel) So., 21. Nov. (20.45 Uhr) Serie A: Napoli gegen Torino Tickets Stadio Diego Armando Maradona (Neapel) Di., 24. Nov. (20 Uhr) Champions League: Manchester City gegen Napoli Tickets Etihad Stadium (Manchester) So., 29. Nov. (15 Uhr) Serie A: Sassuolo gegen Napoli Tickets Mapei Stadium (Reggio Emilia) Sa., 5. Dez. (20.45 Uhr) Serie A: Napoli gegen Lecce Tickets Stadio Diego Armando Maradona (Neapel) Di., 8. Dez. (21 Uhr) Champions League: Napoli gegen Club Brügge Tickets Stadio Diego Armando Maradona (Neapel) So., 13. Dez. (20.45 Uhr) Serie A: Napoli gegen AC Mailand Tickets Stadio Diego Armando Maradona (Neapel) Mi., 16. Dez. (21 Uhr) Coppa Italia: Napoli gegen Fiorentina Wird noch bekannt gegeben Stadio Diego Armando Maradona (Neapel) So., 20. Dez. (20.45 Uhr) Serie A: Atalanta gegen Napoli Tickets New Balance Arena (Bergamo) So., 3. Jan. (18 Uhr) Serie A: Parma gegen Napoli Tickets Stadio Ennio Tardini (Parma) Do., 7. Jan. (20.45 Uhr) Serie A: Napoli gegen Cagliari Tickets Stadio Diego Armando Maradona (Neapel) Mo., 11. Jan. (20.45 Uhr) Serie A: Udinese gegen Napoli Tickets Bluenergy Stadium (Udine)

So kauft Ihr Tickets für Napoli-Spiele

Offizielle Tickets für Napoli-Spiele könnt Ihr direkt über das TicketOne-Napoli-Portal oder über die Website des Klubs kaufen. Für die Nutzung von TicketOne, dem offiziellen Ticketpartner von Napoli, müsst Ihr ein kostenloses Benutzerkonto einrichten.

In der Regel beginnt der Ticketverkauf sieben bis zehn Tage vor dem Spiel. Bei besonders wichtigen oder speziellen Partien können jedoch andere Fristen gelten. Der Verkauf läuft in folgenden Phasen ab:

Phase 1 (Fan Stadium Card / Fidelity Card) : Inhaber der kostenpflichtigen Treuekarte erhalten bevorzugten Zugang und vergünstigte Preise.

: Inhaber der kostenpflichtigen Treuekarte erhalten bevorzugten Zugang und vergünstigte Preise. Phase 2 (Premium-Mitglieder) : Klubmitglieder erhalten Zugang, bevor der öffentliche Verkauf beginnt.

: Klubmitglieder erhalten Zugang, bevor der öffentliche Verkauf beginnt. Phase 3 (freier Verkauf): Der Verkauf über TicketOne steht allen offen. Stark nachgefragte Spiele gegen Spitzengegner wie Juventus, Roma und Inter sowie Champions-League-Partien sind oft schon in Phase 1 oder Phase 2 ausverkauft und gelangen möglicherweise nicht in den freien Verkauf.

Fans können Tickets für Napoli-Spiele außerdem auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub gehört zu den führenden Anbietern für alle, die sich auf anderem Weg Plätze sichern möchten, und bietet Fans eine verlässliche Möglichkeit, noch kurzfristig Tickets zu bekommen.

Wie viel kosten Tickets für Napoli-Spiele?

Offizielle Tickets für Napoli-Spiele im Stadio Diego Armando Maradona kosten in der Regel zwischen 20 und 275 Euro. Der Preis hängt vom Rang, vom Stadionbereich und von der Bedeutung der Partie ab: Gewöhnliche Spiele liegen am unteren Ende der Preisspanne, große Europapokalspiele und Spitzenspiele kosten mehr.

Stadionbereiche und Kategorien

Curva (Curva A & Curva B): Die Bereiche hinter den Toren sind die Heimat der lautstärksten Ultras und Fans. Die Preise beginnen bei weniger bedeutenden, gewöhnlichen Spielen bei etwa 20 Euro und steigen bei Spitzenspielen und europäischen Partien.

Distinti: Dieser Bereich verläuft an der Längsseite des Spielfelds und bietet zu einem Preis im mittleren Segment insgesamt eine gute Sicht.

Tribuna Nisida & Tribuna Posillipo: Diese Bereiche liegen an den beiden Längsseiten einander gegenüber auf Höhe der Mittellinie. Hier befinden sich die bequemsten und teuersten Plätze des Stadions, die den umfassendsten Blick auf das Spielfeld bieten. Bei besonders wichtigen Spielen kosten die teuersten Tickets bis zu 275 Euro.

Tribuna Family: Der Bereich liegt im Unterrang unterhalb der Tribuna Nisida und bietet Familien eine preisgünstige Option. Laut jüngsten Mitteilungen des Klubs kosten Tickets 14 Euro pro Erwachsenem und 10 Euro für Kinder bis zwölf Jahre.

Weitere Informationen findet Ihr auf dem offiziellen Ticketportal des Klubs. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Alles Wissenswerte über das Stadio Diego Armando Maradona

Das Stadio Diego Armando Maradona ist das drittgrößte Fußballstadion Italiens und die legendäre Heimstätte der SSC Napoli. Die Arena mit 54.726 Sitzplätzen liegt im westlichen Neapeler Stadtteil Fuorigrotta. Sie ist weit mehr als Beton und Rasen: Sie ist ein weltlicher Tempel, in dem Fußball, Leidenschaft und der unvergängliche Geist von Diego Maradona aufeinandertreffen.

Der Bau des Stadions begann 1952. Es sollte das vom Krieg zerstörte Stadio Partenopeo ersetzen. Offiziell eingeweiht wurde es im Dezember 1959 mit einem Spiel zwischen Napoli und Juventus, das die Gastgeber mit 2:1 gewannen.

Für die FIFA-Weltmeisterschaft 1990 wurde das Stadion umfassend umgebaut. Dabei erhielt es ausschließlich Sitzplätze und sein berühmtes freitragendes Dach. Bei einer weiteren Modernisierung für die Sommer-Universiade 2019, die 20 Millionen Euro kostete, wurden die alten Sitze durch leuchtend meerblaue ersetzt, deren Farbe an den Golf von Neapel erinnert.

Nach dem Tod der Fußballlegende Diego Maradona benannte der Stadtrat das Stadio San Paolo im Dezember 2020 offiziell in Stadio Diego Armando Maradona um.

Denkwürdige Momente im Stadio Diego Armando Maradona

Der erste Scudetto (1987) : Mit einem 1:1 gegen Fiorentina im Stadion sicherte sich Napoli seinen ersten Titel in der Serie A. Der historische Erfolg beendete die jahrzehntelange Dominanz der wohlhabenden Klubs aus Norditalien und löste in der ganzen Stadt einen buchstäblich eine Woche dauernden Karneval aus.

: Mit einem 1:1 gegen Fiorentina im Stadion sicherte sich Napoli seinen ersten Titel in der Serie A. Der historische Erfolg beendete die jahrzehntelange Dominanz der wohlhabenden Klubs aus Norditalien und löste in der ganzen Stadt einen buchstäblich eine Woche dauernden Karneval aus. Das UEFA-Cup-Halbfinale 1989 (Napoli gegen Bayern München) : Vor dem Anpfiff bot Maradona dem Publikum das wohl berühmteste Aufwärmprogramm der Geschichte. Er tanzte und jonglierte den Ball mit offenen Schnürsenkeln, während aus den Stadionlautsprechern „Live Is Life“ von Opus dröhnte. Napoli spielte 2:2, setzte sich mit insgesamt 4:2 durch und gewann anschließend seinen einzigen europäischen Titel.

: Vor dem Anpfiff bot Maradona dem Publikum das wohl berühmteste Aufwärmprogramm der Geschichte. Er tanzte und jonglierte den Ball mit offenen Schnürsenkeln, während aus den Stadionlautsprechern „Live Is Life“ von Opus dröhnte. Napoli spielte 2:2, setzte sich mit insgesamt 4:2 durch und gewann anschließend seinen einzigen europäischen Titel. Das WM-Halbfinale 1990 (Italien gegen Argentinien): Es war vielleicht eines der emotional schwierigsten Spiele der Fußballgeschichte. Maradona, der Wahlneapolitaner, führte Argentinien als Kapitän im Stadion seines eigenen Klubs gegen Italien aufs Feld. Er bat die Neapolitaner, Argentinien zu unterstützen. Daraufhin zeigten die Ultras ihr berühmtes Banner: „Maradona, Neapel liebt dich, aber Italien ist unsere Heimat.“ Argentinien gewann im Elfmeterschießen. Zugleich war es das einzige Stadion in Italien, in dem die argentinische Hymne nicht ausgepfiffen wurde.

Zwei Maradona-Stadien: Neapel ist nicht der einzige Ort mit einem Stadion dieses Namens. Auch das Stadion von Argentinos Juniors in Buenos Aires heißt Estadio Diego Armando Maradona. Der Name würdigt den Ort, an dem Diego seine Profikarriere begann.

Rekorde und Statistiken von Napoli

Die 1926 gegründete SSC Napoli (Società Sportiva Calcio Napoli) zählt zu den kulturell bedeutendsten und traditionsreichsten Fußballklubs Italiens.

Der Klub ist in der leidenschaftlichen süditalienischen Stadt Neapel beheimatet und trägt seine Heimspiele im Stadio Diego Armando Maradona aus. Napoli steht für ausgeprägten Regionalstolz und durchbrach einst die historische Dominanz Norditaliens im Fußball.

Titel und Trophäen des Klubs

Serie A : 4 Titel (1986/87, 1989/90, 2022/23, 2024/25)

: 4 Titel (1986/87, 1989/90, 2022/23, 2024/25) Coppa Italia : 6 Titel (1961/62, 1975/76, 1986/87, 2011/12, 2013/14, 2019/20)

: 6 Titel (1961/62, 1975/76, 1986/87, 2011/12, 2013/14, 2019/20) Supercoppa Italiana : 3 Titel (1990, 2014, 2025)

: 3 Titel (1990, 2014, 2025) UEFA-Cup (Europa League): 1 Titel (1988/89)

Individuelle Spielerrekorde

Die meisten Einsätze: Marek Hamšík (520), Giuseppe Bruscolotti (508)

Die meisten Tore: Dries Mertens (148), Lorenzo Insigne (122)

Die göttliche Nummer 10

Nach seinem Abschied und angesichts seines bleibenden Einflusses auf die Stadt zog Napoli die Rückennummer 10 zu Ehren von Diego Maradona offiziell zurück. Kein Spieler des Klubs wird sie je wieder tragen.

Vom Bankrott an die Spitze

2004 ging Napoli vollständig bankrott und stieg in die Serie C1, die dritte Liga, ab. Filmproduzent Aurelio De Laurentiis kaufte den Klub, ließ ihn unter dem vorübergehenden Namen „Napoli Soccer“ wiederaufleben und führte ihn mit einem historischen Aufstieg zurück in die Elite des Fußballs.

Der Esel als Maskottchen

Das ursprüngliche Klubwappen zeigte zwar ein majestätisches Pferd, doch nach einer desaströsen ersten Saison scherzten die Einheimischen, die Mannschaft sei ein „schreiender Esel“ (O Ciuccio). Statt sich darüber zu ärgern, nahm der Klub den Scherz an und machte den Esel zu seinem offiziellen Maskottchen.